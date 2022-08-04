https://ria.ru/20220804/vinograd-1807052732.html

Когда обрезать виноград: правила ухода и способы формирования лозы

Обрезка винограда пошагово для начинающих: как правильно обрезать и уход

Когда обрезать виноград: правила ухода и способы формирования лозы

Для получения здоровой лозы и богатого урожая винограда необходима обрезка. Это процесс, который требует определенных знаний и умений. Когда обрезать растение... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:01

2022-08-04T11:01

2022-08-04T11:01

россия

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781154849_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_248712a9fee69a33041b43204329cd1d.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для получения здоровой лозы и богатого урожая винограда необходима обрезка. Это процесс, который требует определенных знаний и умений. Когда обрезать растение весной, летом или осенью и как правильно это делать, советы начинающим садоводам — в материале РИА Новости.Обрезка виноградаНеправильная обрезка винограда может погубить растение. Чтобы избежать этого, необходимо знать тонкости этого процесса. Для чего нужно обрезать виноград, когда и как это делать, рассказала Светлана Поздникина, агротехник питомника "Все Сорта".Обрезка винограда необходима для:"Виноград в виду своих особенностей дает большее количество гроздей и побегов, чем способен обеспечить питанием. При отсутствии обрезки наблюдается удлинение лозы, измельчание ягод", — отмечает Светлана Поздникина.Когда можно проводить обрезкуОбрезку необходимо проводить в определенное время:К обрезке винограда приступают с первого года жизни растения, обращая внимание на сорт, климат.Как правильно обрезать виноград для начинающихПеред тем, как проводить обрезку, важно определиться с возрастом куста, с вариантом формирования кроны, запастись необходимым инструментом.Основные правила обрезки виноградаЕсть определенные правила обрезки винограда, которые нужно знать тем, кто занимается выращиванием этой культуры:Подготовка кустаЧтобы обрезка прошла как можно безболезненнее для куста, необходимо его подготовить, для этого Светлана Поздникина рекомендует:Особенности обрезки винограда пошаговоОсобенности обрезки лозы зависят от времени года. В каждом сезоне важно соблюдать сроки. В случае их нарушения можно навредить растению.ЛетомЗалогом получения богатого урожая считается летняя обрезка. В противном случае все силы виноград отдаст на рост. Кроме того, излишняя густота затеняет ягоды, ослабляет иммунитет лозы.Особенности летней обрезки:На протяжении всего летнего периода, по словам агротехника Светланы Поздникиной, необходим систематический осмотр винограда, устранение лишних ветвей, дикой поросли, которая растет от корня.Весной"По поводу весенней обрезки мнение среди садоводов неоднозначное, — говорит эксперт. — Противники этой процедуры опасаются за "плач лозы", который способен погубить виноград, затапливая его глазки. Этой проблемы несложно избежать, делая срезы не по направлению к глазку, а от него".Весенняя обрезка направлена на формирование растения, плодового звена. Процедуру проводят, когда температуры не опускаются ниже плюс 10 градусов, отсутствуют ночные заморозки, до распускания почек. Прежде всего устраняют лозы, отплодоносившие в прошлом сезоне, оставляя от двух до четырех плодовых стрелок.ОсеньюОсенняя обрезка проводится спустя пару недель после сбора урожая и листопада. "Если на растении еще много листвы, то ее удаляют искусственным образом. Осенняя обрезка является санитарной, во время нее удаляют засохшие листья, старые многолетние побеги, неправильно растущие плети", — поясняет Светлана Поздникина.Во время такой обрезки оставляют молодые побеги, лишенные повреждений, толщиной до семи мм, на которых больше всего глазков. Общий процент удаленных побегов зависит от их прироста, но не более 80%."Важно оставить нужное количество почек на плодоносящих плетях следующего сезона. Лозу обрезают до живой древесины, которая на срезе имеет светло-зеленый оттенок. Над почкой должно остаться до двух см живого побега", — объясняет специалист.ЗимойПоследнюю обрезку производят в конце октября-начале ноября. В это время на срезе лоза становится коричневой, во время сгибания слегка потрескивает. Если осенние работы были пропущены, то в зимние месяцы можно произвести санитарную обрезку (при температуре не ниже минус три градуса). В противном случае куст на морозе расслоится, растение не перенесет морозы.Зимнюю обрезку проводят только хорошо заточенным секатором, не используя ножовку или нож, которые не позволят сделать на подмерзшей лозе аккуратный срез.Нюансы"В первые годы жизни виноградника важно обратить особое внимание на его обрезку. Это мероприятие проводят не только для санитарных целей, но и для формирования плодовых звеньев, формы куста. Процедура оказывает непосредственное влияние на будущую урожайность лозы", — отмечает Светлана Поздникина.Первый год выращиванияВ первый год выращивания цель обрезки состоит в сохранении двух нижних почек. Остальные необходимо удалить. Из оставленных вырастают два побега, которые наклонно подвязываются в разные стороны.Ранней осенью, после опадания листвы, побеги укорачивают. Один остается коротким, с двумя почками, другой – длинным, с четырьмя почками. Раньше это мероприятие производить нельзя, в противном случае виноград может истечь соком.Второй год выращиванияНа второй год выращивания виноград обрезают по весне до начала периода вегетации. После процедуры на молодом кусте должно остаться два побега с тремя-пятью глазками.В осенние месяцы два глазка, оставленных весной, обрезают на стрелку плодоношения и сучок замещения. Для этой цели на будущем сучке оставляют не более трех глазков, на плодовой лозе – не более 10. Остальное удаляют.Третий год выращиванияНа третьем году выращивания винограда после того как исчезнут заморозки, с винограда снимают укрытие. Плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры таким образом, чтобы верхушки располагались в разных сторонах. Для формирования лозы Светлана Поздникина рекомендует:При желании можно оставить больше почек, но не более 10. Таким образом подстраховываются на случай заморозков. "Оптимально на сучках замещения оставить три почки, на плодовых стрелках – шесть", — советует эксперт.Методы формирования кустаСуществует два способа формирования куста винограда, выбор которых зависит от климатических условий.ШтамбовыйШтамбовое формирование подходит лишь для высокорослых сортов, его применяют только в регионах с теплым климатом, где нет необходимости укрывать растение от заморозков. Оно позволяет повысить урожайность на 40% на фоне закладывания плодовых почек ближе к побегам. К тому же после такого способа формирования за лозой легче ухаживать.Инструкция по формированию растения:По истечении трех лет происходит нарастание пасынков, из которых образуется плодовая лоза. Их также подвязывают к шпалере.БесштамбовыйБесштамбовый вариант подходит для регионов с холодным климатом, где есть необходимость укрывать виноград на зиму. При этом виде формирования получают ограниченное количество рукавов, от двух до пяти, отходящих в стороны, различной длины.Способ формирования бесштамбового винограда:Обрезка старого винограда"Обрезка старого винограда необходима для его омоложения. Для этой цели удаляют штамб на высоте от 35 до 50 см. Это позволит сократить нагрузку и сформировать из молодой поросли рукава. На лозе оставляют побег, где в будущем формируется плодовое звено, выбирая плеть толщиной от семи до девяти мм, сохраняя на ней около трех-четырех почек, сучок замещения", — объясняет Светлана Поздникина.Эксперт отмечает, что в первый год омоложения старой лозы нагрузку снижают на 50%, на второй – до 70%. На третий год происходит формирование полноценного куста, возвращение к стандартной нагрузке. Если производится полное омоложение, то важно поработать над возобновлением скелета. На привитых лозах - за счет жирующих побегов, на корнесобственных – за счет порослевых.Когда нельзя обрезать виноградТолько при соблюдении сроков обрезки можно получить сильную и урожайную виноградную лозу. Любые побеги не удаляют при:Уход после обрезки виноградаОбычно обрезка не приносит винограду дополнительную нагрузку. Последующий уход за лозой состоит из следующих базовых мероприятий:Чтобы не допустить заражение винограда вредителями, защитить его от заболеваний, допускается его обработка фунгицидами.Что делать, если виноград “плачет”Плач винограда (выделение сока растения в месте обрезки или ранки) является естественным процессом, который при условии, что он длится до появления зачатков листочков и побегов, не требует вмешательства. При более длительном "плаче", который продолжается более месяца и может вызвать потерю питательных веществ, требуется произвести несложные действия:Естественный плач свидетельствует о том, что растение проснулось и благополучно перезимовало.Как обрезают виноград в регионахНа сроки санитарной обрезки и формирования куста влияют климатические особенности, о которых рассказала Светлана Поздникина.СибирьСибирь характеризуется коротким вегетационным периодом. В этой местности не производят весеннюю обрезку, так как внезапные морозы приведут к гибели растения. Санитарная обработка и формирование куста проводится только осенью.КрымВ Крыму кусты формируют ранней осенью до того, как началось сокодвижение, чтобы не допустить активного "плача". Осенью с обрезкой не спешат. Санитарное удаление плетей делают при одновременном формировании их на плодовое звено.УралУрал характеризуется нестабильным и коротким летом. В связи с этим в первые два года не рекомендуется проводить обрезку винограда. Это время необходимо для укрепления корневой системы и роста лозы, длина которой должна составлять не менее метра к моменту первой обрезки."При наличии винограда на садовом участке необходимо освоить нюансы его обрезки. Это позволит получить здоровое растение, которое отблагодарит виноградаря щедрым урожаем и вкусными ягодами", — заключила Светлана Поздникина.

https://ria.ru/20180827/1527266539.html

https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

https://rsport.ria.ru/20220608/frukty-1793723637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/rasteniya-1750061562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/krapiva-1735498498.html

https://realty.ria.ru/20200820/1575987170.html

https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

https://ria.ru/20220426/semyana-1785496958.html

https://ria.ru/20220803/mulchirovanie-1806943943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения