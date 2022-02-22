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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики - РИА Новости, 22.02.2022
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Больше месяца назад, когда проблему обсуждали в Госдуме, такое развитие событий казалось... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:39
2022-02-22T17:36
россия
ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
госдума рф
одесса
дмитрий козак
сергей шойгу
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Елена Попова. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Больше месяца назад, когда проблему обсуждали в Госдуме, такое развитие событий казалось маловероятным — это навредило бы переговорному процессу в Минском формате. С тех пор в Кремле, очевидно, окончательно убедились: процесс и так почти мертв. Но указ о признании не просто подписали: за обращениями лидеров самопровозглашенных республик последовали консультации с Советом безопасности, затем открытый урок истории от Владимира Путина. Президент хотел высказаться по главным вопросам даже не десятилетий — столетия.Переговоры или признаниеСовет безопасности проходил в необычном формате. Во-первых, место — Екатерининский зал Кремля, где проводят торжественные приемы и церемонии. Во-вторых, открытость — судя по всему, публике позволили послушать почти всех выступающих. Тему не анонсировали, но было понятно, что речь пойдет о Луганской и Донецкой республиках, в тот момент непризнанных.Обычно Совбез проходит за закрытыми дверями, собравшиеся готовят решения президента "по вопросам защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз". И многие полагали, что Путин не просто выскажется по ситуации на Донбассе — для этого не надо собирать председателей парламента и Совфеда, силовиков, главу Кабмина, министров обороны и иностранных дел.Перед началом заседания глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал обстановку критической и попросил президента России заключить договор о дружбе, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны. А руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил признать их независимость.С этого Путин и начал. Тем более что шесть дней назад Госдума уже проголосовала за проект соответствующего постановления. "Совершенно очевидно, что сегодня Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен", — заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Он выступал одним из первых. И был полностью уверен, что "при обычном развитии событий" Украина никогда не выполнит Минские соглашения.Именно Козак работает в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации. По его словам, переговорный процесс уже шесть лет на "нулевой отметке": "Договоренности игнорируются, изобретаются какие-то схемы — абсолютно из области юридического кретинизма… Написано "черное", они говорят "белое". Предлагал: может, там молоком что-то написано, давайте утюгом прогреем".О дипломатических вариантах решения проблемы рассказывал и министр иностранных дел Сергей Лавров. Но выходило, что вариантов нет: "Запад не изменит свою позицию, это всем понятно. Что касается того, чтобы дать Западу два-три дня, чтобы он одумался, — это дело вкуса". Происходящие на востоке Украины события являются не только геноцидом, но и атакой на все русское, а значит, у России "не остается иного пути, как признать ЛНР и ДНР".Выбора действительно не оставили, согласился с ним министр обороны: "Накачка вооружением продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые "Джавелины" — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах НАТО". Признанию республик Сергей Шойгу высказал "однозначное да".Вспомнили 2008-йСлово взял и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Четырнадцать лет назад, 26 августа 2008-го, будучи президентом, он подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С такой просьбой к Москве обратились жители республик после грузинской агрессии. Он и сейчас полагал, что республики (теперь уже Луганскую и Донецкую) следует признать. "Будет трудно, и здесь я уже дам свою оценку персональную: через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать, — отметил Медведев. — Не быстро, не одномоментно, но от этой истории рано или поздно устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности".Очень эмоционально выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Для Украины — это территория, для России, для нас — граждане, люди. Русские, русскоязычные украинцы, — говорила она. — Самое страшное, что делает Запад, — пытается столкнуть два славянских братских народа. Жители Донецка и Луганска оказались заложниками этого антирусского проекта".Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, поначалу призывавший дать Западу "последний шанс", чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить Минские соглашения, затем произнес: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации"."Но мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем", — поправил его Путин. Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании их независимости.Закончилась трансляция на самом важном. "Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — сказал Путин в конце заседания.Телефонные звонкиПрошло несколько часов и состоялось несколько телефонных переговоров. Сначала с армянским коллегой Николом Пашиняном. Ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, тоже обсуждали. Далее — президент Франции и канцлер Германии. Путин предупредил, что в ближайшее время он подпишет указ о признании. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц "выразили разочарование", но при этом подтвердили готовность продолжить переговоры.Евросоюз тем временем призывал Москву остановиться и грозил новыми санкциями. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию "в создании на Украине величайшей угрозы миру и стабильности в Европе со Второй мировой войны". А киевские власти похвалил "за сдержанность". Саммита, над организацией которого в последние дни трудился Макрон, скорее всего, не будет. Но Москве новые переговоры, очевидно, были уже и не нужны.В Киеве телефоны тоже не замолкали. События последних часов Владимир Зеленский сначала обсудил с президентом США, а затем и с британским премьером. В Елисейском дворце собрался совет по вопросам обороны Франции. Джо Байден срочно организовал встречу с командой по нацбезопасности: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.Страна ИльичаБлиже к десяти вечера, выдержав долгую паузу, Владимир Путин начал обращение к россиянам. Хотя по сути это больше напоминало обращение к Западу и самой Украине, которую Путин назвал детищем Владимира Ильича Ленина — "он ее автор и архитектор"."Сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — как-то особенно жестко заявил Путин.Сегодня эта страна "сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, на Украине "промотали и растащили по карманам", а многие отрасли промышленности или "лежат на боку", или уничтожены. Продолжается курс Украины на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, говорил Путин. Власть утратила национальный характер и ведет дело к полной десуверенизации страны.При этом, судя по недавним заявлениям Зеленского, Украина собирается создать свое ядерное оружие. "Это не пустая бравада. Россия не может на это не реагировать".Эмоционально Путин высказался о трагедии в Одессе. Второго мая 2014-го радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации и придании русскому языку государственного статуса. Спасаясь, люди укрылись в Доме профсоюзов. "Они были заживо сожжены. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать: найти и предать суду", — пообещал российский президент.Завершил он выводом: необходимо принять давно назревшее решение — признать суверенитет Донецкой и Луганской республик. И предупредил: "А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития — на их совести".Уже через пару минут опубликовали видео подписания документов в Кремле. Теперь решение должны поддержать и ратифицировать в Федеральном собрании. Обе палаты парламента проведут заседания во вторник. В их положительном ответе сомнений ни у кого нет.
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россия, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, госдума рф, одесса, дмитрий козак, сергей шойгу, дмитрий медведев, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, эммануэль макрон, борис джонсон, леонид пасечник, денис пушилин, валентина матвиенко, дмитрий патрушев, сергей лавров, признание днр и лнр в россии
00:39 22.02.2022 (обновлено: 17:36 22.02.2022)
 

"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Елена Попова. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Больше месяца назад, когда проблему обсуждали в Госдуме, такое развитие событий казалось маловероятным — это навредило бы переговорному процессу в Минском формате. С тех пор в Кремле, очевидно, окончательно убедились: процесс и так почти мертв. Но указ о признании не просто подписали: за обращениями лидеров самопровозглашенных республик последовали консультации с Советом безопасности, затем открытый урок истории от Владимира Путина. Президент хотел высказаться по главным вопросам даже не десятилетий — столетия.

Переговоры или признание

Совет безопасности проходил в необычном формате. Во-первых, место — Екатерининский зал Кремля, где проводят торжественные приемы и церемонии. Во-вторых, открытость — судя по всему, публике позволили послушать почти всех выступающих. Тему не анонсировали, но было понятно, что речь пойдет о Луганской и Донецкой республиках, в тот момент непризнанных.
Обычно Совбез проходит за закрытыми дверями, собравшиеся готовят решения президента "по вопросам защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз". И многие полагали, что Путин не просто выскажется по ситуации на Донбассе — для этого не надо собирать председателей парламента и Совфеда, силовиков, главу Кабмина, министров обороны и иностранных дел.
Перед началом заседания глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал обстановку критической и попросил президента России заключить договор о дружбе, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны. А руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил признать их независимость.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
С этого Путин и начал. Тем более что шесть дней назад Госдума уже проголосовала за проект соответствующего постановления. "Совершенно очевидно, что сегодня Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен", — заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Он выступал одним из первых. И был полностью уверен, что "при обычном развитии событий" Украина никогда не выполнит Минские соглашения.
Именно Козак работает в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации. По его словам, переговорный процесс уже шесть лет на "нулевой отметке": "Договоренности игнорируются, изобретаются какие-то схемы — абсолютно из области юридического кретинизма… Написано "черное", они говорят "белое". Предлагал: может, там молоком что-то написано, давайте утюгом прогреем".
О дипломатических вариантах решения проблемы рассказывал и министр иностранных дел Сергей Лавров. Но выходило, что вариантов нет: "Запад не изменит свою позицию, это всем понятно. Что касается того, чтобы дать Западу два-три дня, чтобы он одумался, — это дело вкуса". Происходящие на востоке Украины события являются не только геноцидом, но и атакой на все русское, а значит, у России "не остается иного пути, как признать ЛНР и ДНР".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента России с постоянными членами Совета безопасности
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента России с постоянными членами Совета безопасности
Выбора действительно не оставили, согласился с ним министр обороны: "Накачка вооружением продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые "Джавелины" — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах НАТО". Признанию республик Сергей Шойгу высказал "однозначное да".

Вспомнили 2008-й

Слово взял и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Четырнадцать лет назад, 26 августа 2008-го, будучи президентом, он подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С такой просьбой к Москве обратились жители республик после грузинской агрессии. Он и сейчас полагал, что республики (теперь уже Луганскую и Донецкую) следует признать.
"Будет трудно, и здесь я уже дам свою оценку персональную: через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать, — отметил Медведев. — Не быстро, не одномоментно, но от этой истории рано или поздно устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности".
© РИА Новости / Дмитрий АстаховСергей Багапш, Дмитрий Медведев и Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия
Сергей Багапш, Дмитрий Медведев и Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Сергей Багапш, Дмитрий Медведев и Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республиками Абхазия и Южная Осетия
Очень эмоционально выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Для Украины — это территория, для России, для нас — граждане, люди. Русские, русскоязычные украинцы, — говорила она. — Самое страшное, что делает Запад, — пытается столкнуть два славянских братских народа. Жители Донецка и Луганска оказались заложниками этого антирусского проекта".
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, поначалу призывавший дать Западу "последний шанс", чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить Минские соглашения, затем произнес: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации".
"Но мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем", — поправил его Путин. Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании их независимости.
Закончилась трансляция на самом важном. "Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — сказал Путин в конце заседания.

Телефонные звонки

Прошло несколько часов и состоялось несколько телефонных переговоров. Сначала с армянским коллегой Николом Пашиняном. Ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, тоже обсуждали. Далее — президент Франции и канцлер Германии. Путин предупредил, что в ближайшее время он подпишет указ о признании. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц "выразили разочарование", но при этом подтвердили готовность продолжить переговоры.
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
Евросоюз тем временем призывал Москву остановиться и грозил новыми санкциями. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию "в создании на Украине величайшей угрозы миру и стабильности в Европе со Второй мировой войны". А киевские власти похвалил "за сдержанность". Саммита, над организацией которого в последние дни трудился Макрон, скорее всего, не будет. Но Москве новые переговоры, очевидно, были уже и не нужны.
В Киеве телефоны тоже не замолкали. События последних часов Владимир Зеленский сначала обсудил с президентом США, а затем и с британским премьером. В Елисейском дворце собрался совет по вопросам обороны Франции. Джо Байден срочно организовал встречу с командой по нацбезопасности: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Страна Ильича

Ближе к десяти вечера, выдержав долгую паузу, Владимир Путин начал обращение к россиянам. Хотя по сути это больше напоминало обращение к Западу и самой Украине, которую Путин назвал детищем Владимира Ильича Ленина — "он ее автор и архитектор".
"Сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — как-то особенно жестко заявил Путин.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку евроинтеграции Украины раскалывают молотками на куски памятник Ленину в центре Киева
Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины раскалывают молотками на куски памятник Ленину в центре Киева - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины раскалывают молотками на куски памятник Ленину в центре Киева
Сегодня эта страна "сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, на Украине "промотали и растащили по карманам", а многие отрасли промышленности или "лежат на боку", или уничтожены. Продолжается курс Украины на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, говорил Путин. Власть утратила национальный характер и ведет дело к полной десуверенизации страны.
При этом, судя по недавним заявлениям Зеленского, Украина собирается создать свое ядерное оружие. "Это не пустая бравада. Россия не может на это не реагировать".
Эмоционально Путин высказался о трагедии в Одессе. Второго мая 2014-го радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации и придании русскому языку государственного статуса. Спасаясь, люди укрылись в Доме профсоюзов. "Они были заживо сожжены. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать: найти и предать суду", — пообещал российский президент.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции "Помним" движения "Антимайдан" у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019
Участники акции Помним движения Антимайдан у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники акции "Помним" движения "Антимайдан" у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019
Завершил он выводом: необходимо принять давно назревшее решение — признать суверенитет Донецкой и Луганской республик. И предупредил: "А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития — на их совести".
Уже через пару минут опубликовали видео подписания документов в Кремле. Теперь решение должны поддержать и ратифицировать в Федеральном собрании. Обе палаты парламента проведут заседания во вторник. В их положительном ответе сомнений ни у кого нет.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФГосдума РФОдессаДмитрий КозакСергей ШойгуДмитрий МедведевВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронБорис ДжонсонЛеонид ПасечникДенис ПушилинВалентина МатвиенкоДмитрий ПатрушевСергей ЛавровПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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