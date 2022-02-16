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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773179626.html
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:32
2022-02-16T17:32
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых рамках."Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, москва, россия, сергей собянин, общество, здоровье - общество
17:32 16.02.2022
 
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в столице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых рамках.
"Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Застолье - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
17:16
Врач назвал продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыМоскваРоссияСергей СобянинОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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