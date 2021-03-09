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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210309/eyzenshteyn-1600417947.html
Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
2021-03-09T14:00
2021-03-09T14:00
российская империя
ссср
истории.doc
кино и сериалы
подкаст
международный день кино
фонд кино
великая отечественная война (1941-1945)
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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в 20-м веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
audio/mpeg
Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в 20-м веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
audio/mpeg
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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российская империя, ссср, аудио, кино и сериалы, подкаст, международный день кино, фонд кино, великая отечественная война (1941-1945), александр мень, госфильмофонд рф, сергей эйзенштейн, иосиф сталин (джугашвили), история, общество

Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

14:00 09.03.2021
 
Истории.doc
Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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