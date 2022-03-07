https://ria.ru/20220307/turizm-1777077355.html
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям - РИА Новости, 07.03.2022
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:10
2022-03-07T20:10
2022-03-07T20:10
туризм
россия
anex tour
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов", - написала Догузова.Она уточнила, что рейсы для возвращения в Россию продолжаются, "туроператор поможет своим туристам вернуться домой", - добавила глава ведомства."Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", - заключила она.
https://ria.ru/20220306/zapovedniki-1776919017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, anex tour
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Ростуризм: Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов", - написала
Догузова.
Она уточнила, что рейсы для возвращения в Россию продолжаются, "туроператор поможет своим туристам вернуться домой", - добавила глава ведомства.
"Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", - заключила она.