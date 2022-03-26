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Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах - РИА Новости, 26.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html
Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах
Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах - РИА Новости, 26.03.2022
Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах
После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:04
2022-03-26T08:11
мадс миккельсен
уфа
тюмень
ростов-на-дону
госфильмофонд рф
киномакс
дэниел рэдклифф
иллюзион (кинотеатр)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом. Крупнейшие сети уверяют: претенденты на освободившееся место есть, проектов много и технический ресурс в порядке. О том, каким будет отечественный кинопрокат и какие фильмы ждать на больших экранах, — в материале РИА Новости.Что происходит с репертуаромОтмены долгожданных весенних релизов вроде "Бэтмена", "Морбиуса" или "Соника 2" заставили напрячься и зрителей, и кинотеатры.Вопрос — готовы ли российские зрители, привыкшие к голливудским блокбастерам и западноевропейскому кинематографу, смотреть что-то другое. Согласно независимому опросу, проведенному среди посетителей кинотеатров, из иностранных фильмов зрители ждут корейское кино (40 процентов), латиноамериканское (32), индийское (19) и китайское (десять процентов).Поэтому сейчас российские дистрибьюторы работают над привлечением партнеров и новыми форматами для маркетинга картин.Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова напомнила, что "процесс замещения произойдет не за одну неделю, но со временем, когда настроят маркетинговые каналы, зритель получит разнообразие контента".Что сейчас?В процессе адаптации кинотеатры делают ставки на фестивальное кино, российские новинки, повторный прокат, ретроспективные и спецпоказы.Главная и долгожданная российская премьера, которую можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах — "Ампир V" с Павлом Табаковым по роману Виктора Пелевина. Предполагалась, что она выйдет 31 марта, но премьеру перенесли. Тем не менее, прокатчики обещают выпустить картину, но позднее.А к 25-летию выхода фильма "Брат" на больших экранах покажут картины Алексея Балабанова: "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно".Не остается в стороне и фестивальное кино: на этой неделе вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера. Фильм претендует на "Оскар" и получил приз в Каннах за женскую роль.Другой важный зарубежный релиз и тоже фаворит "Оскара" — японский фильм "Сядь за руль моей машины". Трехчасовая картина Рюсукэ Хамагути получила четыре номинации на "Золотого рыцаря" и выйдет на экраны 31 марта. Тогда же ожидается живописный "Роман служанки" с Колином Фертом, Оливией Коулман, Джошем О’Коннором.Как раз для тех, кто хочет снова посмотреть любимые картины, в повторный прокат выйдет уже ставший культовым датский фильм "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном, а также "Отец" Флориана Зеллера, южнокорейский боевик Пон Джун-хо "Сквозь снег", золотая коллекция анимационных картин Хаяо Миядзаки.Среди ближайших показов в "Художественном" — лауреаты "Оскара" "Паразиты" и "Одержимость". А в "Иллюзионе", у которого есть возможность обращаться к коллекции Госфильмофонда, продолжат показывать отечественное архивное кино.Такой же тактики придерживаются организаторы проекта "КАРО.Арт". В конце марта — начале апреля представят ретроспективные показы "Кащея Бессмертного" Александра Роу, спецпоказы и повторный релиз трагикомедии об одиночестве с Полом Дано и Дэниэлом Рэдклиффом "Человек — швейцарский нож". Заявлены "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Маленькая мама" Селин Сьямма, "Капитан Фантастик" Мэтта Росса, "Пока мы молоды" Ноа Баумбака.В "Пионере" тоже намерены работать со свежими релизами, придерживаясь репертуарной концепции кинотеатра.Цены на билетыОдин из главных вопросов — что со стоимостью билетов. В кинотеатрах уверяют, что в ближайшее время повышения точно не предвидится.Как отметили в сети "Киномакс", там не будут изменять цены, установленные в докризисный период, "несмотря на общую тенденцию, рост курса валют и повышение в большинстве сфер бизнеса".В "Художественном" и "Иллюзионе" тоже подтвердили, что в текущей ситуации сохраняют стоимость билетов на прежнем уровне.Технические моментыЕще одна тема — техническое оснащение кинозалов, которое закупалось за рубежом. Ключевой и один из самых хрупких элементов — специальные лампы для проекторов, работа которых рассчитана в среднем на шесть месяцев.Киносети рассуждают о потенциальной замене комплектующих осторожно. Например, в "Иллюзионе" отмечают, что на данном этапе кинотеатр обладает необходимым запасом, которого должно хватить примерно до конца года. А в "Пионере" рассказали, что замена оборудования пока не требуется. Единственный сложный момент — лампы для проектора.Но расслабляться не стоит — все сети отмечают важность консолидации.В "Иллюзионе" напомнили, что сложно делать долгосрочные прогнозы, но правительство России и Минкультуры разрабатывают меры поддержки кинопроизводства и кинопроката.
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Анна Нехаева
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мадс миккельсен , уфа, тюмень, ростов-на-дону, госфильмофонд рф, киномакс, дэниел рэдклифф, иллюзион (кинотеатр), художественный (кинотеатр), шарлотта генсбур, колин ферт, джим джармуш, хаяо миядзаки, знаменитости, куда сходить , лучшие фильмы, кино
08:04 26.03.2022 (обновлено: 08:11 26.03.2022)
 

Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах

© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом. Крупнейшие сети уверяют: претенденты на освободившееся место есть, проектов много и технический ресурс в порядке. О том, каким будет отечественный кинопрокат и какие фильмы ждать на больших экранах, — в материале РИА Новости.

Что происходит с репертуаром

Отмены долгожданных весенних релизов вроде "Бэтмена", "Морбиуса" или "Соника 2" заставили напрячься и зрителей, и кинотеатры.

"Резкий уход с рынка крупных студий, которые делали около 80 процентов кассовых сборов, поставил перед бизнесом задачу по обновлению репертуара, — признаются в пресс-службе киносети "КАРО". — Однако весной площадкам будет что предложить: в мартовском расписании — фильмы самых разных жанров более чем из 15 стран: от ужасов и триллеров до музыкальных концертов, семейного кино и мелодрам".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Вопрос — готовы ли российские зрители, привыкшие к голливудским блокбастерам и западноевропейскому кинематографу, смотреть что-то другое. Согласно независимому опросу, проведенному среди посетителей кинотеатров, из иностранных фильмов зрители ждут корейское кино (40 процентов), латиноамериканское (32), индийское (19) и китайское (десять процентов).
Поэтому сейчас российские дистрибьюторы работают над привлечением партнеров и новыми форматами для маркетинга картин.
© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр

"У нас уже есть график показов лучших новинок Болливуда. Премьера нового индийского блокбастера RRR от режиссера "Бахубали" состоится 25 марта", — отметил гендиректор Объединенной киносети "Формула Кино/Синема Парк" Алексей Васясин.

Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова напомнила, что "процесс замещения произойдет не за одну неделю, но со временем, когда настроят маркетинговые каналы, зритель получит разнообразие контента".
© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
Молодые люди в кинотеатре

"Примером может служить уикенд, когда фильм-концерт южнокорейской группы BTS Permission To Dance: On Stage — Seoul собрал в наших кинотеатрах немногим меньше, чем "Капитан Марвел" в рекордном по сборам 2019 году", — говорит она.

© Big Hit MusicКадр из шоу BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul
Кадр из шоу BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul
© Big Hit Music
Кадр из шоу BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul

Что сейчас?

В процессе адаптации кинотеатры делают ставки на фестивальное кино, российские новинки, повторный прокат, ретроспективные и спецпоказы.
Главная и долгожданная российская премьера, которую можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах — "Ампир V" с Павлом Табаковым по роману Виктора Пелевина. Предполагалась, что она выйдет 31 марта, но премьеру перенесли. Тем не менее, прокатчики обещают выпустить картину, но позднее.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Марина Зудина и Павел Танков в фильме "Ампир V"

Кадр из фильма Ампир V
1 из 3

Марина Зудина и Павел Танков в фильме "Ампир V"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Съемки фильма "Ампир V"
Съемки фильма Ампир V
2 из 3
Съемки фильма "Ампир V"
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Федор Бондарчук на съемках фильма "Ампир V"

Кадр со съемок фильма Ампир V
3 из 3

Федор Бондарчук на съемках фильма "Ампир V"

© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3

Марина Зудина и Павел Танков в фильме "Ампир V"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3
Съемки фильма "Ампир V"
© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Федор Бондарчук на съемках фильма "Ампир V"

© Фото : Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
А к 25-летию выхода фильма "Брат" на больших экранах покажут картины Алексея Балабанова: "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно".
Не остается в стороне и фестивальное кино: на этой неделе вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера. Фильм претендует на "Оскар" и получил приз в Каннах за женскую роль.
© arte France Cinéma (2021)Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма Худший человек на свете
© arte France Cinéma (2021)
Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Другой важный зарубежный релиз и тоже фаворит "Оскара" — японский фильм "Сядь за руль моей машины". Трехчасовая картина Рюсукэ Хамагути получила четыре номинации на "Золотого рыцаря" и выйдет на экраны 31 марта. Тогда же ожидается живописный "Роман служанки" с Колином Фертом, Оливией Коулман, Джошем О’Коннором.
© ЭкспонентаКадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Экспонента
© Экспонента

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Экспонента
© Bitters End (2021)

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Экспонента
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Экспонента
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)

"Мы стараемся расширять репертуар за счет новых фестивальных хитов: 5 апреля пройдет зрительская премьера картины "Закат" Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. Каждые выходные у нас спецпоказы, на которых мы заново открываем авторские блокбастеры прошлых лет", — отмечают в кинотеатре "Художественный".

© Common Ground Pictures (2021)Кадр из фильма "Закат"
Кадр из фильма Закат
© Common Ground Pictures (2021)
Кадр из фильма "Закат"
Как раз для тех, кто хочет снова посмотреть любимые картины, в повторный прокат выйдет уже ставший культовым датский фильм "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном, а также "Отец" Флориана Зеллера, южнокорейский боевик Пон Джун-хо "Сквозь снег", золотая коллекция анимационных картин Хаяо Миядзаки.
Среди ближайших показов в "Художественном" — лауреаты "Оскара" "Паразиты" и "Одержимость". А в "Иллюзионе", у которого есть возможность обращаться к коллекции Госфильмофонда, продолжат показывать отечественное архивное кино.
© Capella Film

Кадр из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
1 из 3

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© Union Investment Partners (2013)

Сцена из фильма "Сквозь снег"

Кадр из фильма Сквозь снег
2 из 3

Сцена из фильма "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
© Blumhouse Productions/Bold Films/ Right of Way Films (2013)

Фрагмент из фильма "Одержимость"

Кадр из фильма Одержимость
3 из 3

Фрагмент из фильма "Одержимость"

© Blumhouse Productions/Bold Films/ Right of Way Films (2013)
1 из 3

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
2 из 3

Сцена из фильма "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Одержимость"

© Blumhouse Productions/Bold Films/ Right of Way Films (2013)
Такой же тактики придерживаются организаторы проекта "КАРО.Арт". В конце марта — начале апреля представят ретроспективные показы "Кащея Бессмертного" Александра Роу, спецпоказы и повторный релиз трагикомедии об одиночестве с Полом Дано и Дэниэлом Рэдклиффом "Человек — швейцарский нож". Заявлены "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Маленькая мама" Селин Сьямма, "Капитан Фантастик" Мэтта Росса, "Пока мы молоды" Ноа Баумбака.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители в кинотеатре
В "Пионере" тоже намерены работать со свежими релизами, придерживаясь репертуарной концепции кинотеатра.

"Будем продолжать спецпоказы с обсуждениями и организуем нашу собственную программу ретроспектив, — отметили в кинотеатре. — Если в прокат будут выходить качественные индийские и китайские релизы, то мы готовы расширить за счет них репертуар и познакомить с ними нашу сформировавшуюся аудиторию и, возможно, привлечь и новую".

Цены на билеты

Один из главных вопросов — что со стоимостью билетов. В кинотеатрах уверяют, что в ближайшее время повышения точно не предвидится.
Как отметили в сети "Киномакс", там не будут изменять цены, установленные в докризисный период, "несмотря на общую тенденцию, рост курса валют и повышение в большинстве сфер бизнеса".
© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / StockPhotoPro
Зрители в кинотеатре

"Кино делает людей счастливыми, приносит новые эмоции, хорошее настроение и радость. Мы хотим, чтобы у наших гостей во Владивостоке или в Ростове-на-Дону, в Тюмени или в Рязани, в Красноярске или в Уфе всегда была возможность соприкоснуться с магией, которую дарит кинематограф, а поход в кинотеатр был качественным и главное — доступным", — заявили в "Киномаксе".

В "Художественном" и "Иллюзионе" тоже подтвердили, что в текущей ситуации сохраняют стоимость билетов на прежнем уровне.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКинотеатр "Иллюзион" в Москве
Кинотеатр Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кинотеатр "Иллюзион" в Москве

"Значимое повышение в ближайшее время не планируем, — рассказали в "Пионере". — Ценовая политика остается доступной для разных зрителей: 150 рублей на утренние сеансы и до 750 — на вечерние".

Технические моменты

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Шесть раз" в летнем кинотеатре "Пионер"
Премьера фильма Шесть раз в летнем кинотеатре Пионер - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Премьера фильма "Шесть раз" в летнем кинотеатре "Пионер"
Еще одна тема — техническое оснащение кинозалов, которое закупалось за рубежом. Ключевой и один из самых хрупких элементов — специальные лампы для проекторов, работа которых рассчитана в среднем на шесть месяцев.
Киносети рассуждают о потенциальной замене комплектующих осторожно. Например, в "Иллюзионе" отмечают, что на данном этапе кинотеатр обладает необходимым запасом, которого должно хватить примерно до конца года. А в "Пионере" рассказали, что замена оборудования пока не требуется. Единственный сложный момент — лампы для проектора.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКиномеханик Ольга Ширяева готовится к кинопоказу
Киномеханик Ольга Ширяева готовится к кинопоказу - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Киномеханик Ольга Ширяева готовится к кинопоказу

"Их на нашем типе оборудования нужно менять раз в полгода, а сейчас дефицит — у поставщиков ламп нет, вроде обещают привезти, но нет гарантий. Еще, конечно, ожидаем повышение их цены из-за курса валют и логистики", — поясняют в кинотеатре.

Но расслабляться не стоит — все сети отмечают важность консолидации.

"Наша отрасль сейчас нуждается в поддержке, — пояснила гендиректор кинокомпании "Пионер" Александра Геллер. — Помощь нужна не только кинотеатрам и производителям, но и дистрибьюторам. В России много талантливых авторов и качественного контента, как художественного, так и анимационного, который может регулярно показывать высокие результаты. Но он нуждается в комплексной поддержке".

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители в летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж" в Москве
Зрители в Летнем кинотеатре в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зрители в летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж" в Москве
В "Иллюзионе" напомнили, что сложно делать долгосрочные прогнозы, но правительство России и Минкультуры разрабатывают меры поддержки кинопроизводства и кинопроката.

"Мы получаем много теплых комментариев от наших посетителей, которые делятся впечатлениями о показах, — рассказали в пресс-службе. — Для индустрии очень важно, чтобы люди продолжали ходить в кино. И мы, со своей стороны, постараемся сделать все возможное, чтобы остаться для них местом притяжения".

Кадр из фильма Худший человек на свете
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КультураМадс МиккельсенУфаТюменьРостов-на-ДонуГосфильмофонд РФКиномаксДэниел РэдклиффИллюзион (кинотеатр)Художественный (кинотеатр)Шарлотта ГенсбурКолин ФертДжим ДжармушХаяо МиядзакиЗнаменитостикуда сходитьлучшие фильмыкино
 
 
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