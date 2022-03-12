https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html

Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД

Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Москва готова работать в ШОС и БРИКС по намеченному плану, заявили в МИД

Москва готова работать в ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) по намеченному плану, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:15

2022-03-12T14:15

2022-03-12T14:15

шос

брикс

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776095631_0:9:3342:1889_1920x0_80_0_0_e711f86c1963e373cbb35708ca6aaedf.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва готова работать в ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) по намеченному плану, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мероприятия в этих форматах идут, никто не отменял графики и календари встреч, разного рода контактов, практической работы, в том числе над проектами, которые реализуются по линии этих объединений. Просто западные коллеги - большие мастаки в том, чтобы затушевывать позитивную повестку дня своей волной негатива, которую пытаются обрушить на тех, кто стоит на страже многополярного мироустройства", - сказал он в эфире "Первого канала"."Ситуация сейчас осложнилась в том числе абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе. Это все форс-мажор, который навязывается. Но он лишь укрепляет нашу решимость работать в БРИКС и ШОС по плану, по намеченным графикам. И мы находим в этом полное понимание с партнерами в этих объединениях", - подчеркнул он.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Начата процедура приема Ирана в организацию.

https://ria.ru/20220303/terrorizm-1776181251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, брикс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков