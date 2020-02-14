Сергей Акопов: Россия прорабатывает идею поставок газа в Бразилию

Посол России в Бразилии Сергей Акопов рассказал РИА Новости в интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника, о перспективах взаимодействия двух стран в сфере энергетики, о том, могут ли российские специалисты построить атомную электростанцию на бразильской территории, что мешает масштабным поставкам в РФ бразильских фруктов, каковы перспективы у военного сотрудничества и кого в Москве ждут на празднование 75-летия Победы.

— Обращалась ли Бразилия к России с просьбой оказать содействие в вывозе бразильских граждан из Китая в связи с эпидемией коронавируса и на фоне заявлений руководства страны о финансовых проблемах, связанных с этим вопросом?

— По состоянию на сегодняшний день бразильские власти в посольство с просьбами о поддержке не обращались. Как нам известно, на данном этапе руководство страны приняло решение организовать вывоз бразильских граждан из Китая с помощью собственных военно-воздушных сил. Надеемся, что в скором времени ситуация с распространением коронавируса стабилизируется и других чрезвычайных шагов не потребуется. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии пока нет.

— Ответила ли Бразилия на приглашение посетить Парад Победы 9 мая 2020 года? Кто из руководства страны будет представлять Бразилию?

— Президенту Бразилии Жаиру Болсонаро передано приглашение посетить празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и многим другим главам государств, в том числе всем лидерам стран БРИКС. Однозначного официального ответа от бразильских партнеров мы еще не получили. Ожидаем их реакции в ближайшее время и надеемся, что господин Болсонаро или его представитель будут в Москве в столь особенный для всех нас день. К слову, бразильскому народу этот праздник очень близок: Бразилия – единственная страна Латинской Америки, принявшая непосредственное участие в военных действиях Второй мировой войны. Бразильский экспедиционный корпус в составе войск союзников успешно действовал в боях за освобождение Италии и внес свой вклад в нашу общую Победу.

С удовлетворением отмечаем, что в Бразилии не забывают о великом подвиге, который совершили наши отцы, деды и прадеды: при поддержке бразильского министерства обороны в стране действует национальная ассоциация ветеранов Экспедиционного корпуса. Ее представители не раз принимали участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве. Уже не первый год по инициативе общественных организаций в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу проводятся ставшие доброй традицией памятные акции "Бессмертный полк", их организация запланирована и в этом году.

Благодарны за то, что на международной арене Бразилия выступает со схожих с нами позиций неприятия любых форм расизма и ксенофобии, равно как и попыток обеления преступлений нацистского режима и отрицания Холокоста. Близость наших подходов прослеживается в таких шагах, как ежегодная поддержка Бразилией, в том числе в качестве соавтора, российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генассамблее ООН.

— Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и Бразилии в энергетике, в частности, по поставкам газа в латиноамериканскую республику? Идут ли переговоры о возможном начале такой работы между двумя странами?

— Энергетика остается одним из приоритетных направлений сотрудничества между нашими странами. Это, в частности, подтверждается тем, что на протяжении последних лет в Бразилии работают офисы трех российских энергетических компаний – "Роснефти", "Газпрома" и "Росатома", причем бразильское отделение Росатома выполняет функции регионального представительства госкорпорации во всей Латинской Америке. Роснефть развивает крупный проект по добыче газа в Амазонии, Газпром изучает возможности для расширения своего присутствия в стране. Что же касается возможных поставок российского газа в Бразилию, такие предложения действительно прорабатываются, но на сегодняшний день действенная экономическая модель сотрудничества на этом направлении пока не сформировалась. Тем не менее убежден, что диверсификация бразильского газового рынка за счет российских поставок положительно сказалась бы на отрасли.

В этой связи важно отметить, что энергетический сектор Бразилии, в отличие, например, от ряда стран Европы, основывается не столько на использовании природного газа и нефтепродуктов, сколько на гидроэнергетических мощностях. Кстати, у наших стран есть обширный опыт сотрудничества в области строительства ГЭС на территории Бразилии. Российская компания "Силовые машины" в последние годы осуществила поставки оборудования для ряда бразильских гидроэлектростанций, планирует наращивать портфель заказов и впредь.

— Как идет сотрудничество России и Бразилии в сфере мирного атома, стоит ли ждать в ближайшее время контрактов, например, по строительству АЭС в Бразилии?

— В области мирного использования атомной энергии активная работа ведется по линии госкорпорации "Росатом". Как я уже упоминал, именно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, расположен региональный офис компании, что само по себе, на мой взгляд, подтверждает статус Бразилии как основного латиноамериканского партнера России в этой сфере. Росатом поставляет уран для производства топлива для бразильских АЭС, реализует в Бразилии проекты в области ядерной медицины. Прорабатывается возможность внедрения инновационных ядерных технологий в бразильском сельском хозяйстве, в настоящее время ведется поиск потенциальных партнеров. В портфолио Росатома есть широкий спектр услуг для нефтедобывающих компаний, в частности, по созданию безопасных и эффективных систем обращения и переработки отходов, а также утилизации оборудования. Кроме того, являясь мировым лидером по строительству АЭС, Росатом заинтересован в сотрудничестве по развитию атомной программы Бразилии за счет сооружения станций как большой, так и малой и средней мощности. Госкорпорация изучает перспективы участия в строительстве АЭС "Ангра-3" в штате Рио-де-Жанейро, в настоящее время в активной фазе находятся переговоры с бразильской стороной. Убежден, что в случае участия Росатома в достройке АЭС этот проект будет успешно реализован, тем более что у нас есть опыт строительства аналогичных объектов в других странах.

— В связи с тем, что некоторые российские ритейлеры временно ограничивают поставки фруктов и овощей из Китая, смогут ли, на ваш взгляд, бразильские производители в короткие сроки существенно нарастить экспорт в Россию? Выражают ли бразильские компании интерес к этому?

— Да, конечно. Бразилия могла бы поставлять в Россию широкий ассортимент тропических фруктов. Одним из ключевых препятствий на пути увеличения товарооборота между нашими странами, в частности, торговли фруктами, является сложная и длительная логистика. Здесь мы говорим не только о длине морского пути из Бразилии в Россию – в конце концов, есть и более удаленные от наших берегов государства, но и о продолжительности доставки грузов из труднодоступных районов Бразилии. Если для ключевых статей двусторонней торговли длительность перевозки не так уж критична (в российском экспорте в Бразилию преобладают удобрения, а в бразильском в Россию – соя, кофе, арахис, сахар, табак и другие), то торговля фруктами требует быстрой и отлаженной системы транспортировки. На мой взгляд, именно по этой причине бразильские фрукты пока недостаточно представлены на российском рынке, несмотря на свои превосходные гастрономические качества, а объем их ввоза остается незначительным в структуре российского импорта.

Ограничения на поставки фруктов из Китая, которые вы упомянули, вряд ли окажут заметное влияние на ввоз бразильских фруктов в Россию, поскольку логистические проблемы играют в данном случае первостепенную роль. Вместе с тем в настоящее время правительство Бразилии реализует программу по передаче в частные руки ряда государственных объектов инфраструктуры, в том числе нескольких морских портов и железных дорог. В случае если это предложение заинтересует российских инвесторов, возможно, им удастся выстроить собственную логистическую сеть, которая обеспечит бесперебойные поставки бразильских фруктов на российский рынок. Однако для этого потребуются значительные капиталовложения.

— На фоне проблем, связанных с качеством поставляемых в Россию из Эквадора бананов, и рисков ограничить ввоз из Эквадора в РФ растительной продукции, проявляют ли бразильские производители интерес к тому, чтобы заменить эквадорские бананы на российском рынке? Достаточно ли у них для этого мощностей?

— Мы внимательно следим за изменениями внешнеторговой конъюнктуры, в том числе в сфере регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией. Уверен, что в случае приостановки поставок из Эквадора, на который традиционно приходилась львиная доля российского импорта бананов, бразильские поставщики будут заинтересованы в укреплении своих позиций на российском рынке. Сомневаюсь, что препятствием для этого станет нехватка мощностей: Бразилия является одним из крупнейших производителей и поставщиков бананов в мире, успешно продает их в соседние Уругвай и Аргентину, а также в США и Великобританию. Тем не менее уже упомянутые логистические трудности будут создавать преграды для налаживания взаимодействия на этом направлении.

— По-прежнему ли на паузе переговоры РФ и Бразилии по закупкам российских систем "Панцирь-С1" из-за, как это объяснялось ранее, проблем с финансированием? Видите ли вы интерес бразильской стороны продолжать ВТС с Россией или Бразилия намерена переориентироваться в этом вопросе на США, поддаваясь давлению Вашингтона?

— С приходом к власти нового правительства в Бразилии некоторые концепции развития национальных вооруженных сил были пересмотрены. Действительно, в том числе на фоне финансовых проблем и стремления нового руководства к сокращению бюджетных расходов закупка систем "Панцирь-С1" перестала рассматриваться бразильским руководством в качестве приоритетного проекта двустороннего военно-технического сотрудничества. Тем не менее продолжаем считать Бразилию перспективным рынком для реализации наших вооружений и военной техники. Например, успешно взаимодействуем с бразильскими партнерами в части поставки и послепродажного обслуживания боевых вертолетов Ми-35М. Бразильская сторона проявляет интерес к закупке и других видов вооружений российского производства.

Отвечая на вторую часть вашего вопроса, хотел бы сказать, что в профессиональных кругах и среди бразильских военных преобладает прагматичный подход к выстраиванию военно-технического сотрудничества с другими странами. Им известны высокие тактико-технические характеристики российских вооружений и военной техники, и мы считаем, что у взаимодействия между нашими странами на этом направлении неплохие перспективы.

— Планирует ли Россия в ближайшей перспективе открывать посольство в Суринаме? Когда это может состояться?

— Напомню, что дипломатические отношения между СССР и Республикой Суринам был установлены 45 лет назад, в день провозглашения независимости этой страны – 25 ноября 1975 года, и в апреле 1982 года в Парамарибо было открыто советское посольство. В 1995 году посольство России было закрыто по финансовым соображениям, и с тех пор функции посла России в Суринаме по совместительству выполняет посол России в Бразилии.

В последнее время сотрудничество с Суринамом динамично развивается на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Налаживание многопрофильного сотрудничества с Парамарибо является составной частью нашего общего курса на наращивание связей с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна. В Суринаме активно действует почетный консул России.

В этой связи вполне возможно, что в недалеком будущем действительно встанет вопрос об открытии или, вернее, восстановлении дипломатического представительства России в Парамарибо. Однако на сегодняшний день, во многом благодаря новым технологиям быстрой передачи информации, мы справляемся с поставленными задачами из Бразилиа.

— Как вы считаете, что является наиболее привлекательным для бразильцев в имидже России?

— Россия – страна с богатым культурно-историческим наследием, и в Бразилии это знают и ценят. В нашей работе мы отмечаем, что темы классической русской культуры – литература, живопись, музыка, балет – вызывают неподдельный интерес бразильской аудитории. На мой взгляд, именно культура является нашим главным козырем в борьбе за умы и сердца во всем мире, в том числе в Бразилии.

Знаковый для нас проект в этой сфере это школа Большого театра в бразильском городе Жоинвиль, штат Санта-Катарина. Не могу не упомянуть об этом еще и потому, что в 2020 году школе исполняется 20 лет: по случаю юбилея в Жоинвиле запланированы праздничные мероприятия.