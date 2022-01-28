https://ria.ru/20220128/yankovskiy-1770080256.html

Филипп Янковский получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино

Филипп Янковский получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино - РИА Новости, 28.01.2022

Филипп Янковский получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино

Актер Филипп Янковский стал лучшим актером 2021 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Иван... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:08

2022-01-28T22:08

2022-01-28T22:17

культура

филипп янковский

мосфильм

золотой орел (премия)

новости культуры

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Филипп Янковский стал лучшим актером 2021 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Иван Денисович", передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".Также за "лучшую мужскую роль в кино" боролись Юра Борисов, снявшийся в фильме "Капитан Волконогов бежал", и Константин Хабенский, который принял участие в картине "Огонь".В номинации "Лучшая мужская роль в сериале" победу одержал Алексей Гуськов, который сыграл в сериале "Седьмая симфония".За "Лучшую мужскую роль второго плана" наградили Ивана Янковского, он исполнил роль в фильме "Огонь".Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.

https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html

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филипп янковский, мосфильм, золотой орел (премия), новости культуры, россия