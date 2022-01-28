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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/panfilov-1770081609.html
Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру - РИА Новости, 28.01.2022
Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:25
2022-01-28T22:25
культура
общество
инна чурикова
глеб панфилов
новости культуры
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости."И "Золотой орел" уходит Глебу Панфилову, "Иван Денисович", - объявил Федор Бондарчук на церемонии вручения.За "Золотого орла" в этой номинации Панфилов конкурировал с режиссером "Серебряных коньков" Михаилом Локшиным и Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, снявшими "Капитан Волконогов бежал".Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" вышел в российский прокат 23 сентября 2021 года. Согласно сюжету фильма, рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности. В фильме снимались Филипп Янковский, Инна Чурикова, Сергей Карякин, Владимир Еремин, Александр Коротков и другие.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.
https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html
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общество, инна чурикова, глеб панфилов, новости культуры, россия
22:25 28.01.2022
 
Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости.
"И "Золотой орел" уходит Глебу Панфилову, "Иван Денисович", - объявил Федор Бондарчук на церемонии вручения.
Кадр из фильма Серебряные коньки
22:10Культура
Призером "Золотого орла" стал фильм "Серебряные коньки"
За "Золотого орла" в этой номинации Панфилов конкурировал с режиссером "Серебряных коньков" Михаилом Локшиным и Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, снявшими "Капитан Волконогов бежал".
Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" вышел в российский прокат 23 сентября 2021 года. Согласно сюжету фильма, рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности. В фильме снимались Филипп Янковский, Инна Чурикова, Сергей Карякин, Владимир Еремин, Александр Коротков и другие.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.
Актер Филипп Янковский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Филипп Янковский получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино
 
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