Как получить бесплатную путевку в санаторий: инструкция для льготников 2025

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма в санатории можно бесплатно. Кому положены бесплатные путевки в санаторий: пенсионерам, инвалидам, другим категориям взрослых и детей, кто имеет право их оформить по ОМС; как получить и куда обращаться для подачи документов в 2025 году и где увидеть список санаториев, — в материале РИА Новости.

Бесплатные путевки в санаторий

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют граждане различных льготных категорий, оно предоставляется в рамках федерального и регионального законодательства, а также может предоставляться за счет работодателя.

"Путевки в санаторий распределяются согласно дате постановки таких лиц на учет для получения санаторного лечения в соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому заключению", — поясняет Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Кому положены

Федерального закона от 17.07. 1999 №178 ФЗ "О государственной социальной помощи" , — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. “Категории граждан, которые также могут претендовать на получение путевок, определены статьями 6.1 и 6.7, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

По словам Оксаны Красовской, к федеральным льготникам относятся:

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ "О ветеранах" ;

; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие и работники тыла этого периода, а также награжденные орденами или медалями СССР за службу;

члены семей погибших участников и инвалидов войны и ветеранов боевых действий;

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя";

инвалиды любой группы и дети-инвалиды.

граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте.

"Эта мера социальной поддержки предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении", — поясняет Оксана Красовская.

К региональным льготникам (на примере Москвы) относятся:

неработающие ветераны труда и ветераны военной службы, в том числе предпенсионного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет);

дети войны (родившиеся с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года) и труженики тыла;

реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие от них;

граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР";

неработающие граждане предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 60 лет), имеющие право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, а также не относящиеся к льготным категориям граждан;

граждане, пострадавшие в результате террористических актов, а также супруги, родители, дети до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.

в первоочередном порядке санаторно-курортные путевки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ( постановление Правительства Москвы от 22.11.2016 г. № 772-ПП , распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2065-р). Эксперт уточняет, чтосанаторно-курортные путевки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2065-р).

постановлением Правительства Москвы от 11.08.2009 № 755-ПП . Порядок предоставления путевок утвержден

Юрист отмечает, что для детей, не являющихся инвалидами, предоставляются путевки, если они имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете. В санаторно-курортные учреждения психоневрологического профиля рекомендуется направлять детей в возрасте от двух лет в сопровождении законного представителя. Дети в возрасте от четырех до 17 лет включительно также направляются в санатории в сопровождении законного представителя. Но при наличии в учреждении отделения для детей, эта возрастная категория может находиться и без родителей, опекунов и т.д.

закону Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ . Порядок предоставления путевок регламентирован постановлением правительства МО от 12.03.2012 № 269/8 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области". В Подмосковье путевки на отдых предоставляются отдельным категориям детей бесплатно. Их выдают при наличии и в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления согласно. Порядок предоставления путевок регламентирован"О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области".

Есть категории, которым поездку полностью не оплатят, но дадут скидку. Например, военные пенсионеры могут поехать в санаторий за 25%, а члены их семей — за 50% от полной стоимости путевки. Некоторые предприятия частично или полностью компенсируют санаторный отдых.

Как получить бесплатную путевку

Проводят медицинский отбор и направляют больных на санаторно-курортное лечение участковый врач и заведующий отделением медицинской организации по месту жительства. При наличии медицинских показаний выдается справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у.

приказу Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 № 834Н получить справку можно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью медработника. Оксана Красовская утверждает, что согласнополучить справку можно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью медработника.

Куда обращаться

Вадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры", поясняет, что для получения бесплатной путевки в санаторий необходимо:

1. Записаться на прием к терапевту.

2. Получить у врача заключение с поставленным диагнозом, который входит в перечень болезней для санаторно-курортного лечения или реабилитации по ОМС, а также рекомендацией к санаторно-курортному лечению.

3. Передать врачебной комиссии, которая и решает вопрос о выдаче путевки в санаторий, пакет документов:

копия удостоверения личности (паспорт);

страховой полис ОМС (копия);

направление от лечащего врача;

эпикриз из стационара или от других врачей с указанием диагноза;

анализы крови и мочи;

анализ на TORCH-инфекции и венерические заболевания;

ЭКГ и флюорография;

результаты осмотра гинеколога (для женщин);

дополнительные исследования по основному заболеванию.

4. Врачебная комиссия принимает решение в течение 20 дней и при положительном ответе пациент получает направление по форме №057/у-04, по которому можно оформить путевку в санаторий.

С заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение нужно обращаться в Социальный фонд России. При этом понадобится документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя, подтверждение полномочия представителя, справка № 070/у.

Подача заявления

Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены:

лично в территориальный орган Социального фонда;

через МФЦ;

почтовым отправлением или в электронной форме на портале "Госуслуги" .

Уполномоченный орган не позднее 10 дней со дня поступления заявления сообщает гражданину о регистрации его заявления с указанием даты и номера. О принятом решении информируют по почте или в электронной форме.

Необходимые документы

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления путевки можно узнать в региональном отделении Социального фонда России.

По словам Оксаны Красовской, постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки для жителей Москвы осуществляется на основании следующих документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и место жительства в Москве;

заявление по форме, утвержденной департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и размещенной на официальном сайте ведомства;

справка формы № 070/у, выданная медицинской организацией;

трудовая книжка (для подтверждения факта увольнения с работы);

справка с последнего места работы (службы), заверенная в установленном порядке, подтверждающая факт увольнения (в случае отсутствия трудовой книжки).

Процедура получения

“Порядок получения следующий: лицо обращается в клиентскую службу Социального фонда России и подает заявление по форме и необходимые документы. Получив уведомление о принятом решении о предоставлении санаторно-курортной путевки по почте или в электронном виде, получает санаторно-курортную путевку, а затем получает специальные талоны и именные направления”, — говорит Оксана Васильева.

Для получения путевки гражданин вправе обратиться в МФЦ. Необходимо предъявить паспорт и заявление. Срок выдачи — не ранее чем за месяц до даты заезда в санаторий.

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан ). По словам эксперта, одновременно с получением путевки выдают специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде дальнего следования или направления на приобретение проездных документов на автомобильном, авиационном, водном транспорте. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта, талоны или именные направления на право бесплатного проезда выдаются на каждый вид транспорта (п. 37).

"После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два календарных месяца до начала срока ее действия, граждане обязаны получить санаторно-курортную карту либо карту для детей установленной формы в медицинской организации, выдавшей справку для получения путевки", — говорит Оксана Красовская.

Сроки

“Территориальный орган Социального фонда или уполномоченный орган заблаговременно (но не позднее, чем за 18 календарных дней и 21 день для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга) до даты заезда в санаторно-курортную организацию выдает гражданину путевку в порядке очередности согласно дате подачи заявления”, — говорит Оксана Красовская.

Какие санатории выдают бесплатные путевки

приказу Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России", — комментирует Оксана Красовская. "В настоящее время направление на лечение детей и взрослых в санатории Министерства здравоохранения России осуществляется согласно"О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России", — комментирует Оксана Красовская.

приложении к приказу Минтруда и соцзащиты и Минздрава от 10 июля 2013 г. № 301н/449н. Сейчас таких санаториев свыше 800 в разных регионах России. Список здравниц, которые предоставляют бесплатные услуги по лечению и реабилитации по полису, есть вк приказу Минтруда и соцзащиты и Минздрава от 10 июля 2013 г. № 301н/449н. Сейчас таких санаториев свыше 800 в разных регионах России.

Санатории принимают пациентов только по своему лечебному профилю. Самостоятельно выбрать санаторий нельзя: здравницу подберет врач с учетом того, какое учреждение больше всего подходит для лечения и профилактики конкретного заболевания. Перечень учреждений, которые доступны по ОМС, утверждают Минздрав и Минтруд.

Необходимые документы в санатории

Следует заранее уточнить в санатории необходимый пакет документов — у каждого оздоровительного центра он может быть разным. А если не хватает какой-то справки, копии или оригинала документа, закончились сроки анализов или допущена ошибка, то могут не принять на лечение.

Обязательно нужно узнать весь перечень требований, т.к. в разных санаториях они могут отличаться.

Взрослым

Взрослым гражданам обычно при себе необходимо иметь:

Взрослым путевка на санаторно-курортное лечение санаторно-курортная карта паспорт, СНИЛС, полис ОМС (и их копии) справки от дерматолога и венеролога справка от гинеколога (для женщин), от уролога (для мужчин желательно, но не обязательно) флюорография

Детям

Для детей похожий пакет документов:

Детям путевка на санаторно-курортное лечение санаторно-курортная карта свидетельство о рождении (при наличии паспорт), СНИЛС, полис ОМС (и их копии) справка о перенесенных инфекционных заболеваниях и от дерматолога справка об эпидемиологическом окружении справка о прививках

Советы экспертов

Для оформления бесплатной путевки в санаторий важно соблюдение следующих условий:

наличие действующего полиса ОМС (пациент застрахован в системе обязательного страхования РФ);

больной нуждается в реабилитации в связи перенесенным недугом, оперативным вмешательством или с целью облегчения последствий врожденной патологии.

приказе Минздрава России от 05.05.2016 № 281н . Среди них: Полный перечень заболеваний и список показаний для санаторно-курортного лечения приведен в. Среди них:

патологии центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: дефекты и пороки развития позвоночного столба, операции на позвоночнике, ортопедические хирургические вмешательства, пластика суставов, протезирование;

болезни сосудов и сердца: нарушение мозгового кровообращения, стенокардия, инфаркт миокарда, операции на сосудах/сердце;

заболевания пищеварительной системы: сахарный диабет, удаление желчного пузыря, операции на желудке и двенадцатиперстной кишке.

В список входят не только тяжелые болезни, но и неврозы, расстройство сна, мигрень и другие.