https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html

Призером "Золотого орла" стал фильм "Серебряные коньки"

Призером "Золотого орла" стал фильм "Серебряные коньки" - РИА Новости, 28.01.2022

Призером "Золотого орла" стал фильм "Серебряные коньки"

Лучшей по версии кинематографической премии "Золотой орел" стала картина "Серебряные коньки" Михаила Локшина, передает корреспондент РИА Новости с церемонии... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:10

2022-01-28T22:10

2022-01-28T23:36

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лучшей по версии кинематографической премии "Золотой орел" стала картина "Серебряные коньки" Михаила Локшина, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Мероприятие проходит в павильоне № 1 киноконцерна "Мосфильм"."Серебряные коньки", — объявил победителя народный артист Сергей Шакуров.Приз принял продюсер Антон Златопольский.Он также призвал всех молодых людей никогда не сдаваться и верить в то, что они делают."И вы обязательно в конце концов победите", — добавил он.Действие фильма происходит в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров. Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. В фильме снимались Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев и другие.В этой номинации были еще четыре картины: "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Огонь" Алексея Нужного, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Награда присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист и ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.

https://ria.ru/20220128/yankovskiy-1770080256.html

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новости культуры, общество, мосфильм, алексей гуськов, глеб панфилов, россия, тимофей трибунцев