Когда обрезать виноград: правила ухода и способы формирования лозы
Оглавление
- Обрезка винограда
- Когда можно проводить обрезку
- Как правильно обрезать виноград для начинающих
- Основные правила обрезки винограда
- Подготовка куста
- Особенности обрезки винограда пошагово
- Летом
- Весной
- Осенью
- Зимой
- Нюансы
- Первый год выращивания
- Второй год выращивания
- Третий год выращивания
- Методы формирования куста
- Штамбовый
- Бесштамбовый
- Обрезка старого винограда
- Когда нельзя обрезать виноград
- Уход после обрезки винограда
- Что делать, если виноград “плачет”
- Как обрезают виноград в регионах
- Сибирь
- Крым
- Урал
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для получения здоровой лозы и богатого урожая винограда необходима обрезка. Это процесс, который требует определенных знаний и умений. Когда обрезать растение весной, летом или осенью и как правильно это делать, советы начинающим садоводам — в материале РИА Новости.
Обрезка винограда
Неправильная обрезка винограда может погубить растение. Чтобы избежать этого, необходимо знать тонкости этого процесса. Для чего нужно обрезать виноград, когда и как это делать, рассказала Светлана Поздникина, агротехник питомника "Все Сорта".
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Обрезка винограда необходима для:
- —удаления больных плетей;
- —формирования молодых побегов;
- —ликвидации старых плетей;
- —регулировки нагрузки на плодоносящие побеги;
- —защиты растения от вредителей;
- —снижения вероятности заражения болезнями;
- —увеличения продолжительности жизни лозы;
- —повышения продуктивности растения.
"Виноград в виду своих особенностей дает большее количество гроздей и побегов, чем способен обеспечить питанием. При отсутствии обрезки наблюдается удлинение лозы, измельчание ягод", — отмечает Светлана Поздникина.
Винодельня Winepark в Крыму
Когда можно проводить обрезку
Обрезку необходимо проводить в определенное время:
- —если не началось активное сокодвижение;
- —при установленной температуре плюс 5-6 градусов;
- —до увеличения почек;
- —до наступления длительных заморозков.
К обрезке винограда приступают с первого года жизни растения, обращая внимание на сорт, климат.
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Как правильно обрезать виноград для начинающих
Перед тем, как проводить обрезку, важно определиться с возрастом куста, с вариантом формирования кроны, запастись необходимым инструментом.
Основные правила обрезки винограда
Есть определенные правила обрезки винограда, которые нужно знать тем, кто занимается выращиванием этой культуры:
- —секатор должен быть исключительной остроты, предварительно подвергшийся дезинфекции спиртовым раствором;
- —побеги срезают по направлению от глазка;
- —срез производят только с внешней стороны куста для предотвращения нарушения естественного сокодвижения;
- —плодовая стрелка располагается выше сучка замещения;
- —лозу обрезают с одной стороны;
- —во время обрезки выбирают молодые побеги с сучком замещения на внешней стороне;
- —плодовую стрелку срезают на три см выше глазка по междоузлью;
- —на один побег нагрузка может быть до 16 глазков, на одно растение – до 45;
- —в осенние месяцы срез делают перпендикулярно, в весенние – наискосок.
Сбор винограда в Крыму
Подготовка куста
Чтобы обрезка прошла как можно безболезненнее для куста, необходимо его подготовить, для этого Светлана Поздникина рекомендует:
- —очистить ствол от сорняков, старой листвы;
- —обрезать поверхностные росяные корни;
- —виноград закрепить на опоре в весенние месяцы;
- —осенью снять лозу с опоры и аккуратно уложить на землю;
- —убрать секатором лишние плети.
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Особенности обрезки винограда пошагово
Особенности обрезки лозы зависят от времени года. В каждом сезоне важно соблюдать сроки. В случае их нарушения можно навредить растению.
Летом
Залогом получения богатого урожая считается летняя обрезка. В противном случае все силы виноград отдаст на рост. Кроме того, излишняя густота затеняет ягоды, ослабляет иммунитет лозы.
Особенности летней обрезки:
- —Лишнюю поросль убирают в начале июня, когда длина побегов не превышает 15 см.
- —В июле производится прищипка для стимулирования цветения во время сброса колпачков, для этого нужно отступить 10 см от первого соцветия.
- —На протяжении лета по необходимости проводят пасынкование, удаление побегов второго порядка, которые затеняют завязи, забирают у них питательные вещества.
- —В августе во время выпрямления верхней части побегов делают чеканку, прищипывание верхушек побегов на 15-20 см. Противопоказанием к чеканке считается засушливая погода, повреждение кустов болезнями.
- —За 2-3 недели до уборки урожая производят удаление лишней листвы.
- —осле опыления при формировании соцветий прореживают грозди.
На протяжении всего летнего периода, по словам агротехника Светланы Поздникиной, необходим систематический осмотр винограда, устранение лишних ветвей, дикой поросли, которая растет от корня.
Весной
"По поводу весенней обрезки мнение среди садоводов неоднозначное, — говорит эксперт. — Противники этой процедуры опасаются за "плач лозы", который способен погубить виноград, затапливая его глазки. Этой проблемы несложно избежать, делая срезы не по направлению к глазку, а от него".
Весенняя обрезка направлена на формирование растения, плодового звена. Процедуру проводят, когда температуры не опускаются ниже плюс 10 градусов, отсутствуют ночные заморозки, до распускания почек. Прежде всего устраняют лозы, отплодоносившие в прошлом сезоне, оставляя от двух до четырех плодовых стрелок.
Осенью
Осенняя обрезка проводится спустя пару недель после сбора урожая и листопада. "Если на растении еще много листвы, то ее удаляют искусственным образом. Осенняя обрезка является санитарной, во время нее удаляют засохшие листья, старые многолетние побеги, неправильно растущие плети", — поясняет Светлана Поздникина.
Во время такой обрезки оставляют молодые побеги, лишенные повреждений, толщиной до семи мм, на которых больше всего глазков. Общий процент удаленных побегов зависит от их прироста, но не более 80%.
"Важно оставить нужное количество почек на плодоносящих плетях следующего сезона. Лозу обрезают до живой древесины, которая на срезе имеет светло-зеленый оттенок. Над почкой должно остаться до двух см живого побега", — объясняет специалист.
Зимой
© AP Photo / Eckehard SchulzЗаснеженный виноград
© AP Photo / Eckehard Schulz
Заснеженный виноград
Последнюю обрезку производят в конце октября-начале ноября. В это время на срезе лоза становится коричневой, во время сгибания слегка потрескивает. Если осенние работы были пропущены, то в зимние месяцы можно произвести санитарную обрезку (при температуре не ниже минус три градуса). В противном случае куст на морозе расслоится, растение не перенесет морозы.
Зимнюю обрезку проводят только хорошо заточенным секатором, не используя ножовку или нож, которые не позволят сделать на подмерзшей лозе аккуратный срез.
Нюансы
"В первые годы жизни виноградника важно обратить особое внимание на его обрезку. Это мероприятие проводят не только для санитарных целей, но и для формирования плодовых звеньев, формы куста. Процедура оказывает непосредственное влияние на будущую урожайность лозы", — отмечает Светлана Поздникина.
Первый год выращивания
В первый год выращивания цель обрезки состоит в сохранении двух нижних почек. Остальные необходимо удалить. Из оставленных вырастают два побега, которые наклонно подвязываются в разные стороны.
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Ранней осенью, после опадания листвы, побеги укорачивают. Один остается коротким, с двумя почками, другой – длинным, с четырьмя почками. Раньше это мероприятие производить нельзя, в противном случае виноград может истечь соком.
Второй год выращивания
На второй год выращивания виноград обрезают по весне до начала периода вегетации. После процедуры на молодом кусте должно остаться два побега с тремя-пятью глазками.
В осенние месяцы два глазка, оставленных весной, обрезают на стрелку плодоношения и сучок замещения. Для этой цели на будущем сучке оставляют не более трех глазков, на плодовой лозе – не более 10. Остальное удаляют.
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Третий год выращивания
На третьем году выращивания винограда после того как исчезнут заморозки, с винограда снимают укрытие. Плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры таким образом, чтобы верхушки располагались в разных сторонах. Для формирования лозы Светлана Поздникина рекомендует:
- —Произвести чеканку, отрезать стебли на 10-20 см в августе.
- —После листопада укоротить крайние четыре вертикальных побега, которые отплодоносили в сезон, с частью рукава.
- —На каждом плече растения останется одно звено с двумя вертикальными побегами. Ближний побег к центру обрезают, оставив по две почки. Дальние обрезают, оставив по четыре почки.
При желании можно оставить больше почек, но не более 10. Таким образом подстраховываются на случай заморозков. "Оптимально на сучках замещения оставить три почки, на плодовых стрелках – шесть", — советует эксперт.
Методы формирования куста
Существует два способа формирования куста винограда, выбор которых зависит от климатических условий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
Штамбовый
Штамбовое формирование подходит лишь для высокорослых сортов, его применяют только в регионах с теплым климатом, где нет необходимости укрывать растение от заморозков. Оно позволяет повысить урожайность на 40% на фоне закладывания плодовых почек ближе к побегам. К тому же после такого способа формирования за лозой легче ухаживать.
Инструкция по формированию растения:
- —Вкопать рядом с посадкой винограда кол высотой полтора метра.
- —В течение лета привязывать к нему растущие побеги.
- —После вытягивания центрального стебля на 60 см прищипывать верхушку второго.
- —Осенью сколотить шпалеру, натянуть на нее проволоку.
- —Весной, после заморозков, на уровне штамба срезать основной побег, оставшиеся части удалить до основания.
- —В июне-июле обрезать виноград таким образом, чтобы осталось два глазка.
- —Крепить к шпалере побеги по мере роста, прищипывая верхушки.
По истечении трех лет происходит нарастание пасынков, из которых образуется плодовая лоза. Их также подвязывают к шпалере.
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Бесштамбовый
Бесштамбовый вариант подходит для регионов с холодным климатом, где есть необходимость укрывать виноград на зиму. При этом виде формирования получают ограниченное количество рукавов, от двух до пяти, отходящих в стороны, различной длины.
Способ формирования бесштамбового винограда:
- —На первом-втором году вырастает около четырех побегов, длина которых достигает одного метра. В мае лозу осматривают, отбирают две ветви, обрезают их на три побега. Остальные глазки полностью удаляют. Летом лозу подкрепляют к вертикальной опоре.
- —На третьем году выбирают до четырех наиболее сильных побегов, которые расходятся в разные стороны, оставляя длину 50-60 см. Далее побеги подвязывают к шпалере под наклоном, прирастающие побеги удаляют.
- —На четвертом году лозу подрезают на уровне сучка замещения. Вышерасположенную часть отрезают на второй-третьей почке. Остается плодоносящий виноград, который имеет от 12 до 15 завязей.
Обрезка старого винограда
"Обрезка старого винограда необходима для его омоложения. Для этой цели удаляют штамб на высоте от 35 до 50 см. Это позволит сократить нагрузку и сформировать из молодой поросли рукава. На лозе оставляют побег, где в будущем формируется плодовое звено, выбирая плеть толщиной от семи до девяти мм, сохраняя на ней около трех-четырех почек, сучок замещения", — объясняет Светлана Поздникина.
Эксперт отмечает, что в первый год омоложения старой лозы нагрузку снижают на 50%, на второй – до 70%. На третий год происходит формирование полноценного куста, возвращение к стандартной нагрузке. Если производится полное омоложение, то важно поработать над возобновлением скелета. На привитых лозах - за счет жирующих побегов, на корнесобственных – за счет порослевых.
Когда нельзя обрезать виноград
Только при соблюдении сроков обрезки можно получить сильную и урожайную виноградную лозу. Любые побеги не удаляют при:
- —наступлении затяжных заморозков;
- —активном распускании почек;
- —осенней высадке молодых саженцев.
Уход после обрезки винограда
Обычно обрезка не приносит винограду дополнительную нагрузку. Последующий уход за лозой состоит из следующих базовых мероприятий:
- —Обычный полив из расчета 10 литров на одно растение.
- —Применение базовых удобрений: аммиачной селитры, суперфосфата, сернокислого аммония.
- —Мульчирование прикорневого пространства после внесения удобрений и полива.
- —Подвязывание лозы к опоре.
Чтобы не допустить заражение винограда вредителями, защитить его от заболеваний, допускается его обработка фунгицидами.
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае
Что делать, если виноград “плачет”
Плач винограда (выделение сока растения в месте обрезки или ранки) является естественным процессом, который при условии, что он длится до появления зачатков листочков и побегов, не требует вмешательства. При более длительном "плаче", который продолжается более месяца и может вызвать потерю питательных веществ, требуется произвести несложные действия:
- —обработать фунгицидом лозу;
- —покрыть садовым варом срезы;
- —перетянуть лозу проволокой или леской.
Естественный плач свидетельствует о том, что растение проснулось и благополучно перезимовало.
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Как обрезают виноград в регионах
На сроки санитарной обрезки и формирования куста влияют климатические особенности, о которых рассказала Светлана Поздникина.
Сибирь
Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом. В этой местности не производят весеннюю обрезку, так как внезапные морозы приведут к гибели растения. Санитарная обработка и формирование куста проводится только осенью.
Крым
В Крыму кусты формируют ранней осенью до того, как началось сокодвижение, чтобы не допустить активного "плача". Осенью с обрезкой не спешат. Санитарное удаление плетей делают при одновременном формировании их на плодовое звено.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор винограда на одном из виноградников в Крыму
Сбор винограда на одном из виноградников в Крыму
Урал
Урал характеризуется нестабильным и коротким летом. В связи с этим в первые два года не рекомендуется проводить обрезку винограда. Это время необходимо для укрепления корневой системы и роста лозы, длина которой должна составлять не менее метра к моменту первой обрезки.
"При наличии винограда на садовом участке необходимо освоить нюансы его обрезки. Это позволит получить здоровое растение, которое отблагодарит виноградаря щедрым урожаем и вкусными ягодами", — заключила Светлана Поздникина.