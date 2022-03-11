https://ria.ru/20220311/redwings-1777603585.html

Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100 с 15 марта

Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100 с 15 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100 с 15 марта

Российская авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет полеты из Москвы в Стамбул на отечественных самолетах SSJ100, зарегистрированных в РФ и застрахованных... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:14

2022-03-11T10:14

2022-03-11T10:40

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет полеты из Москвы в Стамбул на отечественных самолетах SSJ100, зарегистрированных в РФ и застрахованных российскими страховыми компаниями, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет полеты из Москвы (международный аэропорт "Домодедово") в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у агентов. Пока продажи открыты до конца осенне-зимнего периода – до 26 марта включительно.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html

https://ria.ru/20220311/scat-1777593448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

стамбул, россия, домодедово (аэропорт), sukhoi superjet, туризм, туристы, новости - туризм, общество, red wings airlines