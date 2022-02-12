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Названа самая опасная поза для сна
Названа самая опасная поза для сна - РИА Новости, 12.02.2022
Названа самая опасная поза для сна
Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила невролог-сомнолог Елена... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T04:15
2022-02-12T08:14
общество
россия
елена царева
здоровье
сон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила невролог-сомнолог Елена Царева. В интервью радио Sputnik она рассказала, какого положения тела лучше избегать.Люди часто привыкают спать в одной и той же позе, но иногда это вредит здоровью. Например, положение на боку — самое полезное с медицинской точки зрения, но давление на левую часть тела может неблагоприятно отразиться на состоянии человека с заболеванием сердца, таким людям лучше лежать на правом боку, считает Царева.Спать на спине нельзя тем, у кого бывают остановки дыхания во сне, продолжила Царева."Если есть западение языка, которое вызывает остановки дыхания во сне, что может проявляться храпом, положение на спине также является нежелательным", — сказала она.Вреднее всего спать на животе, уверена врач. В частности, если человек долго находится в такой позе, страдает его позвоночник.Но самое опасное то, что привычка спать на животе может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, добавила она."Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, болезни Альцгеймера", — объяснила Царева.
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общество, россия, елена царева, здоровье, сон
04:15 12.02.2022 (обновлено: 08:14 12.02.2022)
 
Названа самая опасная поза для сна

Невролог-сомнолог Елена Царева: сон на животе вреднее всего для здоровья человека

© Pixabay / Claudio_ScottСон
Сон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Pixabay / Claudio_Scott
Сон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила невролог-сомнолог Елена Царева. В интервью радио Sputnik она рассказала, какого положения тела лучше избегать.
Люди часто привыкают спать в одной и той же позе, но иногда это вредит здоровью. Например, положение на боку — самое полезное с медицинской точки зрения, но давление на левую часть тела может неблагоприятно отразиться на состоянии человека с заболеванием сердца, таким людям лучше лежать на правом боку, считает Царева.

"Положение на боку более физиологичное, более предпочтительное во время сна. В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблема с работой сердца, например сердечно-легочная недостаточность", — уточнила невролог-сомнолог.

Спать на спине нельзя тем, у кого бывают остановки дыхания во сне, продолжила Царева.
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"Если есть западение языка, которое вызывает остановки дыхания во сне, что может проявляться храпом, положение на спине также является нежелательным", — сказала она.
Вреднее всего спать на животе, уверена врач. В частности, если человек долго находится в такой позе, страдает его позвоночник.

"При этом позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра", — отметила Царева.

Но самое опасное то, что привычка спать на животе может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, добавила она.
"Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, болезни Альцгеймера", — объяснила Царева.
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