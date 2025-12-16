Рейтинг@Mail.ru
14:59 16.12.2025 (обновлено: 16:46 16.12.2025)
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2026/2027 учебный год, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике - 40 баллов, по физике - 41 балл, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 40 баллов, по информатике - 46 баллов, по иностранному языку - 40 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии, географии и химии - также 40 баллов.
Паспорт на парте одного из учеников перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Минобрнауки предложило новую систему баллов за ЕГЭ для инженерных вузов
6 декабря, 02:48
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.
Ранее в министерстве сообщали, что минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне, который был установлен на 2025/2026 учебный год.
Печать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Минобрнауки сделало обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления
28 ноября, 23:04
 
