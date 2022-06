https://ria.ru/20220611/sup-1794768099.html

Для йоги и экстрима: как выбрать SUP доску с веслом

Сап серфинг: что это такое, как выбрать SUP доску с веслом и начать кататься

Для йоги и экстрима: как выбрать SUP доску с веслом

Сапсерфинг – это относительно новый вид спорта, заключающийся в катании на специальной доске с веслом. Сапсерф - что это такое, как выбрать sup доску новичку и... РИА Новости, 11.06.2022

Сапсерфинг – это относительно новый вид спорта, заключающийся в катании на специальной доске с веслом. Сапсерф - что это такое, как выбрать sup доску новичку и профессионалу, как правильно кататься, выбрать положение тела и технику гребли, что такое surfing downwind, плюсы и минусы сапсерфинга - в материале РИА Новости.СапсерфингSUP (Stand Up Paddle) в переводе на русский означает "стоя с веслом". Серфинг на доске с веслом существует около 20 лет и постепенно набирает свою популярность в нашей стране. Он пришел с Гавайев, этот вид передвижения между островами использовали местные жители: плот с веслом позволял легко и быстро преодолевать расстояние и не зависел от волн и ветра. В начале 2000-х годов серфер по имени Рик Томас решил использовать доску с веслом для тренировок в то время, когда отсутствуют подходящие для серфинга волны. После того, как сапсерфинг показали в Америке в одной из телевизионных программ, посвященных серфингу, волна его популярности стала быстро расти. Сегодня по этому виду спорта организуются международные соревнования.Сап универсален, на нем можно кататься по любой водной поверхности, будь то океан, море, река, пруд или озеро. К экстремальным видам спорта сапсерфинг отнести можно лишь условно, так как чаще всего на доске с веслом катаются по спокойной воде. В зависимости от уровня подготовки и желания, можно отправиться с сапом и на сплав по горной реке (для этого существуют специальные модели досок), и на спокойную прогулку по тихому озеру.Это развлечение подойдет тем, кто не тяготеет к экстриму, но желает прокатиться по водной глади и полюбоваться природой.Конструкция SUPДоска для сапсерфинга достаточно большая, самая малая - 2 м 85 см в длину. Раньше такие доски имели только жесткую конструкцию, их было неудобно хранить и перевозить. С появлением надувных вариантов эти проблемы легко решились.В надутом состоянии такая доска по жесткости и упругости похожа на автомобильную покрышку, ее легко сдуть и сложить в рюкзак.Производятся сапы из слоев ламинированного ПВХ, чередующихся с тканевыми прослойками. Элементы конструкции включают в себя:Жесткие доски производят из:Как выбрать доскуСейчас на рынке представлен широкий ассортимент досок для сапсерфинга. Они различаются по материалу, размерам и конструктивным особенностям.Жесткие и надувные доски, плюсы и минусыРазмеры досокЧем короче доска, тем на ней легче маневрировать, а чем шире и длиннее, тем она грузоподъемнее и быстрее.Виды SUP досокВидов сап досок очень много: от универсальных, экстремальных до многоместных. Новичку и бывалому серферу есть из чего выбрать.СерфовыеСерфовые (Surf). Предназначены для катания на волнах, имеют изгиб в продольной плоскости, небольшую толщину и узкий хвост. Их выбирают опытные райдеры, которые уверенно чувствуют себя на широких досках. Серфовые сапы не подходят для долгих походов и бурной воды, они менее устойчивы.ТуринговыеНа таких сапах путешествуют на большие расстояния. В отличии от универсальных досок, они подойдут не всем и не для любых целей, так как имеют острый нос, большую длину и маленькую ширину. Они более быстрые, хорошо идут по прямой, но менее устойчивые.СпортивныеК этой категории можно отнести следующие сапы:ПрогулочныеРазновидности SUP серфингаСуществует шесть разновидностей сап серфинга, каждая из них имеет свои особенности.SUP-гонкиПо этому виду регулярно устраивают соревнования. Спортсмен должен пройти заданную дистанцию за максимально короткое время. Доски для гонок изготавливают особенно тщательно, здесь очень важна длина, ширина и острота носа (так называемый шейп) и система плавников.SUP-туризмСамое популярное направление, именно с него и начинают новички. Спокойное плавание на воде, исследование прибрежной местности, семейный отдых. Доски для этого вида отличаются хорошими ходовыми качествами и наличием креплений для багажа.SUP на бурных рекахПреодолевать бурные пороги, стоя на доске, под силу опытным райдерам. Этот вид экстремального спорта требует умелого и уверенного управления сапом, а также особой экипировки (шлем, налокотники, наколенники, спасательный жилет) и хорошей физической подготовки. Доски короткие и маневренные, максимально приспособлены для бурной воды.SUP-йогаОбъединяет духовное созерцание и физическую нагрузку из-за нестабильности доски. Полезно всем, занимающимся йогой, так как разнообразит локации, позволяет остановиться для выполнения упражнений в красивом тихом месте, почувствовать умиротворение и услышать успокаивающий шум воды. Широкие и устойчивые доски уступают в ходовых качествах, но позволяют уверенно чувствовать себя во время занятий.SUP-фитнесНа досках можно делать силовые и аэробные упражнения, которые позволяют прокачивать все группы мышц, тренировать выносливость, координацию и баланс.SUP-даунвиндПодходит для тех, кому наскучили спокойные прогулки и хочется экстрима. В английском языке слово downwind означает катание вдалеке от берега по направлению ветра. Этот вид спорта требует тщательной подготовки, так как райдер находится на сильном ветру и большой глубине. Здесь важно рассчитать свои силы и не спешить, продумывая траекторию движения.Как кататься на SUP доскеПоложение на доскеТак как самый большой объем воздуха в доске находится посередине около ручки, необходимо встать на это место так, чтобы ручка располагалась между ног. Стоять нужно слегка согнув колени, наклонив корпус немного вперед, чтобы при падении остаться на доске. Такое положение поможет привыкнуть к нестабильности сапа, потом, по мере нарастания уверенности, тело выпрямится само собой. Новички часто начинают с положения сидя, так проще удерживать равновесие.Как грестиДержать весло нужно двумя руками лопастью вперед, одна должна находиться на рукоятке, вторая посередине. Длина гребка - от середины носа доски до пятки райдера. Во время процесса сторона и руки меняют каждые три гребка для того, чтобы доска шла ровно. Проводить весло важно вдоль борта сапа, чтобы его не увело в сторону.Как повернуть доскуЕсть несколько способов разворота и поворота на сапе.Где кататься на SUP доскеСап доска универсальна. На ней можно кататься в любом водоеме: река, озеро, пруд, море и океан. Новичкам и любителям тихих семейных прогулок лучше выбирать спокойную воду, хорошо для этого подходят озера и пруды. Для экстремалов доступны сплавы по горным рекам и катание по ветру в море или океане. В Москве это можно сделать в Строгинской пойме, Серебряном бору, гребном канале "Крылатское", а также Истровском и Икшинском водохранилищах, Борисовских прудах и любых водохранилищах с обустроенными пляжами.Польза и вредПольза от катания на доске с веслом заключается в тренировке всех мышц тела. Это хорошая физическая нагрузка, даже если райдер катается не спеша, час спокойного плавания сжигает 600-700 ккал. Во время занятий укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается выносливость, это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение.Если соблюдать меры безопасности и правила поведения на воде, вреда от сап серфинга не будет.Советы экспертовБывалые серферы советуют новичкам не смотреть под ноги во время катания, взгляд должен быть устремлен вперед, тогда устойчивость будет лучше и нет риска столкнуться с препятствием.Не стоит плыть по ветру, не следя за расстоянием до берега, возвращаться будет очень тяжело.Важно надевать на ногу специальный страховочный трос (лиш), тогда при падении в воду доску не унесет течением.Всегда необходимо обращать внимание, какой стороной весла грести. Правильное положение - изгиб лопасти от себя.

