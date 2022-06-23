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Бесплатные путевки в детские лагеря 2022: как можно оформить и получить для ребенка
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Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
Бесплатные путевки в детские лагеря 2022: как можно оформить и получить для ребенка
Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:52
2022-06-23T17:11
россия
общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орленок (детский центр)
артек
дети
отдых
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это право и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2022 году — в материале РИА Новости.Путевка в детский лагерьПравом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России и относятся к льготным категориям.Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.Кто может получитьПолучить путевку можно для детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно. При этом до 7 лет возможен отдых и лечение только в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.Выбор лагеряВсе детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура.Условия в лагереПри отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.Популярные лагеряСогласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.“Артек”Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2022 году Артек реализует 122 общеразвивающие программы по гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению. Летом детей принимают в возрасте от 8—17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.“Орленок”“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности, от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.Как оформитьЧтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде. Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.Необходимые документыВ пакет документов могут входить:Медицинская справкаДля поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.ЗаявлениеЧтобы подать заявление через “Госуслуги”, необходимо:Отказ от путевкиОтказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:Советы родителямС 31 марта 2022 года в России начала работать программа поддержки доступных поездок в детские лагеря.Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.Правила программы в 2022 году: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличилось до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России.Советы от специалистов Роспотребнадзора:
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россия, общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орленок (детский центр), артек, дети, отдых, всероссийский детский лагерь "океан", социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
16:52 23.06.2022 (обновлено: 17:11 23.06.2022)
 

Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПутевка в лагерь
Путевка в лагерь - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Путевка в лагерь
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют на это право и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2022 году — в материале РИА Новости.

Путевка в детский лагерь

Правом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России и относятся к льготным категориям.
Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму

Кто может получить

Получить путевку можно для детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно. При этом до 7 лет возможен отдых и лечение только в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:
  • дети-сироты;
  • дети из многодетной семьи;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, которые воспитываются в семье с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека;
  • дети, у которых один из родителей является ветераном боевых действий или имеет инвалидность (I или II группа);
  • пострадавшие в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов, террористических актов;
  • дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.
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Выбор лагеря

Все детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:
  1. 1
    Роспотребнадзор проверяет соответствие лагеря всем правилам организации детского отдыха.
  2. 2
    Государственного пожарный надзор - пожарную безопасность.
  3. 3
    Региональное управления МВД России проверяет персонал на наличие судимости, а также оценивает качество охраны лагеря.
Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг для жителей Москвы и на сайте Мосгортура.

Условия в лагере

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Лето в разгаре: как подготовить и отправить ребенка в детской лагерь
При отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.

Популярные лагеря

Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.

“Артек”

Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2022 году Артек реализует 122 общеразвивающие программы по гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению. Летом детей принимают в возрасте от 8—17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.

“Орленок”

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности, от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.

Как оформить

Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде. Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.

Необходимые документы

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В пакет документов могут входить:
  • паспорт родителя;
  • справка из учреждения соцзащиты;
  • удостоверение многодетной семьи;
  • документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка;
  • нотариально заверенную доверенность, если заявление подается не родителем или законным представителем ребенка;
  • копия свидетельства о рождении (или паспорта после 14 лет);
  • удостоверение ветерана боевых действий от члена семьи (если есть);
  • справка с места работы для сотрудников бюджетной сферы;
  • СНИЛС;
  • справка о состоянии здоровья по форме 079/У.
© РИА Новости / Виталий АньковВ детском центре "Океан"
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© РИА Новости / Виталий Аньков
В детском центре "Океан"

Медицинская справка

Для поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:
  1. 1
    Хронические болезни в стадии обострения.
  2. 2
    Заболевания в острой и подострой стадии.
  3. 3
    Острые инфекционные заболевания.
  4. 4
    Инфекционные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания – педикулез, чесотка.
  5. 5
    Туберкулез в активной стадии.
  6. 6
    Онкология, требующая лечения, в том числе проведения химиотерапии.
  7. 7
    Эпилепсия с текущими приступами.
  8. 8
    Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года.
  9. 9
    Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения.
  10. 10
    Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.
Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.
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Заявление

Чтобы подать заявление через “Госуслуги”, необходимо:
  1. 1
    Зарегистрироваться, если нет учетной записи.
  2. 2
    Перейти в раздел “Услуги”, затем выбрать “Путевки в детский лагерь, оздоровительные учреждения и компенсации за них”.
  3. 3
    Заполнить заявление, где выбрать тип лагеря и т.д.

Отказ от путевки

Отказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:
  1. 1
    До заезда осталось не менее 35 рабочих дней.
  2. 2
    При наличии уважительных причин в срок не позднее 60 календарных дней со дня начала периода отдыха, указанного в путевке.
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Советы родителям

С 31 марта 2022 года в России начала работать программа поддержки доступных поездок в детские лагеря.
Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.
Правила программы в 2022 году: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.
Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличилось до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России.
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
30 марта, 17:01Инфографика
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Советы от специалистов Роспотребнадзора:
  1. 1
    Если ребенок едет в лагерь в первый раз, заранее следует объяснить ему, что вместе с ним в комнате будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на нескольких человек и т.д. Также важно напомнить ему о правилах поведения.
  2. 2
    Все личные вещи лучше всего пометить бирками или перманентным маркером, на случай, если они потеряются. Также следует обеспечить ребенка необходимым количеством одежды, особенно нижнего белья.
  3. 3
    Если у ребенка есть аллергия, о ней обязательно нужно предупредить всех вожатых.
  4. 4
    Если ребенку нужно регулярно принимать какие-либо лекарства, об этом нужно оповестить руководителя лагеря и обязательно медицинского работника.
  5. 5
    За 2-3 суток до поездки необходимо проверить голову ребенка на наличие признаков педикулеза. Если они есть, то следует провести санацию противопедикулезными препаратами, иначе в лагерь могут не пустить.
 
РоссияОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Орленок (детский центр)АртекДетиОтдыхВсероссийский детский лагерь "Океан"Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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