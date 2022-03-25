https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html

В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года

В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года - РИА Новости, 25.03.2022

В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года

Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:41

2022-03-25T17:41

2022-03-25T21:20

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке Мартин Мур."Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине", — приводит сайт телеканала его слова.Как утверждает Мур, подготовкой военных на этой территории занимались именно "зеленые береты". Он также заявил, что "американские учителя" регулярно "помогают армиям по всему миру готовиться к конфликтам"."Зеленые береты" учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок", — говорится в материале Fox News.Сообщения об обучении украинцев американской стороной поступают регулярно. Так, в марте сложивший оружие артиллерист украинской армии рассказал, что инструкторы из США и Канады обучали солдат стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а пленный уроженец Харьковской области, участвовавший в начатой Киевом операции в Донбассе в 2014 году, сообщал, что украинцев инструктировали специалисты и из других стран НАТО.Об этом известно и российскому Минобороны: так, генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, нато, украина