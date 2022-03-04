https://ria.ru/20220304/siroty-1776499676.html

Бесплатная медицина и путевки в лагеря: какие льготы у детей-сирот

Дети сироты: какие выплаты по льготам и пособиям положены, социальная поддержка

Бесплатная медицина и путевки в лагеря: какие льготы у детей-сирот

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются одной из самых незащищенных социальных групп населения. Какими мерами поддержки обеспечивает таких... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-04T15:54

2022-03-04T15:54

2022-03-05T20:37

общество

дети

сироты

россия

пенсионный фонд рф

следственный комитет россии (ск рф)

льготы

социальная политика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются одной из самых незащищенных социальных групп населения. Какими мерами поддержки обеспечивает таких детей государство, до какого возраста сироты имеют право на льготы, какие пособия и выплаты положены им по закону и как их оформить — в материале РИА Новости.Дети-сиротыСироты — это несовершеннолетние дети, которые потеряли родителей (единственного родителя). Государство обеспечивает им социальную поддержку (льготы, выплаты, пособия и пенсии).Также льготы предоставляются детям, оставшимся без попечения родителей. К этой категории относятся несовершеннолетние, родители которых:Какие льготы положены"Ряд федеральных законов гарантирует защиту прав и интересов детей-сирот, в частности закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другие", — пояснил Сергей Абрамов, председатель правления АНО "АПГИ".В рамках действующего законодательства дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей имеют право на устройство в семью на воспитание. Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, что это может быть:Если такая возможность отсутствует, детям гарантируется пребывание в организации для сирот. Законодательством закреплен запрет на усыновление либо передачу под опеку или попечительство братьев и сестер разным лицам, кроме определенных случаев, когда это отвечает интересам детей (ст. 124, ст. 145 СК РФ). Преимущественное право быть опекунами или попечителями имеют родственники.ЖильеСироты имеют право на жилье, в котором они могут поселиться после того, как закончат специальное детское учреждение. По словам Сергея Абрамова, жилое помещение сироте предоставляют по договору социального найма на пять лет с возможностью продления либо приватизации. Размер такого жилья определяют регионы исходя из собственных норм."Согласно требованиям законодательства для получения жилья сироте нужно встать на учет через МФЦ, что возможно осуществить с 14 до 23 лет. Во многих субъектах России во время обучения сироты не платят за коммунальные расходы, а ремонт их жилья осуществляется за счет бюджета", — говорит эксперт. Контроль за своевременной подачей заявлений о включении этих детей в список осуществляют органы опеки и попечительства.Оксана Красовская уточняет, что благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по социальному найму предоставляются сиротам однократно при соблюдении следующих условий:ОбразованиеДетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, согласно законодательству, предоставляются гарантии в сфере образования (закон "Об образовании в Российской Федерации")."Они имеют право на бесплатные подготовительные курсы в вузах, а их зачисление осуществляется в приоритетном порядке и на бюджетные места по отдельной квоте не менее 10% мест на бюджет. Основание — приказ Минобрнауки от 14.10.2015 №1147", — комментирует Сергей Абрамов. Кроме того, они имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения бесплатно. Непосредственно в ходе обучения предоставляются специальные стипендии и выплаты, например, ежегодно на покупку учебников и принадлежностей, бесплатный проезд и финансовая помощь при выпуске. Все это предоставляется сироте на основании заявлений непосредственно в образовательной организации и на сайте "Госуслуги".На федеральном уровне всем ученикам начальной школы с первого по четвертый класс независимо от наличия льгот и дохода семьи положено бесплатное питание. Но на усмотрение регионов сиротам льгота может предоставляться в форме компенсации части стоимости питания — например, 50%. "Оформление осуществляется через школу или соцзащиту. Условия и список документов можно уточнить у классного руководителя или социального педагога", — поясняет Роман Румбешт, депутат МО, генеральный директор ООО "Результативные технологии консалтинга".Помимо привычных видов стипендий в вузах дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в период обучения могут получать государственная социальную стипендию, которая назначается независимо от успеваемости студентам, которые учатся очно, на бюджете. Ее размер по словам эксперта составляет от 2227 руб.Сиротам обеспечивается бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Кроме этого, такие дети имеют право на полное государственное обеспечение и социальную стипендию во время академического отпуска по медицинским показаниям, беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет, также на получение единоразовой выплаты при выпуске из учебного заведения.По словам Оксаны Красовской, в некоторых регионах предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в части образования. Так в Москве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также обучающиеся лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право:МедицинаГарантии в сфере здравоохранения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перечислила Оксана Красовская:По словам Оксаны Красовской, в Москве за счет регионального бюджета сироты, обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, бесплатно обеспечиваются лекарствами по рецептам.Трудовые льготыСиротам предоставлены особые трудовые гарантии защиты их прав. Сергей Абрамов отмечает, что при увольнении работодатель обязан найти сироте новую работу, а если это необходимо, то оплатить дополнительное образование для получения новой квалификации.Государство гарантирует сиротам повышенное пособие по безработице. Тем, кто ищет работу впервые (ранее не работавшие) и признаны безработными в службе занятости пособие выплачивается в повышенном размере (в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных — в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ).ПенсияСогласно законодательству дети-сироты имеют право на страховую пенсию по потере кормильца (закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ ст. 4, ст. 10). Она назначается, если у умерших родителей ребенка был страховой стаж. Дети-сироты получают ее до 18 лет, такая возможность продлевается до 23 лет, если они обучаются на очном отделении.Социальная пенсия назначается ребенку-сироте, если у умерших родителей (родителя) отсутствовал страховой стаж. Она ежегодно индексируется. Размер социальной пенсии детям-сиротам составляет 11 593,58 руб. в месяц (без учета районных коэффициентов). С апреля 2022 года будет проиндексирован.Юрист Оксана Красовская поясняет, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании пребывания в организации для детей данной категории или в семье опекуна (попечителя), приемных родителей, патронатных воспитателей по достижении 18 лет за счет бюджета города Москвы предоставляется единовременная выплата в порядке и размере, установленном правительством.Другие льготы"Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители в рамках защиты интересов детей могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Например, при заключении сделок, защите прав потребителей. Право закреплено в ст. 20 закона № 324-ФЗ", — говорит Роман Румбешт. Помочь могут адвокаты, нотариусы, государственные юридические бюро, федеральные или региональные власти.Эксперт отмечает, что в упрощенном порядке возможно получение гражданства РФ. Если ребенок является иностранцем или не имеет гражданства, но находится под надзором российской организации для детей-сирот, то он может получить гражданство РФ без условий о непрерывном пятилетнем проживании и владении русским языком.Какие выплаты положеныПраво на льготы имеют дети-сироты, а также опекуны, усыновители, попечители и приемные семьи, в которых воспитываются сироты. Их регулируют федеральные и региональные нормативные акты.Каждый регион может давать определенные преимущества сиротам, оставшимся без попечения родителей детям и лицам из их числа. Региональные акты нужно смотреть в местном законодательстве. Льготы сиротам могут быть установлены в социальном кодексе региона или отдельном нормативном акте специально для этой категории.Например, в Москве действуют следующие акты в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:Выплаты опекунам и усыновителямПо словам Оксаны Красовской, на федеральном уровне всем гражданам, которые усыновили ребенка, опекунам и попечителям выплачивается федеральное единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. С 01.02.2022 его размер составляет 20 472,77 руб., а если граждане усыновляют ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет либо детей, которые являются братьями и (или) сестрами, — 156 428,66 руб.Размеры пособий в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов (закон № 81-ФЗ ст. 5).Законами Москвы "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", от "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" и "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" устанавливается право усыновителей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей на денежные выплаты и дополнительные социальные гарантии.Ежемесячная выплата опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей составляет:На каждого ребенка, воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей:Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (родителям), патронатному воспитателю на каждого ребенка:Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребенок, составляет 1 066 руб.Ежемесячная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся очно за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на содержание детей:Размер выплаты - 3 444 руб.Лицам, которые усыновили (удочерили) на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей на каждого ребенка:Усыновителям троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей на каждого ребенка:Эксперт отмечает, что в Москве действуют и иные меры социальной поддержки усыновителей, опекунов и попечителей. Так, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) имеют:Кроме этого, семьи опекунов пользуются льготами по оплате содержания детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях (имеющие детей в возрасте до семи лет).Порядок назначения и выплаты компенсаций, средств на содержание детей, находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, под опекой (попечительством), ежемесячного вознаграждения приемным родителям (патронатному воспитателю) установлен:Выплаты назначаются и выплачиваются УСЗН города Москвы.Оформление льгот и выплатВсе льготы предоставляются по заявлению и на основании подтверждающих документов. Порядок обращения за выплатами нужно искать в специальном региональном нормативном акте или обратиться за разъяснениями в органы социальной защиты. Пакет документов и требования к назначению пособий зависит от региона. Оформить выплаты можно в отделе соцзащиты населения по месту проживания, в МФЦ, на сайте “Госуслуги”, в отделении ПФР по месту регистрации.Деньги выплачиваются на весь период до совершеннолетия ребенка. А при поступлении в учебное заведение на очное отделение — до 23 лет или на весь период обучения сироты.Законодательная база по льготам и выплатамМеры поддержки сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регулируют федеральные и региональные акты:❖ закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";❖ закон "О государственной социальной помощи";❖ закон "Об образовании в РФ" (статья 71 "Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета");❖ закон "О занятости населения в Российской Федерации" (статья 34.1 "Дополнительные гарантии социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");❖ закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (статья 9 "Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца");❖ закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (статья 12.1 "Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью");❖ жилищный кодекс РФ (статья 109.1 "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").Региональные нормативные акты есть на сайтах администраций или в органах соцзащиты.

https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html

https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763690110.html

https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763675764.html

https://ria.ru/20220203/zhile-1770953706.html

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общество, дети, сироты, россия, пенсионный фонд рф, следственный комитет россии (ск рф), льготы, социальная политика