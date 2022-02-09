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В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ - РИА Новости, 09.02.2022
В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ
Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:43
2022-02-09T00:43
2022-02-09T09:49
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Также Рособрнадзор рассматривает вопрос усиления роли портфолио школьника."Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы. Это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи – развитие волонтерства и творческих способностей наших детей, развитие детско-юношеского спорта. Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно - мотивацией к участию в них школьников", - сообщила пресс-служба.ЕГЭ справилось с поставленными задачамиПо словам председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), экс-министра образования, вице-президента РАО Владимира Филиппова, перед экзаменом стояли две основные задачи. Первая – обеспечить доступность поступления в вузы для школьников, независимо от региона проживания и достатка их семей.Филиппов отметил, что другой важной задачей стала объективная оценка итоговой аттестации в школе."Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие. Вы ведь, закончив автошколу, сдаете на права не своему инструктору, а инспектору ГИБДД. Раньше "четверка" по физике в разных школах и даже у разных учителей в одной школе – порой, это были две разные "четверки". С помощью ЕГЭ впервые создан объективный механизм оценки школьных знаний у нас в стране", - отметил он.Девятого февраля 2007 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена" (принят Госдумой РФ 26 января 2007 года, одобрен Советом Федерации 2 февраля 2007 года).
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
00:43 09.02.2022 (обновлено: 09:49 09.02.2022)
В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально, решения будут вдумчивыми
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно, сообщила
пресс-служба Рособрнадзора.
"Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур. Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Также Рособрнадзор
рассматривает вопрос усиления роли портфолио школьника.
"Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы. Это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи – развитие волонтерства и творческих способностей наших детей, развитие детско-юношеского спорта. Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно - мотивацией к участию в них школьников", - сообщила пресс-служба.
ЕГЭ справилось с поставленными задачами
По словам председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), экс-министра образования, вице-президента РАО Владимира Филиппова
, перед экзаменом стояли две основные задачи. Первая – обеспечить доступность поступления в вузы для школьников, независимо от региона проживания и достатка их семей.
"Сейчас выпускникам не нужно никуда ехать, они получают результаты ЕГЭ и направляют документы в пять вузов, среди которых могут быть и несколько столичных, и несколько региональных. Вы, может быть, удивитесь, но серьезная проблема в столичных учебных заведениях сейчас – это не столько зарплаты и стипендии, сколько нехватка общежитий для студентов из регионов. И во многом именно благодаря ЕГЭ региональные вузы сегодня получают больше бюджетных мест, имеют возможность дополнительного финансирования, чтобы удержать талантливых ребят в регионах", - сказал он.
Филиппов отметил, что другой важной задачей стала объективная оценка итоговой аттестации в школе.
"Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие. Вы ведь, закончив автошколу, сдаете на права не своему инструктору, а инспектору ГИБДД. Раньше "четверка" по физике в разных школах и даже у разных учителей в одной школе – порой, это были две разные "четверки". С помощью ЕГЭ впервые создан объективный механизм оценки школьных знаний у нас в стране", - отметил он.
Девятого февраля 2007 года президент Владимир Путин
подписал федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена" (принят Госдумой РФ
26 января 2007 года, одобрен Советом Федерации
2 февраля 2007 года).