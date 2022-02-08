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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220208/konchalovskiy-1771640747.html
Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино
Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино - РИА Новости, 08.02.2022
Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино
Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"?
2022-02-08T14:00
2022-02-08T14:00
истории.doc
подкаст
кино
кино и сериалы
госфильмофонд рф
сергей эйзенштейн
андрей кончаловский
геннадий полока
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Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино
Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"?
audio/mpeg
Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино
Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"?
audio/mpeg
Что могли сделать с фильмом, если антисоветским элементом признавали актера или сценариста, и как упоминания о вышедших кинолентах пропадали отовсюду? Об этом рассказал кандидат искусствоведения, историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Яковлевич Марголит.Что происходило с кинематографом в ранний советский период и какую роль в этом сыграл Сталин? Об этом мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн?".О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда".Эпизоды подготовлены совместно с Госфильмофондом."Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Евгений МарголитЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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подкаст, кино, кино и сериалы, госфильмофонд рф, сергей эйзенштейн, андрей кончаловский, геннадий полока, кира муратова, александр аскольдов, михаил калатозов, марлен хуциев, никита хрущев, михаил горбачев, леонид брежнев, ссср, советский союз, гостелерадио ссср, искусство, савелий крамаров, валерий золотухин, владимир высоцкий (автор песен), леонид гайдай, нонна мордюкова, ролан быков, василий шукшин, история, алексей герман-старший, аудио
14:00 08.02.2022
 

Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино

Истории.doc
Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино
14:00
Читать ria.ru в
Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"?
Что могли сделать с фильмом, если антисоветским элементом признавали актера или сценариста, и как упоминания о вышедших кинолентах пропадали отовсюду? Об этом рассказал кандидат искусствоведения, историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Яковлевич Марголит.
Что происходило с кинематографом в ранний советский период и какую роль в этом сыграл Сталин? Об этом мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн?".
О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда".
Эпизоды подготовлены совместно с Госфильмофондом.
"Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Евгений Марголит
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина
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Истории.docПодкасткиноКино и сериалыГосфильмофонд РФСергей ЭйзенштейнАндрей КончаловскийГеннадий ПолокаКира МуратоваАлександр АскольдовМихаил КалатозовМарлен ХуциевНикита ХрущевМихаил ГорбачевЛеонид БрежневСССРСоветский СоюзГостелерадио СССРИскусствоСавелий КрамаровВалерий ЗолотухинВладимир Высоцкий (автор песен)Леонид ГайдайНонна МордюковаРолан БыковВасилий ШукшинисторияАлексей Герман-старший
 
 
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