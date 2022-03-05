Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные путевки в санаторий 2025: кто имеет право, как оформить и где получить
20:33 05.03.2022 (обновлено: 13:02 22.12.2025)
Как получить бесплатную путевку в санаторий: инструкция для льготников 2025
Бесплатные путевки в санаторий 2025: кто имеет право, как оформить и где получить
Как получить бесплатную путевку в санаторий: инструкция для льготников 2025
Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма в... РИА Новости, 22.12.2025
льготы
социальные выплаты
россия
общество
минздравсоцразвития
россия
Главная / Инструкции и гайды

Как получить бесплатную путевку в санаторий: инструкция для льготников 2025

Оглавление
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма в санатории можно бесплатно. Кому положены бесплатные путевки в санаторий: пенсионерам, инвалидам, другим категориям взрослых и детей, кто имеет право их оформить по ОМС; как получить и куда обращаться для подачи документов в 2025 году и где увидеть список санаториев, — в материале РИА Новости.

Бесплатные путевки в санаторий

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют граждане различных льготных категорий, оно предоставляется в рамках федерального и регионального законодательства, а также может предоставляться за счет работодателя.
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2025 году, как их оформить
13 января, 18:49
"Путевки в санаторий распределяются согласно дате постановки таких лиц на учет для получения санаторного лечения в соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому заключению", — поясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Кому положены

“Категории граждан, которые также могут претендовать на получение путевок, определены статьями 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17.07. 1999 №178 ФЗ "О государственной социальной помощи", — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
По словам Оксаны Красовской, к федеральным льготникам относятся:
  • ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ "О ветеранах";
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие и работники тыла этого периода, а также награжденные орденами или медалями СССР за службу;
  • члены семей погибших участников и инвалидов войны и ветеранов боевых действий;
  • лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя";
  • инвалиды любой группы и дети-инвалиды.
  • граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте.
Льготы пенсионерам - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Льготы пенсионерам в 2025 году: какие положены и кто их может получить
23 января, 19:05
"Эта мера социальной поддержки предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении", — поясняет Оксана Красовская.
К региональным льготникам (на примере Москвы) относятся:
  • неработающие ветераны труда и ветераны военной службы, в том числе предпенсионного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет);
  • дети войны (родившиеся с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года) и труженики тыла;
  • реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие от них;
  • граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР";
  • неработающие граждане предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 60 лет), имеющие право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, а также не относящиеся к льготным категориям граждан;
  • граждане, пострадавшие в результате террористических актов, а также супруги, родители, дети до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСотрудница санатория в Сочи чистит табличку звездности на здании отеля
Сотрудница санатория в Сочи чистит табличку звездности на здании отеля - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Сотрудница санатория в Сочи чистит табличку звездности на здании отеля
Эксперт уточняет, что в первоочередном порядке санаторно-курортные путевки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (постановление Правительства Москвы от 22.11.2016 г. № 772-ПП, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2065-р).
Порядок предоставления путевок утвержден постановлением Правительства Москвы от 11.08.2009 № 755-ПП.
Юрист отмечает, что для детей, не являющихся инвалидами, предоставляются путевки, если они имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете. В санаторно-курортные учреждения психоневрологического профиля рекомендуется направлять детей в возрасте от двух лет в сопровождении законного представителя. Дети в возрасте от четырех до 17 лет включительно также направляются в санатории в сопровождении законного представителя. Но при наличии в учреждении отделения для детей, эта возрастная категория может находиться и без родителей, опекунов и т.д.
В Подмосковье путевки на отдых предоставляются отдельным категориям детей бесплатно. Их выдают при наличии и в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления согласно закону Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ. Порядок предоставления путевок регламентирован постановлением правительства МО от 12.03.2012 № 269/8 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области".
Есть категории, которым поездку полностью не оплатят, но дадут скидку. Например, военные пенсионеры могут поехать в санаторий за 25%, а члены их семей — за 50% от полной стоимости путевки. Некоторые предприятия частично или полностью компенсируют санаторный отдых.
Оформить инвалидность - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Как оформить инвалидность: условия и порядок получения в 2024 году
3 февраля 2022, 16:33

Как получить бесплатную путевку

Проводят медицинский отбор и направляют больных на санаторно-курортное лечение участковый врач и заведующий отделением медицинской организации по месту жительства. При наличии медицинских показаний выдается справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у.
Оксана Красовская утверждает, что согласно приказу Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 № 834Н получить справку можно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью медработника.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги

Куда обращаться

Вадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры", поясняет, что для получения бесплатной путевки в санаторий необходимо:
1. Записаться на прием к терапевту.
2. Получить у врача заключение с поставленным диагнозом, который входит в перечень болезней для санаторно-курортного лечения или реабилитации по ОМС, а также рекомендацией к санаторно-курортному лечению.
3. Передать врачебной комиссии, которая и решает вопрос о выдаче путевки в санаторий, пакет документов:
  • копия удостоверения личности (паспорт);
  • страховой полис ОМС (копия);
  • направление от лечащего врача;
  • эпикриз из стационара или от других врачей с указанием диагноза;
  • анализы крови и мочи;
  • анализ на TORCH-инфекции и венерические заболевания;
  • ЭКГ и флюорография;
  • результаты осмотра гинеколога (для женщин);
  • дополнительные исследования по основному заболеванию.
4. Врачебная комиссия принимает решение в течение 20 дней и при положительном ответе пациент получает направление по форме №057/у-04, по которому можно оформить путевку в санаторий.
С заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение нужно обращаться в Социальный фонд России. При этом понадобится документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя, подтверждение полномочия представителя, справка № 070/у.

Подача заявления

Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены:
  • лично в территориальный орган Социального фонда;
  • через МФЦ;
  • почтовым отправлением или в электронной форме на портале "Госуслуги".
Уполномоченный орган не позднее 10 дней со дня поступления заявления сообщает гражданину о регистрации его заявления с указанием даты и номера. О принятом решении информируют по почте или в электронной форме.

Необходимые документы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка сканирует российский паспорт
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления путевки можно узнать в региональном отделении Социального фонда России.
По словам Оксаны Красовской, постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки для жителей Москвы осуществляется на основании следующих документов:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и место жительства в Москве;
  • заявление по форме, утвержденной департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и размещенной на официальном сайте ведомства;
  • справка формы № 070/у, выданная медицинской организацией;
  • трудовая книжка (для подтверждения факта увольнения с работы);
  • справка с последнего места работы (службы), заверенная в установленном порядке, подтверждающая факт увольнения (в случае отсутствия трудовой книжки).

Процедура получения

“Порядок получения следующий: лицо обращается в клиентскую службу Социального фонда России и подает заявление по форме и необходимые документы. Получив уведомление о принятом решении о предоставлении санаторно-курортной путевки по почте или в электронном виде, получает санаторно-курортную путевку, а затем получает специальные талоны и именные направления”, — говорит Оксана Васильева.
Для получения путевки гражданин вправе обратиться в МФЦ. Необходимо предъявить паспорт и заявление. Срок выдачи — не ранее чем за месяц до даты заезда в санаторий.
По словам эксперта, одновременно с получением путевки выдают специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде дальнего следования или направления на приобретение проездных документов на автомобильном, авиационном, водном транспорте. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта, талоны или именные направления на право бесплатного проезда выдаются на каждый вид транспорта (п. 37 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан).
"После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два календарных месяца до начала срока ее действия, граждане обязаны получить санаторно-курортную карту либо карту для детей установленной формы в медицинской организации, выдавшей справку для получения путевки", — говорит Оксана Красовская.
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Эксперты объяснили, почему санатории вынуждены вводить возрастной ценз
14 февраля 2024, 13:05

Сроки

“Территориальный орган Социального фонда или уполномоченный орган заблаговременно (но не позднее, чем за 18 календарных дней и 21 день для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга) до даты заезда в санаторно-курортную организацию выдает гражданину путевку в порядке очередности согласно дате подачи заявления”, — говорит Оксана Красовская.

Какие санатории выдают бесплатные путевки

"В настоящее время направление на лечение детей и взрослых в санатории Министерства здравоохранения России осуществляется согласно приказу Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России", — комментирует Оксана Красовская.
Список здравниц, которые предоставляют бесплатные услуги по лечению и реабилитации по полису, есть в приложении к приказу Минтруда и соцзащиты и Минздрава от 10 июля 2013 г. № 301н/449н. Сейчас таких санаториев свыше 800 в разных регионах России.
© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Медицинский полис
Санатории принимают пациентов только по своему лечебному профилю. Самостоятельно выбрать санаторий нельзя: здравницу подберет врач с учетом того, какое учреждение больше всего подходит для лечения и профилактики конкретного заболевания. Перечень учреждений, которые доступны по ОМС, утверждают Минздрав и Минтруд.

Необходимые документы в санатории

Следует заранее уточнить в санатории необходимый пакет документов — у каждого оздоровительного центра он может быть разным. А если не хватает какой-то справки, копии или оригинала документа, закончились сроки анализов или допущена ошибка, то могут не принять на лечение.
Обязательно нужно узнать весь перечень требований, т.к. в разных санаториях они могут отличаться.

Взрослым

Взрослым гражданам обычно при себе необходимо иметь:

Взрослым

путевка на санаторно-курортное лечение

санаторно-курортная карта

паспорт, СНИЛС, полис ОМС (и их копии)

справки от дерматолога и венеролога

справка от гинеколога (для женщин), от уролога (для мужчин желательно, но не обязательно)

флюорография

Детям

Для детей похожий пакет документов:

Детям

путевка на санаторно-курортное лечение

санаторно-курортная карта

свидетельство о рождении (при наличии паспорт), СНИЛС, полис ОМС (и их копии)

справка о перенесенных инфекционных заболеваниях и от дерматолога

справка об эпидемиологическом окружении

справка о прививках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию

Советы экспертов

Для оформления бесплатной путевки в санаторий важно соблюдение следующих условий:
  • наличие действующего полиса ОМС (пациент застрахован в системе обязательного страхования РФ);
  • больной нуждается в реабилитации в связи перенесенным недугом, оперативным вмешательством или с целью облегчения последствий врожденной патологии.
Полный перечень заболеваний и список показаний для санаторно-курортного лечения приведен в приказе Минздрава России от 05.05.2016 № 281н. Среди них:
  • патологии центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: дефекты и пороки развития позвоночного столба, операции на позвоночнике, ортопедические хирургические вмешательства, пластика суставов, протезирование;
  • болезни сосудов и сердца: нарушение мозгового кровообращения, стенокардия, инфаркт миокарда, операции на сосудах/сердце;
  • заболевания пищеварительной системы: сахарный диабет, удаление желчного пузыря, операции на желудке и двенадцатиперстной кишке.
В список входят не только тяжелые болезни, но и неврозы, расстройство сна, мигрень и другие.
“Компенсация за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение назначается судьям, гражданским служащим г. Москвы и т.д. Также выплаты можно получить при отказе от получения социальных услуг, в состав которых входят санаторные путевки, — рассказывает Людмила Новицкая, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. — Информирование граждан о мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр”.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев
7 июня 2024, 13:23
 
