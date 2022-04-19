16:02 19.04.2022 (обновлено: 09:02 20.04.2022)
Что изменится в ЕГЭ в 2022 году: новые темы, задания, система оценки
Изменения в ЕГЭ 2022
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Формат ЕГЭ знаком каждому школьнику. Последние нововведения банка заданий ФИПИ известны педагогам и ученикам заранее, поэтому есть время для их отработки на практике. Какие изменения внесли в ЕГЭ 2022 году и почему, что ждет выпускников, минимальные баллы и даты экзаменов, свежие данные — в материале РИА Новости.
Изменения в ЕГЭ 2022
Изменения в ЕГЭ 2022 затронули формат заданий и время их выполнения. Теперь школьники должны не только знать материал, но и уметь быстро ориентироваться при оформлении ответов. "Вопросы стали объемнее, поэтому нельзя долго думать. Четкие и решительные действия свидетельствуют о высоком уровне подготовки и конкурентоспособности, чего и ожидают от выпускников", — комментирует Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы “Коалиция”.
Общие изменения в ЕГЭ:
- —исключены простые тестовые вопросы, которые занимали у школьников не более 30 секунд;
- —в заданиях не указывается количество правильных ответов, поэтому больше не получится применять метод исключения при решении. Из-за этого количество потерянных баллов возрастает: иногда ученики выбирают лишний пункт или его наоборот не хватает;
- —ряд вопросов из теста перенесен во вторую часть, где требуется более развернутый ответ;
- —сокращено время, отведенное на сдачу ЕГЭ, например, обществознание и историю сократили на 55 минут;
- —некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать множество подпунктов, на каждый из которых нужно дать грамотный ответ.
Сдача ЕГЭ по физике
Изменения по предметам
По словам Дениса Титова, ежегодно задания ЕГЭ претерпевают изменения. Поправки вносятся для совершенствования системы проверки знаний учеников: вопросы становятся более практикоориентированными, ликвидируется возможность "угадайки" в тестовой части. Теперь простого заучивания недостаточно – нужно хорошо разбираться во всех темах и уметь обосновывать свою точку зрения.
Русский язык
- 1Ранее №1-3 были направлены на работу с небольшим текстом, теперь эти задания включают стилистический анализ отрывка.
- 2Максимум первичных баллов - 58.
- 3Расширена вариативность 16 задания (ответов может быть два и более).
- 4В задании 19 на проверку знаков препинания в сложноподчиненном предложении помимо определительных придаточных появятся и другие их типы(изъяснительные, обстоятельственные, присоединительные) придаточных может быть несколько.
- 5Изменены критерии оценки сочинения в задании 27. Согласно критерию К8 (соблюдение пунктуационных норм), два балла можно получить за одну-две ошибки, вместо одной-трех, как это было в прошлом году.
"Первое задание направлено на проверку умений выполнять, как указано в спецификации, анализ стилистический, лингвистический (элементы лексики, грамматики, синтаксиса), анализ изобразительно-выразительных средств. Текст в задании демоверсии значительно больше по объему, чем в предыдущем году, публицистический по стилю. На экзамене могут попастьсятексты разных стилей и жанров", — поясняет Елена Маханова, методист домашней школы "ИнтернетУрок" по русскому языку, автор учебных пособий.
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Математика
Добавленные в оба уровня задания направлены на проверку умения использовать предметные знания при решении познавательных и практических задач.
Базовый уровень
- 1Исключен №2, предполагавший арифметические вычисления (требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации).
- 2Появилось новое задание 5 на действия с геометрическими фигурами.
- 3Новый№20 направлен на исследование простейших математических моделей.
- 4Количество заданий увеличилось на одно, всего их стало 21.
- 5Максимальный балл – 21. Во вторичную систему баллов базовая математика не переводится.
Математика профильного уровня
- 1Всего 18 заданий, высшая планка первичных баллов – 31.
- 2Разработчики ЕГЭ убрали №1-3 из-за легкости решения.
- 3Задание №9 предполагает работу с функциями.
- 4№10 направлен на проверку умения моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, а также вычислять в простейших случаях вероятности событий.
По словам Павла Бучко, академического директора по математике онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, первые три задания исключили, потому что их решали 95% школьников, добавление двух новых в первую часть с коротким ответом (работа c графиками элементарных функций и задачи по теории вероятностей) позволит лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки.
ЕГЭ по информатике
"Есть изменения в системе оценивания. Задания повышенного уровня 13 на действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами теперь оценивается максимум в три балла. Задание 15 на использование приобретенных знаний в практической деятельности и повседневной жизни может принести два балла", — говорит Михаил Жадан, старший преподаватель домашней школы "ИнтернетУрок" по математике, учитель первой категории.
Эксперт рекомендует выпускникам скорректировать план подготовки к экзамену. В него нужно включить новую задачу №9. "Теперь КИМ (контрольно-измерительные материалы) содержат две задачи по теории вероятностей, поэтому стоит уделить ей больше внимания, так как можно получить сразу два первичных балла, глубже изучив один раздел математики. Также стоит повторить стереометрию, ведь за это задание можно получить три первичных балла вместо двух", — советует специалист.
История
- 1Ранее экзамен длился 3 часа 55 минут, в 2022 году – ровно 3 часа.
- 2Вопросы по культуре перенесли во вторую часть.
- 3Отменили историческое сочинение.
- 4Добавили больше развернутых заданий по Великой Отечественной войне.
- 5Внедрили аргументацию по всемирной истории и знание дат по ней.
- 6Первичный балл – 56.
- 7№17 направлен на установление причинно-следственных связей.
"Задание №25 (историческое сочинение) заменено неясным по своим требованиям новым вариантом - оно размещено под номером 19. Задание требует соотнесения между фактами и процессами отечественной и зарубежной истории, причем критерий для сравнения остается размытым, поэтому содержание возможного ответа на вопрос не очевидно ни для преподавателей, ни для учащихся", — комментирует Владислав Бигдай, учитель истории школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга. Эксперт отмечает, что в задание 4 - "Таблица соответствия между событиями - датировками - историческими личностями" внесли изменения, требующие расширения объема знаний по зарубежной истории. "Однако сейчас, вероятно, в связи с актуальными политическими событиями, произошел возврат от востребованности знаний по зарубежной истории к познаниям по отечественной. Это изменение требований также создает значительные сложности для сдающих ЕГЭ абитуриентов", —говорит учитель.
По мнению эксперта, в пунктах, посвященных русской культуре, наблюдается дисбаланс в пользу памятников, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге. Причина - отсутствие твердого и подхода к списку обязательных для ознакомления памятников русской культуры на территории всей страны. Поскольку в речь идет о визуальном узнавании монументов, абитуриенты из Москвы и Санкт-Петербурга имеют некоторое заведомое преимущество в сравнении со школьниками из других регионов.
"В блоке заданий по историческим картам неравномерно распределена степень сложности, т. к. абитуриент может столкнуться как с картой, содержащей минимум информации, так и с чрезмерно информативной. Это обстоятельство позволяет указать на некачественную работу составителей КИМ с картографическим материалом - в настоящее время деятельность по обновлению рабочих карт в материалах КИМ практически не ведется", — подчеркнул эксперт.
Английский язык
- 1№40 связан с анализом графиков, диаграмм, которые необходимо описывать.
- 2Устная часть с 2022 года будет проводиться на две минуты дольше.
- 3В устной части изменено второе задание – экзаменуемому нужно задать четыре вопроса, а не пять как раньше.
- 4В разделе "Говорение" нужно сравнивать фотографии, составлять описание и обнаруживать их взаимосвязь.
- 5Письменная часть будет длиться 190 минут (ранее отводилось 180).
"Задание 39 (письмо личного характера) будет в формате электронного письма. Ученику необходимо ответить на сообщение другу. Больше не нужно писать адрес и дату. В заданиях 40.1 и 40.2 – убрали "эссе", теперь ученик должен поработать с проектом по заданной теме, проанализировать график или таблицу на выбор и написать развернутый ответ по пунктам плана", — комментирует Анастасия Дорофейкина, старший методист по английскому языку онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.
Все изменения были подробно разобраны в видеоконсультациях от ФИПИ.
Ученики перед началом ЕГЭ по химии
Обществознание
- 1Графики спроса и предложения перенесены во вторую часть, где нужно проанализировать рисунок и показать свои теоретические знания.
- 2Первичный балл снизился с 64 до 57.
- 3Время сдачи экзамена – 180 минут.
- 4Отменили эссе.
- 524 задание – составление развернутого плана по теме.
- 623 задание в каждом варианте связано только с Конституцией РФ. Школьники должны подтверждать характеристику государства положениями из основного закона. Указание номеров статей не является обязательным условием.
Биология
- 1№4 – генетическая задача.
- 2Исключено дополнение схемы в первом номере.
- 35-8 линии объединили в один блок.
- 4Максимум первичных баллов – 59.
- 5Во втором номере нужно прогнозировать итоги экспериментов.
Физика
- 1Всего 30 заданий (было 32).
- 2Максимальный первичный балл – 54.
- 3Отсутствуют указания на количество верных ответов, ранее нужно было найти два.
- 4Убрали задачу по астрономии и астрофизике.
- 5Теперь необходимо объяснять выбор физической модели, на основе которой экзаменуемый проводит расчеты.
- 6Внедрены две линии заданий, включающие в себя темы из нескольких разделов науки.
- 7За правильное решение задачи повышенной сложности выставляется четыре первичных балла.
"Появились два новых задания (№1 и №2) на выбор верных утверждений и сопоставление графиков. К слову о новой образовательной модели и 4К, важно отметить, что эти задания проверяют не знания конкретного раздела физики, а в целом навыки учеников определять из формулы зависимость между величинами, анализировать информацию и сопоставлять ее с известными законами", — отмечает эксперт София Ефименко. По ее словам, в заданиях 6, 12 и 17 предлагается выбрать все верные утверждения из пяти предложенных (ранее оговаривалось, что верных всего два). Таким образом, выбрать методом исключения сложнее, нужно анализировать все предложенные варианты.
Число заданий с развернутым ответом увеличилось до семи (было шесть). Задания №25 и 26 перенесли из первой части (с пометкой "повышенной сложности") во вторую, в них необходимы развернутые ответы (теперь можно получить два балла за каждое). Немного изменилась нумерация задач. Задание №30 оценивается в четыре балла (было три) и требует обоснования использования законов и формул для условия задачи. Само задание не новое - ранее встречалось в КИМе как №29 по механике.
София Ефименко отмечает изменения в сторону оценки навыков учеников, а не зубрежки формул. "Все больше акцентов делается на умение анализировать, выделять главное, сопоставлять с уже изученным, смотреть шире одного раздела и искать аналогии, обосновывать последовательность и правомерность действий при решении", —говорит специалист.
Химия
- 1Стало на один вопрос меньше (34 в сумме).
- 2Изменена шкала оценивания некоторых заданий.
- 3Теперь пятое задание представлено в форме таблицы.
- 4Максимум первичных баллов – 56.
- 5Отменили шестой номер, встречавшийся в демоверсиях старого типа.
- 6№21 заключается в расстановке веществ по возрастанию/убыванию их свойств.
Сдача ЕГЭ по математике
"Изменен формат предъявления условий пятого задания, где нужно классифицировать неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 году – задание 23), оценивающего умение определять среду водных растворов: необходимо также расставить вещества в порядке уменьшения/увеличения кислотности (рН)", — рассказывает Ксения Боброва, методист по химии онлайн-школы для детей и подростков Skysmart. Эксперт также отмечает, что в экзамен в этом году включено 23 задание. Оно направлено на проверку умения делать расчеты на основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ. Изменен вид расчетов в задании 28: нужно определить значение выхода продукта реакции или массовой доли примеси.
Информатика
- 1Увеличилось количество заданий, для решения которых нужно использовать дополнительные файлы. В 2021 году их было шесть, а в этом — уже 8.
- 2Задание три направлено на проверку умения выполнять поиск информации в реляционной базе данных (состоит из нескольких таблиц);
- 3Изменения произошли в задании 17. Оно будет выполняться с использованием файла, содержащего целочисленную последовательность, предназначенную для обработки с использованием массива.
- 4Максимальный балл за ответы - 29 (было 30).
"Наибольшие трудности вызывают задания второй части (24 - 27), где надо не только уверенно программировать, но и обладать математическим аппаратом анализа данных, нахождения делителей, простых чисел и т.д.", —отмечает Елизавета Беримская, преподаватель Школы программистов МШП, ведущий эксперт ЕГЭ по информатике, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по информатике МО. Но есть и хорошие новости: в экзамене больше нет самых сложных заданий по алгебре логики. По словам эксперта, задания стали более ориентированы на решение в компьютерной форме, которую так ждали школьники. Сдавать экзамен на компьютере для них комфортнее, потому что ПК — привычный инструмент.
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Литература
- 1В обязательный для прочтения список добавлены произведения зарубежных авторов.
- 2Максимальный первичный балл – 55.
- 3Уменьшена плотность простых заданий – их стало семь вместо 12.
- 4С 2022 года для сочинения дается пять тем на выбор, а не четыре.
- 5Изменен минимальный размер сочинения – 200 слов.
- 6Теперь особое внимание уделяется грамотности. При несоблюдении норм русского языка можно потерять баллы.
- 7В номерах 5 и 10 теперь по два пункта, из которых нужно выбрать и выполнить только один.
География
- 1Количество заданий - 30 (было 34).
- 2Первичные баллы в своем максимуме достигают 43 (ранее было 47).
- 3Внедрены задания на основе Всероссийских проверочных работ.
- 4Стало больше развернутых вопросов.
- 5№31 – обоснование разных точек зрения, конкретная аргументация с четкими доводами.
16 декабря 2021, 12:37ИнфографикаРасписание ЕГЭ в 2022 году
Изменения в расписании ЕГЭ
Даты ЕГЭ, обозначенные еще осенью 2021 года, остаются неизменными. Все экзамены пройдут в стандартном формате, включая базовую математику, так что ее отмены ожидать не стоит.
- —26.05 – химия, география, литература;
- —30-31.05 – русский язык;
- —02.06 – профильная математика
- —03.06 – базовая математика;
- —06.02 – физика и история;
- —09.06 – обществознание;
- —14.06 – биология, иностранные языки (письменная часть);
- —17.06 – устная часть по иностранным языкам;
- —20-21.06 – информатика.
Будут ли в ЕГЭ новые предметы?
В ЕГЭ только два обязательных предмета – русский язык и математика. "Ежегодно ходят слухи о введении неотъемлемых экзаменов по английскому языку и истории, но они так и не воплощаются в реальность. Поэтому беспокоиться не о чем: нужно сдать две основные всеобщие дисциплины и еще два предмета по выбору, а в случае написания математики профильного уровня – один", — поясняет Денис Титов.
Будет ли дистанционная сдача ЕГЭ?
Каждый год ЕГЭ проводится только в очной форме. На входе в учебное заведение участники проходят через металлодетекторы. За экзаменуемыми следят наблюдали, процесс написания работ фиксирует видеокамера, после чего записи пересматриваются специальной комиссией. Рассадка строго определена заранее, на одного ученика полагается одна парта, сидеть вдвоем запрещено. Перечисленные меры в несколько раз снижают вероятность списывания.
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По мнению Дениса Титова, перевести ЕГЭ в удаленный формат не представляется возможным: проходящие тестирование смогут найти лазейки для подглядывания. К тому же, не все абитуриенты имеют равный доступ к техническому оснащению, без которого невозможно провести заочные экзамены.
Обновление банка заданий ФИПИ
На сайте ФИПИ можно найти демоверсии ЕГЭ, спецификации и кодификаторы, а также обратиться к открытому банку заданий, который периодически расширяется и обновляется. Для каждого предмета представлены критерии подбора вопросов: разделы, уровни сложности и типы ответа (единичный и множественный выбор, краткий и развернутый ответ, последовательность, установление соответствия). Пользователи настраивают параметры самостоятельно.
Пересдача ЕГЭ в 2022 году
Пересдача ЕГЭ разрешена. Есть три срока повторного написания:
➢ Резервный. Установлен для тех, кто по официальной причине, подтвержденной документами, не смог прийти на ЕГЭ или завершить тестирование. Например, резкое ухудшение самочувствия, смерть близкого человека, несчастный случай и т.д.
Также резерв пишут те, кто не перешел порог по русскому языку или базовой математике. Разница между самим экзаменом и резервом составляет несколько дней.
➢ Дополнительный. Пересдача в сентябре, если ученик не сдал русский язык или базовую математику в резервный день. Используется только для получения аттестата о среднем общем образовании и не применяется для поступления, так как к этому времени приемная кампания в вузах завершается.
➢ Повторный. Участники, чьи работы аннулированы из-за списывания, лишаются права на пересдачу в текущем году. Для них экзамены становятся доступны лишь в следующем учебном сезоне. Кроме того, еще раз проходят процедуру ЕГЭ абитуриенты, которые не набрали достаточно баллов для поступления в вуз или не явились на тестирование без уважительной причины.
“Для успешной сдачи ЕГЭ крайне важно грамотно выстроить подготовку с учетом различных блоков (предметные знания, работа со стрессом, знание структуры экзамена и правил проведения). Поэтому эффективность изучения любого предмета заключается в правильном балансе, когда одновременно развиваются и необходимые для жизни навыки (критическое мышление, креативность и другие)”, — комментирует Ольга Лаврентьева, руководитель академического блока онлайн-школы для детей и подростков.