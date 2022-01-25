https://ria.ru/20220125/eyzenshteyn-1769430722.html

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино - РИА Новости, 25.01.2022

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино

Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"?

2022-01-25T14:00

2022-01-25T14:00

2022-01-25T16:18

истории.doc

история

искусство

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

никита хрущев

сергей эйзенштейн

госфильмофонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769462312_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_59811a3a6bacd71611b20b0887ba1426.jpg

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"? audio/mpeg

"Вы над чем смеетесь, товарищ Эйзенштейн"? За что в СССР запрещали кино Советская цензура советской цензуре рознь. Например, в одно десятилетие Сталин мог быть спасителем фильмов, которые комиссия собиралась запретить, а в другое десятилетие — наоборот, выступал палачом. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР, и что случилась с Сергеем Эйзенштейном, после просмотра Сталиным второй серии его "Ивана Грозного"? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Госфильмофондом.О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти — вы можете узнать в эпизодах "Утраченные картины Эйзенштейна и Калика" и "Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда"."Шестидесятники", "нетленка", "самиздат" — какой след в русском языке оставила советская культура и искусство? Слушайте серию эпизодов "Язык СССР" в подкасте "Как это по-русски".Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Евгений МарголитЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, искусство, ссср, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, сергей эйзенштейн, госфильмофонд рф, иллюзион (кинотеатр), подкаст, кино и сериалы, культура, советский союз, кино, владимир ленин (владимир ульянов), октябрьская революция (1917), александр невский, ледовое побоище (1242), лаврентий берия, аудио