https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446922.html

Осваивать Javelin учили кадровые военные США, заявил пленный солдат ВСУ

Осваивать Javelin учили кадровые военные США, заявил пленный солдат ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022

Осваивать Javelin учили кадровые военные США, заявил пленный солдат ВСУ

Стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin украинских солдат учат американские и канадские инструкторы, в том числе кадровые военные,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:19

2022-03-16T14:19

2022-03-16T14:19

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin украинских солдат учат американские и канадские инструкторы, в том числе кадровые военные, рассказал сложивший оружие артиллерист украинской армии Дмитрий Фоменко.По его словам, в гражданской жизни он мечтал работать на радио. "Но в 2016 году в семье возникла нехватка денег - дедушка болел раком, у мамы плохо с сердцем. Пришлось пойти в армию, там обещали зарплату 7 тысяч гривен", - рассказал Фоменко журналистам.Так он попал в 92-ю отдельную механизированную бригаду, распределили в противотанковую артиллерию. Бригада стояла в прифронтовом Марьинском районе к западу от Донецка. Отсюда они обстреливали позиции Народной милиции и мирные кварталы. "Грады", САУ, РС-1, РС-3 систематически выезжали на обстрел. "Мста", "Гиацинт" - их тоже вывозили очень часто, и мы слышали, как они работают", - рассказывает украинский военный.Потом Фоменко с сослуживцами отправили в учебный центр подо Львовом учиться стрельбе из Javelin. Оказалось, что обучение ведут инструкторы из США и Канады, причем инструкторы иногда ротируются. У самого Фоменко один из учителей был действующим сержантом армии США, второй - майор в отставке. "В свое время он был в "морских котиках", бывал в горячих точках", - сказал Фоменко. Первую неделю его обучали на электронных симуляторах, затем отобрали лучших и отправили на полигон - стрелять из настоящих. "К нам подходили и смотрели, как мы учимся. Им было очень интересно", - вспоминает Фоменко. Одним из знаковых моментов в процессе обучения стало общение с сотрудниками СБУ - они заставляли военных подписывать документы о неразглашении.Взамен после окончания службы военным обещали "12 соток под застройку и два гектара под посевы". Однако, когда он пришел в свой сельсовет, там ответили, что сейчас до него нет дела. "Я не стал обивать пороги. Раз я не нужен своей стране, то и она мне не нужна", - сказал Фоменко и призвал сослуживцев складывать оружие.

https://ria.ru/20220315/minoborony-1778200505.html

https://ria.ru/20220316/tekhnika-1778399478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, javelin (птрк), львов, служба безопасности украины, украина, в мире