Рейтинг@Mail.ru
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями - РИА Новости, 21.03.2022
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями
Несколько крупных отельных сетей объявили об уходе из России, другие отказываются открывать новые объекты. Тем, кто остается, тоже непросто: надо работать без... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:00
2022-03-21T09:48
туризм
туризм
проблемы - туризм
сергей ромашкин
игорь бухаров
стамбул
россия
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151898/77/1518987780_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bd541fb5b7c3228d8192dbd7815b65cd.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных отельных сетей объявили об уходе из России, другие отказываются открывать новые объекты. Тем, кто остается, тоже непросто: надо работать без Booking, который был основным каналом продаж, а еще — обходиться без экзотических фруктов и импортной косметики. О том, что будет с ценами на номера, сохранится ли система "все включено" и как отели планируют принимать гостей, — в материале РИА Новости."Сервис — это про людей"Об уходе с российского рынка объявила финская сеть S-Group. Потери невелики: под ее брендом Sokos работали три отеля в Санкт-Петербурге. Другие же — например, Accor (марки Novotel и Ibis), Hilton и Hyatt, IHG (LXR Hotels &amp; Resorts, Hilton), а также Mariott — решили, что не будут открывать новые объекты в России.Эксперты уверяют, что исход мировых hospitality-брендов не скажется на качестве обслуживания. "У нас же не иностранцы работают. Даже управляющие этих гостиниц — россияне, — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. — За 30 лет мы выучили стандарты качества".Это подтверждают наши курорты. Как рассказала директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филиппенкова, девять отелей у них — под международными брендами и они не покидают российский рынок. "Но даже если это произойдет, у нас есть наработанные компетенции", — подчеркивает она.По словам Ольги Долговой, управляющего директора платформы "ХотелСтар", за годы присутствия глобальных сетей на российском рынке построили много собственных отелей.Правда, управляющий партнер компании SATEEN GROUP и генеральный директор бутик-отеля "39" Валентина Магидс предупреждает: из-за недоступности многих зарубежных направлений спрос будет превышать предложение, так что качество может пострадать. По ее мнению, часть гостиниц перестанет инвестировать в сервис, ведь конкуренции нет, отдыхающие все равно приедут.Запаслись шампунямиОднако, вне зависимости от бренда и стандартов качества, импортозамещение в отелях вводить все равно придется. Насколько это сложно, эксперты расходятся во мнениях.Так, Игорь Бухаров уверен, что на территории России производят почти все необходимое. "Ну не будет, например, дорогого итальянского шампуня, вместо него закажут другой", — рассуждает он.Но представители крупных курортов объясняют: 70 процентов сейчас — это зарубежные поставки."Например, мы используем английскую косметику. Партнеры нам не отказали, но стоимость взлетела, — уточнила Валентина Магидс. — Так что сейчас активно ищем российского поставщика".По словам Ирины Барабановой, многие гостиницы запаслись расходниками на три-четыре месяца вперед и сейчас изучают предложения, чтобы заместить импортную продукцию.All inclusive — все?С едой проблем не будет, в 2014-м отельеры это уже проходили. Российские сыроварни и винодельни, например, работать научились.Сейчас, по словам экспертов, крупные поставщики продуктов питания и напитков перестраивают ассортимент и логистику, но вопрос в стоимости еды."Выросли цены на продукты, соответственно, отельеры вынуждены повышать цены путевок, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин". — Мы просим их пока продавать туры без питания. При желании за это можно доплатить уже на месте".Отельеры такой подход одобряют. Если по номерному фонду допустимо отрегулировать себестоимость, сделав закупку заранее (сегодня по текущим ценам), то с ресторанной службой это не пройдет.Но заменить можно не все. "В бутик-отеле RODINA Grand Hotel &amp; SPA и дизайн-отеле "СтандАрт" большое количество продуктов, экзотических фруктов и ягод теперь недоступно для заказа, — говорит Наталья Обыдёнова, генеральный директор УК "ГОСТ Отель Менеджмент". — Трудно найти замену поставщикам кофе. Или напиткам, которые производятся в Европе. Но мы уже давно взяли курс на импортозамещение и делаем акцент на местных фермерских продуктах".При этом она уточняет, что полностью убрать питание из путевки нельзя. Например, в бутик-отеле роскошные завтраки включены в стоимость проживания во всех тарифах, в Клубе здоровья и долголетия RODINA в тур входит персонализированное меню в ресторане высокой диетической кухни.Насколько сейчас будет выгодно работать с системой "все включено", сказать сложно. Более того, эксперты уверяют, что в России она и вовсе не нужна."All inclusive у нас — просто глупость. Эта система начала развиваться в Анталье, когда с территории отеля выйти практически было некуда. В том же Стамбуле нет "все включено", это бессмысленно. В городе масса кафе и ресторанов", — говорит Игорь Бухаров. По его мнению, "All inclusive" у нас просто копируют: на курортах всегда можно поесть в ресторане. "Все включено" имеет смысл, когда много собственных продуктов, не нужна длинная логистическая цепочка, все свежее и стоимость невысока. У нас смысла в ней нет, а делать ради пиара — глупо", — объясняет Бухаров.Без Booking справимсяЗамещение Booking идет полным ходом: к делу подключились российские агрегаторы.Так, например, компания "Турмашина" — разработчик сервиса бронирования отелей и экскурсий для ОАО "РЖД" — запустила глобальную систему для путешествий по России "ДАВАЙ". На ней появится и отдельный сервис бронирования отелей."Мы только в прошлом году открыли "Туту Отели" и до февраля не продвигали их активно. Теперь все узнают, что у нас новое направление", — рассказали в Туту.ру.По данным Tvil.ru, с 24 февраля трафик на сайте увеличился в четыре с половиной раза. "Мы непрерывно оптимизируем работу для владельцев объектов размещения", — рассказывает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса. Она отметила, что комиссию для бизнеса в Tvil.ru не повышают.Но некоторые решили воспользоваться ситуацией. Так, на этой неделе Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, попросив взять под контроль системы бронирования. По словам отельеров, Booking, как правило, брал 15 процентов. А после его ухода ставка поднималась и до 25. Бизнесмены попросили ограничить ее десятью процентами.Другие отельеры радуются уходу гиганта. "Мы платили Booking 18 процентов от проданных номеров. Почти пятую часть! Плюс у него были VIP-статусы гостей (Genius), которым непременно полагалась дополнительная скидка, — поясняет управляющая мини-отелем "Покровский посад" в Нижнем Новгороде Наталья Лотикова. — Так что лично я нисколько не расстроилась. Наоборот, отмечаю рост прямых бронирований с сайта и по телефону".Генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что без Booking доля прямого бронирования через официальный сайт компании выросла на 23 процента — до 77.Ирина Барабанова тоже выступает в защиту наших агрегаторов. По ее словам, есть компании, которые, наоборот, понизили комиссию: "Пусть временно, до лета, но все же".Валентина Магидс подтвердила, что, например, агрегатор "Яндекс.Путешествия" берет не 14 процентов, как раньше, а десять. Тем не менее предложение РГА установить лимит участники рынка поддерживают — это напрямую влияет на стоимость номера для гостей.Цены замерлиНо пока отельеры не готовы прогнозировать, что будет с ценами. Эксперты утверждают, что взлета стоимости номеров не замечают, максимум — на пять-десять процентов по сравнению с прошлым годом.И все же рост неизбежен. "К сожалению, сейчас горизонт планирования — не более недели, каждый день мы получаем письма от поставщиков о повышении цен, и неважно, импортная продукция или отечественная", — признается Валентина Магидс.При этом Игорь Бухаров настроен оптимистично. По его словам, отельеры и рестораторы стараются не поднимать стоимость, чтобы не лишиться гостей. Ведь цена номера определяется тем, сколько готовы за него заплатить, а покупательская способность сейчас невысока.
https://ria.ru/20220312/oteli-1777785329.html
https://ria.ru/20220310/oteli-1777388930.html
https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html
https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html
https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html
https://ria.ru/20220316/gostinitsy-1778451381.html
https://ria.ru/20220310/bronirovaniya-1777443828.html
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
https://ria.ru/20220309/gostinitsy-1777304251.html
стамбул
россия
нижний новгород
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151898/77/1518987780_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f7e35bfe809b5ff8dac46720e9a13eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, проблемы - туризм, сергей ромашкин, игорь бухаров, стамбул, россия, нижний новгород, туту.ру, санкции в отношении россии, туристы, сочи, отели, яндекс, accor
08:00 21.03.2022 (обновлено: 09:48 21.03.2022)
 

Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных отельных сетей объявили об уходе из России, другие отказываются открывать новые объекты. Тем, кто остается, тоже непросто: надо работать без Booking, который был основным каналом продаж, а еще — обходиться без экзотических фруктов и импортной косметики. О том, что будет с ценами на номера, сохранится ли система "все включено" и как отели планируют принимать гостей, — в материале РИА Новости.

"Сервис — это про людей"

Об уходе с российского рынка объявила финская сеть S-Group. Потери невелики: под ее брендом Sokos работали три отеля в Санкт-Петербурге. Другие же — например, Accor (марки Novotel и Ibis), Hilton и Hyatt, IHG (LXR Hotels & Resorts, Hilton), а также Mariott — решили, что не будут открывать новые объекты в России.
Эксперты уверяют, что исход мировых hospitality-брендов не скажется на качестве обслуживания. "У нас же не иностранцы работают. Даже управляющие этих гостиниц — россияне, — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. — За 30 лет мы выучили стандарты качества".
Это подтверждают наши курорты. Как рассказала директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филиппенкова, девять отелей у них — под международными брендами и они не покидают российский рынок. "Но даже если это произойдет, у нас есть наработанные компетенции", — подчеркивает она.
Вывеска отеля - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 05:21Туризм
Эксперты: уход гостиничных сетей не повлияет на работу отелей в России

"Сервис — это про людей. Менеджмент и линейный персонал сетевых гостиниц никуда не уходит. Они прошли качественное обучение, мотивированы", — подтверждает Ирина Барабанова, операционный директор компании IFK Hotel Management.

По словам Ольги Долговой, управляющего директора платформы "ХотелСтар", за годы присутствия глобальных сетей на российском рынке построили много собственных отелей.
Правда, управляющий партнер компании SATEEN GROUP и генеральный директор бутик-отеля "39" Валентина Магидс предупреждает: из-за недоступности многих зарубежных направлений спрос будет превышать предложение, так что качество может пострадать. По ее мнению, часть гостиниц перестанет инвестировать в сервис, ведь конкуренции нет, отдыхающие все равно приедут.
Стойка ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 02:34Туризм
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России

Запаслись шампунями

Однако, вне зависимости от бренда и стандартов качества, импортозамещение в отелях вводить все равно придется. Насколько это сложно, эксперты расходятся во мнениях.
Так, Игорь Бухаров уверен, что на территории России производят почти все необходимое. "Ну не будет, например, дорогого итальянского шампуня, вместо него закажут другой", — рассуждает он.
Но представители крупных курортов объясняют: 70 процентов сейчас — это зарубежные поставки.
"Например, мы используем английскую косметику. Партнеры нам не отказали, но стоимость взлетела, — уточнила Валентина Магидс. — Так что сейчас активно ищем российского поставщика".
© Depositphotos / npstockphotoТуалетные принадлежности в ванной комнате отеля
Туалетные принадлежности в ванной комнате отеля - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Depositphotos / npstockphoto
Туалетные принадлежности в ванной комнате отеля
По словам Ирины Барабановой, многие гостиницы запаслись расходниками на три-четыре месяца вперед и сейчас изучают предложения, чтобы заместить импортную продукцию.

All inclusive — все?

С едой проблем не будет, в 2014-м отельеры это уже проходили. Российские сыроварни и винодельни, например, работать научились.
Сейчас, по словам экспертов, крупные поставщики продуктов питания и напитков перестраивают ассортимент и логистику, но вопрос в стоимости еды.
"Выросли цены на продукты, соответственно, отельеры вынуждены повышать цены путевок, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин". — Мы просим их пока продавать туры без питания. При желании за это можно доплатить уже на месте".
Отельеры такой подход одобряют. Если по номерному фонду допустимо отрегулировать себестоимость, сделав закупку заранее (сегодня по текущим ценам), то с ресторанной службой это не пройдет.
Туристы гладят осликов на дороге Кисловодск — Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00Туризм
Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры
Но заменить можно не все. "В бутик-отеле RODINA Grand Hotel & SPA и дизайн-отеле "СтандАрт" большое количество продуктов, экзотических фруктов и ягод теперь недоступно для заказа, — говорит Наталья Обыдёнова, генеральный директор УК "ГОСТ Отель Менеджмент". — Трудно найти замену поставщикам кофе. Или напиткам, которые производятся в Европе. Но мы уже давно взяли курс на импортозамещение и делаем акцент на местных фермерских продуктах".
При этом она уточняет, что полностью убрать питание из путевки нельзя. Например, в бутик-отеле роскошные завтраки включены в стоимость проживания во всех тарифах, в Клубе здоровья и долголетия RODINA в тур входит персонализированное меню в ресторане высокой диетической кухни.
Завтрак по системе шведский стол - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта 2021, 08:00Туризм
Будет как в Турции? Что происходит с системой "все включено" в России
Насколько сейчас будет выгодно работать с системой "все включено", сказать сложно. Более того, эксперты уверяют, что в России она и вовсе не нужна.
"All inclusive у нас — просто глупость. Эта система начала развиваться в Анталье, когда с территории отеля выйти практически было некуда. В том же Стамбуле нет "все включено", это бессмысленно. В городе масса кафе и ресторанов", — говорит Игорь Бухаров.
По его мнению, "All inclusive" у нас просто копируют: на курортах всегда можно поесть в ресторане. "Все включено" имеет смысл, когда много собственных продуктов, не нужна длинная логистическая цепочка, все свежее и стоимость невысока. У нас смысла в ней нет, а делать ради пиара — глупо", — объясняет Бухаров.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница ресторана отеля "Довиль Hotel & SPA" в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудница ресторана отеля "Довиль Hotel & SPA" в Анапе в защитной маске

Без Booking справимся

Замещение Booking идет полным ходом: к делу подключились российские агрегаторы.
Так, например, компания "Турмашина" — разработчик сервиса бронирования отелей и экскурсий для ОАО "РЖД" — запустила глобальную систему для путешествий по России "ДАВАЙ". На ней появится и отдельный сервис бронирования отелей.
"Мы только в прошлом году открыли "Туту Отели" и до февраля не продвигали их активно. Теперь все узнают, что у нас новое направление", — рассказали в Туту.ру.
Сотрудница отеля Marins Park Hotel Novosibirsk - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00Туризм
"Ушли из России молча": кто заменит туристам и отелям Booking и Airbnb
По данным Tvil.ru, с 24 февраля трафик на сайте увеличился в четыре с половиной раза. "Мы непрерывно оптимизируем работу для владельцев объектов размещения", — рассказывает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса. Она отметила, что комиссию для бизнеса в Tvil.ru не повышают.
Но некоторые решили воспользоваться ситуацией. Так, на этой неделе Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, попросив взять под контроль системы бронирования. По словам отельеров, Booking, как правило, брал 15 процентов. А после его ухода ставка поднималась и до 25. Бизнесмены попросили ограничить ее десятью процентами.
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:49Туризм
Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking
Другие отельеры радуются уходу гиганта. "Мы платили Booking 18 процентов от проданных номеров. Почти пятую часть! Плюс у него были VIP-статусы гостей (Genius), которым непременно полагалась дополнительная скидка, — поясняет управляющая мини-отелем "Покровский посад" в Нижнем Новгороде Наталья Лотикова. — Так что лично я нисколько не расстроилась. Наоборот, отмечаю рост прямых бронирований с сайта и по телефону".
Генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что без Booking доля прямого бронирования через официальный сайт компании выросла на 23 процента — до 77.
Ирина Барабанова тоже выступает в защиту наших агрегаторов. По ее словам, есть компании, которые, наоборот, понизили комиссию: "Пусть временно, до лета, но все же".
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:36Туризм
Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов
Валентина Магидс подтвердила, что, например, агрегатор "Яндекс.Путешествия" берет не 14 процентов, как раньше, а десять.
Тем не менее предложение РГА установить лимит участники рынка поддерживают — это напрямую влияет на стоимость номера для гостей.

Цены замерли

Но пока отельеры не готовы прогнозировать, что будет с ценами. Эксперты утверждают, что взлета стоимости номеров не замечают, максимум — на пять-десять процентов по сравнению с прошлым годом.
Женщина у табло вылетов в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00Туризм
Деньги не вернут, а доплатить нужно: как сейчас туристов возят за рубеж
И все же рост неизбежен. "К сожалению, сейчас горизонт планирования — не более недели, каждый день мы получаем письма от поставщиков о повышении цен, и неважно, импортная продукция или отечественная", — признается Валентина Магидс.
При этом Игорь Бухаров настроен оптимистично. По его словам, отельеры и рестораторы стараются не поднимать стоимость, чтобы не лишиться гостей. Ведь цена номера определяется тем, сколько готовы за него заплатить, а покупательская способность сейчас невысока.
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:58Туризм
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
 
ТуризмТуризмПроблемы - ТуризмСергей РомашкинИгорь БухаровСтамбулРоссияНижний НовгородТуту.руСанкции в отношении РоссиитуристыСочиОтелиЯндексAccor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала