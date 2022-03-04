15:54 04.03.2022 (обновлено: 20:37 05.03.2022)
Бесплатная медицина и путевки в лагеря: какие льготы у детей-сирот
Дети сироты
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются одной из самых незащищенных социальных групп населения. Какими мерами поддержки обеспечивает таких детей государство, до какого возраста сироты имеют право на льготы, какие пособия и выплаты положены им по закону и как их оформить — в материале РИА Новости.
Дети-сироты
Сироты — это несовершеннолетние дети, которые потеряли родителей (единственного родителя). Государство обеспечивает им социальную поддержку (льготы, выплаты, пособия и пенсии).
Также льготы предоставляются детям, оставшимся без попечения родителей. К этой категории относятся несовершеннолетние, родители которых:
- —не занимаются их воспитанием;
- —отказываются забирать детей из социальных учреждений;
- —ограничены или лишены родительских прав;
- —признаны отсутствующими, недееспособными, умершими;
- —отбывают наказание в местах лишения свободы (находятся под стражей);
- —неизвестны в принципе.
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Какие льготы положены
"Ряд федеральных законов гарантирует защиту прав и интересов детей-сирот, в частности закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другие", — пояснил Сергей Абрамов, председатель правления АНО "АПГИ".
В рамках действующего законодательства дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей имеют право на устройство в семью на воспитание. Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, что это может быть:
- —усыновление (удочерение),
- —передача под опеку (детей до 14 лет) или попечительство (детей в возрасте от 14 до 18 лет), в приемную или патронатную семью).
Если такая возможность отсутствует, детям гарантируется пребывание в организации для сирот. Законодательством закреплен запрет на усыновление либо передачу под опеку или попечительство братьев и сестер разным лицам, кроме определенных случаев, когда это отвечает интересам детей (ст. 124, ст. 145 СК РФ). Преимущественное право быть опекунами или попечителями имеют родственники.
Жилье
Сироты имеют право на жилье, в котором они могут поселиться после того, как закончат специальное детское учреждение. По словам Сергея Абрамова, жилое помещение сироте предоставляют по договору социального найма на пять лет с возможностью продления либо приватизации. Размер такого жилья определяют регионы исходя из собственных норм.
"Согласно требованиям законодательства для получения жилья сироте нужно встать на учет через МФЦ, что возможно осуществить с 14 до 23 лет. Во многих субъектах России во время обучения сироты не платят за коммунальные расходы, а ремонт их жилья осуществляется за счет бюджета", — говорит эксперт. Контроль за своевременной подачей заявлений о включении этих детей в список осуществляют органы опеки и попечительства.
Оксана Красовская уточняет, что благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по социальному найму предоставляются сиротам однократно при соблюдении следующих условий:
- —они не являются собственниками или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по такому договору;
- —либо являются таковыми, но их проживание на ранее занимаемой жилплощади признается невозможным и противоречит интересам указанных детей в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:
- —помещения признаны непригодными для проживания;
- —общая площадь жилого помещения на одного человека менее учетной нормы площади, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- —проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях родителей, лишенных родительских прав;
- —проживание лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечнем, при которой совместное нахождение с ними в одном жилом помещении невозможно;
- —иное установленное законодательством субъекта РФ обстоятельство.
"По окончании пятилетнего срока действия договора найма администрация обязана исключить жилье из специализированного жилищного фонда и заключить договор социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта РФ", — отмечает юрист.
Образование
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, согласно законодательству, предоставляются гарантии в сфере образования (закон "Об образовании в Российской Федерации").
"Они имеют право на бесплатные подготовительные курсы в вузах, а их зачисление осуществляется в приоритетном порядке и на бюджетные места по отдельной квоте не менее 10% мест на бюджет. Основание — приказ Минобрнауки от 14.10.2015 №1147", — комментирует Сергей Абрамов. Кроме того, они имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения бесплатно. Непосредственно в ходе обучения предоставляются специальные стипендии и выплаты, например, ежегодно на покупку учебников и принадлежностей, бесплатный проезд и финансовая помощь при выпуске. Все это предоставляется сироте на основании заявлений непосредственно в образовательной организации и на сайте "Госуслуги".
На федеральном уровне всем ученикам начальной школы с первого по четвертый класс независимо от наличия льгот и дохода семьи положено бесплатное питание. Но на усмотрение регионов сиротам льгота может предоставляться в форме компенсации части стоимости питания — например, 50%. "Оформление осуществляется через школу или соцзащиту. Условия и список документов можно уточнить у классного руководителя или социального педагога", — поясняет Роман Румбешт, депутат МО, генеральный директор ООО "Результативные технологии консалтинга".
Помимо привычных видов стипендий в вузах дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в период обучения могут получать государственная социальную стипендию, которая назначается независимо от успеваемости студентам, которые учатся очно, на бюджете. Ее размер по словам эксперта составляет от 2227 руб.
Сиротам обеспечивается бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Кроме этого, такие дети имеют право на полное государственное обеспечение и социальную стипендию во время академического отпуска по медицинским показаниям, беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет, также на получение единоразовой выплаты при выпуске из учебного заведения.
По словам Оксаны Красовской, в некоторых регионах предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в части образования. Так в Москве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также обучающиеся лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право:
- 1на внеочередное устройство в государственные детские сады города Москвы и освобождаются от оплаты за них;
- 2на бесплатное питание в школах;
- 3на бесплатное посещение музеев, театров, выставочных залов, картинных галерей, кинотеатров, парков культуры и отдыха, зоопарка и иных учреждений культуры и физкультурно-спортивных организаций, финансируемых из бюджета Москвы, а также культурно-массовых мероприятий, спортивных секций и соревнований (при наличии свободных мест) и других мероприятий, проводимых (организуемых) указанными организациями.
Медицина
Гарантии в сфере здравоохранения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перечислила Оксана Красовская:
Ортопед осматривает ребенка
- 1бесплатная медицинская помощь в организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медпомощь, проведение регулярных медосмотров, диспансеризация;
- 2лечение за пределами РФ за счет федерального бюджета в порядке, установленном законодательством;
- 3первоочередной порядок получения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные - при наличии медицинских показаний), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация в размере и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
По словам Оксаны Красовской, в Москве за счет регионального бюджета сироты, обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, бесплатно обеспечиваются лекарствами по рецептам.
Трудовые льготы
Сиротам предоставлены особые трудовые гарантии защиты их прав. Сергей Абрамов отмечает, что при увольнении работодатель обязан найти сироте новую работу, а если это необходимо, то оплатить дополнительное образование для получения новой квалификации.
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Государство гарантирует сиротам повышенное пособие по безработице. Тем, кто ищет работу впервые (ранее не работавшие) и признаны безработными в службе занятости пособие выплачивается в повышенном размере (в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных — в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ).
Пенсия
Согласно законодательству дети-сироты имеют право на страховую пенсию по потере кормильца (закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ ст. 4, ст. 10). Она назначается, если у умерших родителей ребенка был страховой стаж. Дети-сироты получают ее до 18 лет, такая возможность продлевается до 23 лет, если они обучаются на очном отделении.
Социальная пенсия назначается ребенку-сироте, если у умерших родителей (родителя) отсутствовал страховой стаж. Она ежегодно индексируется. Размер социальной пенсии детям-сиротам составляет 11 593,58 руб. в месяц (без учета районных коэффициентов). С апреля 2022 года будет проиндексирован.
Юрист Оксана Красовская поясняет, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании пребывания в организации для детей данной категории или в семье опекуна (попечителя), приемных родителей, патронатных воспитателей по достижении 18 лет за счет бюджета города Москвы предоставляется единовременная выплата в порядке и размере, установленном правительством.
Другие льготы
"Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители в рамках защиты интересов детей могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Например, при заключении сделок, защите прав потребителей. Право закреплено в ст. 20 закона № 324-ФЗ", — говорит Роман Румбешт. Помочь могут адвокаты, нотариусы, государственные юридические бюро, федеральные или региональные власти.
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Эксперт отмечает, что в упрощенном порядке возможно получение гражданства РФ. Если ребенок является иностранцем или не имеет гражданства, но находится под надзором российской организации для детей-сирот, то он может получить гражданство РФ без условий о непрерывном пятилетнем проживании и владении русским языком.
Какие выплаты положены
Право на льготы имеют дети-сироты, а также опекуны, усыновители, попечители и приемные семьи, в которых воспитываются сироты. Их регулируют федеральные и региональные нормативные акты.
Каждый регион может давать определенные преимущества сиротам, оставшимся без попечения родителей детям и лицам из их числа. Региональные акты нужно смотреть в местном законодательстве. Льготы сиротам могут быть установлены в социальном кодексе региона или отдельном нормативном акте специально для этой категории.
Например, в Москве действуют следующие акты в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- —закон "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве";
- —закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве";
- —закон "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)";
- —постановление правительства Москвы "Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве";
- —постановление правительства Москвы "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей".
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Выплаты опекунам и усыновителям
По словам Оксаны Красовской, на федеральном уровне всем гражданам, которые усыновили ребенка, опекунам и попечителям выплачивается федеральное единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. С 01.02.2022 его размер составляет 20 472,77 руб., а если граждане усыновляют ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет либо детей, которые являются братьями и (или) сестрами, — 156 428,66 руб.
Размеры пособий в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов (закон № 81-ФЗ ст. 5).
Законами Москвы "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", от "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" и "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" устанавливается право усыновителей, опекунов, попечителей и патронатных воспитателей на денежные выплаты и дополнительные социальные гарантии.
Ежемесячная выплата опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей составляет:
- —в возрасте от 0 до 12 лет — 18 937 руб.;
- —от 12 до 18 лет — 25 249 руб.;
На каждого ребенка, воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей:
- —от 0 до 12 лет — 22 724 руб.;
- —от 12 до 18 лет — 29 036 руб.;
- —на каждого ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 31 561 руб.
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Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (родителям), патронатному воспитателю на каждого ребенка:
- —до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание — 18 150 руб.;
- —инвалида, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание — 30 855 руб.
Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребенок, составляет 1 066 руб.
Ежемесячная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся очно за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на содержание детей:
- —состоящим в браке с такими же лицами;
- —в случае расторжения брака между указанными лицами;
- —в случае смерти одного из супругов;
- —одиноким матерям.
Размер выплаты - 3 444 руб.
Лицам, которые усыновили (удочерили) на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей на каждого ребенка:
- —от 0 лет до 12 лет – 18 937 руб.;
- —от 12 лет до 18 лет – 25 249 руб.;
- —ребенка-инвалида - 31 561 руб.
Денежные купюры и монеты
Усыновителям троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей на каждого ребенка:
- —от 0 лет до 12 лет – 22 724 руб.;
- —от 12 лет до 18 лет – 29 036 руб.;
- —ребенка-инвалида - 31 561 руб.
Эксперт отмечает, что в Москве действуют и иные меры социальной поддержки усыновителей, опекунов и попечителей. Так, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) имеют:
- —опекун (попечитель) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей до его совершеннолетия;
- —приемный родитель до достижения ребенком 18 лет;
- —патронатный воспитатель ребенка (пока ему не исполнится 18 лет);
Кроме этого, семьи опекунов пользуются льготами по оплате содержания детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях (имеющие детей в возрасте до семи лет).
Порядок назначения и выплаты компенсаций, средств на содержание детей, находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, под опекой (попечительством), ежемесячного вознаграждения приемным родителям (патронатному воспитателю) установлен:
- —законом Москвы от 15.12.2004 № 87;
- —постановлением правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП;
- —постановлением правительства Москвы от 15.05.2007 № 376-ПП;
- —постановлением правительства Москвы от 29.03.2011 № 93-ПП.
Выплаты назначаются и выплачиваются УСЗН города Москвы.
Оформление льгот и выплат
Все льготы предоставляются по заявлению и на основании подтверждающих документов. Порядок обращения за выплатами нужно искать в специальном региональном нормативном акте или обратиться за разъяснениями в органы социальной защиты. Пакет документов и требования к назначению пособий зависит от региона. Оформить выплаты можно в отделе соцзащиты населения по месту проживания, в МФЦ, на сайте “Госуслуги”, в отделении ПФР по месту регистрации.
Деньги выплачиваются на весь период до совершеннолетия ребенка. А при поступлении в учебное заведение на очное отделение — до 23 лет или на весь период обучения сироты.
Денежные купюры и монеты
Законодательная база по льготам и выплатам
Меры поддержки сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регулируют федеральные и региональные акты:
❖ закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
❖ закон "О государственной социальной помощи";
❖ закон "Об образовании в РФ" (статья 71 "Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета");
❖ закон "О занятости населения в Российской Федерации" (статья 34.1 "Дополнительные гарантии социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");
❖ закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (статья 9 "Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца");
❖ закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (статья 12.1 "Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью");
❖ жилищный кодекс РФ (статья 109.1 "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").
Региональные нормативные акты есть на сайтах администраций или в органах соцзащиты.