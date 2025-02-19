Жилье для детей-сирот в 2025 году: как получить и что для этого нужно
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в определенных случаях имеют право на получение жилья. Как встать в очередь на квартиру в 2025 году, какие документы для этого необходимы, куда можно подать жалобу в случае отказа, может ли несовершеннолетний ребенок самостоятельно подать заявление, - в материале РИА Новости.
Квартиры для детей сирот
Помощь сиротам после выпуска из спецучреждения называется постинтернатным сопровождением. Практически все российские субъекты приняли региональные акты, регламентирующие поддержку бывших детдомовцев. Сирота и воспитатель-наставник заключают договор и составляют индивидуальный план на период с 18 до 23 лет.
Стандартный набор постинтернатного сопровождения - юридическая, педагогическая и психологическая помощь, в некоммерческих организациях могут выдавать одежду и продукты.
Один из самых сложных вопросов для детей-сирот – получение собственного жилья. Чтобы выпускнику интерната встать в очередь на получение квартиры, необходимо не только собрать пакет документов, но и ознакомиться с алгоритмом действий и собственными правами. Специалисты в рамках постинтернатного сопровождения также помогают детям-сиротам с постановкой на учет для получения жилплощади.
© Depositphotos.com / Andrey PopovПодписание договора
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Подписание договора
Законное регулирование
"Порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регулируется федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 № 159-ФЗ, федеральным законом от 4.08.2023 N 461-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
К детям-сиротам относятся дети до восемнадцати лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
Детьми, оставшимися без попечения, считаются дети до восемнадцати лет, чьи родители были лишены прав или признаны недееспособными", - пояснила Виктория Каракетова, юрист.
Условия
Условия предоставления жилья для этой категории граждан следующие:
- 1.Отсутствие у ребенка в собственности недвижимого имущества (жилья: квартиры/частного дома);
- 2.Достижение возраста 18 лет (списки нуждающихся в жилье формируются в каждом регионе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включают в списки по достижении четырнадцати лет).
- 3.Выпуск из социального учреждения (детские дома, интернаты);
- 4.Окончание военной службы, окончание обучения в образовательном учреждении.
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"Обязанность по своевременному включению и формированию списков нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложена на органы опеки и попечительства. Также в случае признания дееспособности в установленном законом порядке (например, вступление в брак) жильё будет предоставлено раньше достижения восемнадцати лет", - отметила Виктория Каракетова.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Как получить квартиру сироте
Согласно федеральному закону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" детей-сирот и лишенных родительской заботы обеспечивают жилплощадью муниципалитеты.
Чтобы получить квартиру, сироте нужно собрать пакет документов для включения в список, также необходимо соответствовать определенным критериям.
Основные критерии
Основные критерии для льготников, которым необходимо соответствовать, чтобы получить квартиру в 2025 году:
- гражданин должен иметь статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- гражданину должно быть от 18 и более лет, но при этом возможно получить жилье ранее;
- гражданин подал официальное заявление о том, что нуждается в государственной поддержке по решению жилищного вопроса.
Каждый из критериев очень важен. Если не соблюсти один из них, государство на законных основаниях может снять с себя ответственность за то, где будет жить сирота или ребёнок, оставшийся без родительской опеки.
Нуждающийся будет стоять в очереди на квартиру до полной реализации его права на государственную поддержку. Даже после исполнения им 23-х лет. Исключить воспитанника интерната из очереди могут только в случаях:
- предоставления жилплощади в собственность или по договору социального найма;
- потери оснований предоставления благоустроенной жилплощади;
- переезда и включения в список в другом субъекте страны;
- прекращения гражданства;
- смерти.
Также выделяют дополнительные критерии для льготников:
- они не должны быть нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- не должны быть собственниками жилплощади;
- признание невозможным проживать в занимаемой жилплощади по договору социального найма или по праву собственности (например, жилое помещение признано непригодным для проживания или его площадь менее учетной нормы).
Попасть в список
"Нужно подать заявление в территориальные органы МФЦ или органы местного самоуправления. Это может сделать законный представитель или ребёнок самостоятельно.
Заявление необходимо подать с пакетом документов, подтверждающих, что ребёнок относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- прокомментировала юрист Виктория Каракетова.
Список документов:
- свидетельство о рождении;
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя).
В некоторых регионах могут потребоваться дополнительные бумаги в зависимости от установленных правил. Законодательством не закреплена единая форма заявления, но утвержден определенный список данных, которые должны быть в нем отражены. Кроме того, регион может разработать собственную форму заявления. Эту информацию лучше уточнить у сотрудников администрации.
В случае если ребёнок проживает у родственников, могут потребоваться следующие документы:
- паспорт того, с кем проживает ребёнок;
- договор социального найма жилого помещения (при наличии),
- документы, подтверждающие невозможность проживания в жилом помещении и другие документы.
При посещении администрации необходимо иметь с собой все оригиналы документов. С января 2019 года подать заявление могут не только дети-сироты или оставшиеся без родительской опеки, но и их законные представители. Если спустя три месяца после того, как ребёнку исполнилось 14 лет, заявление так и не предоставили, такое право возникает у органов опеки.
Порядок передачи квартиры
За последние годы процесс передачи жилья претерпел ряд изменений для совершенствования системы. Это было необходимо для того, чтобы не было возможности передать жилье в другие руки (в том числе мошенникам). Сейчас процедура выглядит следующим образом:
- согласно изменениям в порядке передачи квартиры, гражданин, соответствующий всем критериям, обеспечивается жилым помещением по договору найма;
- такой договор найма действителен в течение пяти лет;
- по истечении пятилетнего срока договор найма можно заключить снова на пять лет неограниченное количество раз.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
После того как срок договора истек и нет обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости оказывать помощь в преодолении трудной ситуации в жизни, жилая площадь поступает в бессрочное пользование владельца.
В декабре 2023 года было принято постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 2227, в котором утвержден механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет на покупку жилья в любом регионе. Согласно ему заявление на получение сертификата можно подать в МФЦ или в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, новый механизм вводит также дополнительную защиту детей-сирот от мошенников: деньги будут перечислены напрямую на счет продавца недвижимости или в кредитную организацию для погашения ипотеки.
Правом на выплату могут воспользоваться те, кто уже успешно социализировался, но все еще состоит в списке нуждающихся в жилье. Пояснительная записка к документу говорит о том, что большинство регионов не способно одномоментно обеспечить всех детей-сирот, достигших возраста 18 лет, часто очередь на получение жилья подходит к тому времени, когда сирота уже нашел работу, обзавелся семьей и детьми. Часто такому гражданину требуется улучшение жилищных условий, в том числе с оформлением ипотеки. Поэтому лицам из этой категории решено выдавать жилищные сертификаты или обеспечивать субсидией для полного погашения ипотечного кредита.
Ранее был принят закон, позволяющий детям-сиротам получить жилищный сертификат по достижении 21 года. Для этого в регионе должны быть принята соответствующая норма. Для того, чтобы получить жилищный сертификат, необходимо соответствовать следующим условиям:
- официально подтвержденный доход не ниже МРОТ в течение последнего года;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие психических заболеваний, зависимостей, судимостей;
- заявитель не находится в трудной жизненной ситуации.
Размер выплаты будет соответствовать стоимости 33 кв. метров жилья, согласно утвержденному Минстроем нормативу.
Что делать в случае отказа
Если при обращении в органы опеки и попечительства воспитанник интерната или его законный представитель столкнулись с отказом и нежеланием отвечать на вопросы со стороны госслужащих, то можно на них пожаловаться:
- руководству (местная администрация);
- в вышестоящую организацию (профильное министерство региона);
- в прокуратуру (в ее компетенцию входит надзор за работой органов исполнительной власти и наблюдение за тем, чтобы сироты были обеспечены всем, что им положено по закону).
Информация об очереди для сирот
Учетом детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются органы опеки и попечительства. Помимо этого, госслужащие контролируют соблюдение всех жилищных прав граждан этой категории: нуждающихся в квартире ставят в очередь. Такая очередь формируется на информации о дате рождения детей, зарегистрированных в органах опеки и попечительства.
Воспитанница детского дома
В январе 2019 года изменился порядок учета сирот. Теперь они могут встать в очередь после того, как им исполнилось 14 лет. В таком случае эта обязанность лежит на законных представителях ребёнка. Если в течение трех месяцев после исполнения 14 лет они не ставят его на учет, за дело берутся органы опеки. С момента совершеннолетия воспитанники интерната могут сделать это самостоятельно.
Также в январе 2019 года отменили внеочередную выдачу жилплощади детям-сиротам. Теперь требования нуждающихся удовлетворяются исходя из возможностей муниципалитетов.
Советы и комментарии экспертов
Воспитанники интерната часто не знают своих прав или не понимают, куда обращаться за помощью.
Никита Беляев, юрист, поясняет, что необходимо делать молодым людям после выпуска из спецучреждения:
- 1.После того, как исполнилось 18 лет (или накануне дня рождения) необходимо пойти в органы опеки или попечительства, где воспитанник интерната стоит на учете (в том регионе, откуда ребёнка отправили в интернат).
- 2.Работники органов опеки или попечительства смогут ответить на интересующие вопросы, так как в их обязанности входит поддержка и защита интересов детей, которые остались без родителей. Они подскажут, где и как писать заявление на получение жилплощади.
Жилые дома в одном из районов Москвы
По словам Никиты Стасишина, заместителя министра строительства и ЖКХ России, сейчас разрабатывается единая система учета специализированного жилищного фонда, которая необходима для формирования базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию. С помощью сервиса значительно ускорится поиск жилья, отвечающего требованиям, передача его регионам, унифицируются алгоритмы учета и сохранности помещений.
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья
23 января, 15:47
Изменения в 2025 году
В 2025 году власти регионов продолжают выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты на покупку недвижимости. Например, в Амурской области в 2025 году планируется выдать 139 жилищных сертификатов. На это из бюджета выделено более 647 млн рублей. В Ульяновской области на покупку квартир сиротам выделено 638 млн рублей, а в Тамбовской области - более 156 млн рублей.