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В России возобновляют продажу туров с кешбэком

В России возобновляют продажу туров с кешбэком - РИА Новости, 15.03.2022

В России возобновляют продажу туров с кешбэком

Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:09

2022-03-15T00:09

2022-03-15T00:09

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля.Данный этап программы будет уже вторым с начала 2022 года. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.Программа возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.Глава Ростуризма Зарина Догузова в связи с возобновлением программы сообщала, что такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.По условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей госсредств.

https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)