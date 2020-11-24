Город, где все самое-самое. Какие впечатления дарит Новосибирск
Туристы чаще всего осматривают город, совершая пересадку при перелете. Например, из Владивостока в Москву или из Санкт-Петербурга в Хабаровск.
Пару дней здесь проводят и путешественники по Транссибирской магистрали.
Туристы чаще всего осматривают город, совершая пересадку при перелете. Например, из Владивостока в Москву или из Санкт-Петербурга в Хабаровск.
Пару дней здесь проводят и путешественники по Транссибирской магистрали.
Многие прилетают в Новосибирск, а дальше отправляются в Горно-Алтайск. До него можно добраться и на автобусе — всего 450 километров. По дороге, как правило, посещают несколько интересных мест. Например, село Сростки — родину знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. "Там пекут знаменитые на всю Сибирь пироги, а еще — устраивают Шукшинские чтения", — рассказывает гид Егор Епифанцев.
Многие прилетают в Новосибирск, а дальше отправляются в Горно-Алтайск. До него можно добраться и на автобусе — всего 450 километров. По дороге, как правило, посещают несколько интересных мест. Например, село Сростки — родину знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. "Там пекут знаменитые на всю Сибирь пироги, а еще — устраивают Шукшинские чтения", — рассказывает гид Егор Епифанцев.
Сейчас в городе масочный режим — их необходимо носить в общественных местах, так же как и соблюдать социальную дистанцию. На входе в магазины и учреждения у посетителей могут измерить температуру.
Экскурсии проводят, но в мини-группе — до пяти человек.
Сейчас в городе масочный режим — их необходимо носить в общественных местах, так же как и соблюдать социальную дистанцию. На входе в магазины и учреждения у посетителей могут измерить температуру.
Экскурсии проводят, но в мини-группе — до пяти человек.
По многим параметрам Новосибирск — город самый-самый, говорит гид Ирина Овчинникова. Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий.
По многим параметрам Новосибирск — город самый-самый, говорит гид Ирина Овчинникова. Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий.
В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги...
На территории крематория расположен единственный в мире Музей мировой погребальной культуры. Он посвящен похоронным традициям разных народов. Там можно увидеть траурные платья XIX века, модели катафалков, некрологи, гравюры.
В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги...
На территории крематория расположен единственный в мире Музей мировой погребальной культуры. Он посвящен похоронным традициям разных народов. Там можно увидеть траурные платья XIX века, модели катафалков, некрологи, гравюры.
Местный зоопарк, в котором обитает около 11 тысяч животных, расположен на огромной территории в 65 гектаров — в Заельцовском сосновом бору. Он очень ухоженный, там много оборудованных фотозон. Есть и открытые вольеры, и отапливаемые корпуса.
Здесь успешно разводят кошачьих и куньих, поэтому именно этих зверей интересно увидеть в первую очередь.
Рядом — дельфинарий и Центр океанографии и морской биологии.
Местный зоопарк, в котором обитает около 11 тысяч животных, расположен на огромной территории в 65 гектаров — в Заельцовском сосновом бору. Он очень ухоженный, там много оборудованных фотозон. Есть и открытые вольеры, и отапливаемые корпуса.
Здесь успешно разводят кошачьих и куньих, поэтому именно этих зверей интересно увидеть в первую очередь.
Рядом — дельфинарий и Центр океанографии и морской биологии.
Стоквартирный дом — один из символов Новосибирска. Восьмиэтажное здание с жильем повышенной комфортности строилось в 1934-1937 годах для сотрудников исполкома Западно-Сибирского края. Сегодня это памятник постконструктивистской архитектуры.
Стоквартирный дом — один из символов Новосибирска. Восьмиэтажное здание с жильем повышенной комфортности строилось в 1934-1937 годах для сотрудников исполкома Западно-Сибирского края. Сегодня это памятник постконструктивистской архитектуры.
В городе много необычных скульптур, посвященных, например, любви, колбасе, рублю, деловой женщине, тосту "Горько!", первому свиданию, светофору, электромонтеру, мыши, продавцу и покупателю.
В городе много необычных скульптур, посвященных, например, любви, колбасе, рублю, деловой женщине, тосту "Горько!", первому свиданию, светофору, электромонтеру, мыши, продавцу и покупателю.
Михайловская набережная — популярное у туристов место. Недавно ее реконструировали — заменили освещение, сделали велодорожку. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег Оби.
Михайловская набережная — популярное у туристов место. Недавно ее реконструировали — заменили освещение, сделали велодорожку. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег Оби.
В Академгородке, в 20 километрах от Новосибирска, уникальная атмосфера.
"Десятки научных институтов, скрытые в лесу. Обское море, сосновые боры и ядерная физика, — рассказывает Егор Епифанцев. — По сути, это место — кусочек настоящей утопии, как из книг советских фантастов. Только это не выдумка, не потемкинская деревня".
По предварительной записи здесь можно осмотреть музеи геологии и истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Они расположены на территории НИИ.
В Академгородке, в 20 километрах от Новосибирска, уникальная атмосфера.
"Десятки научных институтов, скрытые в лесу. Обское море, сосновые боры и ядерная физика, — рассказывает Егор Епифанцев. — По сути, это место — кусочек настоящей утопии, как из книг советских фантастов. Только это не выдумка, не потемкинская деревня".
По предварительной записи здесь можно осмотреть музеи геологии и истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Они расположены на территории НИИ.
Рядом с Академгородком — Ботанический сад Сибирского отделения РАН. Там — теплицы и оранжереи с тропическими растениями, большая коллекция кактусов, бонсай, а летом стоит зайти в Сад непрерывного цветения. "Это очень красивое место с живописным озером, где можно покормить уток", — говорит Ирина.
А недалеко, в наукограде Кольцово, находится ставший знаменитым ГНЦ ВБ "Вектор", где испытывают вакцину от коронавируса.
Рядом с Академгородком — Ботанический сад Сибирского отделения РАН. Там — теплицы и оранжереи с тропическими растениями, большая коллекция кактусов, бонсай, а летом стоит зайти в Сад непрерывного цветения. "Это очень красивое место с живописным озером, где можно покормить уток", — говорит Ирина.
А недалеко, в наукограде Кольцово, находится ставший знаменитым ГНЦ ВБ "Вектор", где испытывают вакцину от коронавируса.
Любители загородных прогулок могут отправиться к Новосибирской ГЭС, посетить городок гидростроителей. Он расположен в живописном месте на берегу Обского моря. Можно гулять по набережной, в лесу, зайти в музей, посвященный возведению станции.
Любители загородных прогулок могут отправиться к Новосибирской ГЭС, посетить городок гидростроителей. Он расположен в живописном месте на берегу Обского моря. Можно гулять по набережной, в лесу, зайти в музей, посвященный возведению станции.
Гостям нужно непременно посетить специализированные рестораны сибирской кухни. Это "Сибирь-Сибирь", где стоит попробовать блюда из медвежатины, оленины, мяса косули, глухаря, советует Ирина Овчинникова. Любителям рыбы — в ресторан "Соседи".
Егор Епифанцев добавляет, что проголодавшимся туристам в Новосибирске лучше обратить внимание на непафосные места — пельменные или сетевые кафе, продающие беляши. Там очень вкусно!
Гостям нужно непременно посетить специализированные рестораны сибирской кухни. Это "Сибирь-Сибирь", где стоит попробовать блюда из медвежатины, оленины, мяса косули, глухаря, советует Ирина Овчинникова. Любителям рыбы — в ресторан "Соседи".
Егор Епифанцев добавляет, что проголодавшимся туристам в Новосибирске лучше обратить внимание на непафосные места — пельменные или сетевые кафе, продающие беляши. Там очень вкусно!
Лучший сувенир — то, что можно съесть, шутят гиды и рекомендуют купить в подарок близким консервы в маленьких баночках — деликатесы из рыбы, дичи, медведя, марала, косули или лося.
Лучший сувенир — то, что можно съесть, шутят гиды и рекомендуют купить в подарок близким консервы в маленьких баночках — деликатесы из рыбы, дичи, медведя, марала, косули или лося.