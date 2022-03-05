https://ria.ru/20220305/sanatoriy-1776837003.html

Санаторно-курортное лечение: как оформить бесплатную путевку

Бесплатные путевки в санаторий 2022: как получить, куда обращаться и кому положено

Санаторно-курортное лечение: как оформить бесплатную путевку

Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:33

2022-03-05T20:33

2022-03-05T20:33

льготы

социальные выплаты

россия

общество

минздравсоцразвития

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма в санатории можно бесплатно. Кому положены такие путевки, как их получить и куда обращаться для подачи документов в 2022 году — в материале РИА Новости.Бесплатные путевки в санаторийПраво на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют граждане различных льготных категорий, оно предоставляется в рамках федерального и регионального законодательства."Путевки в санаторий распределяются согласно дате постановки таких лиц на учет для получения санаторного лечения в соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому заключению", — поясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Кто может получить путевкуСогласно федеральному закону "О государственной социальной помощи", определенные категории граждан могут получить путевку в санаторий.По словам Оксаны Красовской, к федеральным льготникам относятся:Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте. "Эта мера социальной поддержки предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении", — поясняет Оксана Красовская.К региональным льготникам (на примере Москвы) относятся:Эксперт уточняет, что в первоочередном порядке санаторно-курортные путевки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (постановление Правительства Москвы от 22.11.2016 г. № 772-ПП).Порядок предоставления путевок утвержден постановлением Правительства Москвы от 11.08.2009 № 755-ПП. Постановкой на учет льготных категорий граждан, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, занимают управлениями социальной защиты населения районов (РУСЗН) по месту жительства или получения ими социальных выплат.Юрист отмечает, что для детей, не являющихся инвалидами, предоставляются путевки, если они имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете. В санаторно-курортные учреждения психоневрологического профиля рекомендуется направлять детей в возрасте от двух лет в сопровождении законного представителя. Дети в возрасте от четырёх до 17 лет включительно также направляются в санатории в сопровождении законного представителя. Но при наличии в учреждении отделения для детей, эта возрастная категория может находиться и без родителей, опекунов и т.д.В Подмосковье путевки на отдых предоставляются отдельным категориям детей бесплатно. Их выдают при наличии и в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления согласно закону Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ. Порядок предоставления путевок регламентирован постановлением правительства МО от 12.03.2012 № 269/8 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области".ОсобенностиДля оформления бесплатной путевки в санаторий важно соблюдение следующих условий:Полный перечень заболеваний и список показаний для санаторно-курортного лечения приведен в приказе Минздрава России от 05.05.2016 № 281н. Среди них:В список входят не только тяжелые болезни, но и неврозы, расстройство сна, мигрень и другие.Какие санатории бесплатны"В настоящее время направление на лечение детей и взрослых в санатории Министерства здравоохранения России осуществляется согласно приказу Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России", — комментирует Оксана Красовская.Список здравниц, предоставляют бесплатные услуги по лечению и реабилитации по полису, есть в приложении к приказу Минтруда и соцзащиты и Минздрава от 10 июля 2013 г. № 301н/449н. Санатории принимают пациентов только по своему лечебному профилю. На данный момент актуальны стали программы реабилитации после перенесенного COVID-19.Куда обращаться, чтобы получить бесплатную путевкуВадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры", поясняет, что для получения бесплатной путевки в санаторий необходимо:1. Записаться на прием к терапевту.2. Получить у врача заключение с поставленным диагнозом, который входит в перечень болезней для санаторно-курортного лечения или реабилитации по ОМС, а также рекомендацией к санаторно-курортному лечению.3. Передать врачебной комиссии, которая и решает вопрос о выдаче путевки в санаторий, пакет документов:4. Врачебная комиссия принимает решение в течение 20 дней и при положительном ответе пациент получает направление по форме №057/у-04, по которому можно оформить путевку в санаторий.Как получить бесплатную путевку в санаторийПроводят медицинский отбор и направляют больных на санаторно-курортное лечение участковый врач и заведующий отделением медицинской организации по месту жительства. При наличии медицинских показаний выдается справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у.Оксана Красовская утверждает, что согласно приказу Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 № 834н получить справку можно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью медработника.ЗаявлениеВ приказе фонда социального страхования (ФСС РФ) от 21.08.2019 № 428 говорится, что с заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение нужно обращаться в ФСС. При этом понадобится документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя, подтверждение полномочия представителя, справка № 070/у.Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены:Уполномоченный орган не позднее 10 дней со дня поступления заявления сообщает гражданину о регистрации его заявления с указанием даты и номера. О принятом решении информируют по почте или в электронной форме.ДокументыИсчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления путевки можно узнать в региональном отделении ФСС.По словам Оксаны Красовской, постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки для жителей Москвы осуществляется на основании следующих документов:“Территориальный орган ФСС РФ или уполномоченный орган заблаговременно (но не позднее, чем за 18 календарных дней и 21 день для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга) до даты заезда в санаторно-курортную организацию выдает гражданину путевку в порядке очередности согласно дате подачи заявления”, — говорит Оксана Красовская.Для получения путевки гражданин вправе обратиться в МФЦ. Необходимо предъявить паспорт и заявление. Срок выдачи — не ранее чем за месяц до даты заезда в санаторий.По словам Оксаны Красовской, одновременно с получением путевки выдают специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде дальнего следования или направлениями на приобретение проездных документов на автомобильном, авиационном, водном транспорте. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта талоны или именные направления на право бесплатного проезда выдаются на каждый вид транспорта (п. 37 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан)."После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два календарных месяца до начала срока ее действия, граждане обязаны получить санаторно-курортную карту либо карту для детей установленной формы в медицинской организации, выдавшей справку для получения путевки", — говорит Оксана Красовская.Необходимые документы в санаторииСледует заранее уточнить в санатории необходимый пакет документов — у каждого оздоровительного центра он может быть разным. А если не хватает какой-то справки, копии или оригинала документа, закончились сроки анализов или допущена ошибка, то могут не принять на лечение.Обязательно нужно узнать весь перечень требований, т.к. в разных санаториях они могут отличаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/sanatorii-1767162972.html

https://ria.ru/20211209/sanatoriy-1763019684.html

https://ria.ru/20220203/invalidnost-1770900615.html

https://ria.ru/20211109/invalidnost-1758209667.html

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льготы, социальные выплаты, россия, общество, минздравсоцразвития