Осваивать Javelin учили кадровые военные США, заявил пленный солдат ВСУ
Пленный солдат ВСУ: осваивать "Джавелины" учили инструкторы из США и Канады
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Стрельбе из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin украинских солдат учат американские и канадские инструкторы, в том числе кадровые военные, рассказал сложивший оружие артиллерист украинской армии Дмитрий Фоменко.
По его словам, в гражданской жизни он мечтал работать на радио. "Но в 2016 году в семье возникла нехватка денег - дедушка болел раком, у мамы плохо с сердцем. Пришлось пойти в армию, там обещали зарплату 7 тысяч гривен", - рассказал Фоменко журналистам.
Так он попал в 92-ю отдельную механизированную бригаду, распределили в противотанковую артиллерию. Бригада стояла в прифронтовом Марьинском районе к западу от Донецка. Отсюда они обстреливали позиции Народной милиции и мирные кварталы. "Грады", САУ, РС-1, РС-3 систематически выезжали на обстрел. "Мста", "Гиацинт" - их тоже вывозили очень часто, и мы слышали, как они работают", - рассказывает украинский военный.
Потом Фоменко с сослуживцами отправили в учебный центр подо Львовом учиться стрельбе из Javelin. Оказалось, что обучение ведут инструкторы из США и Канады, причем инструкторы иногда ротируются. У самого Фоменко один из учителей был действующим сержантом армии США, второй - майор в отставке. "В свое время он был в "морских котиках", бывал в горячих точках", - сказал Фоменко. Первую неделю его обучали на электронных симуляторах, затем отобрали лучших и отправили на полигон - стрелять из настоящих. "К нам подходили и смотрели, как мы учимся. Им было очень интересно", - вспоминает Фоменко. Одним из знаковых моментов в процессе обучения стало общение с сотрудниками СБУ - они заставляли военных подписывать документы о неразглашении.
Взамен после окончания службы военным обещали "12 соток под застройку и два гектара под посевы". Однако, когда он пришел в свой сельсовет, там ответили, что сейчас до него нет дела. "Я не стал обивать пороги. Раз я не нужен своей стране, то и она мне не нужна", - сказал Фоменко и призвал сослуживцев складывать оружие.