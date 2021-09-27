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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210927/syr-1751664690.html
Наши взяли золото и бронзу: приключения российского сыра во Франции
лучшие российские сыры 2021
Наши взяли золото и бронзу: приключения российского сыра во Франции
Наши сыры оказались не хуже французских, хотя и не без проблем доехали на престижный международный салон Mondial du fromage 2021 и конкурс в Туре (Франция). В... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:00
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Российские производители снова среди мировых победителей. Наши сыры оказались не хуже французских, хотя и не без проблем доехали на престижный международный салон Mondial du fromage 2021 и конкурс в Туре (Франция). В итоге два золота, три бронзы, а борьба шла между 845 видами благородного продукта. О том, почему и еде непросто путешествовать в пандемию, действительно ли наши хороши, а также о сырном гастротуризме в России — в материале РИА Новости.Сыры-медалистыПосле введения эмбарго многие сокрушались: как достать заграничный сыр? Теперь, похоже, будут охотиться за нашим. Недавно российские сыроделы взяли золото и бронзу во Франции на престижном конкурсе (кстати, на днях и две наши винодельни попали в престижный мировой топ-50). Поездка на соревнование не обошлась без приключений, а подготовка к нему длилась полгода. Зато чтобы попробовать сыры-медалисты, границы пересекать не нужно. Лучшие — здесь, рядом."Конкурс молочных продуктов на салоне Mondial du fromage 2021 — практически единственная площадка в Европе, где производители из любых стран могут представить свои творения, — рассказывает член Международной гильдии сыроделов Алексей Андреев. — Международное мероприятие высокого уровня".Салон и конкурс проходят раз в два года, и россияне получают награды не впервые. В 2019-м завоевали два золота и одну бронзу.В этом году победителей больше. Золотая медаль в категории мягких коровьих сыров с плесенью — "Черная пирамидка" от "Фромаж де Луи" из Воронежской области. Среди мягких козьих с плесенью — у Bre’ArDi от Динары Аристовой из Калужской области (по мотивам бри и с трюфелем). Бронзовую медаль в категории прессованных вареных сыров из коровьего молока взял "Грюйер Патрис Норман" от "Эко Вилладж" из Ярославской области. Его, кстати, признали лучшим в России в 2021-м. "Ну и две бронзы у меня — в категориях мягких козьих с плесенью и овечьих", — улыбается Андреев (его именная ремесленная сыродельня — в Тульской области).Долгая дорога в Тур: хотелось плакатьВероятно, наград было бы больше, но помешала пандемия. Сыры отбирали очень тщательно. В июле у себя в Тульской области Алексей Андреев организовал конкурс среди разных производителей, а дегустировали профессиональные шефы из Москвы, в том числе два француза. Победители, а также "Лучший сыр России" отправились во Францию на салон. И начались приключения."Мы летели с женой, билеты купили с пересадкой в Стамбуле. Багажа много, в том числе и сумка с сырами — 27 килограммов, чтобы участвовать в конкурсе, угощать гостей", — рассказывает Алексей Андреев. Визы, разрешения на въезд, что сейчас непросто, подготовили заранее. Но супругу Андреева в Стамбуле на таможне "завернули" — запретили лететь во Францию. Сумку с драгоценным грузом регистрировали на нее, и почти 30 килограммов сыров вернулось на родину."Я прилетел во Францию, сел на десятидневный карантин, во время которого мы хотели все равно как-то доставить конкурсантов, — продолжает Алексей. — Нам и чиновники пытались помочь, вплоть до Торгового представительства России во Франции".В итоге на салон все же прорвались пять килограммов — восемь сыров. Сам Алексей принял участие в чемпионате мира среди фромажеров, или сырных сомелье, впервые представив Россию на этом престижном конкурсе мастерства. По итогам соревнования стал пятым из девяти участников.Фромажер — не только сырный сомелье, как часто переводят в России это французское слово, но и производитель, эксперт по продажам, по презентации, то есть тот, кто все знает о продукте. "На чемпионате пришлось в слепых дегустациях участвовать, на вопросы отвечать и предлагать лучшие сочетания продуктов (без красной рыбы и икры не обошлось). Даже съедобные скульптуры делал", — говорит Андреев.Где попробовать победителейРоссийским туристам попасть во Францию сейчас практически невозможно, зато попробовать сыры, отмеченные жюри, вполне реально. Например, на фестивалях — один в середине сентября прошел в Калуге."В декабре там же будет еще один сырный фестиваль, поэтому ничего не планируйте, мы вас ждем", — приглашают в сыроварне "Фромаж де Луи".Можно попасть и на производство. Например, Динара Аристова в начале года проводила мастер-класс с дегустацией для дачников. Варили халуми, рикотту, адыгейский, чечил, сулугуни, моцареллу, буррату."Туристов мы к себе не пускаем, у нас очень маленькое производство. Но раз в месяц стараемся делать день открытых дверей и угощать, — говорит Андреев. — Там, где есть фермы с животными, коровами, козочками, например, и производством, нередко принимают гостей".В сыроварне из села Подгоры заповедника "Самарская Лука" поделились подробностями визита иностранного туриста, нагрянувшего во время пандемии. "В гостях у нас был итальянец Марко. Называл нашу бабушку синьорой! Ни слова не понимал по-русски, но его супруга перевела нам — Качотта очень похожа на итальянскую. А еще купил целую головку Феты вместе с формой". Так что не только французов российские сыры удивляют.Винодельни не отстают. Например, во время экскурсии в "Абрау-Дюрсо" в самом конце гости видят и производство сыра за стеклянной стеной. Купить его можно тут же — в фирменном магазине, а продегустировать в ресторане рядом. Сыр и вино — популярное сочетание и для гигантов, и для не очень больших фермерских хозяйств. Ну и, конечно, классика — для гурманов.Сколько это стоитНедалеко от Переславля-Залесского можно попасть на ферму и сыроварню Марии Коваль, узнать много нового и попробовать девять сыров, заплатив 600 рублей. Там же проводят и мастер-классы. Стоимость — пять тысяч для групп от двух до десяти человек.В Истринской сыроварне Олега Сироты цена экскурсий — от 2000 за группу (до 20 человек), еще 100 рублей стоит дегустация. Можно приехать и посетить получасовой бесплатный тур. Главное — записаться заранее.Экскурсии с трансфером, посещением сыродельни и соседних туристических объектов, дегустацией и чаем стоят дороже — в среднем от 1700 рублей. Но это целый тур выходного дня.Сами сыры, как правило, продают по цене от 2000 рублей за килограмм. Все зависит от технологии изготовления, срока созревания, молока (коровье дешевле всего, а овечье — дороже).А если санкции отменят?Бурное развитие фермерского производства сыра в России началось с введением контрсанкций и эмбарго. Многие сыроделы пришли к новой работе, не увидев на прилавках привычных продуктов. Но даже если все ограничения отменят, это мастерам помешать не должно.Эксперты объясняют, что к нам завозили промышленные сыры. Не надо сравнивать прослойку ремесленных продуктов с тем, что доставляли тоннами, вагонами. Так что качественный фермерский сыр, который распробовали россияне, останется на прилавках и в ресторанах. Да и участие в международных конкурсах продолжится.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html
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ярославская область, тульская область, калужская область, московская область (подмосковье), воронежская область, маршруты - туризм, туристы, туризм, еда - туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, стиль жизни, гастрономия
08:00 27.09.2021 (обновлено: 13:12 27.09.2021)
 

Наши взяли золото и бронзу: приключения российского сыра во Франции

© Depositphotos / Valentyn_VolkovСырная тарелка с бокалом вина
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Российские производители снова среди мировых победителей. Наши сыры оказались не хуже французских, хотя и не без проблем доехали на престижный международный салон Mondial du fromage 2021 и конкурс в Туре (Франция). В итоге два золота, три бронзы, а борьба шла между 845 видами благородного продукта. О том, почему и еде непросто путешествовать в пандемию, действительно ли наши хороши, а также о сырном гастротуризме в России — в материале РИА Новости.

Сыры-медалисты

После введения эмбарго многие сокрушались: как достать заграничный сыр? Теперь, похоже, будут охотиться за нашим. Недавно российские сыроделы взяли золото и бронзу во Франции на престижном конкурсе (кстати, на днях и две наши винодельни попали в престижный мировой топ-50). Поездка на соревнование не обошлась без приключений, а подготовка к нему длилась полгода. Зато чтобы попробовать сыры-медалисты, границы пересекать не нужно. Лучшие — здесь, рядом.
"Конкурс молочных продуктов на салоне Mondial du fromage 2021 — практически единственная площадка в Европе, где производители из любых стран могут представить свои творения, — рассказывает член Международной гильдии сыроделов Алексей Андреев. — Международное мероприятие высокого уровня".
Салон и конкурс проходят раз в два года, и россияне получают награды не впервые. В 2019-м завоевали два золота и одну бронзу.
© Фото : из архива Алексея АндрееваНаграды российских сыров на международном конкурсе салона Mondial du fromage 2021
Награды российских сыров на международном конкурсе салона Mondial du fromage 2021 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : из архива Алексея Андреева
Награды российских сыров на международном конкурсе салона Mondial du fromage 2021
В этом году победителей больше. Золотая медаль в категории мягких коровьих сыров с плесенью — "Черная пирамидка" от "Фромаж де Луи" из Воронежской области. Среди мягких козьих с плесенью — у Bre’ArDi от Динары Аристовой из Калужской области (по мотивам бри и с трюфелем).
Бронзовую медаль в категории прессованных вареных сыров из коровьего молока взял "Грюйер Патрис Норман" от "Эко Вилладж" из Ярославской области. Его, кстати, признали лучшим в России в 2021-м. "Ну и две бронзы у меня — в категориях мягких козьих с плесенью и овечьих", — улыбается Андреев (его именная ремесленная сыродельня — в Тульской области).
© Фото : из архива Алексея Андреева

Конкурс сыров и молочных продуктов на салоне Mondial du fromage 2021

Конкурс сыров и молочных продуктов на салона Mondial du fromage 2021
1 из 5

Конкурс сыров и молочных продуктов на салоне Mondial du fromage 2021

© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея АндрееваСыры Алексея Андреева
Сыры Алексея Андреева
2 из 5
Сыры Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея АндрееваСыры Алексея Андреева
Сыры Алексея Андреева
3 из 5
Сыры Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева

Черная пирамидка от "Фромаж де Луи" из Воронежской области

Черная пирамидка от Фромаж де Луи из Воронежской области
4 из 5

Черная пирамидка от "Фромаж де Луи" из Воронежской области

© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева

"Грюйер Патрис Норман" от "Эко Вилладж" из Ярославской области

Грюйер Патрис Норман от Эко Вилладж из Ярославской области
5 из 5

"Грюйер Патрис Норман" от "Эко Вилладж" из Ярославской области

© Фото : из архива Алексея Андреева
1 из 5

Конкурс сыров и молочных продуктов на салоне Mondial du fromage 2021

© Фото : из архива Алексея Андреева
2 из 5
Сыры Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева
3 из 5
Сыры Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея Андреева
4 из 5

Черная пирамидка от "Фромаж де Луи" из Воронежской области

© Фото : из архива Алексея Андреева
5 из 5

"Грюйер Патрис Норман" от "Эко Вилладж" из Ярославской области

© Фото : из архива Алексея Андреева

Долгая дорога в Тур: хотелось плакать

Вероятно, наград было бы больше, но помешала пандемия. Сыры отбирали очень тщательно. В июле у себя в Тульской области Алексей Андреев организовал конкурс среди разных производителей, а дегустировали профессиональные шефы из Москвы, в том числе два француза. Победители, а также "Лучший сыр России" отправились во Францию на салон. И начались приключения.
"Мы летели с женой, билеты купили с пересадкой в Стамбуле. Багажа много, в том числе и сумка с сырами — 27 килограммов, чтобы участвовать в конкурсе, угощать гостей", — рассказывает Алексей Андреев.
Визы, разрешения на въезд, что сейчас непросто, подготовили заранее. Но супругу Андреева в Стамбуле на таможне "завернули" — запретили лететь во Францию. Сумку с драгоценным грузом регистрировали на нее, и почти 30 килограммов сыров вернулось на родину.
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"Я прилетел во Францию, сел на десятидневный карантин, во время которого мы хотели все равно как-то доставить конкурсантов, — продолжает Алексей. — Нам и чиновники пытались помочь, вплоть до Торгового представительства России во Франции".
В итоге на салон все же прорвались пять килограммов — восемь сыров.

"В каком состоянии они были… Честно говоря, когда их вынимали из сумки, хотелось плакать, — вспоминает сыродел. — Решили, что оставим их на ночь, пусть подышат в холодильнике у организаторов. И вот из восьми пять получили медали!"

Сам Алексей принял участие в чемпионате мира среди фромажеров, или сырных сомелье, впервые представив Россию на этом престижном конкурсе мастерства. По итогам соревнования стал пятым из девяти участников.
© Фото : из архива Алексея АндрееваАлексей Андреев на чемпионате мира фромажеров
Алексей Андреев на чемпионате мира фромажеров
1 из 2
Алексей Андреев на чемпионате мира фромажеров
© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея АндрееваАлексей Андреев и чемпионка мира среди фромажеров Вирджиния Дюбуа
Алексей Андреев и чемпионка мира среди фромажеров Вирджиния Дюбуа
2 из 2
Алексей Андреев и чемпионка мира среди фромажеров Вирджиния Дюбуа
© Фото : из архива Алексея Андреева
1 из 2
Алексей Андреев на чемпионате мира фромажеров
© Фото : из архива Алексея Андреева
2 из 2
Алексей Андреев и чемпионка мира среди фромажеров Вирджиния Дюбуа
© Фото : из архива Алексея Андреева
Фромажер — не только сырный сомелье, как часто переводят в России это французское слово, но и производитель, эксперт по продажам, по презентации, то есть тот, кто все знает о продукте. "На чемпионате пришлось в слепых дегустациях участвовать, на вопросы отвечать и предлагать лучшие сочетания продуктов (без красной рыбы и икры не обошлось). Даже съедобные скульптуры делал", — говорит Андреев.

Где попробовать победителей

Российским туристам попасть во Францию сейчас практически невозможно, зато попробовать сыры, отмеченные жюри, вполне реально. Например, на фестивалях — один в середине сентября прошел в Калуге.
"В декабре там же будет еще один сырный фестиваль, поэтому ничего не планируйте, мы вас ждем", — приглашают в сыроварне "Фромаж де Луи".
© РИА Новости / Галина Соколова Посетительница на сырном фестивале в Музее Москвы
Посетительница на сырном фестивале в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Галина Соколова
Посетительница на сырном фестивале в Музее Москвы
Можно попасть и на производство. Например, Динара Аристова в начале года проводила мастер-класс с дегустацией для дачников. Варили халуми, рикотту, адыгейский, чечил, сулугуни, моцареллу, буррату.
"Туристов мы к себе не пускаем, у нас очень маленькое производство. Но раз в месяц стараемся делать день открытых дверей и угощать, — говорит Андреев. — Там, где есть фермы с животными, коровами, козочками, например, и производством, нередко принимают гостей".
© РИА Новости / Антон ДенисовСыроварня "Русский пармезан"
Сыроварня Русский пармезан - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Сыроварня "Русский пармезан"
В сыроварне из села Подгоры заповедника "Самарская Лука" поделились подробностями визита иностранного туриста, нагрянувшего во время пандемии. "В гостях у нас был итальянец Марко. Называл нашу бабушку синьорой! Ни слова не понимал по-русски, но его супруга перевела нам — Качотта очень похожа на итальянскую. А еще купил целую головку Феты вместе с формой". Так что не только французов российские сыры удивляют.
Винодельни не отстают. Например, во время экскурсии в "Абрау-Дюрсо" в самом конце гости видят и производство сыра за стеклянной стеной. Купить его можно тут же — в фирменном магазине, а продегустировать в ресторане рядом. Сыр и вино — популярное сочетание и для гигантов, и для не очень больших фермерских хозяйств. Ну и, конечно, классика — для гурманов.
© Pixabay / AidylArtisan Козий сыр
Козий сыр - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Pixabay / AidylArtisan
Козий сыр

Сколько это стоит

Недалеко от Переславля-Залесского можно попасть на ферму и сыроварню Марии Коваль, узнать много нового и попробовать девять сыров, заплатив 600 рублей. Там же проводят и мастер-классы. Стоимость — пять тысяч для групп от двух до десяти человек.
В Истринской сыроварне Олега Сироты цена экскурсий — от 2000 за группу (до 20 человек), еще 100 рублей стоит дегустация. Можно приехать и посетить получасовой бесплатный тур. Главное — записаться заранее.
Экскурсии с трансфером, посещением сыродельни и соседних туристических объектов, дегустацией и чаем стоят дороже — в среднем от 1700 рублей. Но это целый тур выходного дня.
© Фото : из архива Алексея АндрееваФилимоново раздолье, Ярославская область
Филимоново раздолье, Ярославская область
1 из 4
Филимоново раздолье, Ярославская область
© Фото : из архива Алексея Андреева
© Фото : из архива Алексея АндрееваСыры Филимоново раздолье, Ярославская область
Сыры Филимоново раздолье, Ярославская область
2 из 4
Сыры Филимоново раздолье, Ярославская область
© Фото : из архива Алексея Андреева
© РИА Новости / Галина СоколоваСыры из Масловки на сырном фестивале в Музее Москвы
Сыры из Масловки на сырном фестивале в Музее Москвы
3 из 4
Сыры из Масловки на сырном фестивале в Музее Москвы
© РИА Новости / Галина Соколова
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкУчастник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы. В сырном фестивале приняли участие более 70 сыроваров из Москвы, Московской области и соседних регионов.
Участник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы
4 из 4
Участник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы. В сырном фестивале приняли участие более 70 сыроваров из Москвы, Московской области и соседних регионов.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
1 из 4
Филимоново раздолье, Ярославская область
© Фото : из архива Алексея Андреева
2 из 4
Сыры Филимоново раздолье, Ярославская область
© Фото : из архива Алексея Андреева
3 из 4
Сыры из Масловки на сырном фестивале в Музее Москвы
© РИА Новости / Галина Соколова
4 из 4
Участник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы. В сырном фестивале приняли участие более 70 сыроваров из Москвы, Московской области и соседних регионов.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Сами сыры, как правило, продают по цене от 2000 рублей за килограмм. Все зависит от технологии изготовления, срока созревания, молока (коровье дешевле всего, а овечье — дороже).

А если санкции отменят?

Бурное развитие фермерского производства сыра в России началось с введением контрсанкций и эмбарго. Многие сыроделы пришли к новой работе, не увидев на прилавках привычных продуктов. Но даже если все ограничения отменят, это мастерам помешать не должно.
Эксперты объясняют, что к нам завозили промышленные сыры. Не надо сравнивать прослойку ремесленных продуктов с тем, что доставляли тоннами, вагонами. Так что качественный фермерский сыр, который распробовали россияне, останется на прилавках и в ресторанах. Да и участие в международных конкурсах продолжится.
Винодельня Имение Сикоры - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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