https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773731605.html

В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах

В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 19.02.2022

В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах

Татарстан с понедельника отменяет QR-коды на транспорте, в торговых центрах и общепите и разрешает работу магазинов ночью, сообщил президент республики Рустам... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:05

2022-02-19T10:05

2022-02-19T10:19

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КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Татарстан с понедельника отменяет QR-коды на транспорте, в торговых центрах и общепите и разрешает работу магазинов ночью, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По информации главы республики, послабления стали возможны благодаря достигнутому республикой коллективному иммунитету и снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Минниханов подчеркнул, что полностью сохраняются требования носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, сохраняется самоизоляция для граждан 60+, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода."Оставляем запрет на применение кальянов, деятельность ночных клубов, услуги общественного питания в ночное время", - добавил он.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Позднее была запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не касался лишь работы аптек и автозаправочных станций. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.

https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан)