14:53 11.06.2022 (обновлено: 15:02 11.06.2022)
Для йоги и экстрима: как выбрать SUP доску с веслом
Сап серфинг
Сапсерфинг – это относительно новый вид спорта, заключающийся в катании на специальной доске с веслом. Сапсерф - что это такое, как выбрать sup доску новичку и профессионалу, как правильно кататься, выбрать положение тела и технику гребли, что такое surfing downwind, плюсы и минусы сапсерфинга - в материале РИА Новости.
Сапсерфинг
SUP (Stand Up Paddle) в переводе на русский означает "стоя с веслом". Серфинг на доске с веслом существует около 20 лет и постепенно набирает свою популярность в нашей стране. Он пришел с Гавайев, этот вид передвижения между островами использовали местные жители: плот с веслом позволял легко и быстро преодолевать расстояние и не зависел от волн и ветра. В начале 2000-х годов серфер по имени Рик Томас решил использовать доску с веслом для тренировок в то время, когда отсутствуют подходящие для серфинга волны. После того, как сапсерфинг показали в Америке в одной из телевизионных программ, посвященных серфингу, волна его популярности стала быстро расти. Сегодня по этому виду спорта организуются международные соревнования.
Сап универсален, на нем можно кататься по любой водной поверхности, будь то океан, море, река, пруд или озеро. К экстремальным видам спорта сапсерфинг отнести можно лишь условно, так как чаще всего на доске с веслом катаются по спокойной воде. В зависимости от уровня подготовки и желания, можно отправиться с сапом и на сплав по горной реке (для этого существуют специальные модели досок), и на спокойную прогулку по тихому озеру.
Это развлечение подойдет тем, кто не тяготеет к экстриму, но желает прокатиться по водной глади и полюбоваться природой.
Конструкция SUP
Доска для сапсерфинга достаточно большая, самая малая - 2 м 85 см в длину. Раньше такие доски имели только жесткую конструкцию, их было неудобно хранить и перевозить. С появлением надувных вариантов эти проблемы легко решились.
В надутом состоянии такая доска по жесткости и упругости похожа на автомобильную покрышку, ее легко сдуть и сложить в рюкзак.
Производятся сапы из слоев ламинированного ПВХ, чередующихся с тканевыми прослойками. Элементы конструкции включают в себя:
- —клапан для надувания и сдувания;
- —кольцо из нержавеющей стали для буксировки;
- —мягкую ручку для переноски;
- —эластичную резинку для крепления груза;
- —съемные плавники
Жесткие доски производят из:
- —углеродного волокна (подходят для профессионалов, цена достаточно высока);
- —бамбука и стекловолокна (чаще всего встречаются именно такие, можно найти доску по приемлемой цене);
- —полиуретана (прочные, но тяжелые).
Как выбрать доску
Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент досок для сапсерфинга. Они различаются по материалу, размерам и конструктивным особенностям.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка на sup-борде со своим питомцем породы вельш-корги на фестивале "Petshop Days 2021" в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
Девушка на sup-борде со своим питомцем породы вельш-корги на фестивале "Petshop Days 2021" в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
Жесткие и надувные доски, плюсы и минусы
- 1Транспортировка. Здесь выигрывает надувная доска, ее можно свернуть и положить в рюкзак. Единственный недостаток - необходимость сушки и упаковывания после каждого катания.
- 2Хранение. Надувную легко хранить, в сложенном состоянии она не занимает много места.
- 3Износостойкость. Жесткие доски легко поцарапать, они не предназначены для каменистых пляжей и асфальта. Надувные могут испортить только острые металлические конструкции, камни и пирс не нанесут вреда.
- 4Качество катания. Жесткие сапы более отзывчивы и управляемы, так как имеют ребра скольжения, перепады толщины, приподнятый нос. Благодаря этим конструктивным особенностям на них легко набирать большую скорость, маневрировать между препятствиями. Надувные же имеют одинаковую толщину по всей длине. Поэтому профессиональные серферы и спортсмены используют именно жесткие сапы.
Размеры досок
Чем короче доска, тем на ней легче маневрировать, а чем шире и длиннее, тем она грузоподъемнее и быстрее.
- 18’-9’6” футов - для серфинга по волнам и юниоров.
- 210’-10’6” футов - хорошо подходит начинающим для катания по спокойной воде небольших озер и рек, идеальна для семейного отдыха.
- 310’8–11’-12’6” футов - больше для водного туризма, можно перевозить багаж, вместительная.
- 413’ –14” футов - длинный и узкий сап выбирают спортсмены и профессионалы. Такая доска развивает большую скорость и лучше держит курс.
Виды SUP досок
Видов сап досок очень много: от универсальных, экстремальных до многоместных. Новичку и бывалому серферу есть из чего выбрать.
Серфовые
Серфовые (Surf). Предназначены для катания на волнах, имеют изгиб в продольной плоскости, небольшую толщину и узкий хвост. Их выбирают опытные райдеры, которые уверенно чувствуют себя на широких досках. Серфовые сапы не подходят для долгих походов и бурной воды, они менее устойчивы.
Туринговые
На таких сапах путешествуют на большие расстояния. В отличии от универсальных досок, они подойдут не всем и не для любых целей, так как имеют острый нос, большую длину и маленькую ширину. Они более быстрые, хорошо идут по прямой, но менее устойчивые.
Спортивные
К этой категории можно отнести следующие сапы:
- 1Для бурной воды (Whitewater). Широкие и устойчивые, предназначены для преодоления порогов горных рек.
- 2Гоночные (Race). Длинные и узкие сапы быстро разгоняются, но плохо маневрируют, на них неудобно стоять и разворачиваться, подходят профессионалам для гонок и сплавов на скорость.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчастники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Участники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Прогулочные
- 1Универсальные (All Round). Подходят для новичков, используются в прокатах и школах. Имеют широкий закругленный нос, устойчивы и достаточно маневренны. Самый распространенный вид сапов.
- 2Для йоги (yoga). Предназначены для отдыха на воде, их используют те, кому не по душе активная гребля, а ближе единение с природой и релакс под плеск воды. Такие доски широкие, всю поверхность занимает мягкий коврик, отсутствует ручка посередине, чтобы не мешать расслабляться лежа. Объемные, устойчивые и приятные на ощупь подойдут новичкам и райдерам с большим весом.
Разновидности SUP серфинга
Существует шесть разновидностей сап серфинга, каждая из них имеет свои особенности.
SUP-гонки
По этому виду регулярно устраивают соревнования. Спортсмен должен пройти заданную дистанцию за максимально короткое время. Доски для гонок изготавливают особенно тщательно, здесь очень важна длина, ширина и острота носа (так называемый шейп) и система плавников.
SUP-туризм
Самое популярное направление, именно с него и начинают новички. Спокойное плавание на воде, исследование прибрежной местности, семейный отдых. Доски для этого вида отличаются хорошими ходовыми качествами и наличием креплений для багажа.
13 ноября 2021, 07:00ТуризмВ Португалии из старых зубных щеток сделают доски для серфинга
SUP на бурных реках
Преодолевать бурные пороги, стоя на доске, под силу опытным райдерам. Этот вид экстремального спорта требует умелого и уверенного управления сапом, а также особой экипировки (шлем, налокотники, наколенники, спасательный жилет) и хорошей физической подготовки. Доски короткие и маневренные, максимально приспособлены для бурной воды.
SUP-йога
Объединяет духовное созерцание и физическую нагрузку из-за нестабильности доски. Полезно всем, занимающимся йогой, так как разнообразит локации, позволяет остановиться для выполнения упражнений в красивом тихом месте, почувствовать умиротворение и услышать успокаивающий шум воды. Широкие и устойчивые доски уступают в ходовых качествах, но позволяют уверенно чувствовать себя во время занятий.
SUP-фитнес
На досках можно делать силовые и аэробные упражнения, которые позволяют прокачивать все группы мышц, тренировать выносливость, координацию и баланс.
SUP-даунвинд
Подходит для тех, кому наскучили спокойные прогулки и хочется экстрима. В английском языке слово downwind означает катание вдалеке от берега по направлению ветра. Этот вид спорта требует тщательной подготовки, так как райдер находится на сильном ветру и большой глубине. Здесь важно рассчитать свои силы и не спешить, продумывая траекторию движения.
3 октября 2021, 08:00Туризм"Лед отодвинул и греби": почему еще не поздно поехать в сап-тур
Как кататься на SUP доске
Положение на доске
Так как самый большой объем воздуха в доске находится посередине около ручки, необходимо встать на это место так, чтобы ручка располагалась между ног. Стоять нужно слегка согнув колени, наклонив корпус немного вперед, чтобы при падении остаться на доске. Такое положение поможет привыкнуть к нестабильности сапа, потом, по мере нарастания уверенности, тело выпрямится само собой. Новички часто начинают с положения сидя, так проще удерживать равновесие.
Как грести
Держать весло нужно двумя руками лопастью вперед, одна должна находиться на рукоятке, вторая посередине. Длина гребка - от середины носа доски до пятки райдера. Во время процесса сторона и руки меняют каждые три гребка для того, чтобы доска шла ровно. Проводить весло важно вдоль борта сапа, чтобы его не увело в сторону.
Йога на SUP-бордах
Как повернуть доску
Есть несколько способов разворота и поворота на сапе.
- 1Гребок по дуге. Вместо того, чтобы грести вдоль борта, нужно описать веслом дугу, поворот будет происходить в противоположную от весла сторону (если весло находится справа доски, то поворот налево).
- 2Обратный гребок. Если грести наоборот: от ног к носу доски, ее будет вести в сторону гребка.
- 3Поворот от тейла (задней части сапа). Доступен тем, кто уверенно катается. Для этого необходимо сместиться назад, сделать гребок по дуге, одновременно утапливая заднюю часть доски в воду.
Где кататься на SUP доске
Сап доска универсальна. На ней можно кататься в любом водоеме: река, озеро, пруд, море и океан. Новичкам и любителям тихих семейных прогулок лучше выбирать спокойную воду, хорошо для этого подходят озера и пруды. Для экстремалов доступны сплавы по горным рекам и катание по ветру в море или океане. В Москве это можно сделать в Строгинской пойме, Серебряном бору, гребном канале "Крылатское", а также Истровском и Икшинском водохранилищах, Борисовских прудах и любых водохранилищах с обустроенными пляжами.
Польза и вред
Польза от катания на доске с веслом заключается в тренировке всех мышц тела. Это хорошая физическая нагрузка, даже если райдер катается не спеша, час спокойного плавания сжигает 600-700 ккал. Во время занятий укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается выносливость, это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение.
Если соблюдать меры безопасности и правила поведения на воде, вреда от сап серфинга не будет.
16 июня 2021, 17:50ТуризмРоссияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают
Советы экспертов
Бывалые серферы советуют новичкам не смотреть под ноги во время катания, взгляд должен быть устремлен вперед, тогда устойчивость будет лучше и нет риска столкнуться с препятствием.
Не стоит плыть по ветру, не следя за расстоянием до берега, возвращаться будет очень тяжело.
Важно надевать на ногу специальный страховочный трос (лиш), тогда при падении в воду доску не унесет течением.
Всегда необходимо обращать внимание, какой стороной весла грести. Правильное положение - изгиб лопасти от себя.