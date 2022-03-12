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Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД
Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД
Москва готова работать в ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) по намеченному плану, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:15
2022-03-12T14:15
шос
брикс
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва готова работать в ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) по намеченному плану, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мероприятия в этих форматах идут, никто не отменял графики и календари встреч, разного рода контактов, практической работы, в том числе над проектами, которые реализуются по линии этих объединений. Просто западные коллеги - большие мастаки в том, чтобы затушевывать позитивную повестку дня своей волной негатива, которую пытаются обрушить на тех, кто стоит на страже многополярного мироустройства", - сказал он в эфире "Первого канала"."Ситуация сейчас осложнилась в том числе абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе. Это все форс-мажор, который навязывается. Но он лишь укрепляет нашу решимость работать в БРИКС и ШОС по плану, по намеченным графикам. И мы находим в этом полное понимание с партнерами в этих объединениях", - подчеркнул он.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Начата процедура приема Ирана в организацию.
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шос, брикс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
14:15 12.03.2022
 
Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва готова работать в ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) по намеченному плану, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мероприятия в этих форматах идут, никто не отменял графики и календари встреч, разного рода контактов, практической работы, в том числе над проектами, которые реализуются по линии этих объединений. Просто западные коллеги - большие мастаки в том, чтобы затушевывать позитивную повестку дня своей волной негатива, которую пытаются обрушить на тех, кто стоит на страже многополярного мироустройства", - сказал он в эфире "Первого канала".
"Ситуация сейчас осложнилась в том числе абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе. Это все форс-мажор, который навязывается. Но он лишь укрепляет нашу решимость работать в БРИКС и ШОС по плану, по намеченным графикам. И мы находим в этом полное понимание с партнерами в этих объединениях", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Начата процедура приема Ирана в организацию.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:42
В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН
 
ШОСБРИКСРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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