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В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года - РИА Новости, 25.03.2022
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:41
2022-03-25T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
нато
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке Мартин Мур."Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине", — приводит сайт телеканала его слова.Как утверждает Мур, подготовкой военных на этой территории занимались именно "зеленые береты". Он также заявил, что "американские учителя" регулярно "помогают армиям по всему миру готовиться к конфликтам"."Зеленые береты" учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок", — говорится в материале Fox News.Сообщения об обучении украинцев американской стороной поступают регулярно. Так, в марте сложивший оружие артиллерист украинской армии рассказал, что инструкторы из США и Канады обучали солдат стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а пленный уроженец Харьковской области, участвовавший в начатой Киевом операции в Донбассе в 2014 году, сообщал, что украинцев инструктировали специалисты и из других стран НАТО.Об этом известно и российскому Минобороны: так, генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, сша, нато, украина
17:41 25.03.2022 (обновлено: 21:20 25.03.2022)
 
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года

Американский военный Мур заявил о "незаметных" тренировках украинской армии с 2014 года

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские военные проводили "незаметные" тренировки украинцев начиная еще с 2014 года, заявил в беседе с Fox News сержант-майор "зеленых беретов" в отставке Мартин Мур.
"Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине", — приводит сайт телеканала его слова.
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Как утверждает Мур, подготовкой военных на этой территории занимались именно "зеленые береты". Он также заявил, что "американские учителя" регулярно "помогают армиям по всему миру готовиться к конфликтам".
"Зеленые береты" учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок", — говорится в материале Fox News.
Сообщения об обучении украинцев американской стороной поступают регулярно. Так, в марте сложивший оружие артиллерист украинской армии рассказал, что инструкторы из США и Канады обучали солдат стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а пленный уроженец Харьковской области, участвовавший в начатой Киевом операции в Донбассе в 2014 году, сообщал, что украинцев инструктировали специалисты и из других стран НАТО.
Об этом известно и российскому Минобороны: так, генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАНАТОУкраина
 
 
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