https://ria.ru/20220623/putevka-1797605411.html

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

Бесплатные путевки в детские лагеря 2022: как можно оформить и получить для ребенка

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:52

2022-06-23T16:52

2022-06-23T17:11

россия

общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

орленок (детский центр)

артек

дети

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797294581_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_db58b654a8406e3bf6799d749eeeeecf.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это право и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2022 году — в материале РИА Новости.Путевка в детский лагерьПравом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России и относятся к льготным категориям.Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.Кто может получитьПолучить путевку можно для детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно. При этом до 7 лет возможен отдых и лечение только в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.Выбор лагеряВсе детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура.Условия в лагереПри отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.Популярные лагеряСогласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.“Артек”Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2022 году Артек реализует 122 общеразвивающие программы по гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению. Летом детей принимают в возрасте от 8—17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.“Орленок”“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности, от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.Как оформитьЧтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде. Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.Необходимые документыВ пакет документов могут входить:Медицинская справкаДля поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.ЗаявлениеЧтобы подать заявление через “Госуслуги”, необходимо:Отказ от путевкиОтказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:Советы родителямС 31 марта 2022 года в России начала работать программа поддержки доступных поездок в детские лагеря.Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.Правила программы в 2022 году: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличилось до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России.Советы от специалистов Роспотребнадзора:

https://ria.ru/20220323/putevki-1779669580.html

https://ria.ru/20220621/lager-1797025805.html

https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html

https://ria.ru/20220425/keshbek-1785280194.html

https://ria.ru/20220614/opros-1795143026.html

https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орленок (детский центр), артек, дети, отдых, всероссийский детский лагерь "океан", социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых