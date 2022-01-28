Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма "Иван Денисович" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости.
"И "Золотой орел" уходит Глебу Панфилову, "Иван Денисович", - объявил Федор Бондарчук на церемонии вручения.
За "Золотого орла" в этой номинации Панфилов конкурировал с режиссером "Серебряных коньков" Михаилом Локшиным и Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, снявшими "Капитан Волконогов бежал".
Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" вышел в российский прокат 23 сентября 2021 года. Согласно сюжету фильма, рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности. В фильме снимались Филипп Янковский, Инна Чурикова, Сергей Карякин, Владимир Еремин, Александр Коротков и другие.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.