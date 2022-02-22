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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики

"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики - РИА Новости, 22.02.2022

"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики

Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Больше месяца назад, когда проблему обсуждали в Госдуме, такое развитие событий казалось... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:39

2022-02-22T00:39

2022-02-22T17:36

россия

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Елена Попова. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Больше месяца назад, когда проблему обсуждали в Госдуме, такое развитие событий казалось маловероятным — это навредило бы переговорному процессу в Минском формате. С тех пор в Кремле, очевидно, окончательно убедились: процесс и так почти мертв. Но указ о признании не просто подписали: за обращениями лидеров самопровозглашенных республик последовали консультации с Советом безопасности, затем открытый урок истории от Владимира Путина. Президент хотел высказаться по главным вопросам даже не десятилетий — столетия.Переговоры или признаниеСовет безопасности проходил в необычном формате. Во-первых, место — Екатерининский зал Кремля, где проводят торжественные приемы и церемонии. Во-вторых, открытость — судя по всему, публике позволили послушать почти всех выступающих. Тему не анонсировали, но было понятно, что речь пойдет о Луганской и Донецкой республиках, в тот момент непризнанных.Обычно Совбез проходит за закрытыми дверями, собравшиеся готовят решения президента "по вопросам защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз". И многие полагали, что Путин не просто выскажется по ситуации на Донбассе — для этого не надо собирать председателей парламента и Совфеда, силовиков, главу Кабмина, министров обороны и иностранных дел.Перед началом заседания глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал обстановку критической и попросил президента России заключить договор о дружбе, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны. А руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил признать их независимость.С этого Путин и начал. Тем более что шесть дней назад Госдума уже проголосовала за проект соответствующего постановления. "Совершенно очевидно, что сегодня Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен", — заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Он выступал одним из первых. И был полностью уверен, что "при обычном развитии событий" Украина никогда не выполнит Минские соглашения.Именно Козак работает в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации. По его словам, переговорный процесс уже шесть лет на "нулевой отметке": "Договоренности игнорируются, изобретаются какие-то схемы — абсолютно из области юридического кретинизма… Написано "черное", они говорят "белое". Предлагал: может, там молоком что-то написано, давайте утюгом прогреем".О дипломатических вариантах решения проблемы рассказывал и министр иностранных дел Сергей Лавров. Но выходило, что вариантов нет: "Запад не изменит свою позицию, это всем понятно. Что касается того, чтобы дать Западу два-три дня, чтобы он одумался, — это дело вкуса". Происходящие на востоке Украины события являются не только геноцидом, но и атакой на все русское, а значит, у России "не остается иного пути, как признать ЛНР и ДНР".Выбора действительно не оставили, согласился с ним министр обороны: "Накачка вооружением продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые "Джавелины" — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах НАТО". Признанию республик Сергей Шойгу высказал "однозначное да".Вспомнили 2008-йСлово взял и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Четырнадцать лет назад, 26 августа 2008-го, будучи президентом, он подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С такой просьбой к Москве обратились жители республик после грузинской агрессии. Он и сейчас полагал, что республики (теперь уже Луганскую и Донецкую) следует признать. "Будет трудно, и здесь я уже дам свою оценку персональную: через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать, — отметил Медведев. — Не быстро, не одномоментно, но от этой истории рано или поздно устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности".Очень эмоционально выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Для Украины — это территория, для России, для нас — граждане, люди. Русские, русскоязычные украинцы, — говорила она. — Самое страшное, что делает Запад, — пытается столкнуть два славянских братских народа. Жители Донецка и Луганска оказались заложниками этого антирусского проекта".Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, поначалу призывавший дать Западу "последний шанс", чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить Минские соглашения, затем произнес: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации"."Но мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем", — поправил его Путин. Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании их независимости.Закончилась трансляция на самом важном. "Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — сказал Путин в конце заседания.Телефонные звонкиПрошло несколько часов и состоялось несколько телефонных переговоров. Сначала с армянским коллегой Николом Пашиняном. Ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, тоже обсуждали. Далее — президент Франции и канцлер Германии. Путин предупредил, что в ближайшее время он подпишет указ о признании. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц "выразили разочарование", но при этом подтвердили готовность продолжить переговоры.Евросоюз тем временем призывал Москву остановиться и грозил новыми санкциями. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию "в создании на Украине величайшей угрозы миру и стабильности в Европе со Второй мировой войны". А киевские власти похвалил "за сдержанность". Саммита, над организацией которого в последние дни трудился Макрон, скорее всего, не будет. Но Москве новые переговоры, очевидно, были уже и не нужны.В Киеве телефоны тоже не замолкали. События последних часов Владимир Зеленский сначала обсудил с президентом США, а затем и с британским премьером. В Елисейском дворце собрался совет по вопросам обороны Франции. Джо Байден срочно организовал встречу с командой по нацбезопасности: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.Страна ИльичаБлиже к десяти вечера, выдержав долгую паузу, Владимир Путин начал обращение к россиянам. Хотя по сути это больше напоминало обращение к Западу и самой Украине, которую Путин назвал детищем Владимира Ильича Ленина — "он ее автор и архитектор"."Сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — как-то особенно жестко заявил Путин.Сегодня эта страна "сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, на Украине "промотали и растащили по карманам", а многие отрасли промышленности или "лежат на боку", или уничтожены. Продолжается курс Украины на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, говорил Путин. Власть утратила национальный характер и ведет дело к полной десуверенизации страны.При этом, судя по недавним заявлениям Зеленского, Украина собирается создать свое ядерное оружие. "Это не пустая бравада. Россия не может на это не реагировать".Эмоционально Путин высказался о трагедии в Одессе. Второго мая 2014-го радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации и придании русскому языку государственного статуса. Спасаясь, люди укрылись в Доме профсоюзов. "Они были заживо сожжены. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать: найти и предать суду", — пообещал российский президент.Завершил он выводом: необходимо принять давно назревшее решение — признать суверенитет Донецкой и Луганской республик. И предупредил: "А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития — на их совести".Уже через пару минут опубликовали видео подписания документов в Кремле. Теперь решение должны поддержать и ратифицировать в Федеральном собрании. Обе палаты парламента проведут заседания во вторник. В их положительном ответе сомнений ни у кого нет.

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