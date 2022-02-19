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В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах
В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 19.02.2022
В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах
Татарстан с понедельника отменяет QR-коды на транспорте, в торговых центрах и общепите и разрешает работу магазинов ночью, сообщил президент республики Рустам... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:05
2022-02-19T10:05
2022-02-19T10:19
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КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Татарстан с понедельника отменяет QR-коды на транспорте, в торговых центрах и общепите и разрешает работу магазинов ночью, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По информации главы республики, послабления стали возможны благодаря достигнутому республикой коллективному иммунитету и снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Минниханов подчеркнул, что полностью сохраняются требования носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, сохраняется самоизоляция для граждан 60+, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода."Оставляем запрет на применение кальянов, деятельность ночных клубов, услуги общественного питания в ночное время", - добавил он.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Позднее была запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не касался лишь работы аптек и автозаправочных станций. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан)
10:05 19.02.2022 (обновлено: 10:19 19.02.2022)
В Татарстане отменили QR-коды в общественных местах
В Татарстане с 21 февраля отменяют QR-коды на транспорте, в ТЦ и общепите
КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Татарстан с понедельника отменяет QR-коды на транспорте, в торговых центрах и общепите и разрешает работу магазинов ночью, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"С 21 февраля мы снимаем ограничения по доступу на объекты розничной торговли, общепита и транспорта всех категорий граждан, несовершеннолетних, а также ограничения на ночную торговлю, оказание услуг бань и саун в ночное время, проведение ярмарок", - сказал Минниханов на совещании в правительстве республики. По его словам, снимаются и ограничения по загрузке гостиниц.
По информации главы республики, послабления стали возможны благодаря достигнутому республикой коллективному иммунитету и снижающемуся в последнее время уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Минниханов
подчеркнул, что полностью сохраняются требования носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, сохраняется самоизоляция для граждан 60+, которые не вакцинированы или не болели в последние полгода.
"Оставляем запрет на применение кальянов, деятельность ночных клубов, услуги общественного питания в ночное время", - добавил он.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Позднее была запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не касался лишь работы аптек и автозаправочных станций. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.