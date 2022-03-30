Жилье для детей-сирот в 2022 году: как получить и что для этого нужно
Квартиры детям-сиротам
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в определенных случаях имеют право на получение жилья. Как встать в очередь на квартиру в 2022 году, какие документы для этого необходимы, куда можно подать жалобу в случае отказа, может ли несовершеннолетний ребенок самостоятельно подать заявление, - в материале РИА Новости.
Квартиры для детей сирот
Помощь сиротам после выпуска из спецучреждения называется постинтернатным сопровождением. Практически все российские субъекты приняли региональные акты, регламентирующие поддержку бывших детдомовцев. Сирота и воспитатель-наставник заключают договор и составляют индивидуальный план на период с 18 до 23 лет.
Стандартный набор постинтернатного сопровождения - юридическая, педагогическая и психологическая помощь, в некоммерческих организациях могут выдавать одежду и продукты.
Один из самых сложных вопросов для детей-сирот – получение собственного жилья. Чтобы выпускнику интерната встать в очередь на получение квартиры, необходимо не только собрать пакет документов, но и ознакомиться с алгоритмом действий и собственными правами. Специалисты в рамках постинтернатного сопровождения также помогают детям-сиротам с постановкой на учет для получения жилплощади.
Законное регулирование
"Порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регулируется федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 № 159-ФЗ.
К детям-сиротам относятся дети до восемнадцати лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
Детьми, оставшимися без попечения, считаются дети до восемнадцати лет, чьи родители были лишены прав или признаны недееспособными", - пояснила Виктория Каракетова, юрист.
Условия
Условия предоставления жилья для этой категории граждан следующие:
- 1Отсутствие у ребенка в собственности недвижимого имущества (жилья: квартиры/частного дома);
- 2Достижение возраста 18 лет (списки нуждающихся в жилье формируются в каждом регионе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включают в списки по достижении четырнадцати лет).
- 3Выпуск из социального учреждения (детские дома, интернаты);
- 4Окончание военной службы, окончание обучения в образовательном учреждении.
"Обязанность по своевременном включению и формированию списков нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложена на органы опеки и попечительства. Также в случае признания дееспособности в установленном законом порядке (например, вступление в брак) жильё будет предоставлено раньше достижения восемнадцати лет", - отметила Виктория Каракетова.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Как получить квартиру сироте
Согласно федеральному закону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" детей-сирот и лишенных родительской заботы обеспечивают жилплощадью муниципалитеты.
Чтобы получить квартиру, сироте нужно собрать пакет документов для включения в список, также необходимо соответствовать определенным критериям.
Основные критерии
Основные критерии для льготников, которым необходимо соответствовать, чтобы получить квартиру в 2022 году:
- —гражданин должен иметь статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- —гражданину должно быть от 18 и более лет, но при этом возможно получить жилье ранее;
- —гражданин подал официальное заявление о том, что нуждается в государственной поддержке по решению жилищного вопроса.
Каждый из критериев очень важен. Если не соблюсти один из них, государство на законных основаниях может снять с себя ответственность за то, где будет жить сирота или ребёнок, оставшийся без родительской опеки.
Нуждающийся будет стоять в очереди на квартиру до полной реализации его права на государственную поддержку. Даже после исполнения им 23-х лет. Исключить воспитанника интерната из очереди могут только в случаях:
- —предоставления жилплощади в собственность или по договору социального найма;
- —потери оснований предоставления благоустроенной жилплощади;
- —переезда и включения в список в другом субъекте страны;
- —прекращения гражданства;
- —смерти.
Также выделяют дополнительные критерии для льготников:
- —они не должны быть нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- —не должны быть собственниками жилплощади;
- —признание невозможным проживать в занимаемой жилплощади по договору социального найма или по праву собственности (например, жилое помещение признано непригодным для проживания или его площадь менее учетной нормы).
Попасть в список
"Нужно подать заявление в территориальные органы МФЦ или органы местного самоуправления. Это может сделать законный представитель или ребёнок самостоятельно.
Заявление необходимо подать с пакетом документов, подтверждающих, что ребёнок относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- прокомментировала юрист Виктория Каракетова.
Список документов:
- —свидетельство о рождении;
- —копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- —копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя).
В некоторых регионах могут потребоваться дополнительные бумаги в зависимости от установленных правил. Законодательством не закреплена единая форма заявления, но утвержден определенный список данных, которые должны быть в нем отражены. Кроме того, регион может разработать собственную форму заявления. Эту информацию лучше уточнить у сотрудников администрации.
В случае если ребёнок проживает у родственников, могут потребоваться следующие документы:
- —паспорт того, с кем проживает ребёнок;
- —договор социального найма жилого помещения (при наличии),
- —документы, подтверждающие невозможность проживания в жилом помещении и другие документы.
При посещении администрации необходимо иметь с собой все оригиналы документов. С января 2019 года подать заявление могут не только дети-сироты или оставшиеся без родительской опеки, но и их законные представители. Если спустя три месяца после того, как ребёнку исполнилось 14 лет, заявление так и не предоставили, такое право возникает у органов опеки.
Порядок передачи квартиры
За последние годы процесс передачи жилья претерпел ряд изменений для совершенствования системы. Это было необходимо для того, чтобы не было возможности передать жилье в другие руки (в том числе мошенникам). Сейчас процедура выглядит следующим образом:
- —согласно изменениям в порядке передачи квартиры, гражданин, соответствующий всем критериям, обеспечивается жилым помещением по договору найма;
- —такой договор найма действителен в течение пяти лет;
- —по истечении пятилетнего срока договор найма можно заключить снова на пять лет неограниченное количество раз.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
После того как срок договора истек и нет обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости оказывать помощь в преодолении трудной ситуации в жизни, жилая площадь поступает в бессрочное пользование владельца.
Что делать в случае отказа
Если при обращении в органы опеки и попечительства воспитанник интерната или его законный представитель столкнулись с отказом и нежеланием отвечать на вопросы со стороны госслужащих, то можно на них пожаловаться:
- —руководству (местная администрация);
- —в вышестоящую организацию (профильное министерство региона);
- —в прокуратуру (в ее компетенцию входит надзор за работой органов исполнительной власти и наблюдение за тем, чтобы сироты были обеспечены всем, что им положено по закону).
Информация об очереди для сирот
Учетом детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются органы опеки и попечительства. Помимо этого, госслужащие контролируют соблюдение всех жилищных прав граждан этой категории: нуждающихся в квартире ставят в очередь. Такая очередь формируется на информации о дате рождения детей, зарегистрированных в органах опеки и попечительства.
Воспитанница детского дома города Карабаново
В январе 2019 года изменился порядок учета сирот. Теперь они могут встать в очередь после того, как им исполнилось 14 лет. В таком случае эта обязанность лежит на законных представителях ребёнка. Если в течение трех месяцев после исполнения 14 лет они не ставят его на учет, за дело берутся органы опеки. С момента совершеннолетия воспитанники интерната могут сделать это самостоятельно.
Также в январе 2019 года отменили внеочередную выдачу жилплощади детям-сиротам. Теперь требования нуждающихся удовлетворяются исходя из возможностей муниципалитетов.
Советы и комментарии экспертов
Воспитанники интерната часто не знают своих прав или не понимают, куда обращаться за помощью.
Никита Беляев, юрист, поясняет, что необходимо делать молодым людям после выпуска из спецучреждения:
- 1После того, как исполнилось 18 лет (или накануне дня рождения) необходимо пойти в органы опеки или попечительства, где воспитанник интерната стоит на учете (в том регионе, откуда ребёнка отправили в интернат).
- 2Работники органов опеки или попечительства смогут ответить на интересующие вопросы, так как в их обязанности входит поддержка и защита интересов детей, которые остались без родителей. Они подскажут, где и как писать заявление на получение жилплощади.
Жилые дома в одном из районов Москвы