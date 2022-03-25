17:41 25.03.2022 (обновлено: 21:20 25.03.2022)
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
Американский военный Мур заявил о "незаметных" тренировках украинской армии с 2014 года
Солдаты ВСУ под Киевом
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке Мартин Мур.
"Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине", — приводит сайт телеканала его слова.
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Как утверждает Мур, подготовкой военных на этой территории занимались именно "зеленые береты". Он также заявил, что "американские учителя" регулярно "помогают армиям по всему миру готовиться к конфликтам".
"Зеленые береты" учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок", — говорится в материале Fox News.
Сообщения об обучении украинцев американской стороной поступают регулярно. Так, в марте сложивший оружие артиллерист украинской армии рассказал, что инструкторы из США и Канады обучали солдат стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а пленный уроженец Харьковской области, участвовавший в начатой Киевом операции в Донбассе в 2014 году, сообщал, что украинцев инструктировали специалисты и из других стран НАТО.
Об этом известно и российскому Минобороны: так, генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.
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