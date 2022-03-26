https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html

Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах

Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах - РИА Новости, 26.03.2022

Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах

После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:04

2022-03-26T08:04

2022-03-26T08:11

мадс миккельсен

уфа

тюмень

ростов-на-дону

госфильмофонд рф

киномакс

дэниел рэдклифф

иллюзион (кинотеатр)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После ухода западных студий-мейджоров с российского рынка возникли проблемы, чем компенсировать зарубежный контент и что будет с отечественным кинобизнесом. Крупнейшие сети уверяют: претенденты на освободившееся место есть, проектов много и технический ресурс в порядке. О том, каким будет отечественный кинопрокат и какие фильмы ждать на больших экранах, — в материале РИА Новости.Что происходит с репертуаромОтмены долгожданных весенних релизов вроде "Бэтмена", "Морбиуса" или "Соника 2" заставили напрячься и зрителей, и кинотеатры.Вопрос — готовы ли российские зрители, привыкшие к голливудским блокбастерам и западноевропейскому кинематографу, смотреть что-то другое. Согласно независимому опросу, проведенному среди посетителей кинотеатров, из иностранных фильмов зрители ждут корейское кино (40 процентов), латиноамериканское (32), индийское (19) и китайское (десять процентов).Поэтому сейчас российские дистрибьюторы работают над привлечением партнеров и новыми форматами для маркетинга картин.Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова напомнила, что "процесс замещения произойдет не за одну неделю, но со временем, когда настроят маркетинговые каналы, зритель получит разнообразие контента".Что сейчас?В процессе адаптации кинотеатры делают ставки на фестивальное кино, российские новинки, повторный прокат, ретроспективные и спецпоказы.Главная и долгожданная российская премьера, которую можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах — "Ампир V" с Павлом Табаковым по роману Виктора Пелевина. Предполагалась, что она выйдет 31 марта, но премьеру перенесли. Тем не менее, прокатчики обещают выпустить картину, но позднее.А к 25-летию выхода фильма "Брат" на больших экранах покажут картины Алексея Балабанова: "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно".Не остается в стороне и фестивальное кино: на этой неделе вышла интеллектуальная мелодрама "Худший человек на свете" режиссера Йоакима Триера. Фильм претендует на "Оскар" и получил приз в Каннах за женскую роль.Другой важный зарубежный релиз и тоже фаворит "Оскара" — японский фильм "Сядь за руль моей машины". Трехчасовая картина Рюсукэ Хамагути получила четыре номинации на "Золотого рыцаря" и выйдет на экраны 31 марта. Тогда же ожидается живописный "Роман служанки" с Колином Фертом, Оливией Коулман, Джошем О’Коннором.Как раз для тех, кто хочет снова посмотреть любимые картины, в повторный прокат выйдет уже ставший культовым датский фильм "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном, а также "Отец" Флориана Зеллера, южнокорейский боевик Пон Джун-хо "Сквозь снег", золотая коллекция анимационных картин Хаяо Миядзаки.Среди ближайших показов в "Художественном" — лауреаты "Оскара" "Паразиты" и "Одержимость". А в "Иллюзионе", у которого есть возможность обращаться к коллекции Госфильмофонда, продолжат показывать отечественное архивное кино.Такой же тактики придерживаются организаторы проекта "КАРО.Арт". В конце марта — начале апреля представят ретроспективные показы "Кащея Бессмертного" Александра Роу, спецпоказы и повторный релиз трагикомедии об одиночестве с Полом Дано и Дэниэлом Рэдклиффом "Человек — швейцарский нож". Заявлены "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Маленькая мама" Селин Сьямма, "Капитан Фантастик" Мэтта Росса, "Пока мы молоды" Ноа Баумбака.В "Пионере" тоже намерены работать со свежими релизами, придерживаясь репертуарной концепции кинотеатра.Цены на билетыОдин из главных вопросов — что со стоимостью билетов. В кинотеатрах уверяют, что в ближайшее время повышения точно не предвидится.Как отметили в сети "Киномакс", там не будут изменять цены, установленные в докризисный период, "несмотря на общую тенденцию, рост курса валют и повышение в большинстве сфер бизнеса".В "Художественном" и "Иллюзионе" тоже подтвердили, что в текущей ситуации сохраняют стоимость билетов на прежнем уровне.Технические моментыЕще одна тема — техническое оснащение кинозалов, которое закупалось за рубежом. Ключевой и один из самых хрупких элементов — специальные лампы для проекторов, работа которых рассчитана в среднем на шесть месяцев.Киносети рассуждают о потенциальной замене комплектующих осторожно. Например, в "Иллюзионе" отмечают, что на данном этапе кинотеатр обладает необходимым запасом, которого должно хватить примерно до конца года. А в "Пионере" рассказали, что замена оборудования пока не требуется. Единственный сложный момент — лампы для проектора.Но расслабляться не стоит — все сети отмечают важность консолидации.В "Иллюзионе" напомнили, что сложно делать долгосрочные прогнозы, но правительство России и Минкультуры разрабатывают меры поддержки кинопроизводства и кинопроката.

https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html

уфа

тюмень

ростов-на-дону

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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