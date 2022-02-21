https://ria.ru/20220221/teatr-1774033260.html

Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры

Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры - РИА Новости, 21.02.2022

Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры

В ряде российских регионов правительство приняло решение отменить QR-коды при посещении театров и других культурно-общественных мероприятий. О том, в каких... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:44

2022-02-21T15:44

2022-02-21T15:44

культура

новости культуры

театры

россия

василий орлов (губернатор)

рустам минниханов

республика башкортостан

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764072797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ae1d728e8372aabcf3e6a4ab40be354.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В ряде российских регионов правительство приняло решение отменить QR-коды при посещении театров и других культурно-общественных мероприятий. О том, в каких именно областях и республиках коронавирус "отступил" — в материале РИА Новости. Республика ТатарстанС этого понедельника жители свободно смогут посещать театры, а также кафе, рестораны, спортивные мероприятий и другие места. QR-код и сертификат о вакцинации при этом не потребуется. Такое постановление ранее выпустил президент республики Рустам Минниханов. Он отметил, что послабления стали возможны благодаря достигнутому в Татарстане коллективному иммунитету, а также снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости COVID-19. И тем не менее, некоторые меры безопасности в регионе сохраняются. Пока все должны носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, а лица старше 60 лет, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода, должны сохранять самоизоляцию. ПриамурьеВ Амурской области с 21 февраля тоже отменяют систему QR-кодов. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, власти понимают неудобства такого вида мер предосторожности при посещении общественных мест.Республика БурятияТоже внесла послабления, но пока до 1 апреля. QR-коды до этого времени требовать не будут. В республике также увеличили заполняемость кинотеатров и театров. Теперь в залы будут пускать до 75 процентов зрителей. Республика БашкортостанПерестанут проверять QR-коды и в этом регионе. Теперь все желающие смогут спокойно брать билеты в музеи, кинотеатры и театры. Об этом в своем инстаграме сообщил глава республики Радий Хабиров. Ограничения сохраняются на посещения событий "закрытого типа". Если в помещении собирается 500 человек и более, предъявлять QR-код придется, как и раньше. Москва и Санкт-Петербург пока не торопятся снимать ограниченияВ крупнейших регионах России и ряде других наличие QR-кодах остается обязательным. Однако на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что ситуация, связанная с COVID-19, "будет вообще находиться уже в приемлемых рамках". Не спешат пока отменять систему QR-кодов и в Санкт-Петербурге. И тем не менее, в северной столице власти пошли на некоторые послабления для граждан. Например, в городе не Неве ресторанам и кафе разрешили работать до ночи и не закрываться строго в 23:00, как это было раньше.

https://realty.ria.ru/20220217/arkhitektory-1773331593.html

https://ria.ru/20220210/moiseev-1772073143.html

https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html

россия

республика башкортостан

республика татарстан (татарстан)

республика бурятия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, театры, россия, василий орлов (губернатор), рустам минниханов, республика башкортостан, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан), республика бурятия, амурская область