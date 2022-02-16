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Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:32
2022-02-16T17:32
2022-02-16T17:32
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация по новой коронавирусной инфекции в столице будет находиться в приемлемых рамках."Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Собянин выразил надежду на улучшение ситуации по COVID-19 в столице