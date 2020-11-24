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Туризм
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
Город, где все самое-самое. Какие впечатления дарит Новосибирск
Город, где все самое-самое. Какие впечатления дарит Новосибирск
Новосибирск — город, недооцененный туристами. Крупнейший сибирский мегаполис многие путешественники рассматривают лишь как транзитный узел при поездке на Алтай, РИА Новости, 24.11.2020
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музеи
новосибирский зоопарк
новосибирская область
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туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Новосибирск — город, недооцененный туристами. Крупнейший сибирский мегаполис многие путешественники рассматривают лишь как транзитный узел при поездке на Алтай, Байкал или Дальний Восток. Между тем это место заслуживает отдельного внимания — хотя бы на пару дней. К большинству достопримечательностей там нужно добавлять эпитеты "самый" и "единственный". Что смотреть, где гулять, есть, пить и как выбирать оригинальные сувениры — в фотоленте РИА Новости.
новосибирская область
новосибирск
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РИА Новости
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музеи, новосибирский зоопарк, новосибирская область, еда - туризм, впечатления - туризм, фото - туризм, куда сходить , маршруты - туризм, фото, куда можно лететь, куда поехать, туризм, новосибирск

Город, где все самое-самое. Какие впечатления дарит Новосибирск

08:00 24.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Новосибирск — город, недооцененный туристами. Крупнейший сибирский мегаполис многие путешественники рассматривают лишь как транзитный узел при поездке на Алтай, Байкал или Дальний Восток. Между тем это место заслуживает отдельного внимания — хотя бы на пару дней. К большинству достопримечательностей там нужно добавлять эпитеты "самый" и "единственный". Что смотреть, где гулять, есть, пить и как выбирать оригинальные сувениры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Туристы чаще всего осматривают город, совершая пересадку при перелете. Например, из Владивостока в Москву или из Санкт-Петербурга в Хабаровск.

Пару дней здесь проводят и путешественники по Транссибирской магистрали.

Часовня во имя святителя и чудотворца Николая на Красном проспекте в Новосибирске
1 из 14

Туристы чаще всего осматривают город, совершая пересадку при перелете. Например, из Владивостока в Москву или из Санкт-Петербурга в Хабаровск.

Пару дней здесь проводят и путешественники по Транссибирской магистрали.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Многие прилетают в Новосибирск, а дальше отправляются в Горно-Алтайск. До него можно добраться и на автобусе — всего 450 километров. По дороге, как правило, посещают несколько интересных мест. Например, село Сростки — родину знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. "Там пекут знаменитые на всю Сибирь пироги, а еще — устраивают Шукшинские чтения", — рассказывает гид Егор Епифанцев.

Пассажиры у билетных касс в здании вокзала на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги
2 из 14

Многие прилетают в Новосибирск, а дальше отправляются в Горно-Алтайск. До него можно добраться и на автобусе — всего 450 километров. По дороге, как правило, посещают несколько интересных мест. Например, село Сростки — родину знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. "Там пекут знаменитые на всю Сибирь пироги, а еще — устраивают Шукшинские чтения", — рассказывает гид Егор Епифанцев.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Комаров

Сейчас в городе масочный режим — их необходимо носить в общественных местах, так же как и соблюдать социальную дистанцию. На входе в магазины и учреждения у посетителей могут измерить температуру.

Экскурсии проводят, но в мини-группе — до пяти человек.

Ленинский район Новосибирска зимой
3 из 14

Сейчас в городе масочный режим — их необходимо носить в общественных местах, так же как и соблюдать социальную дистанцию. На входе в магазины и учреждения у посетителей могут измерить температуру.

Экскурсии проводят, но в мини-группе — до пяти человек.

© РИА Новости / Павел Комаров
© РИА Новости / Александр Кряжев

По многим параметрам Новосибирск — город самый-самый, говорит гид Ирина Овчинникова. Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий.

Прохожий на набережной реки Обь в Новосибирске.
4 из 14

По многим параметрам Новосибирск — город самый-самый, говорит гид Ирина Овчинникова. Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги...

На территории крематория расположен единственный в мире Музей мировой погребальной культуры. Он посвящен похоронным традициям разных народов. Там можно увидеть траурные платья XIX века, модели катафалков, некрологи, гравюры.

 Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске
5 из 14

В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги...

На территории крематория расположен единственный в мире Музей мировой погребальной культуры. Он посвящен похоронным традициям разных народов. Там можно увидеть траурные платья XIX века, модели катафалков, некрологи, гравюры.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Местный зоопарк, в котором обитает около 11 тысяч животных, расположен на огромной территории в 65 гектаров — в Заельцовском сосновом бору. Он очень ухоженный, там много оборудованных фотозон. Есть и открытые вольеры, и отапливаемые корпуса.

Здесь успешно разводят кошачьих и куньих, поэтому именно этих зверей интересно увидеть в первую очередь.

Рядом — дельфинарий и Центр океанографии и морской биологии.

Белый медведь плавает в бассейне в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило
6 из 14

Местный зоопарк, в котором обитает около 11 тысяч животных, расположен на огромной территории в 65 гектаров — в Заельцовском сосновом бору. Он очень ухоженный, там много оборудованных фотозон. Есть и открытые вольеры, и отапливаемые корпуса.

Здесь успешно разводят кошачьих и куньих, поэтому именно этих зверей интересно увидеть в первую очередь.

Рядом — дельфинарий и Центр океанографии и морской биологии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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CC BY-SA 4.0 / Елена Горланова (cropped) /

Стоквартирный дом — один из символов Новосибирска. Восьмиэтажное здание с жильем повышенной комфортности строилось в 1934-1937 годах для сотрудников исполкома Западно-Сибирского края. Сегодня это памятник постконструктивистской архитектуры.

Стоквартирный дом в Новосибирске
7 из 14

Стоквартирный дом — один из символов Новосибирска. Восьмиэтажное здание с жильем повышенной комфортности строилось в 1934-1937 годах для сотрудников исполкома Западно-Сибирского края. Сегодня это памятник постконструктивистской архитектуры.

CC BY-SA 4.0 / Елена Горланова (cropped) /
© РИА Новости / Александр Кряжев

В городе много необычных скульптур, посвященных, например, любви, колбасе, рублю, деловой женщине, тосту "Горько!", первому свиданию, светофору, электромонтеру, мыши, продавцу и покупателю.

Скульптура в виде знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске
8 из 14

В городе много необычных скульптур, посвященных, например, любви, колбасе, рублю, деловой женщине, тосту "Горько!", первому свиданию, светофору, электромонтеру, мыши, продавцу и покупателю.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Михайловская набережная — популярное у туристов место. Недавно ее реконструировали — заменили освещение, сделали велодорожку. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег Оби.

Молодые люди на Михайловской набережной в Новосибирске
9 из 14

Михайловская набережная — популярное у туристов место. Недавно ее реконструировали — заменили освещение, сделали велодорожку. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег Оби.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Академгородке, в 20 километрах от Новосибирска, уникальная атмосфера.

"Десятки научных институтов, скрытые в лесу. Обское море, сосновые боры и ядерная физика, — рассказывает Егор Епифанцев. — По сути, это место — кусочек настоящей утопии, как из книг советских фантастов. Только это не выдумка, не потемкинская деревня".

По предварительной записи здесь можно осмотреть музеи геологии и истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Они расположены на территории НИИ.

Башни Технопарка новосибирского академгородка
10 из 14

В Академгородке, в 20 километрах от Новосибирска, уникальная атмосфера.

"Десятки научных институтов, скрытые в лесу. Обское море, сосновые боры и ядерная физика, — рассказывает Егор Епифанцев. — По сути, это место — кусочек настоящей утопии, как из книг советских фантастов. Только это не выдумка, не потемкинская деревня".

По предварительной записи здесь можно осмотреть музеи геологии и истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Они расположены на территории НИИ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Grigoriy Pisotckii

Рядом с Академгородком — Ботанический сад Сибирского отделения РАН. Там — теплицы и оранжереи с тропическими растениями, большая коллекция кактусов, бонсай, а летом стоит зайти в Сад непрерывного цветения. "Это очень красивое место с живописным озером, где можно покормить уток", — говорит Ирина.

А недалеко, в наукограде Кольцово, находится ставший знаменитым ГНЦ ВБ "Вектор", где испытывают вакцину от коронавируса.

Собор во имя Александра Невского в Новосибирске
11 из 14

Рядом с Академгородком — Ботанический сад Сибирского отделения РАН. Там — теплицы и оранжереи с тропическими растениями, большая коллекция кактусов, бонсай, а летом стоит зайти в Сад непрерывного цветения. "Это очень красивое место с живописным озером, где можно покормить уток", — говорит Ирина.

А недалеко, в наукограде Кольцово, находится ставший знаменитым ГНЦ ВБ "Вектор", где испытывают вакцину от коронавируса.

© Depositphotos / Grigoriy Pisotckii
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Любители загородных прогулок могут отправиться к Новосибирской ГЭС, посетить городок гидростроителей. Он расположен в живописном месте на берегу Обского моря. Можно гулять по набережной, в лесу, зайти в музей, посвященный возведению станции.

Замерзшее Новосибирское водохранилище
12 из 14

Любители загородных прогулок могут отправиться к Новосибирской ГЭС, посетить городок гидростроителей. Он расположен в живописном месте на берегу Обского моря. Можно гулять по набережной, в лесу, зайти в музей, посвященный возведению станции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Титиевский

Гостям нужно непременно посетить специализированные рестораны сибирской кухни. Это "Сибирь-Сибирь", где стоит попробовать блюда из медвежатины, оленины, мяса косули, глухаря, советует Ирина Овчинникова. Любителям рыбы — в ресторан "Соседи".

Егор Епифанцев добавляет, что проголодавшимся туристам в Новосибирске лучше обратить внимание на непафосные места — пельменные или сетевые кафе, продающие беляши. Там очень вкусно!

Пельмени
13 из 14

Гостям нужно непременно посетить специализированные рестораны сибирской кухни. Это "Сибирь-Сибирь", где стоит попробовать блюда из медвежатины, оленины, мяса косули, глухаря, советует Ирина Овчинникова. Любителям рыбы — в ресторан "Соседи".

Егор Епифанцев добавляет, что проголодавшимся туристам в Новосибирске лучше обратить внимание на непафосные места — пельменные или сетевые кафе, продающие беляши. Там очень вкусно!

© РИА Новости / Валерий Титиевский
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лучший сувенир — то, что можно съесть, шутят гиды и рекомендуют купить в подарок близким консервы в маленьких баночках — деликатесы из рыбы, дичи, медведя, марала, косули или лося.

Мужчина катается с детьми на аттракционах в Центральном парке Новосибирска
14 из 14

Лучший сувенир — то, что можно съесть, шутят гиды и рекомендуют купить в подарок близким консервы в маленьких баночках — деликатесы из рыбы, дичи, медведя, марала, косули или лося.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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