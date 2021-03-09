https://ria.ru/20210309/eyzenshteyn-1600417947.html

Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?

2021-03-09T14:00

2021-03-09T14:00

2021-03-09T14:00

российская империя

ссср

истории.doc

кино и сериалы

подкаст

международный день кино

фонд кино

великая отечественная война (1941-1945)

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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в 20-м веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм? audio/mpeg

Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в 20-м веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм? audio/mpeg

О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская империя, ссср, аудио, кино и сериалы, подкаст, международный день кино, фонд кино, великая отечественная война (1941-1945), александр мень, госфильмофонд рф, сергей эйзенштейн, иосиф сталин (джугашвили), история, общество