https://ria.ru/20220701/novosibirsk-1799596585.html

Новосибирск: что посмотреть, где остановиться, куда сходить в мегаполисе

Достопримечательности Новосибирска: красивые места города, что посмотреть и куда сходить

Новосибирск: что посмотреть, где остановиться, куда сходить в мегаполисе

Новосибирск привлекает туристов архитектурой, необычными музеями и живописной природой. Какие достопримечательности посмотреть в городе и где можно сделать... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:34

2022-07-01T15:34

2022-07-01T17:59

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новосибирск привлекает туристов архитектурой, необычными музеями и живописной природой. Какие достопримечательности посмотреть в городе и где можно сделать памятные фото, куда сходить с детьми, места для активного отдыха — в материале РИА Новости.НовосибирскНовосибирск – город на реке Обь в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины основан в 1893 году. До 1925 года его именовали Новониколаевском. Благодаря строительству Транссибирской магистрали в конце XIX века он стал активно развиваться. Сегодня это третий по численности населения город России, крупнейший академический, промышленный и культурный центр страны, расположенный на площади более пятисот квадратных километров с живописной природой и множеством достопримечательностей. Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий. В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги… Здесь много оригинальных городских скульптур, посвященных, например, колбасе, любви, деловой женщине, рублю, тосту "Горько!", светофору, первому свиданию, мыши, электромонтеру, продавцу и покупателю.Ежегодно столица Сибири, как называют Новосибирск, привлекает тысячи туристов. Как отмечают в агентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel, город находится на шестом месте по популярности среди российских направлений бизнес-туристов - клиентов компании.Как добратьсяВ Новосибирск можно попасть всеми видами транспорта, все зависит от точки отправления путешественника. В городе есть и железнодорожный, и автовокзал. Аэропорт Толмачево связывает Новосибирск с Москвой, Санкт-Петербургом, Хабаровском, другими российскими городами и зарубежными странами. При этом он регулярно обновляется, ведется реконструкция аэровокзала и его внешних площадок, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Полет из Москвы до Новосибирска длится около четырех часов. К слову, столько же составляет разница во времени. Стоимость билетов на самолет – от 7500 рублей. А самый быстрый поезд из столицы до Новосибирска идет более 45 часов. Билет в плацкартном вагоне стоит около 8000 рублей.По данным IBC Corporate Travel, с начала 2022 года примерно 10% от всех авиабилетов российских направлений, купленных клиентами IBC Corporate Travel, пришлось на авиабилеты в Новосибирск. Билеты на поезд приобрели 2% от всех покупателей железнодорожных перевозок.ЖильеНовосибирск разделен рекой Обь на две части: правую – в ней сконцентрирована деловая жизнь города, и левую – в ней преобладают жилые районы и расположено несколько промзон. "Согласно нашей внутренней статистике, – сообщает Ольга Степаненко, директор IBC-Восток, – для проживания во время командировки бизнес-путешественники чаще всего выбирают на правом берегу города:А на левом берегу – Gorskiy city hotel 4*".Конечный выбор места проживания зависит от тревел-политики каждой компании, отправляющей своих сотрудников в бизнес-поездку.Новосибирск располагает широкими возможностями выбора гостиниц и апартаментов. Проживание в отеле 4* начинается в среднем от 3500 рублей за сутки. Базы отдыха на свежем воздухе – излюбленные места новосибирцев и гостей города.Путешественник Данил Листов отмечает, что Новосибирск очень доступный город в плане проживания: "Можно снять двухкомнатную квартиру посуточно, по цене две или три тысячи в сутки или заселится в отель, здесь цены варьируются в зависимости от условий проживания. Если ваше путешествие бюджетное, всегда можно найти хостел за 400-500 рублей за ночь".Что посмотреть в НовосибирскеНесмотря на свою не слишком долгую историю, Новосибирск с необыкновенной природой богат на достопримечательности. Особенно красиво в городе в теплое время года вечером, когда светятся и поют фонтаны. Множество мест для отдыха на любой вкус — пляжи, скверы, сады и парки, удивительные строения и памятники, величественные соборы, музеи, зоопарк.ДостопримечательностиВ Новосибирске множество оригинальных зданий в стиле конструктивизма, сформировавших исторический облик города. Это "Дом под часами" с нехарактерной для Сибири галерейной планировкой. А напротив него расположен эклектичный "Стоквартирный дом", возведенный в 1937 году, в нем конструктивизм встречается с модернизмом. Примечательно также конструктивистское здание Госбанка на улице Ленина.Вокзал Новосибирск-Главный — один из крупнейших в стране. Он притягивает внимание не только тех, кто отправляется в путешествие на поезде или прибывает в город, но и любителей необычных строений. Его центральная часть в форме триумфальной арки обрамлена пилястрами и увенчана аттиком. А на перронах установлены скульптуры людей, встречающих и провожающих поезда.Рядом с вокзалом находится построенное в 1896–1898 годы паровозное депо станции "Обь". Это первое промышленное здание из камня в Новониколаевске. Вот уже более 120 лет здесь кипит работа по обслуживанию локомотивов и электричек. На станции сохранена и паровозная колонка для заправки водой, которая функционирует по сей день.Одно из самых известных в городе — здание основанного в 1920 году Новосибирского краеведческого музея на Красном проспекте, 23. Оно было построено в 1910 году как Городской торговый корпуса и является памятником архитектуры федерального значения. Когда-то здесь на первом этаже располагались коммерческие заведения, а на втором - государственные учреждения.Храмы НовосибирскаВ соборе Александра Невского на Красном проспекте,1а, возведенном в 1899 году, позолоченный купол возвышается над украшенными арками и зубцами зданием, а окна окаймляют полуколонны и кокошники. Окружен храм изящной кованой оградой. Главные святыни собора — иконы Александра Невского, Симеона Верхотурского, Амвросия Оптинского, с частицами их мощей.Величественный Вознесенский кафедральный собор с часовней расположен на Советской, 91. Он построен еще в 1913 году. В 1937 году новая власть сделала его зернохранилищем, но уже через семь лет храм вернули Русской православной церкви. Собор открыт для прихожан ежедневно с 1944 года. В 70-е годы здание реконструировали, а в 2011 году обновили росписи и иконостас. В алтаре собора ковчег с 70 святынями, две иконы Богородицы (Иверская и Скоропослушницы), написанные на Афоне, а также иконы Николая Чудотворца, Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона с частицами мощей.Театр и операНовосибирский театр оперы и балета – один из самых крупных в России, относится к главным архитектурным символам сибирской столицы. Коллектив театра зарекомендовал себя участием в международных и российских фестивалях, множеством профессиональных наград и ярких постановок в репертуаре, обширной картой гастрольных туров.Новосибирский музыкальный театр приглашает познакомиться с произведениями различных жанров и направлений, которые становятся заметным театральным событием не только в жизни города, но и страны — шедевры классической оперетты, мюзикла, музыкальной комедии."Обязательно сходите на балет или оперу, а если приехали в театральные “каникулы”, то стоит отправиться на экскурсию, чтобы увидеть театр изнутри, заглянуть в костюмерную и спуститься в оркестровую яму", — советует Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.АкадемгородокДля тех, кто едет в Новосибирских в поисках новых уникальных знаний, Валерия Дудинова советует посетить Академгородок. Эксперт поясняет, что 15 июня 1958 года Совмин СССР утвердил генеральный план застройки Новосибирского Академгородка. Сегодня он расположен в 25 км от центра города и является одним из важнейших научных и образовательных центров России.Интересный факт: один из лучших институтов новосибирского Академгородка – Институт ядерной физики, разработки которого широко известны в России и в мире. Так, 80% российского вклада в разработку и запуск Большого адронного коллайдера — результат усилий ученых ИЯФ. Также в лабораториях Академгородка в научном центре “Вектор” была разработана вакцина от короновирусной инфекции.Главные культурные центры Академгородка:Есть здесь и удивительный памятник, который воспевает достижения ученых – скульптура лабораторной мыши в очках, которая вяжет цепочку ДНК.В Академгородке находится Южное (Чербузинское) кладбище Новосибирска. Здесь похоронены выдающиеся учёные – создатель Сибирского отделения РАН академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, академики Валентин Коптюг, Михаил Михайлович Лаврентьев, Георгий Боресков, Герш Будкер, Алексей Окладников, Андрей Трофимук, Николай Яненко, Валентин Монахов, лауреат Ленинской премии, кардиохирург Евгений Мешалкин и др., начальник управления "Сибакадемстрой" Николай Иванов, строитель Академгородка Герой Социалистического Труда Федор Бирюляев, известная пианистка Вера Лотар-Шевченко, музыкант и поэт Сергей Фалетёнок.В Новосибирске туристам доступны и интеллектуальный досуг и спортивные активности. Чаще всего гости города выбирают посещение таких мест, как наукоград Кольцово, Академгородок, Музей погребальной культуры, театр оперы и балета "Новат", Музей СССР и Музей железнодорожной техники. Также Новосибирская ГЭС предлагает гостям экскурсии в рамках промышленного туризма.Красивые местаПутешественники предпочитают в Новосибирске прогулки по городской набережной, в Инюшенском парке, Бугринской роще, Дендропарке. Также туристы, выбирающие спокойное времяпрепровождение, посещают Центральный сибирский ботанический сад, зоопарк имени Ростислава Шило.В зоопарке имени Ростислава Шило, который расположен на территории в 65 га, обитает около 11 тысяч животных. Помимо белых медведей, тигров и других млекопитающих, можно увидеть пингвинов и редких птиц. В крытых павильонах собраны разные змеи и насекомые.Куда сходитьИнтересные места для посещения взрослым и детям:Активный отдых в НовосибирскеЛетом в Сибири климат достаточно мягкий: обычный летний день в Новосибирске порадует средней температурой 22 градуса, ветром 3-5 метров/с и переменной облачностью. То, что надо для комфортного отдыха.Центральный пляжПесчаный пляж, который обрамлен лесополосой, располагается на берегу Бердского залива. Инфраструктура развита для комфортного отдыха, как взрослых, так и детей. Различные площадки водные горки, кафе и бары, самодельные качели из топляка и прокат SUP-бордов.Пляж "Звезда"Тоже песчаный, но вдоль берега есть большие валуны, на которых любят лазить дети. По словам Валерии Дудиновой, тут можно найти полноценные базы для отдыха, где можно не только арендовать беседку с мангалом, но и остаться ночевать в деревянном домике на берегу Обского моря.Мраморное озероМраморное озеро, или Абрашинский карьер, находится в Ордынском районе, примерно в 150 километрах от Новосибирска. Вода в карьере прозрачная, необычного изумрудного цвета. Настолько чистая, что дно просматривается на глубине двух–трех метров – как в море, только немного прохладном и несоленом. Туда приятно будет отправиться с палаткой и остаться с ночевкой.Для любителей экстрима и активного отдыха Данил Листов советует прыжок с парашюта или поход в аэротрубу. Ольга Степаненко добавляет, что можно выбрать каякинг, водные прогулки на сапах, пейнтбол, игры в керлинг-клубе, серфинг за катером и вейкбординг. А также полет над городом на самолете, либо прогулку на теплоходе.Советы туристамВ Новосибирске разработан авторский пешеходный туристический маршрут, благодаря которому гости города смогут увидеть все самое главное в центре. Красная линия на асфальте кольцом соединяет десяток важных точек на карте города. По пути следования на стендах представлена информация о памятниках архитектуры.Если есть возможность выбора, то останавливаться эксперты советуют в центре Новосибирска (это правый берег Оби), чтобы почувствовать атмосферу города. Чтобы познакомиться с современной и традиционной кухней Сибири, обязательно стоит посетить ресторан сибирской кухни "Гастрономический театр PuppenHaus" и ресторан "Сибирь Сибирь". А чтобы привезти из командировки или отпуска в Новосибирске действительно красивые памятные фотографии, стоит проложить маршрут к городским фотолокациям:За чертой города самым живописным местом является загородный клуб "Мира Парк". Если бизнес-поездка позволяет взять с собой членов семьи, то после ее деловой части туристы предпочитают отдых именно в этом семейном парке. И, конечно, отдых на берегу Обского моря – Новосибирского водохранилища.

https://ria.ru/20220618/omsk-1796305515.html

https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html

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новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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