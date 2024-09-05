Как получить бесплатную путевку в детский лагерь: пошаговая инструкция
© iStock.com / SerrNovikДети в лагере
© iStock.com / SerrNovik
Оглавление
- Путевка в детский лагерь
- Кто может получить путевку
- Как получить бесплатную путевку
- Куда обращаться
- Выбор лагеря
- “Артек”
- “Орленок”
- “Смена”
- Подача заявки
- Необходимые документы
- Медицинская справка
- Заявление
- Сроки
- Как получить бесплатную путевку в летний лагерь детям участников СВО
- Отказ от путевки
- Безопасность и условия проживания в лагерях
- Советы родителям
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поездка в летний лагерь позволяет ребенку отдохнуть и набраться сил. О том, как оформить заявление на бесплатную путевку, какие льготные категории имеют право ее получить и сколько стоит пребывание в детском лагере в 2024 году, — в материале РИА Новости.
Путевка в детский лагерь
Правом на получение бесплатной путевки обладают дети, которые постоянно проживают на территории России, относятся к льготным категориям или имеют определенные личные достижения.
Количество дней отдыха и правила его обеспечения регламентируется СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". Обычно смена длится 21 день, хотя есть лагеря с более короткой программой. Стоимость платного отдыха в детских лагерях варьируется сегодня примерно от 17 тыс. до 115 тыс. рублей за смену, в зависимости от уровня услуг, количества дней смены, места расположения детского центра.
Кто может получить путевку
Большинство детских учреждений принимают детей от 7 до 17 лет включительно (в некоторых регионах — до 15 лет). При этом бывают места и для тех, кому 5-6 лет, но в сопровождении родителей. Список льготных категорий может отличаться в зависимости от региона, в Москве он такой:
- дети-сироты;
- дети из многодетной семьи;
- дети с инвалидностью;
- дети, которые воспитываются в семье с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека;
- дети, у которых один из родителей является ветераном боевых действий или имеет инвалидность (I или II группа);
- пострадавшие в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов, террористических актов;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Также претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. В основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями, на основании которых проводится отбор. Также каждый лагерь сам определяет условия конкурсов.
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Как получить бесплатную путевку
Чтобы получить путевку в лагерь, необходимо собрать документы и встать в очередь, либо участвовать в конкурсе. Подавать заявление можно в электронном виде.
Куда обращаться
Для организации детского отдыха проще всего воспользоваться порталом госуслуг, обратиться в управление соцзащиты, МФЦ, оформить путевку через медучреждение.
Выбор лагеря
Все детские лагеря России каждый год обязаны проходить проверку нескольких ведомств:
- Роспотребнадзор проверяет соответствие лагеря всем правилам организации детского отдыха.
- Государственный пожарный надзор - пожарную безопасность.
- Региональное управления МВД России проверяет персонал на наличие судимости, а также оценивает качество охраны лагеря.
Лицензия должна быть у мест отдыха, которые оказывают лечебно-оздоровительные или образовательные услуги. С 2020 года вся информация о проведенных проверках собрана в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Также список проверенных лагерей можно найти на портале госуслуг и на сайте Мосгортура.
Согласно рейтингу Мосгортура в тройку самых популярных детских лагерей России входят: “Артек”, “Орленок” и “Смена”.
“Артек”
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Международный детский центр “Артек” располагается в Крыму, на побережье Черного моря. Лагерь является площадкой общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2024 году Артек реализует 142 общеразвивающие программы по гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлению. Летом детей принимают в возрасте от 8-17 лет, в другие времена года — от 11 до 17 лет. Чтобы попасть в лагерь бесплатно, необходимо принять участие в конкурсе, который оценивает достижения ребенка. Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС “Путевка”.
“Орленок”
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
“Орленок” — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления, которое ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. На базе центра существует 100 образовательных программ различной направленности: от программирования и IT до краеведения. Бесплатную путевку гарантирует победа в одном из конкурсов на сайте “Орленка”.
“Смена”
Один из крупнейших профориентационных детских центров, основная территория расположена на побережье Черного моря, в долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа. “Смена” включает в себя пять детских образовательных лагерей: “Лидер”, “Профи”, “Арт”, “ПрофессиУМ” и “Наставник”. Одновременно в них могут находиться 1200 детей, а в течение года — свыше 16 тысяч. Ежегодно в центре проходит до 17 смен, на которые приезжают ребята в возрасте от 11 до 17 лет из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны — 14.
Подача заявки
Распределением путевок в государственные лагеря занимаются сразу несколько учреждений. Соответственно, существуют разные способы организовать детский отдых, но удобнее всего подать заявку через портал госуслуг. Для этого необходимо предпринять несколько шагов:
- 1.Авторизоваться на портале, имея подтвержденную учетную запись.
- 2.В Личном кабинете выбрать услугу “Организация отдыха детей в каникулярное время”.
- 3.Сформировать заявление, заполнив все предлагаемые для заполнения поля.
- 4.Отправить заявление в уполномоченный орган.
- 5.В течение шести дней после получения заявления в Личный кабинет будет направлено решение уполномоченного органа.
- 6.В случае положительного решения, в нем будут указаны дата и время предоставления путевки.
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Необходимые документы
В пакет документов могут входить:
- паспорт родителя;
- справка из учреждения соцзащиты;
- удостоверение многодетной семьи;
- документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка;
- нотариально заверенная доверенность, если заявление подается не родителем или законным представителем ребенка;
- копия свидетельства о рождении (или паспорта после 14 лет);
- удостоверение ветерана боевых действий от члена семьи (если есть);
- справка с места работы для сотрудников бюджетной сферы;
- СНИЛС;
- справка о состоянии здоровья по форме 079/У.
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Медицинская справка
Для поездки в детский лагерь необходимо предоставить медицинскую справку формы № 079/у. Заболевания, с которыми не берут в детский лагерь:
- 1.Хронические болезни в стадии обострения.
- 2.Заболевания в острой и подострой стадии.
- 3.Острые инфекционные заболевания.
- 4.Инфекционные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания — педикулез, чесотка.
- 5.Туберкулез в активной стадии.
- 6.Онкология, требующая лечения, в том числе проведения химиотерапии.
- 7.Эпилепсия с текущими приступами.
- 8.Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее одного года.
- 9.Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения.
10.Психические расстройства, при которых нарушается настроение, поведение и социальная адаптация, если ребенка не сопровождает законный представитель или уполномоченное лицо.
Получить такую справку можно после прохождения обследования у педиатра.
Заявление
Образец заявления:
Заявление о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
Заявление о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
Сроки
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги принимается в течение шести дней.
Как получить бесплатную путевку в летний лагерь детям участников СВО
Право на бесплатные путевки в лагерь имеют дети граждан, мобилизованных в рамках проведения СВО. Льгота носит заявительный характер, а для ее получения один из родителей должен проходить военную службу по мобилизации. Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в городскую администрацию по месту жительства или в местный центр помощи семьям участников СВО. Необходимые документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя (или личность уполномоченного представителя заявителя);
- свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) или паспорт РФ (если уже есть 14 лет);
- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории субъекта РФ;
- медсправка формы N 070/у;
- согласие на обработку персональных данных ребенка;
- сведения об участии родителя ребенка в СВО.
Отказ от путевки
Отказаться от путевки в оздоровительный лагерь можно, если:
- 1.До заезда осталось не менее 35 рабочих дней.
- 2.При наличии уважительных причин в срок не позднее 60 календарных дней со дня начала периода отдыха, указанного в путевке.
Безопасность и условия проживания в лагерях
При отдыхе в детском лагере ребенок должен соблюдать некоторые правила. Например, распорядок дня, убирать спальное место и помещение проживания, бережно относиться к имуществу лагеря, уважительно — к детям и воспитателям и т.д. Запрещается употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать предметы, которые могут привести к взрывам и возгораниям, применять физическую силу, выходить за пределы места отдыха. При этом лагерь обеспечивает проживание, полноценное питание, физкультурные и спортивные мероприятия, развлекательный и познавательный досуг.
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Советы родителям
Советы от специалистов Роспотребнадзора:
- 1.Если ребенок едет в лагерь в первый раз, заранее следует объяснить ему, что вместе с ним в комнате будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на нескольких человек и т.д. Также важно напомнить ему о правилах поведения.
- 2.Все личные вещи лучше всего пометить бирками или перманентным маркером, на случай, если они потеряются. Также следует обеспечить ребенка необходимым количеством одежды, особенно нижнего белья.
- 3.Если у ребенка есть аллергия, о ней обязательно нужно предупредить всех вожатых.
- 4.Если ребенку нужно регулярно принимать какие-либо лекарства, об этом нужно оповестить руководителя лагеря и обязательно медицинского работника.
- 5.За 2-3 суток до поездки необходимо проверить голову ребенка на наличие признаков педикулеза. Если они есть, то следует провести санацию противопедикулезными препаратами, иначе в лагерь могут не пустить.
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