18:02 18.04.2022 (обновлено: 18:10 18.04.2022)
Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору
Предметы ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз — в материале РИА Новости.
Какие ЕГЭ нужно сдавать
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации, подразумевающая обязательное прохождение тестирования по ряду предметов, на основе которого ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы.
Для получения аттестата
В том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, то ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов.
Для поступления в вуз
Если же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.
Ученик перед сдачей ЕГЭ
Обязательные предметы
К обязательным дисциплинам относят русский язык и математику (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать хотя бы определенный минимум баллов. Для русского — 36, для математики — 7 первичных баллов (сумма оценок за выполненные задания).
"Результаты по русскому языку учитываются во всех вузах страны, а вот баллы за "базу" переводятся в обыкновенную оценку, которая идет в аттестат. При неудовлетворительной сдаче обязательных ЕГЭ выпускники приглашаются на повторное написание в текущем году. Если школьник не переходит установленный порог в очередной раз, образовательное учреждение выдает ему справку вместо диплома о среднем общем образовании", — прокомментировала руководитель отдела профориентации школьников, главный организатор онлайн-олимпиады онлайн-школы "Коалиция" Анна Емельянова.
Предметы по выбору
Возможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовится в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.
"Решение о написании экзамена по профильной математике принимается учениками самостоятельно, при этом базовый уровень сдавать не надо. Для поступления будет достаточно "профиля", русского языка и еще одного предмета по выбору", — добавила Анна Емельянова.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПреподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Выбор предметов
В феврале 2022 года онлайн-школа Skysmart опросила 1500 российских школьников в возрасте от 14 до 17 лет о том, какие профессии они хотят выбрать в будущем, какие знания хотят получить и готовы ли сдавать ЕГЭ.
На момент опроса 72% учеников уже окончательно выбрали предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ, 28% еще не определились, 51% из них не могли выбрать из нескольких вариантов, 36% отложили этот вопрос, 32% не знали, что выбрать, 18% сообщили, что не хотят об этом думать и 9% признались, что даже не начинали выбирать предметы.
К основным дисциплинам на выбор относятся:
- —математика (профильный уровень);
- —физика;
- —химия;
- —история;
- —обществознание;
- —информатика;
- —биология;
- —география;
- —иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и др.);
- —литература.
При этом, если у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.
В зависимости от вуза
Каждый вуз предлагает свой перечень предметов, которые нужно сдать в зависимости от профиля. Например, технический может требовать сдачу профильного уровня математики, информатики и др., в то время как для поступления в гуманитарный могут понадобиться история и обществознание.
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По уровню сложности
Сложность предметов определяется тем, насколько ученик разбирается в теме дисциплины. Однако в рамках ЕГЭ все они имеют свой уровень сложности, поэтому стоит тщательно готовиться к экзаменам.
По успеваемости
Наиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Ученику будет проще всего сдавать те дисциплины, которые ему хорошо давались все школьные годы.
По совету преподавателя
Учителя хорошо знакомы со способностями своих учеников, поэтому могут помочь в выборе предмета, отталкиваясь от своих личных наблюдений.
По совету родителей
Один из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение — тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.
"Хорошо, если родители и преподаватели ненавязчиво рекомендуют предметы и направления обучения, но иногда настойчивость выходит за рамки. По итогу выпускники поступают на нелюбимое направление и занимаются трудовой деятельностью, противоречащей своим желаниям", — отметила Анна Емельянова.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Самые сложные предметы для сдачи
К самым популярным в плане сложности предметам чаще всего относят биологию (на основе данных 2018 года), реже — химию, историю и обществознание. Например, сложность биологии связана с тем, что дисциплина включает сразу несколько наук (ботаника, зоология, микробиология, анатомия и др.).
В целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека.
Код предмета ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал правила заполнения бланков ЕГЭ 2022 года:
Названия и коды предметов
Предмет
Код
Русский язык
01
Литература
18
Математика базовая
22
Математика профильная
02
Физика
03
Химия
04
Информатика и ИКТ
25
Биология
06
История
07
Обществознание
12
География
08
Английский язык
09
Немецкий язык
10
Французский язык
11
"Бланки регистрации и бланки ответов №1 проверяются компьютерами. В базе данных есть ответы по всем предметам, поэтому каждой дисциплине присваивается свой код. Если номер не пропечатан, организаторы дублируют его на доске, чтобы экзаменуемые заполнили все обязательные поля", — уточнила Анна Емельянова.
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Предметы для поступления в вуз
Чтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз, можно зайти на официальный сайт учреждения или очно обратиться в приемную комиссию. Ученик таким образом сможет получить информацию о том, сколько баллов нужно набрать по каждой выбранной дисциплине.
Подобрать профессию по предметам ЕГЭ
Чаще всего при подготовке к госэкзамену ученик выбирает предметы с учетом того, кем он хочет стать. Такой выбор должен осуществляться заранее, чтобы будущий студент успел тщательно подготовиться к сдаче.
Подбор вуза по предметам
В том случае, если нужно подобрать вуз под те предметы, которые нравятся и легко даются школьнику, тогда выбор профессии строится на изучении образовательных программ учреждений.
Выбор факультета
Факультет — это объединяющее звено нескольких тематических направлений. Например, факультет журналистики в основном объединяет такие направления, как: "Журналистика", "Реклама и связи с общественностью" и "Издательское дело". Поэтому выбор факультета зависит от того, какую специальность выберет будущий студент.
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"При выборе факультета стоит изучить перспективы трудоустройства, уровень заработной платы, рассмотреть план обучения по предметам, а также пообщаться со студентами. Найти единомышленников легко в пабликах в социальных сетях — обучающиеся расскажут о преподавателях, экзаменах и о жизни вуза в целом", — прокомментировала Анна Емельянова.
Рекомендации преподавателей
"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.
Также действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка в онлайн-школе "Коалиция", заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:
- —Заранее определите формат подготовки.
Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.
- —Не забывайте о планировании времени.
Ученики перед началом ЕГЭ
Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.
- —При выборе предметов ЕГЭ рассматривайте дальнейшие перспективы.
Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.