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Рыбалка на Ахтубе: проверенные места, какая рыба водится и когда ехать

Рыбалка на Ахтубе 2022: лучшие рыболовные места, куда поехать ловить рыбу

Рыбалка на Ахтубе: проверенные места, какая рыба водится и когда ехать

Ахтуба – это правый рукав Волги, протекающий по Астраханской и Волгоградской областям. Практически по всей реке есть рыбные места, привлекающие рыбаков круглый... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:17

2022-06-28T21:17

2022-06-28T21:17

туризм

астраханская область

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ахтуба – это правый рукав Волги, протекающий по Астраханской и Волгоградской областям. Практически по всей реке есть рыбные места, привлекающие рыбаков круглый год. Особенности рыбалки на Ахтубе в 2022 году, куда поехать за лучшим уловом и рыболовные базы Астрахани – в материале РИА Новости.Рыбалка на АхтубеОдним из лучших мест для рыбалки в Астраханской области является река Ахтуба длиной 537 км. Река достигает в ширину местами 200 (в половодье - 300) метров, а иногда сужается до 50 метров. Ахтуба на всем своем протяжении славится хорошей рыбалкой.Особенности рыбалкиСтоит заранее поинтересоваться временем ловли той или иной рыбы (например, с 5 по 15 июня фиксируется ход каспийской сельди, но вылов этого вида без лицензии строго запрещен). Еще одна особенность заключается в том, что в июне на просторах Волго-Ахтубинской поймы наблюдается пик половодья. Вода может подняться до 6–7 м, а уходит она медленно и постепенно, что создает прекрасные условия для различных кровососущих насекомых. Поэтому обязательно нужно продумать защиту от них как в плане одежды, так и в отношении химических препаратов.Какая рыба ловитсяВ Ахтубе водится более 60 видов рыбы – это идеальное место как для новичков, так и для профессионалов.КарасьИскать есть нужно в зарослях прошлогодней травы, старицах Ахтубы (прежних руслах реки) и заводях. Из приманки карась предпочитает тесто, кукурузу, опарышей и червей. Что касается снастей, то на рыбалке пригодятся поплавочная удочка, фидер и донка. Активный клев карася приходится на раннее утро и поздний вечер.СазанОбитают на песчаных и глиняных участках дна, в зарослях травы и камыша. Из снастей подойдут поплавочная удочка, фидер, закидушки, донки и резинка. Из наживки сазан любит кукурузу, тесто, бойлы, червей и опарышей. Охотнее всего клюет на рассвете и ночью.ЛещПредпочитает глубокие заводи Ахтубы, заливы, где илистое дно, и места, заросшие травой и водорослями. Для рыбалки подойдет поплавочная удочка, фидер и донка. Лещ охотно идет на горох, кукурузу, тесто, червей и опарышей.ПлотваОбитает маленькими стаями на участках со слабым течением, в заводях и затонах реки Ахтубы. На плотву ходят с поплавочной удочкой, фидером, донкой и резинкой. Это некапризная рыба и отлично привлекается на тесто, хлебные шарики, червей и опарышей. Активный клев может наблюдаться в течение всего дня.ВоблаЭто морская стайная рыба, но раз в году – весной, во время нереста – она появляется в Ахтубе. В 2022 году был введен запрет на вылов воблы с 1 по 10 апреля, но самые первые экземпляры рыбы попадаются уже при стабильной температуре воды +8 °С, еще в марте можно заметить небольшие косяки и в середине-конце апреля наступает самый пик и лучшее время для рыбалки. Вобла старается держаться на глубине, но при сильном течении отходит к берегу, особенно привлекательны для нее участки с затопленными кустарниками и деревьями. Активный клев наблюдается ранним утром и в короткий промежуток ближе к вечеру, пока не наступили сумерки. Из наживки подойдут опарыш, мотыль, навозный червь, кукуруза, перловка и хлеб.ТолстолобикОбитает на участках с медленным течением, в заводях и старицах Ахтубы. В теплые дни, когда вода хорошо прогревается, может перемещаться на мелководье. Клюет активно утром и вечером, ночная рыбалка результата не даст. В качестве приманки подойдет смесь из растительных продуктов: листьев капусты, крапивы, клевера, щавеля и салата. Также можно добавить манку, кукурузу и распаренный горох.БуффалоВодятся стайками в тихих заводях и тупиковых рукавах, предпочитают илистое дно и глубину до 5 м, поэтому ловятся преимущественно со дна. Наибольшую активность буффало проявляет в теплое время года, начиная с середины мая. Летом вода в Ахтубе остается достаточно теплой круглые сутки, поэтому и ловить эту рыбу можно даже ночью. Буффало всеяден, но во время рыбалки лучше всего использовать приманки животного происхождения: земляных и навозных червей, личинок насекомых и опарышей.Белый амурЭто травоядная рыба, поэтому обычно водится в местах, где растет много водорослей. Белый амур осторожен и пуглив, поэтому обитает вдали от населенных пунктов, в тихих местах Ахтубы. Самая успешная рыбалка происходит в жаркие летние дни, а вот зимой эта рыба практически не ловится. У поверхности белый амур не клюет, поэтому лучше всего ловить его со дна вдали от берега. В качестве приманки отлично подойдут молодой огурец, консервированная кукуруза, мелкие зеленые томаты, речные водоросли, листья алоэ и салата.СомЛюбимое место обитания сома – омуты, затоны, ямы и промоины. Активно проявляет себя вечером и ночью. Охотно приманивается на раков, навозных червей, лягушек и других рыб.СудакВстречается на участках с каменистым дном, в чистых акваториях без водорослей и течений. Активничает на рассвете, вечером и ночью. В качестве приманок лучше всего подойдут воблеры, силиконовые насадки, черви.БершБерш любит участки с песчаным дном, где есть естественные укрытия – коряги, упавшие деревья, каменные насыпи. Ловить его можно круглогодично, основная активность наблюдается утром и вечером, а осенью можно выходить на рыбалку даже днем. Из наживок предпочитает мотыля, опарышей, червей, живую или мертвую рыбку – тюльку, пескарей, мелкую плотву.ЖерехЖерех водится практически на любом участке Ахтубы. В апреле начинается период нереста, в это время рыба собирается большими группами в песчаных перекатах. Летом, когда вода хорошо прогревается, он поднимается к поверхности, а с похолоданием опускается на глубину. В середине осени можно поймать экземпляры весом около 10 кг. Зимой жерех также проявляет активность, но для рыбалки лучше выбирать теплые солнечные дни. Что касается дневного цикла, то лучше всего клев идет с утра и до наступления темноты. Ночью эта рыба активности не проявляет. В качестве наживки отлично подойдет мелкая рыба и рачки, для молодняка можно использовать водных насекомых и речных моллюсков.ЩукаЧаще всего встречается на обрывистых участках Ахтубы с природными укрытиями (корягами, зарослями и т.д.). Активно реагирует на блесну, силикон, воблеры и живца – мелкую рыбку. Ловить щуку можно весь день, но наилучший результат будет утром и вечером.ОкуньОкунь лучше всего ловится в период нереста – с мая по июнь. В это время он плавает в стае и часто выбирается на мелководье охотиться. В холодные дни ищет теплые места, поэтому можно ловить просто с берега на удочку. Часто можно найти в зарослях – там взрослые особи предпочитают охотиться на мелкую рыбу. Наибольшая активность проявляется ранним утром и вечером, ночью и днем рыбалка будет малоэффективна. Окунь – прожорливая рыба, поэтому в качестве наживки подойдет практически все, что угодно: черви, личинки насекомых, рачки, лягушки, мотыль и опарыш.Методы ловлиПривлекательность Ахтубы во многом объясняется тем, что ловить на ней можно практически всеми видами снастей и любыми методами. К самым распространенным и проверенным относятся:● Троллинг. Этот метод заключается в том, что на катер или лодку устанавливают несколько спиннинговых удилищ, которые выбираются соответственно нагрузкам. На них добавляется приманка и дополнительные снасти для ее контроля, отвода от судна и заглубления. Как только катер начинает ход – приманка также начинает свою "игру". Такой метод, как правило, используется для хищников – щуки, сома и судака. Практикуется в летне-осенний период.● Спиннинг. Это универсальный метод для ловли хищной рыбы. В ее основе – проводка приманки с помощью вращения рукоятки спиннинговой катушки. От ловли обычной удочкой этот метод отличается высокой активностью в процессе. Использоваться может практически в любой сезон.● Джиг. Это вид спиннинговой рыбалки и также универсальный метод для крупных и мелких хищников, он подходит и для профессионалов, и для новичков. В его основе – использование силиконовых или поролоновых имитаций объектов охоты хищников. Для хорошего результата при ловле таким методом лучше всего рыбачить в местах с плотным скоплением рыбы, предпочтительнее весной и осенью.● Мормышка. Отлично подходит для ловли хищных рыб осенью и зимой. Мормышка – это особая приманка, имитирующая миниатюрного рачка-бокоплава. Она отлично подходит как для спокойной рыбалки, так и для активной "игры" с рыбой. Особенность заключается в строении – "тело" приманки изготавливается с соблюдением симметрии. Это исключает хаотичные и беспорядочные колебания и обеспечивает правильную амплитуду. Именно такое поведение приманки привлекает рыбу.● Нахлыст. Этот метод распространен среди профессионалов, так как помимо дополнительный снастей он требует упорных тренировок на суше. Дело в том, что метод нахлыста не подразумевает использование грузил и поплавков, поэтому заброс обеспечивается только особой техникой самого рыбака и особенностями конструкции. Несмотря на эти сложности, он отлично подходит для ловли хищников и активных растительноядных рыб.● Донные снасти. Для этого метода применяется множество снастей, которые имеют общий признак и принцип действия: наживка крепится на крючок, который располагается на поводке. Она удерживается в непосредственной близости ко дну при помощи грузила. Таким методом ловят практически любую донную или ушедшую на глубину рыбу.● Фидер. Такой метод позволяет облавливать широкую территорию акватории на дистанции до 100 м, при этом осуществляя точечный прикорм рыбы при каждом забросе. Фидер эффективен в теплые периоды года, на такую снасть одинаково успешно ловятся практически все виды растительноядных рыб, обитающих на глубине.СнастиНеобходимые снасти во многом зависят от того, какую рыбу планируется ловить и каким методом. Но рыбаки выделяют основной набор:Экипировка и снаряжениеНезависимо от уровня профессионализма, набор экипировки общий для всех:Сезоны рыбалкиНа Ахтубе ловить рыбу можно круглый год, лучше заранее изучить особенности поведения той или иной рыбы и выбирать подходящее время. Многие рыбаки приезжают на реку регулярно, постоянно меняя снаряжение, приманки, методы ловли и места в зависимости от сезона, чтобы поймать максимальное количество разнообразной рыбы и повысить шансы на добычу трофея.Проверенные местаРыбаки особенно выделяют Харабалинский район, Герасимовку, Михайловское и Трехречье. Но найти “выгодное” место можно и самостоятельно, придерживаясь общего правила – чем ниже спускаться по Ахтубе, тем более рыбные участки можно обнаружить. Проверенные места, известные большому количество рыбаков, мало подходят для ловли пугливых и осторожных рыб, поэтому в этом случае придется пожертвовать протоптанными маршрутами в пользу неизведанных участков. Особенно выигрышными будут:Рыболовные базыЕсли хочется совместить рыбалку и отдых с единомышленниками, то можно разместиться на различных рыболовных базах. На Ахтубе рыбаки особенно выделяют:● "Ахтубаза". Она находится у Сазаньего угла и располагается на лесном берегу, есть автостоянка и кафе. Рыбаки могут воспользоваться моторными лодками, чтобы добраться до места ловли, а рыбачить можно не только на Ахтубе, но и на Волге. В непосредственной близости к базе есть несколько выгодных участков, где обитают судак, лещ и сом. Для длительных рыбалок можно снять домик.● "Сарай Бату". В окрестностях этой базы множество песчаных кос и заводей, поэтому здесь можно найти множество участков для успешной "охоты" на многие виды рыб. Особенно активны здесь сом, судак и жерех. Можно взять в аренду моторную лодку, чтобы добраться до удаленных мест, а также снять жилье.● "Ахтуба". Расположена недалеко от Сасыколи и населенного пункта Бугор. На базе есть ресторан, баня и автостоянка, а также аренда различных плавательных средства и снастей.● "Золотая рыбка". База находится в очень выгодном месте для хорошего улова и занимает 22 га. Территория охраняется, можно арендовать снасти, лодку, а также снять коттедж для длительного пребывания.● "Орлиное гнездо". Эта база подходит для желающих половить судака, окуня, сома, жереха, щуку, сазана, амура, леща и толстолобика. Здесь можно снять домик, а в рыбных местах поможет разобраться егерь.Нерестовый запретВ 2022 году в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, любительская и спортивная ловля на Ахтубе запрещена с 16 мая по 20 июня. Исключениями являются водоохранные объекты рыбохозяйственного назначения, которые расположены на территории административных границ населенных пунктов, и участки рыбного промысла, которые выделены для организации любительской и спортивной ловли во время нерестового запрета.Советы рыболоваАлександр Оришев, рыболов с 40-летним стажем, автор книги "Где и как ловить рыбу в Подмосковье", доктор наук и профессор Тимирязевской академии, рассказал про основные ошибки, которые могут допустить новички не только на Ахтубе, но и в других местах:"Самая распространенная ошибка – неумение выбора снасти. Прежде всего надо знать какая рыба водится в водоеме и соответственно ей выбирать способ ловли. К мирной рыбе один подход – это поплавочная или донная удочка, а к хищнику другой – потребуется спиннинг или кружки (в зимнее время – жерлицы). Нельзя брать с собой несколько разноплановых снастей. Ловить одновременно на поплавочную удочку и на спиннинг не получится. Много снастей это еще не значит много рыбы. И не всегда самые дорогие снасти – это гарантия улова. Щука не смотрит на ценник и для нее важна не цена блесны, а то, как та играет, изображая рыбку – объект ее питания.Вторая ошибка – неправильный выбор насадки. Прежде всего это касается запрессованных водоемов, где рыба очень капризна. Поэтому опытные рыбаки берут с собой сразу несколько видов наживки: здесь и червь, и опарыш, а также манка и кукуруза.Третья ошибка – неумение выбрать "клевое место". "Читать" водоем получится только со временем. Однако, есть и универсальные правила: на малых речках ищут широкие места, на средних и больших – места более узкие. Чем больше неровностей на дне, тем лучше для рыбы. Поэтому коряги – это хороший ориентир. Здесь наверняка прячется хищник. Хорошие места на реке – там, где быстрое течение переходит в медленное, а также разнообразные пороги. Однако, опять нужно помнить, что является объектом рыбной ловли. Если это лещ, то надо искать тихие глубокие места, если голавль, то самое время отправится на перекат.Так или иначе, но начинающий рыболов может и будет совершать массу ошибок на рыбалке. Их просто не избежать. Это такие ошибки, как неправильное расположение грузил на леске, слишком толстая леска, неудачно подобранные крючки или поплавок. Возникают и такие ситуации, когда рыболов при донной ловле выбирает легкие кормушки в 30–50 грамм весом и их легко сносит мощным течением. Ошибаются и опытные рыболовы, так как не бывает двух одинаковых рыбалок. И настоящий рыболов всегда объяснит, почему именно в этот день он не поймал рыбу. Например, из-за отсутствия должной маскировки. Замечено, что стоящего в воде по колено рыболова рыба боится меньше, чем того, кто стоит на берегу. Поэтому надо просто зайти в воду на небольшую глубину и клев будет обеспечен. И это только один из тысячи рыбацких секретов".

https://ria.ru/20210822/rybalka-1746422739.html

https://ria.ru/20210929/norvezhskayarybalka-1751419687.html

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https://ria.ru/20220415/priroda-1783753717.html

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Алёна Пава

астраханская область, харабалинский район, общество, туризм, новости - туризм