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СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России

СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: Warner Bros за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России

Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:25

2022-03-01T06:25

2022-03-01T06:25

культура

бэтмен

зои кравиц

роберт паттинсон

москва

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россия

днр

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Deadline.Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.Фильм должен был выйти в прокат в РФ 2 марта. Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен — ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

бэтмен, зои кравиц, роберт паттинсон, москва, луганская народная республика, россия, днр