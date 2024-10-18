https://ria.ru/20241018/ege-1784159522.html

Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2024 году: обязательные и по выбору

Предметы ЕГЭ 2024: какие сдавать по выбору и какие обязательно, сколько всего

Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2024 году: обязательные и по выбору

ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:45

2024-10-18T12:45

2024-10-18T12:45

общество

образование - общество

образование

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ЕГЭ — этап аттестации каждого ученика 11 класса, который связан с определенными сложностями, начиная с выбора предмета и заканчивая тщательной подготовкой к экзамену. О том, какие предметы ЕГЭ обязательные, сколько дисциплин сдают на выбор, что нужно знать тем, кто собирается поступать в вуз, — в материале РИА Новости.Предметы ЕГЭЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации по ряду предметов, на основе которой ученики получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы. Обучающиеся должны сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, остальные — по выбору, в зависимости от того, какую специальность в ВУЗе они планируют получить.Обязательные предметыВ 2024 учебном году перечень обязательных дисциплин остается прежним — русский язык и математика (базовый уровень). Чтобы получить аттестат, необходимо набрать определенный минимум баллов. Минимальные баллы для аттестата:Предметы по выборуВозможность выбрать предметы для поступления предусмотрена для того, чтобы будущие студенты могли готовиться в основном только по тем дисциплинам, которые считают наиболее приоритетными для себя.Сколько можно выбратьСколько предметов (помимо обязательных русского языка и математики) сдавать и какие выбрать зависит от специальности, на которую намерен поступить выпускник.Для ЕГЭ по выбору школьникам предлагается девять предметов:Максимальное количество предметов не ограничено. Но стоит объективно оценивать свои силы, уровень знаний и необходимость этих предметов.До какого числа выбратьПодать заявление на участие в ЕГЭ и определиться со списком предметов для сдачи одиннадцатиклассники должны были до 1 февраля 2024 года.Какие выбратьЕсли у ученика есть желание или необходимость, он может сдать все вышеперечисленные предметы в рамках ЕГЭ.В зависимости от ВУЗаДля того, чтобы узнать, какие предметы необходимо сдать для поступления в тот или иной вуз на определенную специальность и какой минимум баллов нужно набрать, нужно зайти на официальный сайт образовательной организации или очно обратиться в приемную комиссию.Например, технический вуз может требовать результат профильного уровня математики, информатику и др., в то время как для поступления на гуманитарное направление могут понадобиться история и обществознание.По уровню сложностиЭкзаменационные работы по всем предметам, кроме базовой математики, содержат задания базового, повышенного и высокого уровня сложности.По успеваемостиНаиболее оптимальный способ выбора предмета — проанализировать свою успеваемость. Если у школьника пятерки по математике, а успеваемость по литературе слабее, разумеется, есть смысл сделать свой выбор в пользу первой дисциплины. Но важно понимать, на какую специальность планирует поступить выпускник в ВУЗ и результаты какого экзамена для этого необходимо предоставить приемной комиссии.По совету преподавателяПри выборе ЕГЭ важно прислушиваться и к мнению преподавателей. Нет простых и сложных дисциплин, экзамен по каждой из них разработан таким образом, чтобы проверить знания школьника за весь период обучения. Учителя всегда могут прийти на помощь, посоветовать и подготовить к экзамену.По совету родителейОдин из самых популярных подходов в выборе — это помощь родителей. Бывает так, что ребенок сильно сомневается и переживает за свое решение, тогда советы отца с матерью незаменимы. Старшие могут подсказать и направить в нужное русло.Самые выбираемые предметы для сдачиБольшинство учеников в 2024 году выбрали следующие предметы:Самые сложные предметы для сдачиВ целом определение сложности предмета крайне индивидуально и зависит от способностей конкретного человека. К самым сложным предметам чаще всего относят биологию, химию, историю и обществознание.Код предмета ЕГЭИзменения в отдельных предметах ЕГЭВ 2024 году у школьников появилась возможность изменить уровень ЕГЭ по математике (база или профиль) уже после подачи заявления на участие, это можно сделать при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Изменения в содержании экзаменов коснулись некоторых предметов.Русский язык:Профильная математика:Литература:Информатика:В задании 13 теперь экзаменуемый должен будет продемонстрировать навык использования маски подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.Физика:Биология:История:Иностранные языки:Предметы для поступления в ВУЗВ том случае, если ученик не планирует поступление в высшее учебное заведение, ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов. Если же будущий студент собирается получать высшее образование, то помимо обязательных ему необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз. Как правило, во время выбора дисциплин и будущей специальности ученику рекомендуют оценить свои знания, сложность предметов для сдачи и прислушаться к советам старших — родителей и учителей.Рекомендации преподавателей"Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много "пробников", чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться и сосредотачиваться. Перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали", — порекомендовала абитуриентам Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков.Действенными советами, проверенными на практике, поделилась Елена Селина, преподаватель русского языка, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ:Нужно найти удобный тип обучения. Как правило, чаще всего ученики выбирают курсы, занятия с репетитором и самоподготовку. Лучше заблаговременно с родителями поискать удобный метод, который подойдет по цене и эффективности.Обучение в старших классах сопряжено с постоянными контрольными, проверочными работами, с получением оценок по непрофильным предметам для аттестата. Ко всему этому добавляются школьные мероприятия и участие в олимпиадах. Важно ограничить трату энергии на ненужные вещи, но при этом нельзя переходить в другую крайность — запрещать себе отдыхать. Практика показывает, что наилучшие результаты демонстрируют те выпускники, которые посвящали себе свободное время, соблюдали распорядок дня и график обучения.Выпускники сдают ЕГЭ не для галочки, а для последующего получения высшего образования и трудоустройства. Подумайте, насколько интересна для вас профессия и будет ли она востребована через несколько лет. Оцените возможности продвижения по карьерной лестнице и примерный уровень заработка.

https://ria.ru/20240610/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20240520/shkolniki-1947078284.html

https://ria.ru/20240520/ekzameny-1947255662.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование