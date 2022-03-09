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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/instruktory-1777222958.html
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны
Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:11
2022-03-09T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
донбасс
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - сказал Конашенков.Он пояснил, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Согласно попавшим в распоряжение российских военных документам, её планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, донбасс, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
09:11 09.03.2022
 
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны

Представитель МО Конашенков: американские инструкторы натаскивали украинские соединения

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - сказал Конашенков.
Он пояснил, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Согласно попавшим в распоряжение российских военных документам, её планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреДонбассСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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