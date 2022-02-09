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В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ - РИА Новости, 09.02.2022

В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ

Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T00:43

2022-02-09T00:43

2022-02-09T09:49

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Также Рособрнадзор рассматривает вопрос усиления роли портфолио школьника."Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы. Это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи – развитие волонтерства и творческих способностей наших детей, развитие детско-юношеского спорта. Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно - мотивацией к участию в них школьников", - сообщила пресс-служба.ЕГЭ справилось с поставленными задачамиПо словам председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), экс-министра образования, вице-президента РАО Владимира Филиппова, перед экзаменом стояли две основные задачи. Первая – обеспечить доступность поступления в вузы для школьников, независимо от региона проживания и достатка их семей.Филиппов отметил, что другой важной задачей стала объективная оценка итоговой аттестации в школе."Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие. Вы ведь, закончив автошколу, сдаете на права не своему инструктору, а инспектору ГИБДД. Раньше "четверка" по физике в разных школах и даже у разных учителей в одной школе – порой, это были две разные "четверки". С помощью ЕГЭ впервые создан объективный механизм оценки школьных знаний у нас в стране", - отметил он.Девятого февраля 2007 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена" (принят Госдумой РФ 26 января 2007 года, одобрен Советом Федерации 2 февраля 2007 года).

https://ria.ru/20220117/raspisanie-1768208105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/ege-1767285408.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование