СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России
СМИ: Warner Bros приостановила выход "Бэтмена" в кинотеатрах России за день до премьеры
© DC Comics, 2022Кадр из фильма "Бэтмен"
© DC Comics, 2022
Кадр из фильма "Бэтмен". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline.
Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.
"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России", — приводит издание слова из заявления компании.
Фильм должен был выйти в прокат в РФ 2 марта. Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен — ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.
Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Н. Брыкин