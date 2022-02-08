https://ria.ru/20220208/konchalovskiy-1771640747.html

Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино

Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино - РИА Новости, 08.02.2022

Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино

Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"?

2022-02-08T14:00

2022-02-08T14:00

2022-02-08T14:00

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сергей эйзенштейн

андрей кончаловский

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Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"? audio/mpeg

Цензура оттепели, застоя и перестройки. За что в СССР запрещали кино Что изменилось в советском кинематографе после смерти Сталина, и как цензура менялась вплоть до развала СССР. Почему показывать частную жизнь в кино было чуть ли не запрещено, и фильмы каких режиссеров отправлялись в архивы на десятилетия? Что вызывало страх у чиновников, и в чем, пожалуй, главный феномен "полочного кино"? audio/mpeg

Что могли сделать с фильмом, если антисоветским элементом признавали актера или сценариста, и как упоминания о вышедших кинолентах пропадали отовсюду? Об этом рассказал кандидат искусствоведения, историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Яковлевич Марголит.Что происходило с кинематографом в ранний советский период и какую роль в этом сыграл Сталин? Об этом мы рассказали в предыдущем эпизоде под названием "Над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн?".О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда".Эпизоды подготовлены совместно с Госфильмофондом."Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Евгений МарголитЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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