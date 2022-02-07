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Чернышенко рассказал о задачах цифровых атташе
Чернышенко рассказал о задачах цифровых атташе - РИА Новости, 07.02.2022
Чернышенко рассказал о задачах цифровых атташе
Представители российской IT-индустрии - "цифровые атташе" - с 2022 года начнут работать в 16 странах, в их задачи будет входить продвижение российских... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:36
2022-02-07T09:36
дмитрий чернышенко
технологии
максим паршин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Представители российской IT-индустрии - "цифровые атташе" - с 2022 года начнут работать в 16 странах, в их задачи будет входить продвижение российских IT-продуктов за рубежом, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Планируется, что в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах – Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – в 2024 году до 28 стран присутствия", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Служба будет создана в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли в России. Соответствующее соглашение подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ)."Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений", - отметил Чернышенко.По сообщению пресс-службы, среди первых стран, где могут появиться атташе, рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. За выбор специалистов будет отвечать Минцифры."Цифровые атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
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дмитрий чернышенко, технологии, максим паршин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
09:36 07.02.2022
 
Чернышенко рассказал о задачах цифровых атташе

Вице-премьер Чернышенко: цифровые атташе будут продвигать российскую IT-индустрию в мире

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Представители российской IT-индустрии - "цифровые атташе" - с 2022 года начнут работать в 16 странах, в их задачи будет входить продвижение российских IT-продуктов за рубежом, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Планируется, что в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах – Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – в 2024 году до 28 стран присутствия", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Служба будет создана в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли в России. Соответствующее соглашение подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
"Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений", - отметил Чернышенко.
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28 декабря 2021, 15:53Наука
В Минцифры рассказали о грантах для отечественных IT-проектов
По сообщению пресс-службы, среди первых стран, где могут появиться атташе, рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. За выбор специалистов будет отвечать Минцифры.
"Цифровые атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
 
Дмитрий ЧернышенкоТехнологииМаксим ПаршинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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