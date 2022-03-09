https://ria.ru/20220309/instruktory-1777222958.html

Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны

Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022

Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны

Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:11

2022-03-09T09:11

2022-03-09T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

донбасс

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - сказал Конашенков.Он пояснил, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Согласно попавшим в распоряжение российских военных документам, её планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, донбасс, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков