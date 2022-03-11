https://ria.ru/20220311/stress-1777580102.html

Врач рассказала, чем опасны корвалол и валерьянка при лечении стресса

Врач рассказала, чем опасны корвалол и валерьянка при лечении стресса - РИА Новости, 11.03.2022

Врач рассказала, чем опасны корвалол и валерьянка при лечении стресса

Лечение при проявлении симптомов стресса должно быть незамедлительным, однако использовать для этого популярные корвалол и валерьянку опасно, рассказала РИА... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T03:57

2022-03-11T03:57

2022-03-11T03:57

надежда капнинская

общество

омикрон-штамм коронавируса

здоровье

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лечение при проявлении симптомов стресса должно быть незамедлительным, однако использовать для этого популярные корвалол и валерьянку опасно, рассказала РИА Новости врач-терапевт "Инвитро-Москва" Надежда Капнинская.Капнинская добавила, что "неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу". "Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам", — предостерегает врач."Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом", — рассказала специалист.Она отметила, что "при гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень", так как они поднимают артериальное давление. "Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец – это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны: их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха тоже не рекомендуется беременным, кормящим и детям до 2 лет", — рассказала Капнинская.Но все же "есть чаи, не опасные для организма". "Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай – из ягод шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач", — заключила специалист.

https://ria.ru/20220224/razdrazhitelnost-1774883377.html

https://ria.ru/20220123/son-1769176003.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

надежда капнинская, общество, омикрон-штамм коронавируса, здоровье, россия, москва