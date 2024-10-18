Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2024 году: обязательные и по выбору
Предметы ЕГЭ. Архивное фото
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Оглавление
- Предметы ЕГЭ
- Обязательные предметы
- Предметы по выбору
- Сколько можно выбрать
- До какого числа выбрать
- Какие выбрать
- В зависимости от ВУЗа
- По уровню сложности
- По успеваемости
- По совету преподавателя
- По совету родителей
- Самые выбираемые предметы для сдачи
- Самые сложные предметы для сдачи
- Код предмета ЕГЭ
- Изменения в отдельных предметах ЕГЭ
- Предметы для поступления в ВУЗ
- Рекомендации преподавателей
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько дисциплин сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз, — в материале РИА Новости.
Предметы ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации по ряду предметов, на основе которой ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы. Обучающиеся должны сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, остальные — по выбору, в зависимости от того, какую специальность в ВУЗе они планируют получить.
Обязательные предметы
В 2024 учебном году перечень обязательных дисциплин остается прежним — русский язык и математика (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать определенный минимум баллов. Минимальные баллы для аттестата:
- русский язык — 24;
- математика профильная — 27;
- математика базовая — 3.
Предметы по выбору
Возможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовиться в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.
Сколько можно выбрать
Ученик перед сдачей ЕГЭ
Сколько предметов (помимо обязательных русского языка и математики) сдавать и какие выбрать зависит от специальности, на которую намерен поступить выпускник.
Для ЕГЭ по выбору школьникам предлагается девять предметов:
- история;
- информатика;
- химия;
- физика;
- география;
- иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
- литература;
- биология;
- обществознание.
Максимальное количество предметов не ограничено. Но стоит объективно оценивать свои силы, уровень знаний и необходимость этих предметов.
До какого числа выбрать
Подать заявление на участие в ЕГЭ и определиться со списком предметов для сдачи одиннадцатиклассники должны были до 1 февраля 2024 года.
Какие выбрать
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Если у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.
В зависимости от ВУЗа
Для того, чтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз на определенную специальность и какой минимум баллов нужно набрать, нужно зайти на официальный сайт образовательной организации или очно обратиться в приемную комиссию.
Например, технический вуз может требовать результат профильного уровня математики, информатику и др., в то время как для поступления на гуманитарное направление могут понадобиться история и обществознание.
По уровню сложности
Экзаменационные работы по всем предметам, кроме базовой математики, содержат задания базового, повышенного и высокого уровня сложности.
По успеваемости
Наиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Если у школьника пятерки по математике, а успеваемость по литературе слабее, разумеется, есть смысл сделать свой выбор в пользу первой дисциплины. Но важно понимать, на какую специальность планирует поступить выпускник в ВУЗ и результаты какого экзамена для этого необходимо предоставить приемной комиссии.
По совету преподавателя
Школьники перед началом ЕГЭ по географии
При выборе ЕГЭ важно прислушиваться и к мнению преподавателей. Нет простых и сложных дисциплин, экзамен по каждой из них разработан таким образом, чтобы проверить знания школьника за весь период обучения. Учителя всегда могут прийти на помощь, посоветовать и подготовить к экзамену.
По совету родителей
Один из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение, тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.
Самые выбираемые предметы для сдачи
Большинство учеников в 2024 году выбрали следующие предметы:
- обществознание;
- информатика;
- биология;
- физика;
- история.
Самые сложные предметы для сдачи
В целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека. К самым сложным предметам чаще всего относят биологию, химию, историю и обществознание.
Код предмета ЕГЭ
Название предмета
Код предмета
Русский язык
01
Математика профильная
02
Математика базовая
22
Физика
03
Химия
04
Информатика и ИКТ
05
Биология
06
История
07
География
08
Английский язык
09
Немецкий язык
10
Французский язык
11
Обществознание
12
Испанский язык
13
Литература
18
Английский язык (устный экзамен)
29
Немецкий язык (устный экзамен)
30
Французский язык (устный экзамен)
31
Испанский язык (устный экзамен)
33
Изменения в отдельных предметах ЕГЭ
В 2024 году у школьников появилась возможность изменить уровень ЕГЭ по математике (база или профиль) уже после подачи заявления на участие, это можно сделать при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Изменения в содержании экзаменов коснулись некоторых предметов.
Русский язык:
- упрощена формулировка заданий экзамена, а в сочинении свою точку зрения теперь нужно обосновать примером из жизненного, читательского или историко-культурного опыта;
- в заданиях 13 и 14 теперь нужно выбрать несколько ответов в виде цифр;
- изменилась система оценки ответов к заданиям на синтаксические нормы и языковые средства выразительности;
- максимальный первичный балл снизился с 54 до 50.
Профильная математика:
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПреподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
- в первой части экзамена есть задание по геометрии, требующие проведения операций над векторами: определение их точек и координат, вычисление длины, угла между векторами;
- максимальный первичный балл увеличится с 31 до 32.
Литература:
- стало на одно задание базового уровня сложности меньше;
- в задании 11.4, чтобы раскрыть тему сочинения, необходимо выбрать одного из трёх указанных классиков и опираться на конкретные произведения из школьной программы.
- повысились требования к соблюдению грамматических норм русского языка в заданиях с развернутым ответом;
- максимальный первичный балл снизился с 53 до 48 баллов.
Информатика:
В задании 13 теперь экзаменуемый должен будет продемонстрировать навык использования маски подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.
Физика:
- заданий в структуре ЕГЭ стало меньше — 26 вместо 30;
- максимальный первичный балл сокращен с 54 до 45.
Биология:
- количество заданий сократилось с 29 до 28 — задание номер 20 убрали;
- максимальный первичный балл снизился с 59 до 57.
История:
- содержание экзамена расширено до событий 2022 года;
- задание 18 на установление причинно-следственных связей теперь имеет более чёткую структуру, что исключает двусмысленность.
Иностранные языки:
- задания распределены по базовому и высокому уровням сложности, в некоторых из них изменились формулировки;
- сократилось количество баллов за выполнение заданий по аудированию и чтению: 1 и 11 задания — 2 балла, а 2 и 10 задания — 3 балла;
- максимальный первичный балл составляет 82 вместо 86.
Предметы для поступления в ВУЗ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
В том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов. Если же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.
Рекомендации преподавателей
"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков.
Действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:
- Заранее определите формат подготовки.
Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.
- Не забывайте о планировании времени.
Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.
- При выборе предметов ЕГЭ рассматривайте дальнейшие перспективы.
Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.