22:10 28.01.2022 (обновлено: 23:36 28.01.2022)
Призером "Золотого орла" стал фильм "Серебряные коньки"
Лучшим фильмом премии "Золотой орел" стали "Серебряные коньки" Михаила Локшина
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лучшей по версии кинематографической премии "Золотой орел" стала картина "Серебряные коньки" Михаила Локшина, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Мероприятие проходит в павильоне № 1 киноконцерна "Мосфильм".
"Серебряные коньки", — объявил победителя народный артист Сергей Шакуров.
Приз принял продюсер Антон Златопольский.
"Это просто невероятно. Так жалко, что здесь нет режиссера Михаила Локшина. Пожалуйста, поприветствуйте его аплодисментами. Это его картина, это дебют, это первый фильм", — сказал Златопольский, пригласив на сцену актеров и съемочную команду.
Он также призвал всех молодых людей никогда не сдаваться и верить в то, что они делают.
"И вы обязательно в конце концов победите", — добавил он.
Действие фильма происходит в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров. Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. В фильме снимались Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев и другие.
В этой номинации были еще четыре картины: "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Огонь" Алексея Нужного, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Награда присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист и ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.