https://ria.ru/20220307/turizm-1777077355.html

Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям - РИА Новости, 07.03.2022

Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:10

2022-03-07T20:10

2022-03-07T20:10

туризм

россия

anex tour

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов", - написала Догузова.Она уточнила, что рейсы для возвращения в Россию продолжаются, "туроператор поможет своим туристам вернуться домой", - добавила глава ведомства."Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", - заключила она.

https://ria.ru/20220306/zapovedniki-1776919017.html

россия

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, anex tour