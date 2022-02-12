https://ria.ru/20220212/son-1772396825.html

Названа самая опасная поза для сна

Названа самая опасная поза для сна - РИА Новости, 12.02.2022

Названа самая опасная поза для сна

Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила невролог-сомнолог Елена... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T04:15

2022-02-12T04:15

2022-02-12T08:14

общество

россия

елена царева

здоровье

сон

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила невролог-сомнолог Елена Царева. В интервью радио Sputnik она рассказала, какого положения тела лучше избегать.Люди часто привыкают спать в одной и той же позе, но иногда это вредит здоровью. Например, положение на боку — самое полезное с медицинской точки зрения, но давление на левую часть тела может неблагоприятно отразиться на состоянии человека с заболеванием сердца, таким людям лучше лежать на правом боку, считает Царева.Спать на спине нельзя тем, у кого бывают остановки дыхания во сне, продолжила Царева."Если есть западение языка, которое вызывает остановки дыхания во сне, что может проявляться храпом, положение на спине также является нежелательным", — сказала она.Вреднее всего спать на животе, уверена врач. В частности, если человек долго находится в такой позе, страдает его позвоночник.Но самое опасное то, что привычка спать на животе может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, добавила она."Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, болезни Альцгеймера", — объяснила Царева.

https://ria.ru/20220212/son-1772398015.html

https://ria.ru/20220201/noski-1770399798.html

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общество, россия, елена царева, здоровье, сон