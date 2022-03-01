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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/betmen-1775719461.html
СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России
СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России
Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:25
2022-03-01T06:25
культура
бэтмен
зои кравиц
роберт паттинсон
москва
луганская народная республика
россия
днр
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline.Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.Фильм должен был выйти в прокат в РФ 2 марта. Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен — ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html
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бэтмен, зои кравиц, роберт паттинсон, москва, луганская народная республика, россия, днр
06:25 01.03.2022
 
СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России

СМИ: Warner Bros приостановила выход "Бэтмена" в кинотеатрах России за день до премьеры

© DC Comics, 2022Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
© DC Comics, 2022
Кадр из фильма "Бэтмен". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline.
Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.
"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России", — приводит издание слова из заявления компании.
Фильм должен был выйти в прокат в РФ 2 марта. Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен — ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.
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Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Зал Метрополитен-оперы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 05:16Культура
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами
Опубликовано: Н. Брыкин
 
КультураБэтменЗои КравицРоберт ПаттинсонМоскваЛуганская Народная РеспубликаРоссияДНР
 
 
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