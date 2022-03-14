https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

Деньги не вернут, а доплатить нужно: как сейчас туристов возят за рубеж

Деньги не вернут, а доплатить нужно: как сейчас туристов возят за рубеж - РИА Новости, 14.03.2022

Деньги не вернут, а доплатить нужно: как сейчас туристов возят за рубеж

Сразу несколько туроператоров объявили о прекращении работы по зарубежным направлениям. До 28 марта — только возврат застрявших за границей. Тем, кто планировал РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:00

2022-03-14T09:06

туризм

туризм

россия

армения

узбекистан

azur air

air astana

azimut

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сразу несколько туроператоров объявили о прекращении работы по зарубежным направлениям. До 28 марта — только возврат застрявших за границей. Тем, кто планировал поездку в первый весенний месяц, деньги не вернут — по крайней мере, сейчас. Предлагают сдвинуть сроки, но, учитывая курс, придется доплатить. Как и путешественникам, которые все же полетят в другие страны: "регулярка" вместо отмененных чартеров — это дорого. О том, как Египет по цене соревнуется с Мальдивами и законно ли отказывать клиентам в возврате средств, — в материале РИА Новости.Билет в одну сторонуКрупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям до 28 марта из-за риска ареста воздушных судов. Ранее Coral Travel и Sunmar официально уведомили агентства об отмене всех полетных программ до той же даты. Урезал расписание и Pegas Touristik."Мы в сжатые сроки должны вывезти путешественников, — рассказывают в Anex Tour. — Но при этом на AZUR air можно купить билеты в одну сторону для тех, кому необходимо вернуться в Россию или, наоборот, отправиться к родственникам. Все рейсы дополнительно согласовывают с властями — как российскими, так и зарубежными".Как весной 2020 годаAnex Tour поясняет, что оплата за путевку зафиксирована в рублях и лежит на депозите. Каждую отдельную заявку, а также изменения можно отследить в личном кабинете турагента.В Coral Travel сообщают: несмотря на паузу в отправлении клиентов за рубеж, бронирования не остановились. Причем это и замена вынужденно отмененных туров, и покупка новых. Ну а в лидерах — путешествия по России.Придется доплачивать, если поездку отменили, но клиент планирует отдохнуть позже.Сотрудники "Интуриста" добавляют, что сейчас никто уже не предлагает возврат на рынке — ситуация аналогична весне 2020 года.При этом, если новый тур окажется дешевле ранее забронированного, разницу "живыми деньгами", скорее всего, не вернут. "Сумму депонирут с возможностью последующего использования", — объясняют в Pegas Touristik.Придется доплатитьОднако часть компаний все еще отправляют туристов за границу. Например, "Русский Экспресс" — в ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, страны СНГ.В "Интуристе" уточняют, что предлагают рейсы зарубежных авиакомпаний по всем открытым направлениям. Кроме того, в Стамбул доступны самолеты SS100 регионального перевозчика Azimut c вылетами из Сочи и Кавминвод. Red Wings тоже летает на суперджетах в Узбекистан и Армению, а с 15 марта планирует Стамбул."Мы по-прежнему предлагаем отдых в Египте, Турции, Армении, ОАЭ, Узбекистане, Сербии, Катаре, Бахрейне, Азербайджане, во Вьетнаме, на Шри-Ланке и Мальдивах", — говорят в "Интуристе". — В Марокко летает национальный перевозчик Royal Air Maroc".Нюанс: если тур купили с чартером, авиакомпанию можно заменить, но с доплатой. Если клиенты отказываются, путевку аннулируют с переносом денежных средств — на другие направления или сроки. Тарифы в зависимости от дат сильно разнятся, поясняют в компании. На деле разница значительно больше. Например, на сайте стоимость горящего тура на три дня в египетскую "пятерку" с системой "все включено" и вылетом 18 марта после уточнения цены авиабилетов вырастает с 62 до 344 тысяч рублей на двоих. Цена туров в ОАЭ на сайтах-агрегаторах — от 280 тысяч в отели категории "две" или "три звезды", но уже на семь ночей и с перелетом.В конце недели зарубежные компании, например, Pegasus и Air Astana, объявили о приостановке полетов в Россию из-за проблем со страхованием. Очередное сокращение перевозки вновь вызовет рост стоимости билетов.Суд поможет?Вероятно, многие путешественники, учитывая неопределенность ситуации, сокращение доходов и падение курса рубля, предпочтут вернуть деньги. Сейчас сложно что-то планировать."Я считаю, что действия туроператоров незаконны. У потребителя создается ощущение, что это сложившаяся практика. Но важно понимать, что любые неблагоприятные действия — это ответственность и риск именно компании, нельзя перекладывать их на плечи клиента", — говорит адвокат Константин Ерохин. По его словам, любые депозиты — способ избежать возврата средств, и с этим должны разбираться как Роспотребнадзор, так и ФАС, если можно заподозрить сговор.Ерохин уточняет: действующий закон "Об основах туристской деятельности" не предусматривает случаев, при которых туроператор (лицо, ответственное перед потребителем, в том числе и за действия всех третьих лиц) не возвращает полученные средства.Юрист объясняет, что нужно обратиться к агенту с официальной претензией, в которой указать срок для возврата денег. В случае отказа — в суд. Потребителей поддержит Роспотребнадзор."Могу порекомендовать групповые обращения, они создают больший резонанс", — советует Константин Ерохин. По его прогнозам, такие иски удовлетворят.Но не все разделяют его уверенность. "Да, для возврата денежных средств путешественникам необходимо обращаться в суд, — говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Но ситуация неоднозначная. Существенная разница в курсе, как и закрытие авиасообщения по целому ряду направлений, могут квалифицировать как обстоятельства, не зависящие от воли сторон".В вопросе доплат, по мнению Ерохина, изменение стоимости продукта ложится на плечи туриста. Однако, настаивает он, все такие случаи необходимо согласовывать с потребителем заранее.Ждать и надеятьсяОднозначных советов, что делать тем, кто уже запланировал отдых или хочет это сделать, пока нет. "Лучше дождаться нормализации ситуации, — предлагают эксперты. —Надо надеяться, что данные меры — временны".Стоит ли выезжать за границу — тоже непростой вопрос. Сейчас это явный риск, даже если направление формально открыто. Опыт последних полутора недель показал: возвращение путешественников домой в условиях санкций — задача трудная. Велика вероятность, что зарубежные каникулы вынужденно растянутся.

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https://ria.ru/20220310/turoperatory-1777500396.html

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Лана Баева

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