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Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking
Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking - РИА Новости, 16.03.2022
Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking
Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, в котором просит ввести для систем бронирования регулируемые государством пределы... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:49
2022-03-16T17:49
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, в котором просит ввести для систем бронирования регулируемые государством пределы комиссионных, не превышающие 10 процентов, сообщает RATA-News."Средняя комиссия Booking.com составляла 15 процентов (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15 процентов, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25 процентов (без НДС) от стоимости бронирования", – сообщается в письме.Отельеры считают такое повышение необоснованным. По их словам, российские системы бронирования фактически воспользовались сложным положением отелей, внезапно потерявших основной канал связи с потребителями."В условиях, когда правительство РФ реализует меры поддержки туристической отрасли, включая обнуление НДС для гостиниц и кэшбэк, комиссии должны не повышаться, а снижаться, – сказано в письме. – Просим ввести для электронных агентств бронирования регулируемые государством пределы комиссий не выше 10 процентов".Отельеры поясняют, что за последние пять лет операционная рентабельность гостиниц снизилась до 12-18 процентов, срок окупаемости приближается к 17-19 годам. В этой ситуации выставляемые отелям комиссии приведут к снижению доходности, что не позволит поддерживать инфраструктуру отелей в качественном состоянии.
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туризм, новости - туризм, россия, туристы, отели, санкции, booking.com
17:49 16.03.2022
 
Отели пожаловались на высокие комиссии агрегаторов после ухода Booking

Российская гостиничная ассоциация попросила власти ограничить комиссию систем бронирования

© Depositphotos / Roberts RatutsСемья на ресепшене отеля
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Depositphotos / Roberts Ratuts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась в правительство с письмом, в котором просит ввести для систем бронирования регулируемые государством пределы комиссионных, не превышающие 10 процентов, сообщает RATA-News.
"Средняя комиссия Booking.com составляла 15 процентов (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15 процентов, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25 процентов (без НДС) от стоимости бронирования", – сообщается в письме.
Отельеры считают такое повышение необоснованным. По их словам, российские системы бронирования фактически воспользовались сложным положением отелей, внезапно потерявших основной канал связи с потребителями.
"В условиях, когда правительство РФ реализует меры поддержки туристической отрасли, включая обнуление НДС для гостиниц и кэшбэк, комиссии должны не повышаться, а снижаться, – сказано в письме. – Просим ввести для электронных агентств бронирования регулируемые государством пределы комиссий не выше 10 процентов".
Отельеры поясняют, что за последние пять лет операционная рентабельность гостиниц снизилась до 12-18 процентов, срок окупаемости приближается к 17-19 годам. В этой ситуации выставляемые отелям комиссии приведут к снижению доходности, что не позволит поддерживать инфраструктуру отелей в качественном состоянии.
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