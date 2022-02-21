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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/teatr-1774033260.html
Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры
Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры - РИА Новости, 21.02.2022
Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры
В ряде российских регионов правительство приняло решение отменить QR-коды при посещении театров и других культурно-общественных мероприятий. О том, в каких... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:44
2022-02-21T15:44
культура
новости культуры
театры
россия
василий орлов (губернатор)
рустам минниханов
республика башкортостан
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В ряде российских регионов правительство приняло решение отменить QR-коды при посещении театров и других культурно-общественных мероприятий. О том, в каких именно областях и республиках коронавирус "отступил" — в материале РИА Новости. Республика ТатарстанС этого понедельника жители свободно смогут посещать театры, а также кафе, рестораны, спортивные мероприятий и другие места. QR-код и сертификат о вакцинации при этом не потребуется. Такое постановление ранее выпустил президент республики Рустам Минниханов. Он отметил, что послабления стали возможны благодаря достигнутому в Татарстане коллективному иммунитету, а также снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости COVID-19. И тем не менее, некоторые меры безопасности в регионе сохраняются. Пока все должны носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, а лица старше 60 лет, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода, должны сохранять самоизоляцию. ПриамурьеВ Амурской области с 21 февраля тоже отменяют систему QR-кодов. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, власти понимают неудобства такого вида мер предосторожности при посещении общественных мест.Республика БурятияТоже внесла послабления, но пока до 1 апреля. QR-коды до этого времени требовать не будут. В республике также увеличили заполняемость кинотеатров и театров. Теперь в залы будут пускать до 75 процентов зрителей. Республика БашкортостанПерестанут проверять QR-коды и в этом регионе. Теперь все желающие смогут спокойно брать билеты в музеи, кинотеатры и театры. Об этом в своем инстаграме сообщил глава республики Радий Хабиров. Ограничения сохраняются на посещения событий "закрытого типа". Если в помещении собирается 500 человек и более, предъявлять QR-код придется, как и раньше. Москва и Санкт-Петербург пока не торопятся снимать ограниченияВ крупнейших регионах России и ряде других наличие QR-кодах остается обязательным. Однако на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что ситуация, связанная с COVID-19, "будет вообще находиться уже в приемлемых рамках". Не спешат пока отменять систему QR-кодов и в Санкт-Петербурге. И тем не менее, в северной столице власти пошли на некоторые послабления для граждан. Например, в городе не Неве ресторанам и кафе разрешили работать до ночи и не закрываться строго в 23:00, как это было раньше.
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республика башкортостан
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новости культуры, театры, россия, василий орлов (губернатор), рустам минниханов, республика башкортостан, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан), республика бурятия, амурская область
15:44 21.02.2022
 
Во многих регионах отменяют QR-коды для похода в театры

В нескольких регионах России при посещении культурных мероприятий не потребуется QR-код

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон с QR-кодом
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В ряде российских регионов правительство приняло решение отменить QR-коды при посещении театров и других культурно-общественных мероприятий. О том, в каких именно областях и республиках коронавирус "отступил" — в материале РИА Новости.

Республика Татарстан

С этого понедельника жители свободно смогут посещать театры, а также кафе, рестораны, спортивные мероприятий и другие места. QR-код и сертификат о вакцинации при этом не потребуется.
Такое постановление ранее выпустил президент республики Рустам Минниханов. Он отметил, что послабления стали возможны благодаря достигнутому в Татарстане коллективному иммунитету, а также снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости COVID-19.
И тем не менее, некоторые меры безопасности в регионе сохраняются. Пока все должны носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, а лица старше 60 лет, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода, должны сохранять самоизоляцию.
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Приамурье

В Амурской области с 21 февраля тоже отменяют систему QR-кодов. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, власти понимают неудобства такого вида мер предосторожности при посещении общественных мест.
"Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять", — прокомментировал Орлов.

Республика Бурятия

Тоже внесла послабления, но пока до 1 апреля. QR-коды до этого времени требовать не будут. В республике также увеличили заполняемость кинотеатров и театров. Теперь в залы будут пускать до 75 процентов зрителей.

"Мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации", — говорится на официальном портале республики Бурятия.

Республика Башкортостан

Перестанут проверять QR-коды и в этом регионе. Теперь все желающие смогут спокойно брать билеты в музеи, кинотеатры и театры. Об этом в своем инстаграме сообщил глава республики Радий Хабиров.
"Зачем мы это делаем? Мы достигли необходимого порога коллективного иммунитета в нашей республике", — пояснил он.
Ограничения сохраняются на посещения событий "закрытого типа". Если в помещении собирается 500 человек и более, предъявлять QR-код придется, как и раньше.
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Москва и Санкт-Петербург пока не торопятся снимать ограничения

В крупнейших регионах России и ряде других наличие QR-кодах остается обязательным. Однако на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что ситуация, связанная с COVID-19, "будет вообще находиться уже в приемлемых рамках".
Не спешат пока отменять систему QR-кодов и в Санкт-Петербурге. И тем не менее, в северной столице власти пошли на некоторые послабления для граждан. Например, в городе не Неве ресторанам и кафе разрешили работать до ночи и не закрываться строго в 23:00, как это было раньше.
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Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыТеатрыРоссияВасилий Орлов (губернатор)Рустам МиннихановРеспублика БашкортостанКоронавирус в РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)Республика БурятияАмурская область
 
 
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