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Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны
Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:11
2022-03-09T09:11
2022-03-09T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
донбасс
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - сказал Конашенков.Он пояснил, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Согласно попавшим в распоряжение российских военных документам, её планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, донбасс, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны
Представитель МО Конашенков: американские инструкторы натаскивали украинские соединения