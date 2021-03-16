https://ria.ru/20210316/khichkok-1601433030.html

Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино

Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино

Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.

2021-03-16T14:00

2021-03-16T14:00

2021-03-16T14:00

истории.doc

александр куприн (писатель)

культура

россия

подкаст

артур конан дойл

шерлок холмс

уильям шекспир

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Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы. audio/mpeg

Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы. audio/mpeg

О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказали руководитель научного отдела Госфильмофонда Ольга Деревянкина и кинокритик Федор Бабинский. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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