https://ria.ru/20220128/panfilov-1770081609.html

Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру - РИА Новости, 28.01.2022

Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:25

2022-01-28T22:25

2022-01-28T22:25

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович", получил награду на кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости."И "Золотой орел" уходит Глебу Панфилову, "Иван Денисович", - объявил Федор Бондарчук на церемонии вручения.За "Золотого орла" в этой номинации Панфилов конкурировал с режиссером "Серебряных коньков" Михаилом Локшиным и Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, снявшими "Капитан Волконогов бежал".Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" вышел в российский прокат 23 сентября 2021 года. Согласно сюжету фильма, рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности. В фильме снимались Филипп Янковский, Инна Чурикова, Сергей Карякин, Владимир Еремин, Александр Коротков и другие.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. С этого года председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев.

https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html

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общество, инна чурикова, глеб панфилов, новости культуры, россия