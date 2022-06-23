16:52 23.06.2022 (обновлено: 17:11 23.06.2022)
Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
Путевка в лагерь
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это право и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2022 году — в материале РИА Новости.
Путевка в детский лагерь
Правом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России и относятся к льготным категориям.
Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Кто может получить
Получить путевку можно для детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно. При этом до 7 лет возможен отдых и лечение только в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:
- —дети-сироты;
- —дети из многодетной семьи;
- —дети с инвалидностью;
- —дети, которые воспитываются в семье с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека;
- —дети, у которых один из родителей является ветераном боевых действий или имеет инвалидность (I или II группа);
- —пострадавшие в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов, террористических актов;
- —дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.
Выбор лагеря
Все детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:
- 1Роспотребнадзор проверяет соответствие лагеря всем правилам организации детского отдыха.
- 2Государственного пожарный надзор - пожарную безопасность.
- 3Региональное управления МВД России проверяет персонал на наличие судимости, а также оценивает качество охраны лагеря.
Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура.
Условия в лагере
При отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.
Популярные лагеря
Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.
“Артек”
Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2022 году Артек реализует 122 общеразвивающие программы по гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению. Летом детей принимают в возрасте от 8—17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.
“Орленок”
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности, от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.
Как оформить
Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде. Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.
Необходимые документы
В пакет документов могут входить:
- —паспорт родителя;
- —справка из учреждения соцзащиты;
- —удостоверение многодетной семьи;
- —документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка;
- —нотариально заверенную доверенность, если заявление подается не родителем или законным представителем ребенка;
- —копия свидетельства о рождении (или паспорта после 14 лет);
- —удостоверение ветерана боевых действий от члена семьи (если есть);
- —справка с места работы для сотрудников бюджетной сферы;
- —СНИЛС;
- —справка о состоянии здоровья по форме 079/У.
В детском центре "Океан"
Медицинская справка
Для поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:
- 1Хронические болезни в стадии обострения.
- 2Заболевания в острой и подострой стадии.
- 3Острые инфекционные заболевания.
- 4Инфекционные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания – педикулез, чесотка.
- 5Туберкулез в активной стадии.
- 6Онкология, требующая лечения, в том числе проведения химиотерапии.
- 7Эпилепсия с текущими приступами.
- 8Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года.
- 9Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения.
- 10Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.
Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.
Заявление
Чтобы подать заявление через “Госуслуги”, необходимо:
- 1Зарегистрироваться, если нет учетной записи.
- 2Перейти в раздел “Услуги”, затем выбрать “Путевки в детский лагерь, оздоровительные учреждения и компенсации за них”.
- 3Заполнить заявление, где выбрать тип лагеря и т.д.
Отказ от путевки
Отказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:
- 1До заезда осталось не менее 35 рабочих дней.
- 2При наличии уважительных причин в срок не позднее 60 календарных дней со дня начала периода отдыха, указанного в путевке.
Советы родителям
С 31 марта 2022 года в России начала работать программа поддержки доступных поездок в детские лагеря.
Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.
Правила программы в 2022 году: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.
Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличилось до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России.
Советы от специалистов Роспотребнадзора:
- 1Если ребенок едет в лагерь в первый раз, заранее следует объяснить ему, что вместе с ним в комнате будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на нескольких человек и т.д. Также важно напомнить ему о правилах поведения.
- 2Все личные вещи лучше всего пометить бирками или перманентным маркером, на случай, если они потеряются. Также следует обеспечить ребенка необходимым количеством одежды, особенно нижнего белья.
- 3Если у ребенка есть аллергия, о ней обязательно нужно предупредить всех вожатых.
- 4Если ребенку нужно регулярно принимать какие-либо лекарства, об этом нужно оповестить руководителя лагеря и обязательно медицинского работника.
- 5За 2-3 суток до поездки необходимо проверить голову ребенка на наличие признаков педикулеза. Если они есть, то следует провести санацию противопедикулезными препаратами, иначе в лагерь могут не пустить.