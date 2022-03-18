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Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры

Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры - РИА Новости, 18.03.2022

Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры

Авиакомпании приостановили полеты за рубеж, путевки отменяют, рубль нестабилен. Похоже на 2020-й, когда все резко переключились на внутренний туризм. О том,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:04

туризм

новости - туризм

сергей ромашкин

сахалин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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валаам

туризм

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Авиакомпании приостановили полеты за рубеж, путевки отменяют, рубль нестабилен. Похоже на 2020-й, когда все резко переключились на внутренний туризм. О том, какие направления будут пользоваться популярностью этим летом, что нового предлагают туроператоры и можно ли сэкономить на отпуске, — в материале РИА Новости.На колесах и без экскурсийТрендом сезона, пусть и вынужденным, станут путешествия на личном транспорте. "Если в 2019-м в тот же Крым так приехали около 20 процентов туристов, то в прошлом — уже 55-60. Думаю, тенденция сохранится. Тем более — экономия на авиабилетах", — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.Прежде всего, конечно, люди потянутся на Черноморское побережье — в Сочи, Анапу, Геленджик, Крым. Даже при закрытых аэропортах юга компании готовы предложить туры с прилетом в Сочи и трансфером до отеля.Помимо морских курортов, по словам Ромашкина, растет спрос на гостиницы вблизи мегаполисов. "Жители столицы бронируют отели в Подмосковье, — поясняет он. — Чтобы в любой момент вернуться домой, если что".Также популярны чартерные программы по России, которые организует FUN & SUN (бывшая "TUI Россия"). На самолетах отправляют в Бурятию, Мурманскую, Кемеровскую, Сахалинскую, Тюменскую области, Карелию, Краснодарский край, Татарстан."Для каждой чартерной цепочки мы создаем свой продукт, ориентированный на разные группы путешественников, — рассказывают в пресс-службе. — Все программы (например, "Привет, Сахалин", "Привет, Сибирь") предлагаем в трех вариантах — лайт, стандарт и макси. Отличаются насыщенностью экскурсионной программы и ценами".Директор компании MAYEL Travel Майя Котляр считает, что многие предпочтут так называемый релаксационный туризм."Людям хочется побыть на природе, уединиться, расслабиться, — отмечает она. — Это Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка, драматургические пейзажи Мурманска. И Астрахань — для тех, кто любит рыбалку".У "Интуриста" в топе продаж такие брендовые направления, как Казань и Калининград, у "Русского экспресса" — Москва, Санкт-Петербург. ANEX Tour также предлагает Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород, Махачкалу, Хакасию, Сахалин. Однако экскурсионные туры сейчас не особо востребованы, уточняет Сергей Ромашкин.Круизы по земле и водеРостуризм советует обратить внимание на речные круизы. В конце апреля — начале мая стартуют туры по Волге с остановками в Ярославле, Костроме, Плесе, Мышкине, Угличе и других исторических городах. Есть как продолжительные программы, так и короткие маршруты выходного дня."Можно также отправиться на Валаам, Соловецкие острова, по Енисею, Каме", — добавляют в FUN & SUN.Тем, кто хочет забраться подальше, — круизы по Сибири и Дальнему Востоку. Компания "ВодоходЪ", например, организует экспедиции по Енисею и Байкалу.Цена поездки выходного дня из Москвы — от 30 тысяч на человека, десятидневная экспедиция обойдется в 165 тысяч.Еще есть железнодорожные круизы. Например, "Жемчужина Кавказа" компании "РЖД Тур": Москва, Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент, Кисловодск — и обратно в столицу. Шесть с половиной суток. Каждый день — новый город, отличный вариант для ценителей романтики российских поездов. Стоимость — от 57 500.Также РЖД возит туристов в Казань, Элисту, Пензу, Карелию, Тулу, Коломну, Псков. Предлагают и атмосферные туры на ретропоезде.Очень популярен железнодорожный круиз "Байкальская сказка". "Состав следует по Кругобайкальской железной дороге, присоединяется к настоящему ретропаровозу", — объясняют в пресс-службе. Недельная поездка сопровождается насыщенной экскурсионной программой: достопримечательности Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и самого озера Байкал. Цена — от 91 тысячи рублей.По санаториямОдним из бестселлеров весеннего и летнего отдыха способны стать термальные курорты, считают туроператоры."По бронированиям лидируют Сочи с Мацестой, Крым с лечебными сакскими грязями и курорты Кавказских Минеральных Вод — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск — с нарзанами", — говорят в "Интуристе".Цены пока держатся, уточняют в пресс-службе. Недельный тур в Сочи на двоих — 32 тысячи рублей, Кавминводы — 36, Алушта — 35.Подлечиться можно и в санаториях с оздоровительными программами, отмечают в Ростуризме. Такие есть в Тюменской и Ленинградской областях, Республике Адыгея, Башкирии, Удмуртии, Калининграде.Еще одно востребованное направление — Алтай: там, на курорте Белокуриха, — радоновые и мараловые ванны, тибетская медицина.Отпуск по акцииЧтобы сделать отдых в стране доступнее, поддержать бизнес и рабочие места в отрасли, агентства и компании запускают различные акции.Ростуризм, например, с 15 марта возобновил (до 1 мая) продажу путевок с кешбэком: возврат до 20 процентов стоимости поездки (но не более 20 тысяч рублей, оплата только картой "Мир").По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, в первый же день оборот вырос на 100 процентов."Интурист" разрешил при бронировании в Крыму на даты с 1 мая по 31 октября не вносить предоплату вплоть до 5 апреля. А потом — десять процентов либо, если планы изменились, отменить бронь."Для путешественников и турагентов закрытый аэропорт Симферополя — своеобразный стоп-сигнал: продажи путевок на полуостров замедлились, — указывают в пресс-службе компании. — Мы попытались помочь им в этот период".Что будет с ценами и спросомНо и внутрироссийские направления подорожают — из-за инфляции.Кроме того, спрос превысит предложение: на курортах просто не хватит номерного фонда для всех желающих, уверена Майя Котляр. Отели, соответственно, подорожают на 10-30 процентов."Это произойдет уже в апреле-мае, если не возобновятся чартеры за рубеж, — полагает она. — Внутренний туризм сильно зависит от внешнего. Если россиян не лишат Турции и Египта, то и на наших курортах сохранится баланс".Насчет цен на авиабилеты мнения разделились. Котляр считает, что подешевеют: из-за невозможности летать за границу перевозчики направят все мощности на внутренние рейсы — конкуренция усилится.Сергей Ромашкин возражает: билеты дешевле не станут точно, и до конца марта лучше с ними определиться.Что касается спроса, он пока хаотичный. "Туризм сильно зависит от информационного фона, поэтому сейчас люди неохотно бронируют заранее, скорее — на ближайшие даты. Главное для них — чтобы была минимальная предоплата и без повышения цен", — говорит Майя Котляр.Есть и еще проблема. У некоторых оплачены путевки за границу — в Турцию, Египет, на Кипр. Перебронировать или аннулировать их нельзя: крупные туроператоры это не позволяют, так как средства переведены отельерам. Поэтому клиенты не спешат выкладывать деньги еще и за поездки по России: ждут окончания кризиса."Спрос падает по психологическим и техническим причинам, — отмечает Сергей Ромашкин. — Во-первых, люди сейчас погружены в экономику, курс доллара, закупку гречки, они встревожены и не могут думать о летнем отдыхе. Во-вторых, пока закрыты аэропорты юга, с трудом удается планировать поездку".В "Русском экспрессе" тоже ждут возобновления работы южных воздушных гаваней. "Продажи по внутренним направлениям на летний сезон относительно прошлого года вырастут на 20-25 процентов", — прогнозирует директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Но это зависит от того, когда откроют аэропорты Симферополя и Анапы.

https://ria.ru/20220223/puteshestviya-1771530250.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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