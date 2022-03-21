https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями

Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями - РИА Новости, 21.03.2022

Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями

Несколько крупных отельных сетей объявили об уходе из России, другие отказываются открывать новые объекты. Тем, кто остается, тоже непросто: надо работать без... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:00

2022-03-21T08:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных отельных сетей объявили об уходе из России, другие отказываются открывать новые объекты. Тем, кто остается, тоже непросто: надо работать без Booking, который был основным каналом продаж, а еще — обходиться без экзотических фруктов и импортной косметики. О том, что будет с ценами на номера, сохранится ли система "все включено" и как отели планируют принимать гостей, — в материале РИА Новости."Сервис — это про людей"Об уходе с российского рынка объявила финская сеть S-Group. Потери невелики: под ее брендом Sokos работали три отеля в Санкт-Петербурге. Другие же — например, Accor (марки Novotel и Ibis), Hilton и Hyatt, IHG (LXR Hotels & Resorts, Hilton), а также Mariott — решили, что не будут открывать новые объекты в России.Эксперты уверяют, что исход мировых hospitality-брендов не скажется на качестве обслуживания. "У нас же не иностранцы работают. Даже управляющие этих гостиниц — россияне, — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. — За 30 лет мы выучили стандарты качества".Это подтверждают наши курорты. Как рассказала директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филиппенкова, девять отелей у них — под международными брендами и они не покидают российский рынок. "Но даже если это произойдет, у нас есть наработанные компетенции", — подчеркивает она.По словам Ольги Долговой, управляющего директора платформы "ХотелСтар", за годы присутствия глобальных сетей на российском рынке построили много собственных отелей.Правда, управляющий партнер компании SATEEN GROUP и генеральный директор бутик-отеля "39" Валентина Магидс предупреждает: из-за недоступности многих зарубежных направлений спрос будет превышать предложение, так что качество может пострадать. По ее мнению, часть гостиниц перестанет инвестировать в сервис, ведь конкуренции нет, отдыхающие все равно приедут.Запаслись шампунямиОднако, вне зависимости от бренда и стандартов качества, импортозамещение в отелях вводить все равно придется. Насколько это сложно, эксперты расходятся во мнениях.Так, Игорь Бухаров уверен, что на территории России производят почти все необходимое. "Ну не будет, например, дорогого итальянского шампуня, вместо него закажут другой", — рассуждает он.Но представители крупных курортов объясняют: 70 процентов сейчас — это зарубежные поставки."Например, мы используем английскую косметику. Партнеры нам не отказали, но стоимость взлетела, — уточнила Валентина Магидс. — Так что сейчас активно ищем российского поставщика".По словам Ирины Барабановой, многие гостиницы запаслись расходниками на три-четыре месяца вперед и сейчас изучают предложения, чтобы заместить импортную продукцию.All inclusive — все?С едой проблем не будет, в 2014-м отельеры это уже проходили. Российские сыроварни и винодельни, например, работать научились.Сейчас, по словам экспертов, крупные поставщики продуктов питания и напитков перестраивают ассортимент и логистику, но вопрос в стоимости еды."Выросли цены на продукты, соответственно, отельеры вынуждены повышать цены путевок, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин". — Мы просим их пока продавать туры без питания. При желании за это можно доплатить уже на месте".Отельеры такой подход одобряют. Если по номерному фонду допустимо отрегулировать себестоимость, сделав закупку заранее (сегодня по текущим ценам), то с ресторанной службой это не пройдет.Но заменить можно не все. "В бутик-отеле RODINA Grand Hotel & SPA и дизайн-отеле "СтандАрт" большое количество продуктов, экзотических фруктов и ягод теперь недоступно для заказа, — говорит Наталья Обыдёнова, генеральный директор УК "ГОСТ Отель Менеджмент". — Трудно найти замену поставщикам кофе. Или напиткам, которые производятся в Европе. Но мы уже давно взяли курс на импортозамещение и делаем акцент на местных фермерских продуктах".При этом она уточняет, что полностью убрать питание из путевки нельзя. Например, в бутик-отеле роскошные завтраки включены в стоимость проживания во всех тарифах, в Клубе здоровья и долголетия RODINA в тур входит персонализированное меню в ресторане высокой диетической кухни.Насколько сейчас будет выгодно работать с системой "все включено", сказать сложно. Более того, эксперты уверяют, что в России она и вовсе не нужна."All inclusive у нас — просто глупость. Эта система начала развиваться в Анталье, когда с территории отеля выйти практически было некуда. В том же Стамбуле нет "все включено", это бессмысленно. В городе масса кафе и ресторанов", — говорит Игорь Бухаров. По его мнению, "All inclusive" у нас просто копируют: на курортах всегда можно поесть в ресторане. "Все включено" имеет смысл, когда много собственных продуктов, не нужна длинная логистическая цепочка, все свежее и стоимость невысока. У нас смысла в ней нет, а делать ради пиара — глупо", — объясняет Бухаров.Без Booking справимсяЗамещение Booking идет полным ходом: к делу подключились российские агрегаторы.Так, например, компания "Турмашина" — разработчик сервиса бронирования отелей и экскурсий для ОАО "РЖД" — запустила глобальную систему для путешествий по России "ДАВАЙ". На ней появится и отдельный сервис бронирования отелей."Мы только в прошлом году открыли "Туту Отели" и до февраля не продвигали их активно. Теперь все узнают, что у нас новое направление", — рассказали в Туту.ру.По данным Tvil.ru, с 24 февраля трафик на сайте увеличился в четыре с половиной раза. "Мы непрерывно оптимизируем работу для владельцев объектов размещения", — рассказывает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса. Она отметила, что комиссию для бизнеса в Tvil.ru не повышают.Но некоторые решили воспользоваться ситуацией. Так, на этой неделе Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, попросив взять под контроль системы бронирования. По словам отельеров, Booking, как правило, брал 15 процентов. А после его ухода ставка поднималась и до 25. Бизнесмены попросили ограничить ее десятью процентами.Другие отельеры радуются уходу гиганта. "Мы платили Booking 18 процентов от проданных номеров. Почти пятую часть! Плюс у него были VIP-статусы гостей (Genius), которым непременно полагалась дополнительная скидка, — поясняет управляющая мини-отелем "Покровский посад" в Нижнем Новгороде Наталья Лотикова. — Так что лично я нисколько не расстроилась. Наоборот, отмечаю рост прямых бронирований с сайта и по телефону".Генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что без Booking доля прямого бронирования через официальный сайт компании выросла на 23 процента — до 77.Ирина Барабанова тоже выступает в защиту наших агрегаторов. По ее словам, есть компании, которые, наоборот, понизили комиссию: "Пусть временно, до лета, но все же".Валентина Магидс подтвердила, что, например, агрегатор "Яндекс.Путешествия" берет не 14 процентов, как раньше, а десять. Тем не менее предложение РГА установить лимит участники рынка поддерживают — это напрямую влияет на стоимость номера для гостей.Цены замерлиНо пока отельеры не готовы прогнозировать, что будет с ценами. Эксперты утверждают, что взлета стоимости номеров не замечают, максимум — на пять-десять процентов по сравнению с прошлым годом.И все же рост неизбежен. "К сожалению, сейчас горизонт планирования — не более недели, каждый день мы получаем письма от поставщиков о повышении цен, и неважно, импортная продукция или отечественная", — признается Валентина Магидс.При этом Игорь Бухаров настроен оптимистично. По его словам, отельеры и рестораторы стараются не поднимать стоимость, чтобы не лишиться гостей. Ведь цена номера определяется тем, сколько готовы за него заплатить, а покупательская способность сейчас невысока.

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Лана Баева

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