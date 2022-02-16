Межгосударственные отношения России и Бразилии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса
Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были впервые установлены 3 октября 1828 года. Впоследствии они несколько раз прерывались: в 1917 году после Октябрьской революции (восстановлены в 1945 году) и в 1947 году из-за установления в Бразилии военной диктатуры (восстановлены в 1961 году). Позже бразильцы одни из первых признали Российскую Федерацию в качестве государства-преемника СССР (26 декабря 1991 года).
В июне 2000 года подписан базовый Договор о партнерских отношениях между Россией и Бразилией. В ноябре 2004 года состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Бразилию – первый в истории двусторонних отношений визит в эту страну главы российского государства.
В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются устойчивой позитивной динамикой. Состоялись официальные визиты президента России в Бразилию (ноябрь 2004 года, ноябрь 2008 года, июль 2014 года) и президента Бразилии в Россию (январь 2002 года, октябрь 2005 года, май 2010 года, декабрь 2012 года, июнь 2017 года).
Кроме того, президенты России и Бразилии неоднократно встречались "на полях" различных саммитов и конференций.
28 июня 2019 года президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару пообщались "на полях" саммита "Большой двадцатки" в ходе встречи лидеров стран БРИКС. Это была первая встреча лидеров двух стран.
13-14 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бразилию, где принял участие в работе XI саммита БРИКС. Глава российского государства выступил на церемонии закрытия Делового форума БРИКС и присутствовал на встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. В ходе визита Владимир Путин также встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа иереем Франциском.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в президентском дворце "Планалто"
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в президентском дворце "Планалто"
4 июня 2021 президент Бразилии Жаир Болсонаро по видеосвязи принял участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума.
В ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года лидеры России и Бразилии приняли участие в работе саммита БРИКС в формате видеоконференции.
Осуществляются контакты внешнеполитических ведомств. В июле 2019 года Бразилию посетил министр иностранных дел России. Сергей Лавров принял участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "На полях" совещания состоялась также встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо.
30 ноября 2021 года Москву с официальным визитом посетил министр иностранных дел Бразилии Карлос Алберто Франко Франса. Состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
© РИА Новости / Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса подписывают документы по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса подписывают документы по итогам встречи в Москве
Осуществляется межпарламентское взаимодействие.
В январе 2019 года Бразилию с визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонару. Состоялась беседа Вячеслава Володина с бразильским лидером. Володин также встретился со спикером нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майя.
В мае 2019 года состоялся визит в Бразилию первого заместителя председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергея Кисляка.
В законодательных органах двух государств действуют группы дружбы Россия – Бразилия и Бразилия – Россия.
Осуществляется межведомственное взаимодействие. В октябре-ноябре 2021 года Россию с визитами посетили бразильские министры горнорудной промышленности и энергетики (октябрь), а также сельского хозяйства, животноводства и снабжения (ноябрь).
Действует механизм консультаций по вопросам безопасности. В октябре 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Бразилию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Состоялась двусторонняя встреча Сергея Патрушева с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено. Патрушев также был принят президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Бразилия с 2010 года прочно сохраняет позицию партнера номер один России в Латинской Америке с долей в 33% от товарооборота России с этим регионом.
По данным ФТС РФ, в 2021 году объем взаимной торговли России и Бразилии составил 7,5 миллиарда долларов (в 2020 году – 4,0 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 5,3 миллиарда долларов и импорта – 2,2 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют продукция химической промышленности и минеральные продукты. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности и др.
Осуществляется сотрудничество в сфере АПК. Бразилия отправляет на российский рынок мороженную говядину, пищевые субпродукты, соевые бобы, арахис, кофе в зернах, яблоки, манго, табачное сырье и другие сельхозтовары. На экспорт в Россию аттестовано 311 бразильских предприятий-производителей животноводческой продукции, из которых 108 имеют право поставок без ограничений.
По данным главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, на 15 ноября 2021 года импорт основной продукции АПК из Бразилии оценивается в 1,33 миллиарда долларов, что выше показателя аналогичного периода 2020 года на 8,4% (1,23 миллиарда долларов).
В свою очередь Бразилией одобрен импорт 14 российских производителей рыбной продукции и одной компании-изготовителя мяса КРС, прорабатывается вопрос о начале поставок мяса птицы и куриных субпродуктов.
Россия и Бразилия эффективно взаимодействуют в сфере химической промышленности. Российские компании "Уралкалий", "ЕвроХим", "ФосАгро" ежегодно поставляют на бразильский рынок более пяти миллионов тонн удобрений.
Имеются хорошие перспективы для развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта, космических исследований и мирного атома. В настоящее время холдинг "РЖД" рассматривает возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных железнодорожных проектах на территории Бразилии. Среди приоритетных сфер сотрудничества – нефтегазовая сфера, зеленая, в том числе водородная, а также атомная энергетика.
В области мирного использования атомной энергии активная работа ведется по линии госкорпорации "Росатом". В Рио-де-Жанейро расположен региональный офис компании. Росатом поставляет уран для производства топлива для бразильских АЭС, реализует в Бразилии проекты в области ядерной медицины. Прорабатывается возможность внедрения инновационных ядерных технологий в бразильском сельском хозяйстве. Госкорпорация изучает перспективы участия в строительстве АЭС "Ангра-3" в штате Рио-де-Жанейро.
Осуществляется военно-техническое сотрудничество. В марте 2019 года холдинг "Вертолеты России" открыл в бразильском городе Белу-Оризонти сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-35М.
В предыдущие годы Россия поставила в Бразилию 12 российских ударных вертолетов Ми-35.
Развиваются культурные связи между странами. Укреплению традиций культурного сотрудничества способствует растущее число артистических коллективов, выезжающих на гастроли в Латинскую Америку, организация там художественных выставок, недель российского кино, дней российской культуры.
Знаковый совместный проект в этой области – первая и единственная зарубежная Школа Большого театра, действующая с 2000 года в городе Жоинвиле.
В Москве в 2013 году открылся Бразильский культурный центр, где также регулярно проводятся лекции, концерты, семинары и другие мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников