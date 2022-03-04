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Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел"

Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" - РИА Новости, 04.03.2022

Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел"

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:30

2022-03-04T02:30

2022-03-04T02:30

справки

золотой орел (премия)

россия

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"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие отечественного и мирового кино.Цель премии – поддержание отечественного кинематографа, сохранение культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрение лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганда среди российской и международной общественности.Премия присуждается ежегодно по итогам двух туров голосования членов академии.Премия "Золотой Орел" была основана 4 марта 2002 года. Ее официальное представление состоялось 26 июня 2002 года в рамках ХХIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами премии за выдающийся вклад в мировой кинематограф стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Георгий Жженов и Татьяна Самойлова, а также итальянский постановщик Бернардо Бертолуччи и французский композитор Мишель Легран. Основная церемония вручения первой Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел" должна была состояться 27 сентября 2002 года, однако церемония была отменена в связи с гибелью режиссера и актера Сергея Бодрова и его съемочной группы при сходе ледника в Кармадонском ущелье.Первая торжественная церемония награждения Национальной премией в области кинематографии "Золотой Орел" состоялась 25 января 2003 года.В 2003 году лучшим игровым фильмом России стала лента режиссера Александра Рогожкина "Кукушка". Фильм также получил призы за лучшие режиссерскую работу, сценарий (Александр Рогожкин) и мужскую роль (Виктор Бычков). Среди лауреатов премии – актриса Наталья Гундарева, композитор Алексей Рыбников, оператор Юрий Невский и др. Награду за лучший зарубежный фильм в российском прокате получила кинолента "Амели" Жана-Пьера Жене. По итогам 2021 года "Золотой Орел" присуждался по 22 номинациям, в том числе за лучшие игровой, неигровой и анимационный фильмы, лучший телевизионный сериал, мужскую и женскую роли, режиссерскую работу, музыку к фильму, визуальные эффекты и др.По решению президиума Национальной академией кинематографических искусств и наук России присуждается премия "За вклад в киноискусство".На соискание премии рассматриваются отечественные кинофильмы, телефильмы и сериалы (включая фильмы и сериалы онлайн платформ).Для отбора фильмов Национальной Академией кинематографических искусств и наук России формирует экспертный совет, который составляет рекомендательные списки по всем номинациям. Затем члены академии тайным голосованием отбирают из этих списков пять претендентов на награду "Лучший игровой фильм" и по три претендента – в остальных номинациях. За день до церемонии вручения премий члены академии тайным голосованием выбирают лауреатов.Торжественная церемония вручения премии проводится в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".На церемонию вручения приглашаются члены Академии и видные представители культуры, государственные и политические деятели. Победителей объявляют выдающиеся деятели культуры в соответствии со сценарием проведения церемонии.Официальной наградой премии является статуэтка "Золотой орел", изготовленная ювелирной компанией Mercury. Фигура орла выполнена из позолоченного серебра, основание статуэтки – из редкого вида итальянского мрамора двух цветов, на которой расположен золотой логотип Mercury, дополненный бриллиантом.В разные годы призом за "лучший игровой фильм" были отмечены картины "Кукушка" (2002), "Возвращение" (2003), "72 метра" (2004), "9 рота" (2005), "Остров" (2006), "12" (2007), "Дикое поле", (2008), "Стиляги" (2009), "Как я провел этим летом" (2010), "Елена" (2011), "Белый тигр" (2012), "Легенда №17" (2013), "Солнечный удар" (2014), "Про любовь" (2015), "Рай" (2016), "Салют" – 7 (2017), "Война Анны" (2018), "Текст" (2019), "Блокадный дневник" (2020).Обладателями приза за "лучшую женскую роль в кино" становились Наталья Гундарева (2002), Ирина Пегова (2003), Алена Бабенко (2004), Алла Демидова (2005), Анна Михалкова (2006, 2012), Евгения Добровольская (2007), Ксения Раппопорт (2008, 2011), Наталья Негода (2009), Аньорка Штрехель (2010), Елена Лядова (2013, 2014), Юлия Пересильд (2015), Юлия Высоцкая (2016), Ирина Горбачева (2017), Аглая Тарасова (2018), Виктория Мирошниченко (2019), Ольга Озоллапиня (2020); за "лучшую мужскую роль в кино" награждались Виктор Бычков (2002), Евгений Миронов (2003, 2017), Сергей Гармаш (2004, 2007), Никита Михалков (2005, 2007), Петр Мамонов (2006), Сергей Маковецкий, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Алексей Горбунов, Роман Мадянов, Сергей Арцибашев (все – 2007), Константин Хабенский (2008, 2013), Богдан Ступка (2009), Владимир Машков (2010, 2018), Федор Бондарчук (2011, 2015), Данила Козловский (2012), Александр Збруев (2014), Иван Янковский (2016), Александр Петров (2019), Юрий Борисов (2020). По итогам 2021 года "Золотой орел" за лучший игровой фильм получили "Серебряные коньки" Михаила Локшина; Филипп Янковский стал лучшим актером, его наградили за роль в фильме "Иван Денисович";Мария Аронова стала лучшей актрисой, ее отметили за роль в фильме "Пара из будущего".Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил "Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу. За лучшую женскую роль второго плана была отмечена Ирина Горбачева, за лучшую мужскую роль второго плана – Иван Янковский. Их наградили за работу в фильме "Огонь".За лучшую женскую роль в сериале "Золотого орла" получила Александра Урсуляк ("Пингвины моей мамы"), за лучшую мужскую роль в сериале – Алексей Гуськов ("Седьмая симфония"). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, золотой орел (премия), россия