https://ria.ru/20220418/ege-1784159522.html

Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору

Предметы ЕГЭ: какие сдают по выбору и какие в обязательном порядке

Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору

Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:02

2022-04-18T18:02

2022-04-18T18:10

общество

образование - общество

образование

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз — в материале РИА Новости.Какие ЕГЭ нужно сдаватьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации, подразумевающая обязательное прохождение тестирования по ряду предметов, на основе которого ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы.Для получения аттестатаВ том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, то ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов.Для поступления в вузЕсли же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.Обязательные предметыК обязательным дисциплинам относят русский язык и математику (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать хотя бы определенный минимум баллов. Для русского — 36, для математики — 7 первичных баллов (сумма оценок за выполненные задания).Предметы по выборуВозможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовится в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.Выбор предметовВ феврале 2022 года онлайн-школа Skysmart опросила 1500 российских школьников в возрасте от 14 до 17 лет о том, какие профессии они хотят выбрать в будущем, какие знания хотят получить и готовы ли сдавать ЕГЭ.На момент опроса 72% учеников уже окончательно выбрали предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ, 28% еще не определились, 51% из них не могли выбрать из нескольких вариантов, 36% отложили этот вопрос, 32% не знали, что выбрать, 18% сообщили, что не хотят об этом думать и 9% признались, что даже не начинали выбирать предметы.К основным дисциплинам на выбор относятся:При этом, если у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.В зависимости от вузаКаждый вуз предлагает свой перечень предметов, которые нужно сдать в зависимости от профиля. Например, технический может требовать сдачу профильного уровня математики, информатики и др., в то время как для поступления в гуманитарный могут понадобиться история и обществознание.По уровню сложностиСложность предметов определяется тем, насколько ученик разбирается в теме дисциплины. Однако в рамках ЕГЭ все они имеют свой уровень сложности, поэтому стоит тщательно готовиться к экзаменам.По успеваемостиНаиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Ученику будет проще всего сдавать те дисциплины, которые ему хорошо давались все школьные годы.По совету преподавателяУчителя хорошо знакомы со способностями своих учеников, поэтому могут помочь в выборе предмета, отталкиваясь от своих личных наблюдений.По совету родителейОдин из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение — тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.Самые сложные предметы для сдачиК самым популярным в плане сложности предметам чаще всего относят биологию (на основе данных 2018 года), реже — химию, историю и обществознание. Например, сложность биологии связана с тем, что дисциплина включает сразу несколько наук (ботаника, зоология, микробиология, анатомия и др.).В целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека.Код предмета ЕГЭРособрнадзор опубликовал правила заполнения бланков ЕГЭ 2022 года:"Бланки регистрации и бланки ответов №1 проверяются компьютерами. В базе данных есть ответы по всем предметам, поэтому каждой дисциплине присваивается свой код. Если номер не пропечатан, организаторы дублируют его на доске, чтобы экзаменуемые заполнили все обязательные поля", — уточнила Анна Емельянова.Предметы для поступления в вузЧтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз, можно зайти на официальный сайт учреждения или очно обратиться в приемную комиссию. Ученик таким образом сможет получить информацию о том, сколько баллов нужно набрать по каждой выбранной дисциплине.Подобрать профессию по предметам ЕГЭЧаще всего при подготовке к госэкзамену ученик выбирает предметы с учетом того, кем он хочет стать. Такой выбор должен осуществляться заранее, чтобы будущий студент успел тщательно подготовиться к сдаче.Подбор вуза по предметамВ том случае, если нужно подобрать вуз под те предметы, которые нравятся и легко даются школьнику, тогда выбор профессии строится на изучении образовательных программ учреждений.Выбор факультетаФакультет — это объединяющее звено нескольких тематических направлений. Например, факультет журналистики в основном объединяет такие направления, как: "Журналистика", "Реклама и связи с общественностью" и "Издательское дело". Поэтому выбор факультета зависит от того, какую специальность выберет будущий студент.Рекомендации преподавателей"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.Также действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка в онлайн-школе "Коалиция", заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.

https://ria.ru/20220408/ege-1782570066.html

https://ria.ru/20220408/ege-1782473490.html

https://sn.ria.ru/20220406/ege-1782016962.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование