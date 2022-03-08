https://ria.ru/20220308/ukraina-1777166745.html

Пленный участник операции в Донбассе рассказал об инструкторах из НАТО

Пленный участник операции в Донбассе рассказал об инструкторах из НАТО - РИА Новости, 08.03.2022

Пленный участник операции в Донбассе рассказал об инструкторах из НАТО

Служащих в АТО ("антитеррористической операции", как Киев называет начатую им в 2014 году операцию в Донбассе) украинских военных инструктируют специалисты из... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:22

2022-03-08T17:22

2022-03-08T17:23

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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донбасс

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Служащих в АТО ("антитеррористической операции", как Киев называет начатую им в 2014 году операцию в Донбассе) украинских военных инструктируют специалисты из стран НАТО, рассказал уроженец Харьковской области Дмитрий Фоменко, участник АТО, попавший в плен.Как рассказывает Фоменко, сначала он служил в 29-й отдельной механизированной бригаде, расположенной в селе Башкировка около города Чугуев Харьковской области, потом бригаду отправили воевать в Донбасс."Нас обучали противотанковым ракетным установкам "Корсар", "Метис", "Фагот" инструктора из стран НАТО - Америка, Канада, Бельгия. Они обучали наш десант", - рассказал Фоменко.Потом служил в 43-й отдельной артиллерийской бригаде инструктором противотанковых ракетных установок в районе Докучаевска, Мариинки, Красногоровки и Авдеевки (ДНР)."Оттуда по населенным пунктам открывался огонь. Артиллерией - "Гиацинты", "Мста" 2С-1, 2С-3. Пока мы там находились, постоянно открывали, несколько раз в неделю, раза три-четыре, огонь по ополчению Донбасса, по мирному населению - не зная корректировщиков ВСУ. Снаряды не всегда приходились по воинским частям ополчения, а также по мирному населению", - признает украинский военный.В ходе боевых действий Фоменко попал в плен. "Наше правительство нас предало. Были ожидания, все думали… Люди были уверены, что не будет войны. Что оно все само закончится… В итоге оказалось, что наша страна нас бросила - и участников АТО, и военных, и мирных жителей", - волнуясь, рассказывает он.Фоменко признает, что пошел воевать из-за денег - зарплаты в 7 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей). "Ситуация была тяжелая, у меня болела дочка раком. У моей мамы и бабушки больное сердце. Моей семье были очень нужны деньги. Прошу прощения у всех, кого я мог чем-то обидеть. Я сожалею о своем поступке", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, донбасс