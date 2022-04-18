Рейтинг@Mail.ru
Предметы ЕГЭ: какие сдают по выбору и какие в обязательном порядке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/ege-1784159522.html
Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору
Предметы ЕГЭ: какие сдают по выбору и какие в обязательном порядке
Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору
Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:02
2022-04-18T18:10
общество
образование - общество
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/84/1495448445_0:37:3111:1787_1920x0_80_0_0_fecf5967ac62a50504ec73c5293e3def.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз — в материале РИА Новости.Какие ЕГЭ нужно сдаватьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации, подразумевающая обязательное прохождение тестирования по ряду предметов, на основе которого ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы.Для получения аттестатаВ том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, то ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов.Для поступления в вузЕсли же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.Обязательные предметыК обязательным дисциплинам относят русский язык и математику (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать хотя бы определенный минимум баллов. Для русского — 36, для математики — 7 первичных баллов (сумма оценок за выполненные задания).Предметы по выборуВозможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовится в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.Выбор предметовВ феврале 2022 года онлайн-школа Skysmart опросила 1500 российских школьников в возрасте от 14 до 17 лет о том, какие профессии они хотят выбрать в будущем, какие знания хотят получить и готовы ли сдавать ЕГЭ.На момент опроса 72% учеников уже окончательно выбрали предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ, 28% еще не определились, 51% из них не могли выбрать из нескольких вариантов, 36% отложили этот вопрос, 32% не знали, что выбрать, 18% сообщили, что не хотят об этом думать и 9% признались, что даже не начинали выбирать предметы.К основным дисциплинам на выбор относятся:При этом, если у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.В зависимости от вузаКаждый вуз предлагает свой перечень предметов, которые нужно сдать в зависимости от профиля. Например, технический может требовать сдачу профильного уровня математики, информатики и др., в то время как для поступления в гуманитарный могут понадобиться история и обществознание.По уровню сложностиСложность предметов определяется тем, насколько ученик разбирается в теме дисциплины. Однако в рамках ЕГЭ все они имеют свой уровень сложности, поэтому стоит тщательно готовиться к экзаменам.По успеваемостиНаиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Ученику будет проще всего сдавать те дисциплины, которые ему хорошо давались все школьные годы.По совету преподавателяУчителя хорошо знакомы со способностями своих учеников, поэтому могут помочь в выборе предмета, отталкиваясь от своих личных наблюдений.По совету родителейОдин из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение — тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.Самые сложные предметы для сдачиК самым популярным в плане сложности предметам чаще всего относят биологию (на основе данных 2018 года), реже — химию, историю и обществознание. Например, сложность биологии связана с тем, что дисциплина включает сразу несколько наук (ботаника, зоология, микробиология, анатомия и др.).В целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека.Код предмета ЕГЭРособрнадзор опубликовал правила заполнения бланков ЕГЭ 2022 года:"Бланки регистрации и бланки ответов №1 проверяются компьютерами. В базе данных есть ответы по всем предметам, поэтому каждой дисциплине присваивается свой код. Если номер не пропечатан, организаторы дублируют его на доске, чтобы экзаменуемые заполнили все обязательные поля", — уточнила Анна Емельянова.Предметы для поступления в вузЧтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз, можно зайти на официальный сайт учреждения или очно обратиться в приемную комиссию. Ученик таким образом сможет получить информацию о том, сколько баллов нужно набрать по каждой выбранной дисциплине.Подобрать профессию по предметам ЕГЭЧаще всего при подготовке к госэкзамену ученик выбирает предметы с учетом того, кем он хочет стать. Такой выбор должен осуществляться заранее, чтобы будущий студент успел тщательно подготовиться к сдаче.Подбор вуза по предметамВ том случае, если нужно подобрать вуз под те предметы, которые нравятся и легко даются школьнику, тогда выбор профессии строится на изучении образовательных программ учреждений.Выбор факультетаФакультет — это объединяющее звено нескольких тематических направлений. Например, факультет журналистики в основном объединяет такие направления, как: "Журналистика", "Реклама и связи с общественностью" и "Издательское дело". Поэтому выбор факультета зависит от того, какую специальность выберет будущий студент.Рекомендации преподавателей"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.Также действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка в онлайн-школе "Коалиция", заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.
https://ria.ru/20220408/ege-1782570066.html
https://ria.ru/20220408/ege-1782473490.html
https://sn.ria.ru/20220406/ege-1782016962.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/84/1495448445_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_07692314af7da383197f6e2532c8ec84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
18:02 18.04.2022 (обновлено: 18:10 18.04.2022)
 

Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2022 году: обязательные и по выбору

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредметы ЕГЭ
Предметы ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Предметы ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сдача ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз — в материале РИА Новости.

Какие ЕГЭ нужно сдавать

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации, подразумевающая обязательное прохождение тестирования по ряду предметов, на основе которого ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы.

Для получения аттестата

В том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, то ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов.

Для поступления в вуз

Если же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУченик перед сдачей ЕГЭ
Ученик перед сдачей ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ученик перед сдачей ЕГЭ

Обязательные предметы

К обязательным дисциплинам относят русский язык и математику (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать хотя бы определенный минимум баллов. Для русского — 36, для математики — 7 первичных баллов (сумма оценок за выполненные задания).
"Результаты по русскому языку учитываются во всех вузах страны, а вот баллы за "базу" переводятся в обыкновенную оценку, которая идет в аттестат. При неудовлетворительной сдаче обязательных ЕГЭ выпускники приглашаются на повторное написание в текущем году. Если школьник не переходит установленный порог в очередной раз, образовательное учреждение выдает ему справку вместо диплома о среднем общем образовании", — прокомментировала руководитель отдела профориентации школьников, главный организатор онлайн-олимпиады онлайн-школы "Коалиция" Анна Емельянова.

Предметы по выбору

Возможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовится в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.
"Решение о написании экзамена по профильной математике принимается учениками самостоятельно, при этом базовый уровень сдавать не надо. Для поступления будет достаточно "профиля", русского языка и еще одного предмета по выбору", — добавила Анна Емельянова.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПреподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике

Выбор предметов

В феврале 2022 года онлайн-школа Skysmart опросила 1500 российских школьников в возрасте от 14 до 17 лет о том, какие профессии они хотят выбрать в будущем, какие знания хотят получить и готовы ли сдавать ЕГЭ.
На момент опроса 72% учеников уже окончательно выбрали предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ, 28% еще не определились, 51% из них не могли выбрать из нескольких вариантов, 36% отложили этот вопрос, 32% не знали, что выбрать, 18% сообщили, что не хотят об этом думать и 9% признались, что даже не начинали выбирать предметы.
К основным дисциплинам на выбор относятся:
  • математика (профильный уровень);
  • физика;
  • химия;
  • история;
  • обществознание;
  • информатика;
  • биология;
  • география;
  • иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и др.);
  • литература.
При этом, если у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.
В зависимости от вуза
Каждый вуз предлагает свой перечень предметов, которые нужно сдать в зависимости от профиля. Например, технический может требовать сдачу профильного уровня математики, информатики и др., в то время как для поступления в гуманитарный могут понадобиться история и обществознание.
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:09
Рособрнадзор заверил, что ЕГЭ в 2022 году состоится в срок
По уровню сложности
Сложность предметов определяется тем, насколько ученик разбирается в теме дисциплины. Однако в рамках ЕГЭ все они имеют свой уровень сложности, поэтому стоит тщательно готовиться к экзаменам.
По успеваемости
Наиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Ученику будет проще всего сдавать те дисциплины, которые ему хорошо давались все школьные годы.
По совету преподавателя
Учителя хорошо знакомы со способностями своих учеников, поэтому могут помочь в выборе предмета, отталкиваясь от своих личных наблюдений.
По совету родителей
Один из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение — тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.
"Хорошо, если родители и преподаватели ненавязчиво рекомендуют предметы и направления обучения, но иногда настойчивость выходит за рамки. По итогу выпускники поступают на нелюбимое направление и занимаются трудовой деятельностью, противоречащей своим желаниям", — отметила Анна Емельянова.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге

Самые сложные предметы для сдачи

К самым популярным в плане сложности предметам чаще всего относят биологию (на основе данных 2018 года), реже — химию, историю и обществознание. Например, сложность биологии связана с тем, что дисциплина включает сразу несколько наук (ботаника, зоология, микробиология, анатомия и др.).
В целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека.

Код предмета ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал правила заполнения бланков ЕГЭ 2022 года:
Названия и коды предметов

Предмет

Код

Русский язык

01

Литература

18

Математика базовая

22

Математика профильная

02

Физика

03

Химия

04

Информатика и ИКТ

25

Биология

06

История

07

Обществознание

12

География

08

Английский язык

09

Немецкий язык

10

Французский язык

11

"Бланки регистрации и бланки ответов №1 проверяются компьютерами. В базе данных есть ответы по всем предметам, поэтому каждой дисциплине присваивается свой код. Если номер не пропечатан, организаторы дублируют его на доске, чтобы экзаменуемые заполнили все обязательные поля", — уточнила Анна Емельянова.
Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамен - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
8 апреля, 12:00
Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Предметы для поступления в вуз

Чтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз, можно зайти на официальный сайт учреждения или очно обратиться в приемную комиссию. Ученик таким образом сможет получить информацию о том, сколько баллов нужно набрать по каждой выбранной дисциплине.

Подобрать профессию по предметам ЕГЭ

Чаще всего при подготовке к госэкзамену ученик выбирает предметы с учетом того, кем он хочет стать. Такой выбор должен осуществляться заранее, чтобы будущий студент успел тщательно подготовиться к сдаче.

Подбор вуза по предметам

В том случае, если нужно подобрать вуз под те предметы, которые нравятся и легко даются школьнику, тогда выбор профессии строится на изучении образовательных программ учреждений.

Выбор факультета

Факультет — это объединяющее звено нескольких тематических направлений. Например, факультет журналистики в основном объединяет такие направления, как: "Журналистика", "Реклама и связи с общественностью" и "Издательское дело". Поэтому выбор факультета зависит от того, какую специальность выберет будущий студент.
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 09:44
Исследование показало, сколько стоит подготовка к ЕГЭ
"При выборе факультета стоит изучить перспективы трудоустройства, уровень заработной платы, рассмотреть план обучения по предметам, а также пообщаться со студентами. Найти единомышленников легко в пабликах в социальных сетях — обучающиеся расскажут о преподавателях, экзаменах и о жизни вуза в целом", — прокомментировала Анна Емельянова.

Рекомендации преподавателей

"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.
Также действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка в онлайн-школе "Коалиция", заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:
  • Заранее определите формат подготовки.
Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.
  • Не забывайте о планировании времени.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики перед началом ЕГЭ
Ученики перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ученики перед началом ЕГЭ
Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.
  • При выборе предметов ЕГЭ рассматривайте дальнейшие перспективы.
Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.
 
ОбществоОбразование - ОбществоОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала