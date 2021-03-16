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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210316/khichkok-1601433030.html
Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.
2021-03-16T14:00
2021-03-16T14:00
истории.doc
александр куприн (писатель)
культура
россия
подкаст
артур конан дойл
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Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.
audio/mpeg
Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.
audio/mpeg
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказали руководитель научного отдела Госфильмофонда Ольга Деревянкина и кинокритик Федор Бабинский. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, александр куприн (писатель), культура, россия, подкаст, артур конан дойл, шерлок холмс, уильям шекспир, кино, чаплин чарли, оскар уайльд, альфред хичкок, всеволод мейерхольд (карл майергольд), госфильмофонд рф, николай гоголь, великобритания, германия, мюнхен, ebay, inc., общество

Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино

14:00 16.03.2021
 
Истории.doc
Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Вчера, 14:00
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Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы. Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказали руководитель научного отдела Госфильмофонда Ольга Деревянкина и кинокритик Федор Бабинский.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Истории.docАлександр Куприн (писатель)КультураРоссияПодкастАртур Конан ДойлШерлок ХолмсУильям ШекспирКиноЧаплин ЧарлиОскар УайльдАльфред ХичкокВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)Госфильмофонд РФНиколай ГогольВеликобританияГерманияМюнхенeBay, Inc.Общество
 
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