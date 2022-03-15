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В России возобновляют продажу туров с кешбэком
В России возобновляют продажу туров с кешбэком - РИА Новости, 15.03.2022
В России возобновляют продажу туров с кешбэком
Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:09
2022-03-15T00:09
2022-03-15T00:09
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля.Данный этап программы будет уже вторым с начала 2022 года. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.Программа возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.Глава Ростуризма Зарина Догузова в связи с возобновлением программы сообщала, что такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.По условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей госсредств.
https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
В России возобновляют продажу туров с кешбэком
Ростуризм с 15 марта возобновляет продажу туров по России с кешбэком
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля.
Данный этап программы будет уже вторым с начала 2022 года. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм
и правительство с просьбой возобновить акцию весной.
Программа возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.
Глава Ростуризма Зарина Догузова
в связи с возобновлением программы сообщала, что такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.
По условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей госсредств.