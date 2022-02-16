https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773179626.html

Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве

Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 16.02.2022

Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:32

2022-02-16T17:32

2022-02-16T17:32

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых рамках."Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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