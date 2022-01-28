https://ria.ru/20220128/aronova-1770079803.html

Мария Аронова получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль в кино

Мария Аронова получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль в кино - РИА Новости, 28.01.2022

Мария Аронова получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль в кино

Мария Аронова стала лучшей актрисой 2021 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", ее отметили за роль в фильме "Пара из будущего", РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:04

2022-01-28T22:04

2022-01-28T22:17

культура

мосфильм

золотой орел (премия)

мария аронова

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мария Аронова стала лучшей актрисой 2021 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", ее отметили за роль в фильме "Пара из будущего", передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения награды проходит в пятницу в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".В номинации "Лучшая женская роль в кино" на "Золотого орла" претендовали также Ирина Старшенбаум ("Общага") и Анна Михалкова ("Дело").Актриса Александра Урсуляк получила приз в номинации "Лучшая женская роль в сериале", академики отметили ее роль в сериале "Пингвины моей мамы".Ирина Горбачева получила "Золотого орла" за "Лучшую женскую роль второго плана", она исполнила роль в картине Алексея Нужного "Огонь".Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.

https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html

https://ria.ru/20220128/yankovskiy-1770080256.html

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мосфильм, золотой орел (премия), мария аронова, новости культуры, россия