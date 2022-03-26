Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом. Крупнейшие сети уверяют: претенденты на освободившееся место есть, проектов много и технический ресурс в порядке. О том, каким будет отечественный кинопрокат и какие фильмы ждать на больших экранах, — в материале РИА Новости.Что происходит с репертуаромОтмены долгожданных весенних релизов вроде "Бэтмена", "Морбиуса" или "Соника 2" заставили напрячься и зрителей, и кинотеатры.Вопрос — готовы ли российские зрители, привыкшие к голливудским блокбастерам и западноевропейскому кинематографу, смотреть что-то другое. Согласно независимому опросу, проведенному среди посетителей кинотеатров, из иностранных фильмов зрители ждут корейское кино (40 процентов), латиноамериканское (32), индийское (19) и китайское (десять процентов).Поэтому сейчас российские дистрибьюторы работают над привлечением партнеров и новыми форматами для маркетинга картин.Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова напомнила, что "процесс замещения произойдет не за одну неделю, но со временем, когда настроят маркетинговые каналы, зритель получит разнообразие контента".Что сейчас?В процессе адаптации кинотеатры делают ставки на фестивальное кино, российские новинки, повторный прокат, ретроспективные и спецпоказы.Главная и долгожданная российская премьера, которую можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах — "Ампир V" с Павлом Табаковым по роману Виктора Пелевина. Предполагалась, что она выйдет 31 марта, но премьеру перенесли. Тем не менее, прокатчики обещают выпустить картину, но позднее.А к 25-летию выхода фильма "Брат" на больших экранах покажут картины Алексея Балабанова: "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно".Не остается в стороне и фестивальное кино: на этой неделе вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера. Фильм претендует на "Оскар" и получил приз в Каннах за женскую роль.Другой важный зарубежный релиз и тоже фаворит "Оскара" — японский фильм "Сядь за руль моей машины". Трехчасовая картина Рюсукэ Хамагути получила четыре номинации на "Золотого рыцаря" и выйдет на экраны 31 марта. Тогда же ожидается живописный "Роман служанки" с Колином Фертом, Оливией Коулман, Джошем О’Коннором.Как раз для тех, кто хочет снова посмотреть любимые картины, в повторный прокат выйдет уже ставший культовым датский фильм "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном, а также "Отец" Флориана Зеллера, южнокорейский боевик Пон Джун-хо "Сквозь снег", золотая коллекция анимационных картин Хаяо Миядзаки.Среди ближайших показов в "Художественном" — лауреаты "Оскара" "Паразиты" и "Одержимость". А в "Иллюзионе", у которого есть возможность обращаться к коллекции Госфильмофонда, продолжат показывать отечественное архивное кино.Такой же тактики придерживаются организаторы проекта "КАРО.Арт". В конце марта — начале апреля представят ретроспективные показы "Кащея Бессмертного" Александра Роу, спецпоказы и повторный релиз трагикомедии об одиночестве с Полом Дано и Дэниэлом Рэдклиффом "Человек — швейцарский нож". Заявлены "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Маленькая мама" Селин Сьямма, "Капитан Фантастик" Мэтта Росса, "Пока мы молоды" Ноа Баумбака.В "Пионере" тоже намерены работать со свежими релизами, придерживаясь репертуарной концепции кинотеатра.Цены на билетыОдин из главных вопросов — что со стоимостью билетов. В кинотеатрах уверяют, что в ближайшее время повышения точно не предвидится.Как отметили в сети "Киномакс", там не будут изменять цены, установленные в докризисный период, "несмотря на общую тенденцию, рост курса валют и повышение в большинстве сфер бизнеса".В "Художественном" и "Иллюзионе" тоже подтвердили, что в текущей ситуации сохраняют стоимость билетов на прежнем уровне.Технические моментыЕще одна тема — техническое оснащение кинозалов, которое закупалось за рубежом. Ключевой и один из самых хрупких элементов — специальные лампы для проекторов, работа которых рассчитана в среднем на шесть месяцев.Киносети рассуждают о потенциальной замене комплектующих осторожно. Например, в "Иллюзионе" отмечают, что на данном этапе кинотеатр обладает необходимым запасом, которого должно хватить примерно до конца года. А в "Пионере" рассказали, что замена оборудования пока не требуется. Единственный сложный момент — лампы для проектора.Но расслабляться не стоит — все сети отмечают важность консолидации.В "Иллюзионе" напомнили, что сложно делать долгосрочные прогнозы, но правительство России и Минкультуры разрабатывают меры поддержки кинопроизводства и кинопроката.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом. Крупнейшие сети уверяют: претенденты на освободившееся место есть, проектов много и технический ресурс в порядке. О том, каким будет отечественный кинопрокат и какие фильмы ждать на больших экранах, — в материале РИА Новости.
"Резкий уход с рынка крупных студий, которые делали около 80 процентов кассовых сборов, поставил перед бизнесом задачу по обновлению репертуара, — признаются в пресс-службе киносети "КАРО". — Однако весной площадкам будет что предложить: в мартовском расписании — фильмы самых разных жанров более чем из 15 стран: от ужасов и триллеров до музыкальных концертов, семейного кино и мелодрам".
Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Вопрос — готовы ли российские зрители, привыкшие к голливудским блокбастерам и западноевропейскому кинематографу, смотреть что-то другое. Согласно независимому опросу, проведенному среди посетителей кинотеатров, из иностранных фильмов зрители ждут корейское кино (40 процентов), латиноамериканское (32), индийское (19) и китайское (десять процентов).
Поэтому сейчас российские дистрибьюторы работают над привлечением партнеров и новыми форматами для маркетинга картин.
"У нас уже есть график показов лучших новинок Болливуда. Премьера нового индийского блокбастера RRR от режиссера "Бахубали" состоится 25 марта", — отметил гендиректор Объединенной киносети "Формула Кино/Синема Парк" Алексей Васясин.
Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова напомнила, что "процесс замещения произойдет не за одну неделю, но со временем, когда настроят маркетинговые каналы, зритель получит разнообразие контента".
"Примером может служить уикенд, когда фильм-концерт южнокорейской группы BTS Permission To Dance: On Stage — Seoul собрал в наших кинотеатрах немногим меньше, чем "Капитан Марвел" в рекордном по сборам 2019 году", — говорит она.
Кадр из шоу BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul
Что сейчас?
В процессе адаптации кинотеатры делают ставки на фестивальное кино, российские новинки, повторный прокат, ретроспективные и спецпоказы.
Главная и долгожданная российская премьера, которую можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах — "Ампир V" с Павлом Табаковым по роману Виктора Пелевина. Предполагалась, что она выйдет 31 марта, но премьеру перенесли. Тем не менее, прокатчики обещают выпустить картину, но позднее.
А к 25-летию выхода фильма "Брат" на больших экранах покажут картины Алексея Балабанова: "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно".
Не остается в стороне и фестивальное кино: на этой неделе вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера. Фильм претендует на "Оскар" и получил приз в Каннах за женскую роль.
Другой важный зарубежный релиз и тоже фаворит "Оскара" — японский фильм "Сядь за руль моей машины". Трехчасовая картина Рюсукэ Хамагути получила четыре номинации на "Золотого рыцаря" и выйдет на экраны 31 марта. Тогда же ожидается живописный "Роман служанки" с Колином Фертом, Оливией Коулман, Джошем О’Коннором.
"Мы стараемся расширять репертуар за счет новых фестивальных хитов: 5 апреля пройдет зрительская премьера картины "Закат" Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. Каждые выходные у нас спецпоказы, на которых мы заново открываем авторские блокбастеры прошлых лет", — отмечают в кинотеатре "Художественный".
Как раз для тех, кто хочет снова посмотреть любимые картины, в повторный прокат выйдет уже ставший культовым датский фильм "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном, а также "Отец" Флориана Зеллера, южнокорейский боевик Пон Джун-хо "Сквозь снег", золотая коллекция анимационных картин Хаяо Миядзаки.
Среди ближайших показов в "Художественном" — лауреаты "Оскара" "Паразиты" и "Одержимость". А в "Иллюзионе", у которого есть возможность обращаться к коллекции Госфильмофонда, продолжат показывать отечественное архивное кино.
Такой же тактики придерживаются организаторы проекта "КАРО.Арт". В конце марта — начале апреля представят ретроспективные показы "Кащея Бессмертного" Александра Роу, спецпоказы и повторный релиз трагикомедии об одиночестве с Полом Дано и Дэниэлом Рэдклиффом "Человек — швейцарский нож". Заявлены "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Маленькая мама" Селин Сьямма, "Капитан Фантастик" Мэтта Росса, "Пока мы молоды" Ноа Баумбака.
В "Пионере" тоже намерены работать со свежими релизами, придерживаясь репертуарной концепции кинотеатра.
"Будем продолжать спецпоказы с обсуждениями и организуем нашу собственную программу ретроспектив, — отметили в кинотеатре. — Если в прокат будут выходить качественные индийские и китайские релизы, то мы готовы расширить за счет них репертуар и познакомить с ними нашу сформировавшуюся аудиторию и, возможно, привлечь и новую".
Цены на билеты
Один из главных вопросов — что со стоимостью билетов. В кинотеатрах уверяют, что в ближайшее время повышения точно не предвидится.
Как отметили в сети "Киномакс", там не будут изменять цены, установленные в докризисный период, "несмотря на общую тенденцию, рост курса валют и повышение в большинстве сфер бизнеса".
"Кино делает людей счастливыми, приносит новые эмоции, хорошее настроение и радость. Мы хотим, чтобы у наших гостей во Владивостоке или в Ростове-на-Дону, в Тюмени или в Рязани, в Красноярске или в Уфе всегда была возможность соприкоснуться с магией, которую дарит кинематограф, а поход в кинотеатр был качественным и главное — доступным", — заявили в "Киномаксе".
В "Художественном" и "Иллюзионе" тоже подтвердили, что в текущей ситуации сохраняют стоимость билетов на прежнем уровне.
Премьера фильма "Шесть раз" в летнем кинотеатре "Пионер"
Еще одна тема — техническое оснащение кинозалов, которое закупалось за рубежом. Ключевой и один из самых хрупких элементов — специальные лампы для проекторов, работа которых рассчитана в среднем на шесть месяцев.
Киносети рассуждают о потенциальной замене комплектующих осторожно. Например, в "Иллюзионе" отмечают, что на данном этапе кинотеатр обладает необходимым запасом, которого должно хватить примерно до конца года. А в "Пионере" рассказали, что замена оборудования пока не требуется. Единственный сложный момент — лампы для проектора.
"Их на нашем типе оборудования нужно менять раз в полгода, а сейчас дефицит — у поставщиков ламп нет, вроде обещают привезти, но нет гарантий. Еще, конечно, ожидаем повышение их цены из-за курса валют и логистики", — поясняют в кинотеатре.
Но расслабляться не стоит — все сети отмечают важность консолидации.
"Наша отрасль сейчас нуждается в поддержке, — пояснила гендиректор кинокомпании "Пионер" Александра Геллер. — Помощь нужна не только кинотеатрам и производителям, но и дистрибьюторам. В России много талантливых авторов и качественного контента, как художественного, так и анимационного, который может регулярно показывать высокие результаты. Но он нуждается в комплексной поддержке".
Зрители в летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж" в Москве
В "Иллюзионе" напомнили, что сложно делать долгосрочные прогнозы, но правительство России и Минкультуры разрабатывают меры поддержки кинопроизводства и кинопроката.
"Мы получаем много теплых комментариев от наших посетителей, которые делятся впечатлениями о показах, — рассказали в пресс-службе. — Для индустрии очень важно, чтобы люди продолжали ходить в кино. И мы, со своей стороны, постараемся сделать все возможное, чтобы остаться для них местом притяжения".
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