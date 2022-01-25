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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220125/eyzenshteyn-1769430722.html
"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино
"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино - РИА Новости, 25.01.2022
"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино
Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"?
2022-01-25T14:00
2022-01-25T16:18
истории.doc
история
искусство
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
никита хрущев
сергей эйзенштейн
госфильмофонд рф
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"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино
Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"?
audio/mpeg
"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино
Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Госфильмофондом.О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда"."Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Евгений МарголитЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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история, искусство, ссср, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, сергей эйзенштейн, госфильмофонд рф, иллюзион (кинотеатр), подкаст, кино и сериалы, культура, советский союз, кино, владимир ленин (владимир ульянов), октябрьская революция (1917), александр невский, ледовое побоище (1242), лаврентий берия, аудио
14:00 25.01.2022 (обновлено: 16:18 25.01.2022)
 

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино

Истории.doc
"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино
14:00
Читать ria.ru в
Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"?
Эпизод подготовлен совместно с Госфильмофондом.
О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда".
"Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Евгений Марголит
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docисторияИскусствоСССРИосиф Сталин (Джугашвили)Никита ХрущевСергей ЭйзенштейнГосфильмофонд РФИллюзион (кинотеатр)ПодкастКино и сериалыКультураСоветский СоюзкиноВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Октябрьская революция (1917)Александр НевскийЛедовое побоище (1242)Лаврентий Берия
 
 
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