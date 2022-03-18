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Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
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Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры
Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры - РИА Новости, 18.03.2022
Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры
Авиакомпании приостановили полеты за рубеж, путевки отменяют, рубль нестабилен. Похоже на 2020-й, когда все резко переключились на внутренний туризм. О том,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:00
2022-03-18T08:04
туризм
новости - туризм
сергей ромашкин
сахалин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кострома
валаам
туризм
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Авиакомпании приостановили полеты за рубеж, путевки отменяют, рубль нестабилен. Похоже на 2020-й, когда все резко переключились на внутренний туризм. О том, какие направления будут пользоваться популярностью этим летом, что нового предлагают туроператоры и можно ли сэкономить на отпуске, — в материале РИА Новости.На колесах и без экскурсийТрендом сезона, пусть и вынужденным, станут путешествия на личном транспорте. "Если в 2019-м в тот же Крым так приехали около 20 процентов туристов, то в прошлом — уже 55-60. Думаю, тенденция сохранится. Тем более — экономия на авиабилетах", — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.Прежде всего, конечно, люди потянутся на Черноморское побережье — в Сочи, Анапу, Геленджик, Крым. Даже при закрытых аэропортах юга компании готовы предложить туры с прилетом в Сочи и трансфером до отеля.Помимо морских курортов, по словам Ромашкина, растет спрос на гостиницы вблизи мегаполисов. "Жители столицы бронируют отели в Подмосковье, — поясняет он. — Чтобы в любой момент вернуться домой, если что".Также популярны чартерные программы по России, которые организует FUN &amp; SUN (бывшая "TUI Россия"). На самолетах отправляют в Бурятию, Мурманскую, Кемеровскую, Сахалинскую, Тюменскую области, Карелию, Краснодарский край, Татарстан."Для каждой чартерной цепочки мы создаем свой продукт, ориентированный на разные группы путешественников, — рассказывают в пресс-службе. — Все программы (например, "Привет, Сахалин", "Привет, Сибирь") предлагаем в трех вариантах — лайт, стандарт и макси. Отличаются насыщенностью экскурсионной программы и ценами".Директор компании MAYEL Travel Майя Котляр считает, что многие предпочтут так называемый релаксационный туризм."Людям хочется побыть на природе, уединиться, расслабиться, — отмечает она. — Это Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка, драматургические пейзажи Мурманска. И Астрахань — для тех, кто любит рыбалку".У "Интуриста" в топе продаж такие брендовые направления, как Казань и Калининград, у "Русского экспресса" — Москва, Санкт-Петербург. ANEX Tour также предлагает Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород, Махачкалу, Хакасию, Сахалин. Однако экскурсионные туры сейчас не особо востребованы, уточняет Сергей Ромашкин.Круизы по земле и водеРостуризм советует обратить внимание на речные круизы. В конце апреля — начале мая стартуют туры по Волге с остановками в Ярославле, Костроме, Плесе, Мышкине, Угличе и других исторических городах. Есть как продолжительные программы, так и короткие маршруты выходного дня."Можно также отправиться на Валаам, Соловецкие острова, по Енисею, Каме", — добавляют в FUN &amp; SUN.Тем, кто хочет забраться подальше, — круизы по Сибири и Дальнему Востоку. Компания "ВодоходЪ", например, организует экспедиции по Енисею и Байкалу.Цена поездки выходного дня из Москвы — от 30 тысяч на человека, десятидневная экспедиция обойдется в 165 тысяч.Еще есть железнодорожные круизы. Например, "Жемчужина Кавказа" компании "РЖД Тур": Москва, Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент, Кисловодск — и обратно в столицу. Шесть с половиной суток. Каждый день — новый город, отличный вариант для ценителей романтики российских поездов. Стоимость — от 57 500.Также РЖД возит туристов в Казань, Элисту, Пензу, Карелию, Тулу, Коломну, Псков. Предлагают и атмосферные туры на ретропоезде.Очень популярен железнодорожный круиз "Байкальская сказка". "Состав следует по Кругобайкальской железной дороге, присоединяется к настоящему ретропаровозу", — объясняют в пресс-службе. Недельная поездка сопровождается насыщенной экскурсионной программой: достопримечательности Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и самого озера Байкал. Цена — от 91 тысячи рублей.По санаториямОдним из бестселлеров весеннего и летнего отдыха способны стать термальные курорты, считают туроператоры."По бронированиям лидируют Сочи с Мацестой, Крым с лечебными сакскими грязями и курорты Кавказских Минеральных Вод — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск — с нарзанами", — говорят в "Интуристе".Цены пока держатся, уточняют в пресс-службе. Недельный тур в Сочи на двоих — 32 тысячи рублей, Кавминводы — 36, Алушта — 35.Подлечиться можно и в санаториях с оздоровительными программами, отмечают в Ростуризме. Такие есть в Тюменской и Ленинградской областях, Республике Адыгея, Башкирии, Удмуртии, Калининграде.Еще одно востребованное направление — Алтай: там, на курорте Белокуриха, — радоновые и мараловые ванны, тибетская медицина.Отпуск по акцииЧтобы сделать отдых в стране доступнее, поддержать бизнес и рабочие места в отрасли, агентства и компании запускают различные акции.Ростуризм, например, с 15 марта возобновил (до 1 мая) продажу путевок с кешбэком: возврат до 20 процентов стоимости поездки (но не более 20 тысяч рублей, оплата только картой "Мир").По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, в первый же день оборот вырос на 100 процентов."Интурист" разрешил при бронировании в Крыму на даты с 1 мая по 31 октября не вносить предоплату вплоть до 5 апреля. А потом — десять процентов либо, если планы изменились, отменить бронь."Для путешественников и турагентов закрытый аэропорт Симферополя — своеобразный стоп-сигнал: продажи путевок на полуостров замедлились, — указывают в пресс-службе компании. — Мы попытались помочь им в этот период".Что будет с ценами и спросомНо и внутрироссийские направления подорожают — из-за инфляции.Кроме того, спрос превысит предложение: на курортах просто не хватит номерного фонда для всех желающих, уверена Майя Котляр. Отели, соответственно, подорожают на 10-30 процентов."Это произойдет уже в апреле-мае, если не возобновятся чартеры за рубеж, — полагает она. — Внутренний туризм сильно зависит от внешнего. Если россиян не лишат Турции и Египта, то и на наших курортах сохранится баланс".Насчет цен на авиабилеты мнения разделились. Котляр считает, что подешевеют: из-за невозможности летать за границу перевозчики направят все мощности на внутренние рейсы — конкуренция усилится.Сергей Ромашкин возражает: билеты дешевле не станут точно, и до конца марта лучше с ними определиться.Что касается спроса, он пока хаотичный. "Туризм сильно зависит от информационного фона, поэтому сейчас люди неохотно бронируют заранее, скорее — на ближайшие даты. Главное для них — чтобы была минимальная предоплата и без повышения цен", — говорит Майя Котляр.Есть и еще проблема. У некоторых оплачены путевки за границу — в Турцию, Египет, на Кипр. Перебронировать или аннулировать их нельзя: крупные туроператоры это не позволяют, так как средства переведены отельерам. Поэтому клиенты не спешат выкладывать деньги еще и за поездки по России: ждут окончания кризиса."Спрос падает по психологическим и техническим причинам, — отмечает Сергей Ромашкин. — Во-первых, люди сейчас погружены в экономику, курс доллара, закупку гречки, они встревожены и не могут думать о летнем отдыхе. Во-вторых, пока закрыты аэропорты юга, с трудом удается планировать поездку".В "Русском экспрессе" тоже ждут возобновления работы южных воздушных гаваней. "Продажи по внутренним направлениям на летний сезон относительно прошлого года вырастут на 20-25 процентов", — прогнозирует директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Но это зависит от того, когда откроют аэропорты Симферополя и Анапы.
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Ольга Кабанова
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новости - туризм, сергей ромашкин, сахалин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кострома, валаам, туризм, туристы, байкал, ржд, куда поехать, отдых, отдых на море, цены, авиабилеты, отели, сочи, республика крым, анапа, геленджик, кешбэк, республика бурятия, республика алтай, республика хакасия, россия, проблемы - туризм
08:00 18.03.2022 (обновлено: 08:04 18.03.2022)
 

Отдых в России этим летом: куда поехать и что будет с ценами на туры

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы гладят осликов на дороге Кисловодск — Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
Туристы гладят осликов на дороге Кисловодск — Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. Авиакомпании приостановили полеты за рубеж, путевки отменяют, рубль нестабилен. Похоже на 2020-й, когда все резко переключились на внутренний туризм. О том, какие направления будут пользоваться популярностью этим летом, что нового предлагают туроператоры и можно ли сэкономить на отпуске, — в материале РИА Новости.

На колесах и без экскурсий

Трендом сезона, пусть и вынужденным, станут путешествия на личном транспорте. "Если в 2019-м в тот же Крым так приехали около 20 процентов туристов, то в прошлом — уже 55-60. Думаю, тенденция сохранится. Тем более — экономия на авиабилетах", — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Коктебеле
Отдых в Коктебеле
© Константин Михальчевский
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Отдых в Коктебеле
Прежде всего, конечно, люди потянутся на Черноморское побережье — в Сочи, Анапу, Геленджик, Крым. Даже при закрытых аэропортах юга компании готовы предложить туры с прилетом в Сочи и трансфером до отеля.
Помимо морских курортов, по словам Ромашкина, растет спрос на гостиницы вблизи мегаполисов. "Жители столицы бронируют отели в Подмосковье, — поясняет он. — Чтобы в любой момент вернуться домой, если что".
Также популярны чартерные программы по России, которые организует FUN & SUN (бывшая "TUI Россия"). На самолетах отправляют в Бурятию, Мурманскую, Кемеровскую, Сахалинскую, Тюменскую области, Карелию, Краснодарский край, Татарстан.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРегионы России. Карелия
Регионы России. Карелия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Регионы России. Карелия
"Для каждой чартерной цепочки мы создаем свой продукт, ориентированный на разные группы путешественников, — рассказывают в пресс-службе. — Все программы (например, "Привет, Сахалин", "Привет, Сибирь") предлагаем в трех вариантах — лайт, стандарт и макси. Отличаются насыщенностью экскурсионной программы и ценами".
Директор компании MAYEL Travel Майя Котляр считает, что многие предпочтут так называемый релаксационный туризм.
"Людям хочется побыть на природе, уединиться, расслабиться, — отмечает она. — Это Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка, драматургические пейзажи Мурманска. И Астрахань — для тех, кто любит рыбалку".
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкЧуйская степь
Чуйская степь - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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Чуйская степь
У "Интуриста" в топе продаж такие брендовые направления, как Казань и Калининград, у "Русского экспресса" — Москва, Санкт-Петербург. ANEX Tour также предлагает Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород, Махачкалу, Хакасию, Сахалин. Однако экскурсионные туры сейчас не особо востребованы, уточняет Сергей Ромашкин.

"Если отдых в Барселоне можно заменить курортами Черного моря — вид будет примерно таким же, — то выходные в Париже не заменить Петербургом. Совсем другое пространство, другие достопримечательности", — поясняет эксперт.

Круизы по земле и воде

Ростуризм советует обратить внимание на речные круизы. В конце апреля — начале мая стартуют туры по Волге с остановками в Ярославле, Костроме, Плесе, Мышкине, Угличе и других исторических городах. Есть как продолжительные программы, так и короткие маршруты выходного дня.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкТеплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
Теплоход Александр Суворов, следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Теплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону
"Можно также отправиться на Валаам, Соловецкие острова, по Енисею, Каме", — добавляют в FUN & SUN.
Тем, кто хочет забраться подальше, — круизы по Сибири и Дальнему Востоку. Компания "ВодоходЪ", например, организует экспедиции по Енисею и Байкалу.
Цена поездки выходного дня из Москвы — от 30 тысяч на человека, десятидневная экспедиция обойдется в 165 тысяч.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала
1 из 2

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Волонтер у "Поезда Победы" на перроне Белорусского вокзала в Москве

Волонтер у Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
2 из 2

Волонтер у "Поезда Победы" на перроне Белорусского вокзала в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 2

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Волонтер у "Поезда Победы" на перроне Белорусского вокзала в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Еще есть железнодорожные круизы. Например, "Жемчужина Кавказа" компании "РЖД Тур": Москва, Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент, Кисловодск — и обратно в столицу. Шесть с половиной суток. Каждый день — новый город, отличный вариант для ценителей романтики российских поездов. Стоимость — от 57 500.
Также РЖД возит туристов в Казань, Элисту, Пензу, Карелию, Тулу, Коломну, Псков. Предлагают и атмосферные туры на ретропоезде.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкКругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Кругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Очень популярен железнодорожный круиз "Байкальская сказка". "Состав следует по Кругобайкальской железной дороге, присоединяется к настоящему ретропаровозу", — объясняют в пресс-службе. Недельная поездка сопровождается насыщенной экскурсионной программой: достопримечательности Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и самого озера Байкал. Цена — от 91 тысячи рублей.

По санаториям

Одним из бестселлеров весеннего и летнего отдыха способны стать термальные курорты, считают туроператоры.
"По бронированиям лидируют Сочи с Мацестой, Крым с лечебными сакскими грязями и курорты Кавказских Минеральных Вод — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск — с нарзанами", — говорят в "Интуристе".
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Источник целебной воды в санаторно-курортном объединении "Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи

Источник огненной воды в санаторно-курортном объединении Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи
1 из 5

Источник целебной воды в санаторно-курортном объединении "Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Сакском озере в Крыму

Отдыхающие на Сакском озере в Крыму
2 из 5

Отдыхающие на Сакском озере в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Мужчина купается в горячем сероводородном источнике в Пятигорске

Горячие сероводородные источники в Пятигорске
3 из 5

Мужчина купается в горячем сероводородном источнике в Пятигорске

© РИА Новости / Антон Подгайко
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CC BY-SA 4.0 / Hvostenko2011 / Джумалинский теплый ключ: Кош-Агачский район, АлтайДжумалинские ключи
Джумалинские ключи
4 из 5
Джумалинские ключи
CC BY-SA 4.0 / Hvostenko2011 / Джумалинский теплый ключ: Кош-Агачский район, Алтай
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Главный корпус санаторно-курортного объединения "Бальнеологический курорт "Мацеста"

Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи
5 из 5

Главный корпус санаторно-курортного объединения "Бальнеологический курорт "Мацеста"

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Источник целебной воды в санаторно-курортном объединении "Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Отдыхающие на Сакском озере в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 5

Мужчина купается в горячем сероводородном источнике в Пятигорске

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
4 из 5
Джумалинские ключи
CC BY-SA 4.0 / Hvostenko2011 / Джумалинский теплый ключ: Кош-Агачский район, Алтай
5 из 5

Главный корпус санаторно-курортного объединения "Бальнеологический курорт "Мацеста"

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Цены пока держатся, уточняют в пресс-службе. Недельный тур в Сочи на двоих — 32 тысячи рублей, Кавминводы — 36, Алушта — 35.
Подлечиться можно и в санаториях с оздоровительными программами, отмечают в Ростуризме. Такие есть в Тюменской и Ленинградской областях, Республике Адыгея, Башкирии, Удмуртии, Калининграде.
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкТуристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай
Туристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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Туристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай
Еще одно востребованное направление — Алтай: там, на курорте Белокуриха, — радоновые и мараловые ванны, тибетская медицина.

Отпуск по акции

Чтобы сделать отдых в стране доступнее, поддержать бизнес и рабочие места в отрасли, агентства и компании запускают различные акции.
Ростуризм, например, с 15 марта возобновил (до 1 мая) продажу путевок с кешбэком: возврат до 20 процентов стоимости поездки (но не более 20 тысяч рублей, оплата только картой "Мир").
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт & СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт & СПА" в Ялте
По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, в первый же день оборот вырос на 100 процентов.

"Так всегда бывает, — говорит он. — Потом ажиотаж спадает, но прирост 20-25 процентов — стабильный".

"Интурист" разрешил при бронировании в Крыму на даты с 1 мая по 31 октября не вносить предоплату вплоть до 5 апреля. А потом — десять процентов либо, если планы изменились, отменить бронь.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых на озере Сасык-Сиваш
Отдых на озере Сасык-Сиваш - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдых на озере Сасык-Сиваш
"Для путешественников и турагентов закрытый аэропорт Симферополя — своеобразный стоп-сигнал: продажи путевок на полуостров замедлились, — указывают в пресс-службе компании. — Мы попытались помочь им в этот период".

Что будет с ценами и спросом

Но и внутрироссийские направления подорожают — из-за инфляции.

"Выросли цены на продукты, соответственно, отельеры вынуждены повышать стоимость путевок, — объяснят Сергей Ромашкин. — Мы просим их пока продавать туры без питания. При желании за это можно доплатить уже на месте".

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСамарский городской пляж
Самарский городской пляж - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Самарский городской пляж
Кроме того, спрос превысит предложение: на курортах просто не хватит номерного фонда для всех желающих, уверена Майя Котляр. Отели, соответственно, подорожают на 10-30 процентов.
"Это произойдет уже в апреле-мае, если не возобновятся чартеры за рубеж, — полагает она. — Внутренний туризм сильно зависит от внешнего. Если россиян не лишат Турции и Египта, то и на наших курортах сохранится баланс".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Девушки у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушки у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Насчет цен на авиабилеты мнения разделились. Котляр считает, что подешевеют: из-за невозможности летать за границу перевозчики направят все мощности на внутренние рейсы — конкуренция усилится.
Сергей Ромашкин возражает: билеты дешевле не станут точно, и до конца марта лучше с ними определиться.

"Нефть, а значит, и топливо, дорожает, кроме того, многие рейсы удлинились из-за закрытого неба. Нет, в апреле цены на билеты двинутся вверх", — аргументирует он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Что касается спроса, он пока хаотичный. "Туризм сильно зависит от информационного фона, поэтому сейчас люди неохотно бронируют заранее, скорее — на ближайшие даты. Главное для них — чтобы была минимальная предоплата и без повышения цен", — говорит Майя Котляр.
Есть и еще проблема. У некоторых оплачены путевки за границу — в Турцию, Египет, на Кипр. Перебронировать или аннулировать их нельзя: крупные туроператоры это не позволяют, так как средства переведены отельерам. Поэтому клиенты не спешат выкладывать деньги еще и за поездки по России: ждут окончания кризиса.
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАрт-объект на территории фестиваля экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2021" в поселке Оленевка
Арт-объект на территории фестиваля экстремальных видов спорта Extreme Крым 2021 в поселке Оленевка
© Константин Михальчевский
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Арт-объект на территории фестиваля экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2021" в поселке Оленевка
"Спрос падает по психологическим и техническим причинам, — отмечает Сергей Ромашкин. — Во-первых, люди сейчас погружены в экономику, курс доллара, закупку гречки, они встревожены и не могут думать о летнем отдыхе. Во-вторых, пока закрыты аэропорты юга, с трудом удается планировать поездку".
В "Русском экспрессе" тоже ждут возобновления работы южных воздушных гаваней. "Продажи по внутренним направлениям на летний сезон относительно прошлого года вырастут на 20-25 процентов", — прогнозирует директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. Но это зависит от того, когда откроют аэропорты Симферополя и Анапы.
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